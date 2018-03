SER Runner: 40 años del nacimiento del triatlón (02/03/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña cambien Clark Running por su puesto bien calzado

Voz 5 00:56 o suena

Voz 6 01:10 qué tal muy buenas bienvenidas una semana más a SER Runner

Voz 7 01:13 no

Voz 1286 01:13 los locos Verónica hola muy buenas

Voz 1951 01:16 muy buenas entre los cuales los goles

Voz 1286 01:19 el te hayas ibas es decir no incluimos no suelen regalar buenas ideas en ocasiones buenos momentos se si sus ideas prenden suele ser por algo se cumplen cuarenta años fecha redonda desde que una puesta vamos a utilizar además una palabra bueno pues un tanto vetusta quizá de de western o de traducciones de libros de los cinco

Voz 8 01:41 hombre también mes de vas a hablar en castellano antiguo una bravuconada culminó con el nacimiento del triatlón sucedió en Hawái ahora vamos a dar algún detalle más de de cómo pasó todo eso se acabó llamando Iron Man allí tres kilómetros y medio nadando ciento ochenta y dos en bici de postre un maratón sólo doce valientes aquellos pioneros llegaron a línea de meta entonces hoy por tanto estamos de cumpleaños cuarenta años es una buena edad para hacer balance ir nuestro invitado de hoy en Radio Bilbao Javier Berasategi es el mejor invitado posible en este aniversario entre otras cosas

Voz 1286 02:12 por qué pisó Honolulu en los ochenta hola Javier muy buenas

Voz 9 02:17 hola buenos días a todos cómo era bueno el Blue era muy feo es como un grande

Voz 1286 02:27 un saludo a todos los oyentes de Laredo dejó vamos a ver un poco más bueno

Voz 7 02:33 el base hizo durante cuatro años en Honolulu al quinto año pasó a de Maidan donde se sigue haciendo ahora la mítica playa de cocina la autovía la Highway no y la carrera a pie por allí yo no viví más que por revistas las cuatro primeras edición

Voz 9 02:54 les pero viví la la otra que luego volví tres veces a acompañar a mi hija ir

Voz 7 03:02 la historia no tiene que ver nada con el deporte que hacía entonces ni con el triatlón que se hace ahora claro ahora es todo muy diferente era épico era épico porque ahí estábamos todos la mayoría aventureros de a ver si lo hago yo creo que puedo ir así todos con un espíritu íbamos allí costaba costaba clasificarse hoy en día clasificarse para ir al aire de Hawai es la locura hay más de tres trescientos mil aspirantes por todas las pruebas del mundo para poder ir allí entonces sólo había una en Europa era muy pronto y bueno a mí personalmente no me costó mucho clasificarme no roce en Alemania tres meses antes pero era espectacular para mí es uno de los recuerdos deportivos más agradables debilidad y hecho varios deportes creo que a buen nivel me defendido pero como aquello

Voz 1286 04:05 pero yo te ve además no miras como al infinito como yo creo que estás viendo las yemas sí sí

Voz 10 04:10 CEO que fuera que yo si usted diciendo

Voz 7 04:13 la aquí bueno en salir en bici a las cinco la mañana pues igual no seré pero allí iba a las cuatro a la mañana a las cinco de la mañana vamos reconociendo el circuito de la bici o a las seis de la mañana nadando en la playa de una pero cada no estaba yo solo todos juntos y ver el año ochenta y ocho que estás entrenando en una carretera de noventa kilómetros de ida y otros noventa de vuelta en la Highway cada cinco ocho kilómetros avituallamiento con neveras ICO Angelo de Coca Cola bebidas energéticas platas plátanos es decir bueno esto otro nivel de otro Oliver estos otro nivel bueno y ahora se siguen manteniendo el mismo espíritu pero con más avituallamiento pero bueno es que gravitaria mete igual hay sesenta personas es que es grandioso es grandioso hay que estar allí para verlo hay ahí los Mans por el mundo tiene el mayor nivel de organización pero Hawai Hawai es otra historia

Voz 1286 05:14 el sabor de Hawai

Voz 7 05:16 el mundo se moría se muere muchas se quedarán en el camino sin poder ir todo el mundo quiere es muy difícil

Voz 1951 05:24 te acuerdas de la marca que tuviste que hacer Javier para conseguir el pase a Hawai

Voz 7 05:28 sí en en en Roth hice en nueve horas cincuenta y seis minutos

Voz 9 05:34 para mí una marca iba allí en Hawai

Voz 7 05:37 no hay tarde una una hora más cincuenta y seis minutos más iba pasado de formar ya iba pasado de forma además pasé una anemia dos anemias perdón si iba un poco tocado machaque mucho

Voz 10 05:52 corridos maratones ese año sonaba muy poco a prueba flamenca

Voz 7 05:56 no me obsesionaba nada yo sabía que iba a ganar ni mucho menos simplemente a lo quería hacer dignamente sólo quería acabar pero así de claro lo digo sólo quería acabar sabía que iba a acabar me costó mucho sufrí mucho en la carrera a pie hay hilo termine bueno y en Hawai hoy para bajar de once horas también hay que hay que correr un poquito

Voz 1951 06:21 eh claro hay que situarse en los años ochenta ahora muchos hablamos de prendas técnicas de en fin

Voz 10 06:27 pulsó metros GPS es la medición

Voz 1951 06:29 absolutamente todas las constantes tú has visto alguna vez imágenes de los triatletas sólo runners de los años ochenta

Voz 1286 06:34 es que me lo puedo imaginar no sé ahora todo está muy profesionalizado pero entonces entiendo que todo Javier sería mucho más intuitivo no todo

Voz 7 06:44 intuición sensaciones en la cama

Voz 1951 06:46 es ETA el pantalón que llevabas era técnico era

Voz 7 06:49 no que va que va era una un pantalón y una camiseta bueno yo para aquella prueba con un bañador normal está prohibido el neopreno me cambié para la bicicleta con ropa de ciclista

Voz 1951 07:04 desde el populoso Tito noblote de la cavidad

Voz 7 07:06 a ETA con los ellos luego me cambié de atletismo pantalón y camiseta de tirantes con los colores de mi patrocinador la empresa donde trabajaba

Voz 1951 07:17 las zapatillas que llevabas el de de carrera te acuerdas cómo era

Voz 7 07:21 que es hijo de Herat en sus casas eran unas cargo Stardust que fueron las primeras zapatillas que exigieron en el mundo con burbuja de aire para amortiguar mejor no

Voz 9 07:34 ay bueno aquella firmado

Voz 7 07:36 entró en España sabía que hacía estas cosas hay mercado otros pares y con ellas fui

Voz 1286 07:43 es que la villa Ankara lo veamos así un poco retro caro las sensaciones son las mismas que ahora porque en su momento todos moderno entonces realmente tú también ibas con pues no

Voz 10 07:53 más de lo más hago como si nada

Voz 7 07:55 había cosas más no pero pero sí hay una empresa que se ha volcado conmigo que me ha dado días de licencia especial llamada de un dinerito para ahí viva con los colores de mi empresa hacía de mi empresa yeso

Voz 1286 08:10 oye pues no de otra vez el Banco de Bilbao

Voz 7 08:12 entonces yo de trabajado en el Banco de Bilbao luego de BV hizo cuando fui a Roma pues también ayudaron con dinero me dieron días de vacaciones en Hawai y Hawai un problema porque porque me habían aprobado dinero muy importante cuatrocientas mil pesetas de entonces eh

Voz 10 08:32 quizás para el viaje

Voz 7 08:34 ese dinero no me voy no me voy a Hawai pero no me voy con mi mujer y a todo pasto acabar la prueba la isla de Magüi luego

Voz 9 08:42 volver a Honolulú

Voz 7 08:44 unos días antes de dos tres semanas antes de marcharme para Hawai llega la fusión del Banco de Bilbao con el Banco de Vizcaya cuando se unió a aquella primera junta pues decidieron retirar todas las ayudas para este tipo de cosas no joder y qué hago yo

Voz 10 09:00 claro te faltaban dos semanas para ir Tajani faltaban dos semanas cuatrocientos mil pesetas

Voz 7 09:06 que se dice fácil la vendí el coche un gran coche hay ya lo arregle de cocheras dando todos los detalles

Voz 1286 09:13 pues era un para saber cuándo pudiste es acá

Voz 7 09:16 era un Renault cinco Copa francés no el copa que se vendía que sino que se perdía en Francia una culata espectacular blanco capo en negro

Voz 1286 09:26 ya está vendido ella Javier nada está vendido me al alto costo

Voz 7 09:30 a mí me costó de segunda mano me costó entonces el coche quinientas mil pesetas in acuerdo que cuatro años después lo vendí por quinientos cincuenta mil

Voz 10 09:39 vamos a ver algo que hoy en día impensable no la que sacar rentabilidad a un coche tras haber cobrado usada por más dinero

Voz 7 09:48 ha sido una buena compra entiendo

Voz 10 09:50 entonces a todo lujo

Voz 7 09:52 seis ese hoteles de cinco estrellas que parecían ciudades el mago muy bien a todo trapo Honolulu en un hotel que se llamaba el Rif que estaba encima de la playa espectacular

Voz 1286 10:03 yo cuando al principio Verónica nos ha dicho que iba de aventurero y me había imaginado otra cosa más que de que Robinson

Voz 7 10:09 no no vamos a ver yo después de todo lo que había hecho a mi mujer no le podía ofrecer una chabola ya lo pagaré método con tarjeta de crédito entonces tal se luego se pone como perro de la banca luego se pone al pago mínimo ibas pagando

Voz 10 10:25 es un mes te la sabía si has terminado de pagar no vale vale

Voz 1951 10:30 bueno a decir que llevamos aquí alguna llamada diciendo te faltan todavía

Voz 7 10:34 cuántas pesetas menos se porque con esa famosa tarjeta de crédito pues ahí comprender ciento cincuenta relojes creo que estaban haciendo furor en España en España costaban quince mil quinientas pesetas los compré por unas dos mil cuatrocientas cincuenta pesetas cada uno luego se los vendía bien me resarcir mi mujer que tampoco era Ny es tonta pues compramos un montón de parejos pero a cambio los pareo serán

Voz 10 11:03 veinte pesetas cuarenta pesetas luego los bien entrada familia dos amigas en la empresa Javier merchandising además de veo que como comerciantes los dos no tenéis precio

Voz 7 11:14 sí bueno ella ella se cortaba más no

Voz 1951 11:17 la antigua forma de patrocinador aquí ahora se utiliza el crowdfunding que como si no sé si es poner por Internet humano voy a hacer este reto y tal que la gente me eche un cable con la pasta pues extremadamente vendiendo relojes vendiendo pareo

Voz 10 11:55 vamos a recordar un poquito

Voz 1951 11:56 mira la infraestructura tú decías antes era una época en la que en España prácticamente nadie practicaba este deporte del triatlón eh sin embargo ya vas allí como es esa línea de salida cuánta gente había si había gente bueno muy conocida para tío grandes ídolos de este deporte

Voz 7 12:12 estaban los estaba marcada estaba Scott efectos cortado mal por casa están y ahora me sigo haciendo el solito porque marca Allen esa era su quinta participación pinchó cinco veces no pudo ganar ya ganó al año siguiente en el ochenta y nueve una foto comarcales pues claro ya mucha gente se lo dice Si tienes calen es como tiene allí Stefano

Voz 11 12:38 es el ambiente ahí entre vosotros había camaradería o había

Voz 7 12:41 la rivalidad de Lassana de la insana no no de la sana se saber todo todo ha evolucionado montón el talón evolucionados lo increíble Errani algún y en el setenta y ocho empecé a correr maratones no tiene nada que ver aquello con lo de ahora

Voz 1286 13:00 yo creo Verónica que merece la pena es decir a todos los que nos escuchan que aparte de una referencia en Euskadi Javier es una es una referencia en todo el Estado pero

Voz 10 13:09 además es padre de una auténtica estrella

Voz 1951 13:14 con este mismo deporte de este mismo domingo porque ahí Javier no es así los genes influyen si es que desde que tenía dos añitos le metió el veneno dentro si es que ella misma es la que viéndote Dati eh quería practicar este deporte hablamos de Virginia Berasategi que ha competido durante un montón de años en triatlón que ha ganado un montón de carreras

Voz 10 13:31 sí estoy hija sí sí

Voz 1951 13:33 cómo empezó en esto bueno tú no tuviste nada bien

Voz 7 13:36 es verdad o no yo siempre digo que que sus hijos hacen más o menos lo que ven en casa que tú haces tiende yo en casa no jugaba a las cartas y hay bueno yo era entrenador del Club Deportivo de entrenador de natación con cinco ayos ella empezó con ocho años hizo suprimirá como decisión empezar nada porque pues igual porque yo lo llevaba salía del colegio iba allí luego han sido trasladados es muy posible es muy pues sí pero es que ella iba encantada nieve encantada y mi hija la pequeña Marta pues ya no iban cantada tan encantada que por cierto mi hija Marta harás una fenómeno de las da natación en aguas abiertas a los treinta y cinco años la vena ahí tira tira villas otra vez

Voz 1286 14:20 pero entonces esto sí que es una cuestión genética oración y ahora con treinta y cinco Se está poniéndose sí

Voz 7 14:26 pero bueno mi mujer la madre Virginia pues aburrida de verme en casa son quede entrenando en el Banco o en la piscina no sé qué pues empezó a correr ir el año ochenta y uno corrió la maratón de San Sebastián pero San Sebastián así tres horas cuarenta y cuatro batió el récord de Vizcaya que era de cuatro horas once corriendo al entrenaba yo en plan tranquilo seis meses después la maratón de Bilbao la gana hace tres horas veinticuatro vuelve a batir por otros veinte minutos el récord de Vizcaya fue

Voz 1286 15:01 ah y no tenía precedentes de no no no no ni de deporte ni nada nada nada nada o sea que ahí andamos todos quiero preguntar por el orgullo porque hemos notado en la voz y nosotros Verónica yo en la cara no el orgullo que que sientes al hablar de tu experiencia en Hawai al haber sido uno de esos pioneros al al de las fotos que tienes del recorrido de cómo te cambia vas

Voz 1951 15:24 hay esperate una pregunta tenéis me daban medalla definirse

Voz 10 15:28 entonces allí Si algo si nos da

Voz 7 15:30 al una medalla y un diploma definirse una medalla con

Voz 10 15:34 con la bandera americana así es verdad yo te mucho

Voz 7 15:39 sitio en casa que llamo el zulo hay dentro

Voz 10 15:41 nadie lo corona su nombre sólo bien

Voz 7 15:44 Ariza o no

Voz 9 15:46 Irán está allí no hice un

Voz 7 15:48 cuadro precioso con la medalla el diploma Pastunes parda el marco con las dos cosas el diploma eso luego metraje nunca poseer un póster de la prueba de allí también está puesto en esa habitación algunas fotos

Voz 1286 16:06 y eso no se dio vuelva usted de lo orgullo tú has sentido mucho en primera persona has hablado de tu mujer por ejemplo también pero como es volver a Hawai y saber no solamente que vuelves con tu hija sino que vuelves con una pedazo de atleta que vuelves a compensa a competir con todas las letras importó si es más o menos

Voz 7 16:25 eso otro sentimiento vivir las dos cosas ojo cómo ha cambiado esto una línea una recta de meta de seiscientos metros permanecen en ochenta y ocho había una pancarta de Bad Life que es una cerveza sin alcohol dirás decía Si no había nada más ojivas allí en el dos mil cuatro que fui origine pero bueno que es está la Feria del Deporte que vivía en el ochenta y ocho va tenía cosillas para la del dos mil cuatro increíble desleal de ocupaba explanadas bueno la línea de meta la recepción la cena ya no tenía nada que una cosa es recordar y comparar que otras cosas estar contigo allí que ibamos iba ella iba a conocer cómo es eso de larga distancia no estás viendo la prueba nada bien porque ha sido una gran nadadora Virginia ha sido finalista en campeonatos de España de doscientos mariposa y cuatrocientos estilos lo más duro ha sido campeona de Vizcaya de Kroos desde las categorías escolares hasta las categorías absolutas estaba por ahí Cristina Petite que andaban huevo no y entonces pues la va siempre así estas Virginia era buena en todo corrieron el Cafés Baqué de ciclismo una de las mejores fotos que tengo yo de recuerdo de ella es una carrera ciclista que va ella detrás va a una chica a rueda la la valla y cómo estás tendrás mil la otra era Joane Somarriba

Voz 10 17:54 fíjate que luego al esprín Joanne

Voz 7 17:57 ah Virginia bueno entre otras cosas

Voz 10 17:59 sido olímpica ha sido el ciclismo

Voz 7 18:02 así bueno hoy es allí llegas a nada de maravilla sale muy bien Puma amplían plan plan plan segunda en la bici pero qué es esto estabas nervioso nervioso nervioso es poco nerviosos poco y manteniendo la distancia con la primera aumentando la distancia con la tercera y la cuarta joe pero a cuatro kilómetros de meta se bloquea se bloquea la espalda no había entrenado la posición acoplada en el manillar de triatlón se quedó bloqueada se bajó de la bici Israel ha explicado yo que llegó allí a buscar la bici Virginia donde está donde está esta Ibiza y nada pues a seguir intentándolo cinco seis horas después apareció en el área de transición donde estaban todas las bicis

Voz 10 18:51 puedo terminar no pudo ese Hawai

Voz 7 18:53 hay quien compite mejor

Voz 10 18:56 quién ha sido lo mejor en Javier tuvo Virginia Virginia si yo no hay comparación mentalmente qué sentido yo éramos

Voz 7 19:03 fuerte de coco pero es que virginidad diez veces más fuerte de coco y entrenaba maravilla vivía para eso susurrarle ilusión por descontado yo soy un paquete paquete dejó entrenamientos caótico por mucho entrada de natación que sea mucho entrenador de trial aunque sea a caótico porqué porque tenía que entrenar cuando podía salía del banco ya a la piscina a entrenar me levantaba pronto o después de cenar sabía cuáles sacaba tiempo de bajo las piedras iba a todos los sitios corriendo volvía corriendo entrenamiento caótico se llama

Voz 1286 19:42 no no no

Voz 12 19:44 sí sí sí

Voz 13 19:59 hubo

Voz 9 20:20 cómo estará Virginia pequeña está creo como bien salvo que tiene un problema en el pie que le impide correr correr y casi hasta el da lo pero por segunda vez de un euro más de Morton Jalabert le quitaron un juanetes en una intervención quirúrgica para mí muy agresiva ay bueno sigue haciendo rehabilitación

Voz 5 20:42 ya ha pasado de correr

Voz 10 20:46 no sé si volverá a competir por ella estoy seguro ese pie mal en rehabilitación y tú Javier qué haces a día de hoy de deporte fines de semana que me veo hasta cuatro partidos de fútbol

Voz 1951 21:00 bien esto está bien si es una cerveza adelante y con los amigos en el bar ya de casa en casa

Voz 7 21:05 es un vasito de vino bueno yo ahora nado tengo intención de seguir haciendo natación en aguas abiertas travesías comprar una pirado

Voz 1951 21:16 la estupidez de pregunta dónde guarda en una piragua M

Voz 9 21:18 no no yo veraneo en yo veraneo en Gorliz

Voz 7 21:22 la playa de Premià bajo a doscientos metros de mi casa pues está está el club de remarcó te dentro de mí hay un hueco bastante grande para piragüismo plancha no iría allí voy a guardar la piragua

Voz 1951 21:38 ganando una piragua en sí no falte la casa en Asturias

Voz 10 21:41 cinco metros y pico es marinera es para tontos además hay yo como bien

Voz 1951 21:46 sabes junto al Club de Piragüismo

Voz 10 21:49 junto a la zona de alquiler de los neopreno

Voz 1951 21:51 los para ir a conciertos y música en directo

Voz 10 21:54 ahí está el bar también tiene chicos Arkote están los de Arkote sí sí hay playa estable y que tenía como un garito ahí Javi ambiente si como había y hay muchas menores lo poquito que ha bajado muchísimo

Voz 1951 22:09 sois muy veterano de has abierto un melón que que

Voz 1286 22:11 me interesa además que que hace poco yo creo que era Rafa Nadal el que el que bueno de alguna forma aludía o sea una situación que tú has descrito con un ejemplo concreto que es el de tu hija Virginia la agresividad Díaz a la agresión que supone para el cuerpo y el deporte de alta competición más en un caso de un deporte que todo el mundo reconoce tan duro como el triatlón sí hasta qué punto sano evidentemente no es pero pero hasta qué punto se paga un precio demasiado alto por poder estar en cabeza durante durante unos años todos

Voz 7 22:46 todo el mundo paga un precio claro hay que olvidarlo yo por ejemplo no puedo correr tengo la rodilla derecha echarlo Zarra fíjate que es fácil correr no pero no puedo me encantaba correr yo puedo correr en bici sí voy sentado bien pero como me quiere a levantarle una cuesta la rodilla me dice eh cuidadito chaval no me queda la natación no me queda más o la piragua

Voz 10 23:10 merece la pena si hay que seguir

Voz 9 23:12 el sino sino me muero

Voz 7 23:16 bajo mucho en casa llevo muchas cosas en la Federación Vasca de triatlón y todo eso me hace sentirme vivo

Voz 1286 23:23 todos acaban parecidos Javier todos y todas

Voz 7 23:25 sí creo que sí en un en un libelo en otro todos el nadador con sus hombros o las rodillas el ciclista pues es igual menos no pero a la piel que se mete montón de todas las semanas que llegaba a hacer ciento los setenta y dos kilómetros en una semana eso acaba pasando factura

Voz 10 23:47 en ciclista lo que no se libra de la marca de bueno eso es siempre la lo

Voz 7 23:53 por eso eso cuando yo iba a la playa en el ochenta y ocho noventa

Voz 10 23:59 fardaba se hombre hombre bueno de todo la Historia Historia del tiempo artista que se nombre del números que te ponen

Voz 7 24:08 el brazo a los triatletas el dorsal no con un rotulador gordo yo cuando me duchaba no me pasará esponja pues ahí ya sin te iba a trabajar en manga corta cuidad que yo hago tras

Voz 1951 24:20 esto hubiese nevando Scooby

Voz 7 24:22 hago triatlón y luego se quitaba se va borrando el número todavía dado el sol en en el brazo no te había puesto Moreno donde estaba el ciento cincuenta y dos Se veía todo el brazo Moreno ciento cincuenta y dos en blanco

Voz 1951 24:36 todo el mundo te preguntaba ahí tenía la oportunidad perfecta

Voz 10 24:38 ahí es cuando vas a contar toda la explicación

Voz 1951 24:41 este permitió ligar mucho en su día

Voz 7 24:43 eh eso es muy difícil ligar

Voz 10 24:46 aún siendo triatleta sí sí sí sí sí sí

Voz 1951 24:49 esa más lo de triatleta lo de vasco

Voz 7 24:52 delegar Diego hablara de ligar yo creo que las dos cosas

Voz 1951 24:56 sabes que dicen que no no tenéis mucha habilidad

Voz 10 24:59 hombre en este caso sí bueno dicen dicen yo aquello

Voz 7 25:01 dado eh lo vascos somos como somos yo siempre digo que yo me llevo bien nuestra con el hecho es que llevamos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años Casal nadie de novios que es una vía

Voz 1951 25:13 más de medio siglo parece la está funcionando

Voz 7 25:15 sí sí funciona no Javier donde tenemos que

Voz 1951 25:18 eh que invitarte al programa junto con Virginia cuando os venís los dos junto con tu hija nos contáis toda una vida en una familia incluso si quieres tirarte a tu mujer que me has dicho que hacía maratones y demás ahí por medio mundo después de de que tú te afición ases a esto que nos gustaría mucho conocer incluso el zulo ese que tienes donde en la medalla el diploma el póster de Hawai y seguro que alguna cosita más

Voz 7 25:41 lo más de maratón diplomas de maratón de mi mujer fotos que me regalaron los nadadores cuando decenas de entrenar aquello es un pequeño museo del deporte

Voz 14 25:53 no

Voz 15 26:01 en su decide

Voz 1951 27:07 tema sección con nuestro coach con Fernando Suances yo recordó que John expresa uno de tus miedos la fertilidad flexibilidad y claro qué mejor quedarte aquí una serie de pautas para que puedan mejorar en este aspecto porque entiendo que interesado estás si estoy

Voz 1286 27:21 el sábado y además he mejorado un poquito pero además

Voz 1951 27:24 poco a poco porque no te puede romper ya sabes que la flexibilidad es muy importantes muchos apartados de la vida e en fin queremos que que mejores en esta tú y todos así que Fernando Suances Moggi con qué tal muy buenas

Voz 1286 27:36 buenas tardes la flexibilidad

Voz 1951 27:38 no sé porque aquí los hombres tenéis a digamos que tener no demasiada

Voz 16 27:43 si no hay como hábito de del trabajo de la flexibilidad en este caso se hace a través de estiramientos y no hay como hábito de de realizarlos no

Voz 1951 27:52 porque es importante porque necesitamos ser flexibles por qué necesitamos estirar los músculos

Voz 16 27:57 si hablamos de aquellos que estamos practicando ya una actividad que requiere impacto si una como una exigencia a la musculatura se les está haciendo esa exigencia aquí habitualmente la musculatura se contrae entonces es está indicado pues que cuanto más flexible más elástico tengamos esa musculatura pues si llegara un poquito como más alta

Voz 1951 28:18 nos protege de lesiones musculares el hecho de estirar y de tener los músculos algo más flexibles

Voz 16 28:23 eso es si ponemos el ejemplo de la goma Si estaba bien flexible pues bueno podrás tirar como aquella en este caso como comentaba Jon pues sus isquiotibiales están bastante como contraídos entonces es incapaz de tocar buenas puntas los los pies

Voz 1951 28:37 esto es un mínimo no Fernando muy mínimo quiero decir

Voz 1286 28:40 sí sí ese es el inicio tengo la sensación de que todas debería

Voz 1951 28:42 hemos ser capaces de doblar nuestro cuerpo hasta llegar no sé con las puntas de los dedos de las manos al suelo sin doblar las rodillas lógicamente bueno habría que

Voz 17 28:50 o acaso no pero bueno en el caso de yo

Voz 1951 28:52 es una persona joven y deportista debería debería poder

Voz 16 28:55 no que si vendemos es lo que hay que hacer estiramientos

Voz 1286 28:58 y entonces pues una salud muscular muchísimo mejor es verdad es que tú eres la flexible física de la pareja yo el flexible un poco en términos de personalidad

Voz 1951 29:07 electo es verdad muchos años de gimnasia mis espaldas

Voz 1286 29:10 claro esto y esto es como los puentes no es decir el puente se tiene que mover un poquito

Voz 18 29:14 para evitar que no sé cuál

Voz 1286 29:16 lo acoge una muchedumbre un vehículo muy pesado se parta en dos y es el mismo templo con nuestro cuerpo se está bien que haya esa posibilidad de estirar de llegar un poquito más en el músculo porque si estamos muy muy agarrotados es es muy probable que que no acabamos rompiendo

Voz 16 29:32 sí parece que es lo que te encuentras como muy duro hoy el desempeño de la actividad pues no va a ser como óptimo

Voz 1286 29:37 qué es lo que más lata da en los entrenamientos por lo que ves con la gente con la que estás el glúteo el cuádriceps

Voz 16 29:42 bueno no en las zonas lumbar es son porque que lo entendía ahí como pinzamiento y luego cuesta también como mucho recuperar eso que vienen como había ciertas posturas eso de lo bueno es que es también suelen estar como cortados

Voz 1951 29:55 decías tú cuesta sacar tiempo quizá muchos tienen la sensación de que una vez que terminan el entrenamiento de fuerza o de correr ya terminado a entrenar ya estoy preparado no ven esta parte como prescindible

Voz 16 30:07 pues llevamos en todos los programas siempre recomendando después de que el plan de entrenamiento siempre pues buscar un momento que puede ser ala no a la noche después de que ya se ha duchado y demás buscarte un buen recito de diez minutos porque ponemos una rutina como básica de diez minutos por lo menos estirar un poquito diez ejercicios por lo menos en pierna en nuestro caso sacarle como del diario

Voz 7 30:33 yo un momento insisto concreto entras

Voz 1951 30:35 por nuestras canciones las que entonces también

Voz 16 30:38 poquito la tele la alfombra pero bueno te has puesto como el pijama y aprovechas que tiene esa ropa cómoda estás calentito y estás a gusto no tienen ese presión psicológica ni nada y es tu tiempito diez minutitos

Voz 1951 30:49 otra ventaja más un deporte que se puede hacer en pijama esos maravilloso hay Fernando varios métodos no se repasa aquí en los apuntes en este dossier que insistimos cada semana colgamos en nuestra página web para que tengáis todo bastante más clarito eh varios métodos estáticos dinámicos cuéntanos un poco qué tipo de de rutinas ahí

Voz 16 31:07 bueno pues yo estático ya hay otros dinámicos e nos vamos a centrar un poquito en el estático hay otra manera que se llama F P facilitación muscular propio afectiva que quizá pues permite obtener como mayores mejoras porque utiliza un par de reflejos neurofisiología pero bueno podemos vender aquí el estático simple que simplemente es tirar sea a poquito mantener esa posición pues durante quince o treinta segundos incluso como un minuto y buscando pues diez ejercicios si realizarlo de esta manera hay que prestar atención en la respiración no hay que realizar rebotes que esta eso está como contraindicado

Voz 1951 31:49 ese sería el de estirar y luego soltar el músculo o hacer tirones no es otro otro

Voz 16 31:54 pero es que es lo típico que dices no voy a tocar la punta de los pies si hubo bajo bajo esos rebotes no se deben de hacer también tener en cuenta la respiración para hacerlos suave progresivo se va estirando cuando se exhala hay que estar también tranquilo hay que tener un poquito también como de calor con lo cual se suele recomendar también hacer un calentamiento en gimnasia yo te toca la rutina de estirar pues hacen diez minutitos en en una máquina aeróbica corriendo una cinta un poquito como la bicicleta para que la que músculo coja temperatura esa edad va a hacer que luego el estiramiento sea como muchísimo mejor hace suavecita ir manteniendo ese estiramiento cuando decimos como dolor lo que cuanto más mejor pues no es así llegamos

Voz 1286 32:37 no tiene una ligera Molés no tiene que tirar el músculo

Voz 16 32:40 no así sigue estirando

Voz 19 32:43 eh mal vamos fíjate yo todas partir al

Voz 1951 32:45 el toda mi vida he pensado que tiene que doler un poquito para que es el músculo

Voz 16 32:48 no se mantiene esa posición y a medida en que vas haciendo varias repeticiones si el músculo se va relajando en la segunda repetición tu llegar a una posición un poquito más

Voz 1286 32:59 pero siempre con con un mínimo

Voz 16 33:01 cómo debe molestia no de que me duele cuanto más estire venga impone a otro detrás y que te empuje también hay cuanto más más

Voz 1286 33:07 se entiende que todos tenemos los mismos músculos Si en los mismos sitios pero es muy típico también que que que uno este estirando y con más gente en una clase de cualquier cosa el monitor diga os tiene que tirar cuando hagáis esto aquí ya a muchos no les tira ahí a lo que vengo a referirme es las posturas son para todos iguales siempre eso no tiene que ir digamos matizando o tuneado su postura para encontrarse vienen músculo

Voz 16 33:37 hombre eso también tú que mandarle un ejercicio pero que está tienes la parte tan contractura o no la tiene también elástica entonces esa postura igual no puede llegar de Príncipe buscará un ejercicio en el que llegue y técnicamente lo haga bien

Voz 1286 33:50 he visto muchas veces esto debe hacerse esto todo el mundo lo está haciendo os tiene que tirar aquí mucha gente dice pues a mí no me tira aquí me tira allí pues te tiene que estar trabajando en el glúteo

Voz 1951 34:02 se bueno en fin vienen de Chernóbil sí estaría bien saber quiénes la componen cuantas repeticiones y cuántos segundos Fernando por músculo

Voz 16 34:09 pues por lo menos hay que mantener los mínimos siete segundos está bien indica pues treinta segundos mantenido hay puede ser luego igual hasta un minuto no incluso como hasta dos ir se pueden mandar es repeticiones que yo llego hasta hasta un momento me paro ahí lo mantengo diez segundos quince segundos

Voz 1286 34:29 la respiro no

Voz 16 34:31 cómo ha relajado la musculatura puedo seguir otro poquito en la posición con unos graditos como más y eso hace que yo llegue desde los treinta segunditos pues aún minutito medio dos minutos o tres de quince segundos por ejemplo pero luego lo que es importante es decir Aldo una vez y cuando lo vuelvas a hacer la segunda vas a llegar otro poquito más estar más a gusto iba a notar que ha soltado ese músculo con lo cual tú llegas a la oposición un poquito más sea así se repiten tres series cada uno de los ejercicios pues muchísimo mejor y además es que lo va a notar

Voz 1951 35:00 y que los músculos tiene memoria una vez que lleva unos cuantos días estirando cada vez te va a costar menos y cada vez va a ser un poquito más flexible

Voz 16 35:06 sí también hay que decir que la flexibilidad se gana día a día y si dejas una semana pues también se va perdiendo o sea que la flexible hay que trabajarla día a día tienes una

Voz 20 35:16 ETA deportiva o quieres mejorar tu salud el educado

Voz 1951 35:19 por físico y con está a tu lado

Voz 20 35:21 te ayudamos a lograr el objetivo

Voz 6 36:24 Javier Moro director de material de la revista gorro muy buenas hola buenas hoy

Voz 1286 36:28 vamos a dar consejos en plena temporada de maratones para correr los debidamente Javier esta es un tema que hemos abordado en algunas ocasiones nunca está de más volverlo a abordar lo íbamos a empezar desde el principio siempre nos gusta centrarnos para empezar en aquellos que todavía no han roto el hielo es un tema muy recurre

Voz 17 36:47 te pero creo que es importantísimo porque como cada vez hay más gente que corre a distancia y creo que le pierde demasiado pronto el miedo nunca esto además a dar buenos consejos porque incluso recientemente en el Maratón de Sevilla tristemente una persona colapsa va a un kilómetro y pico de la meta

Voz 18 37:04 a hubo alguien que que le empujó

Voz 17 37:07 a seguir a pasar la meta y desgraciadamente está en la UCI pues salvo si se creo que no está además que la gente corra con precaución que hay que hidratarse muy bien y que se que para para que la vida tiene que seguir si es el el maratón es lo más importante de lo menos importante de la vida

Voz 1951 37:25 pero a un kilómetro y medio de la meta dícese Javier a mí no sé creo que cualquier persona que se lanza a correr un maratón estos conocimientos los tiene no no hay que forzar al cuerpo y en el momento en que tú te encuentras mal y tenga unas sensaciones malas sean ni se te ocurra seguir corriendo

Voz 17 37:38 pues esto no pasa en el maratón en los ultras el la gente lo sabe pero el empecinamiento de llegar a meta ahí y conseguir algo heroico para uno mismo que sí que es verdad que supone mucho esfuerzo pues lleva a la gente ha pasado a cruzar la meta sea como sea yo creo que es un error

Voz 1951 37:55 ese puede cruzar la meta con molestias digo por ejemplo puedes tener el cansancio lógico después de cuarenta y dos kilómetros puedes estar fatigado puedes tener un dolor en una rodilla en un codo en un donde sea pero dónde está esa diferencia no sé cuáles son los síntomas no generales de decir ojito esto ya no es ni un esguince de tobillo ni nada menos

Voz 17 38:16 claras él por desgracia el maratón no vas a acabar fresco hasta los profesionales acaban muy cansados agotados después esas cuarenta y dos kilómetros por el momento en el que tú veas que la nuestras corriendo recto

Voz 1286 38:30 aposta que empiezas a

Voz 17 38:32 va a perder un poco de división que notas que algo va mal hay hay que pararse hay que hidratarse incluso poderse ganando a meta pero no sigas corriendo y parase el todo es una gran opción porque es que lo que pasa por dentro de cuerpo no lo controlamos simplemente se colapsa muchas veces se deshidrata Hay ovación de Cluj en los músculos del cuerpo y el cerebro para todo es que es así es activa interés activas

Voz 1286 39:01 el cuerpo colapsa no sin ninguna duda pero Javier escuchándote da la sensación desde fuera aquí ahora que dices cosas que son muy obvias no yo creo que todo el mundo que nos escucha ahora mismo estará de acuerdo la cosa es que al que le pasa a un kilómetro y medio quizá no sea capaz de decidir por sí mismo parar lo digo porque los consejos hay que darlos al que les sucede esto ya que hasta también al que lo está viendo no es no ir cuando alguien pierde la voluntad ha perdido la voluntad punto

Voz 17 39:27 sí sí sí hay hay alguien que la ayudó a llegar a meta o le empujaron no bloque fuera porque yo tampoco lo he visto

Voz 1286 39:33 quiero decir porque es una negligencia de primer orden no está también este señor también sí sí

Voz 17 39:36 tú si ves un accidente pues los primeros auxilios es proteger al al accidentado llamar pues aquí tendría que ser igual para luego protege lo llama emergencias porque esa esa persona necesita ayuda inmediatamente no necesita pasar la meta

Voz 1951 39:49 eh para ese que está al otro lado para ese compañero de supongo que los síntomas que se perciben en quién va a tu lado son similares no a la hora de hablar esa falta de coordinación de tanto física como insisto a la hora de comunicarse no es fácil de detectar

Voz 17 40:05 sí sí osea lo más similar aunque resulte gracioso es que parece que el que lleva Salado está borracho es realmente lo que es está es desmayando eh

Voz 1951 40:13 lo ocurrido en el Maratón de Sevilla de aquí partimos Javier para dar una serie de consejos e a todo aquel que se enfrente a esos cuarenta y dos kilómetros no sé si en forma de decálogo o cómo lo estructuramos

Voz 17 40:23 pues empezando por lo básico es prepara tu cuerpo con mucha antelación para correr varias horas eso es lo básico se puede preparar el cuerpo perfectamente andando y corriendo porque cuanto más la lenta sea la adaptación a esa nueva situación mejor sabe adaptar tu cuerpo más preparado bastar

Voz 1951 40:41 Partiendo de Cero en tiempo que a nadie se le ocurre a menos de cuantos meses para correr un maratón

Voz 17 40:45 pues un programa es relativamente largos y es una persona activa son dieciocho semanas

Voz 1951 40:50 de ahí para arriba y sí sí sí

Voz 17 40:53 por supuesto señor una persona activa y no has pasado por otro tipo de carreras lo normal es que tu cuerpo se adapte en un año o dos

Voz 1286 41:00 recomendarías a algún tipo de recorrido para para empezar no puede es decir algún maratón concreto sabemos que por ejemplo el de Sevilla es muy plano

Voz 17 41:07 sí pero alguno más

Voz 1286 41:10 amable Si Si esta palabra clave en el ámbito maratón

Voz 17 41:13 pues mira los más los mejores circuitos del Estado español son San Sebastián Valencia Hay Sevilla seguido quizá de Barcelona así que a un recorrido fácil en el que incluso si son vueltas como San Sebastián puedas San Sebastián son dos vueltas y es decir pues mira de la primera o andas un poco ya decide si tienes que dar la segunda o no con lo cual pues esas Sebastián sería una muy buena opción para empezar pero siempre busca algo fácil buscar algo algo que te puedas adaptar bien

Voz 18 41:44 no meterte enloquece

Voz 17 41:46 tras ser extranjero que te van a llevar a a acabar si O'Shea pues porque te has gastado mucho dinero en un viaje pues porque las publicado en tus redes sociales porque has que hay movimiento que parece que tiene que a meta como sea

Voz 1951 41:58 qué auto impone una presión no de terminar y de conseguirlo que sea conocido que sea un clima más o menos similar a donde uno está habituado que puedas ir acompañado de alguien no sé si también puede influir a la hora de bueno afrontarlo mejor

Voz 17 42:10 es mucho mejor porque el maratón ya está estudiado que tu cuerpo suben la temperatura en exceso con lo cual si te vas son maratón que encima es cálido pues tu cuerpo va a sufrir mucho más iba a empezar a sufrir antes así que si es mejor un sitio fresco un sitio que sea pues más parecía donde vives humedad temperatura

Voz 10 42:28 pero hay épocas del año más adecuadas Javier para esto

Voz 17 42:32 lo ideal siempre son el antes de El Príncipe de la primavera hay el otoño o el invierno incluso porque corre con frío cuarenta y dos kilómetros el cuerpo se calienta menos Javier cuántos

Voz 1286 42:43 en maratones llevas tú y tus piernas

Voz 17 42:46 entonces dos a dos entero

Voz 1286 42:48 sí y cuántos ha abandonado no es interesante también haber abandonado porque sí es un ejemplo para todos los que nos escuchan de que el experto que habló con nosotros también abandonado no pasa nada claro

Voz 17 42:56 es que yo primo mi mi mi beneficio corporal antes de pasar la meta por eso soy tan crítico con esto

Voz 1286 43:04 durante mi primer maratón fue en San Sebastián

Voz 17 43:07 hay tenía una molestia en la rodilla que podía era más estuve toda la primera vuelta que sombrillas media maratón pensando si seguir o no decidí pararme porque quería seguir corriendo después hice otro maratón

Voz 10 43:18 alguna vez has vuelto al de San Sebastián he vuelto al descenso

Voz 17 43:21 costean a la media maratón

Voz 10 43:22 más que de los XXI sí

Voz 17 43:25 por ejemplo en el este pasado noviembre en Nueva York igual pues al intentar mi marca personal pero tenía un acortamiento en la pierna que me llevó hasta el kilómetro veintiséis en el XXVI decidí pararme pues porque no podía seguir corriendo una ampolla llega a lo mejor para mí

Voz 1286 43:40 punto es punto bueno pues nos quedamos con con este llamamiento a la prudencia Chelsea

Voz 17 43:45 sobre todo que nunca olviden hidratarse mucho porque cuanto más agua cuerpo está comprobado que la temperatura en el estómago baja y baja toda toda la corporal completamente

Voz 1951 43:55 habrá que las de hidratarse Javier no tiene nada que ver con esto pero me viene a la cabeza en el método que algunos runners que conozco sobre todo gente que hace muchas carreras de montaña de estas muy extensas me asegura que practica y que le funciona es directamente hacerse pis encima en carrera sí sí pero pero en fin aquí va la explicación no aseguran que el hecho de ordenarse encima el estación sentir una sensación reconfortante el ex de extensa los músculos de las piernas incluso Ike sigan muchísimo mejor ahora yo no sé Javier si esto tiene algún tipo de base si no tengo ni idea pero es verdad que no son ni una unido las personas que me lo han dicho

Voz 1286 44:35 ahora se porque hemos con ello Javier

Voz 17 44:38 hombre sí que es verdad que cuando tienes esa presión que te estás mirando el momento que haces como no seguro que no ha pasado todos en algún momento de esto que no encuentra su servicio y es momento que dice nada que que gusto lo de las piernas ya no sabría decirte porque no lo he hecho nunca hay realmente echar

Voz 23 44:56 sí

Voz 17 44:58 sirve más a la temperatura corporal echar agua fría sobre las piernas

Voz 1286 45:02 claro el líquido caliente yo sé tú

Voz 1951 45:04 como probador que eres de en este caso de material pero te animo Javier a que lo pones en práctica unos días

Voz 10 45:10 quién defiende los que me paro

Voz 17 45:12 coordinar tranquilamente eso es lo que yo les decía chico que es un minuto

Voz 1951 45:14 en una carrera de ochenta kilómetros pero sí lo disfruta

Voz 1286 45:17 de todas formas el ejercicio de diplomacia de Javier Moro para decirte yo no lo veo has sido importantísimo eh

Voz 1951 45:24 qué es lo que me lo ha dicho un amigo en este caso no es mentira

Voz 17 45:27 no no estoy seguro que oye algo algo así seguro

Voz 24 45:31 organiza una carrera conoces una cita especial en tu pueblo o ciudad solidaria divertida e innovadora no comparte la con nosotros y todo el universo Serra por correo electrónico SER Runner arroba Cadena Ser punto com el Twitter

Voz 1286 46:08 tuvimos ya al programa recta final que como siempre dedicamos a viajar por uno de esos pueblos de Dios para conocer cómo corren sus habitantes en este caso Nos vamos a Illescas en Toledo con la tercera Media Maratón y también en la villa de Illescas Very Verín Muñoz es su organizador o la avería

Voz 25 46:25 muy buenas buenos días que voz en este pueblo se vuelos durante ahí durante cincuenta y dos años cincuenta toda tu vida lleno la vida prácticamente Illescas

Voz 1951 46:37 tenerlo para estar en la prueba Mary como es esta Media Maratón

Voz 25 46:41 pues nada es un evento deportivo que empezó hace tres años una idea de cuatro amigos que empezamos a ser Clooney descansa ya vamos por la tercera edición oí metiendo mil doscientos corredores

Voz 1951 46:51 lo de cuatro es literal cuatro amigo

Voz 25 46:54 antes éramos cuatro incluye por cien personas

Voz 1286 46:57 bueno venga háblanos Un poquito de la carrera porque hay dos propuestas están los veintiún kilómetros los diez veo que se puede corregirse puede andar así que venga vamos a escribir a todo aquel que se pueda animar que esté aún a tiempo o que se lo piense para años posteriores en qué en qué consiste esto

Voz 25 47:10 bueno pues la carretera está compuesto por dos pruebas centro de una que son kilómetros y me llamado ya sin otra efectivamente son para los que están empezando a correr bastante menos preparación y luego la prueba de media maratón que hace falta una preparación específica además también esa Atón hay dos modalidades la correr individualmente poco reparos parezca por pareja es ir los dos juntos durante todo el recorrido no es que hagan mella mella medio recorrido cada uno ayer en la Media Maratón los dos pero juntos

Voz 1951 47:36 Bree como es el recorrido llano vais por el pueblo por las afueras toca algo de monte como lo hacéis

Voz 25 47:41 eh por un asfalto Varela la escasez hay dos partes como seis estamos esa parte antiguas Illescas pueblo y luego hay una parte que es una cosa está que el llamado Señorío de Illescas por en la primera parte que es el primer día ska va practicamente por la parte nueva Skaar y la segunda parte de la Media Maratón por cuando las dos puntas la segunda parte de la media Mato Se acepta el pueblo Illescas pasando por todos los sitios emblemáticos Illescas

Voz 1951 48:06 como por ejemplo como por ejemplo ha pasado

Voz 25 48:09 se pasa porque la Iglesia Nuestra Señora de la mucho más la calidad repatrien por la iglesia parroquial de Santa María que son dos emblemas de aquí del pueblo es uno ese mudéjar llega otro románico

Voz 1951 48:23 salís desde el recinto ferial nos decías esa zona más emblemático más monumental del pueblo de Illescas después ahí

Voz 10 48:31 organizado algo en torno a la carrera es decir es un

Voz 1951 48:33 ya este domingo cuatro de marzo a partir de las diez de la mañana es la la prueba pero no sé si vería Weis ha organizado actividades para las que es es decir

Voz 26 48:41 la prueba empezaba a las diez menos cuarto Ballet no estaba siendo unos cuartos

Voz 1951 48:46 sabe

Voz 26 48:47 como dices del recinto ferial que no tenemos en la plaza de toros cubierta de Illescas es el llamado espacio escénico cubierto entonces por lo tanto en lo bueno que tiene debido a que la crisis este año el tiempo no voy a responder esto como quisieramos puede cumplir esa por lo tanto al finalizar la prueba pues el recinto de estar por lo menos a cubierto de agua

Voz 1286 49:06 bueno vamos a dejar ya y todo lo que tiene que ver con correr puramente vamos a dedicarnos también a darnos una vuelta por por Illescas vería más de medio siglo contemplando tu pueblo como lo describirías ahora por la radio

Voz 26 49:18 bueno pues se ha avanzado muchísimo efectivamente sería antes eran pueblo en fin que no conocíamos todos que ya es bueno pues un pueblo que tiene unos cuarenta mil habitantes ha recibido muchísimo está divido en dos partes como como te dije antes la parte de Illescas que ha crecido mucho pero sigue siendo el pueblo donde está el núcleo central y luego está lo de que son pues no lo urbanizaciones e a los alrededores y prácticamente ya al otro pueblo allí hay Instituto hay cola decidió

Voz 1286 49:44 algo a saldado tengo dos estáis en el casco antiguo no

Voz 26 49:48 sí lo lo antiguo auténtico nacidos allí estamos el partido en sí

Voz 1951 49:51 en la especialidad Very gastronómica de Illescas cuales porqué bueno entiendo que a la prueba irán a correr pero también se acompañarán de Familia de amigos de quién no vaya a participar en la prueba quiera degustar lo mejor de Illescas

Voz 26 50:05 bueno pues el Illescas tenemos eh hay mucho un montón de restaurantes de tipo medio y luego sobresale por encima de todos no por nada sino porque sale en televisión en el programa de Master Chef Pepe Rodríguez

Voz 1951 50:15 se lo hemos pedido alcanzado ante el voy eso

Voz 26 50:18 personalmente claro en Illescas el más famoso típico poner el motivo estoy aquí ahora además el también está implicado esperándonos y nos entregaron la cena te adoro saque en cuanto a restaurantes y tenemos de todo del bajo medio ya altos los tipos de precios

Voz 27 50:34 personaje o sea que te ves vecino tuyo

Voz 26 50:37 si hay que hacer es vecinos vecino y amigo mío saben que el hemos hecho ovillos amenaza que está metido también está implicado ya que siempre Pepe está implicado en el pueblo Illescas

Voz 1951 50:47 has que leves futuro como corredor

Voz 26 50:49 no es sólo de fondo costaría mucho más para gustan lo que te has si fuera o para correr como mucho pagan la salida

Voz 1951 50:56 bueno vale el vecino ilustre ver y cuál es su mejor plato cuál es su mejor especialidad tú que entiendo que has comido unas cuantas veces en el bolsillo que si vamos no tenemos que dejar de probar