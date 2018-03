El triatlón cumple 40 años

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña cambien Clark Running por su puesto bien calzado

el universo Ryanair en la Cadena SER con Verónica Gómez

qué tal muy buenas bienvenidas una semana más a

Voz 3 01:13 SER Runner los locos Verónica hola muy buenas muy buenas entre los cuales entre dos goles te hayas ido a decir nos incluimos no suelen regalar buenas ideas en ocasiones buenos momentos si sucedía desprenden suele ser por algo se cumplen cuarenta años fecha redonda desde que una apuesta vamos a utilizar además una palabra

Voz 7 01:35 bueno pues un tanto vetusta quizá de de western o de traducciones de libros de los cinco por ejemplo también te vas a hablar en castellano antiguo a una bravuconada culminó con el nacimiento del triatlón sucedió en Hawái ahora vamos a dar algún detalle más de de cómo a todo eso se acabó llamando Iron Man allí tres kilómetros y medio nadando ciento ochenta y dos en bici de postre un maratón sólo doce valientes aquellos pioneros llegaron a línea de meta entonces hoy por tanto estamos de cumpleaños cuarenta años es una buena edad para hacer balance ir nuestro invitado de hoy en Radio Bilbao Javier Berasategi es el mejor invitado posible en este aniversario entre otras cosas por qué pisó Honolulu en los ochenta hola Javier muy buenas

Voz 8 02:17 hola buenos días a todos cómo era bueno el Blue era muy feo es como un grande

Voz 9 02:26 bueno un saludo a todos los oyentes de Laredo dejó vamos a ver un poco más

Voz 10 02:32 bueno la prueba la prueba se hizo durante cuatro años en Honolulu a quinto año pasó a pica Island donde se sigue haciendo ahora la mítica playa de cocina la autovía la Highway no y la carrera que por ahí yo no viví más que por revistas las cuatro primeras ediciones

Voz 11 02:54 les pero viví la la otra que luego volví tres veces a acompañar a mi hija ir

Voz 10 03:02 la historia no tiene que ver nada con el deporte que hacía entonces ni con el triatlón que se hace ahora claro ahora es todo muy diferente era épico era épico porque ahí estábamos todos la mayoría aventureros de a ver si lo hago yo creo que puedo ir así todos con un ese espíritu íbamos allí costaba costaba clasificarse y hoy en día clasificarse para ir al Ironman de Hawai es una locura hay más de tres trescientos mil aspirantes por todas las pruebas del mundo para poder ir allí entonces sólo había una en Europa era muy pronto y bueno a mí personalmente no me costó mucho clasificarme no en roce en Alemania tres meses antes

Voz 11 03:49 pero era espectacular para mí es uno de los recuerdos deportivos más agradables debilidad y hecho varios deportes creo que a buen nivel me he defendido pero como aquello

Voz 9 04:05 no pero yo te ven clara además no miras como al infinito como yo creo que estás viendo las yemas y si hemos decidido que fuera aquello sí sí

Voz 10 04:12 haciendo gala aquí bueno en salir en bici a las cinco la mañana pues igual no seré pero allí va a las cuatro a la mañana a las cinco de la mañana estábamos reconociendo el circuito de la bici o a las seis de la mañana nadando en la playa de Conan pero cada no estaba yo solo todos juntos y ver en el año ochenta y ocho que estás entrenando en una carretera de noventa kilómetros de ida y otros noventa de vuelta en la Highway cada cinco ocho kilómetros avituallamiento con neveras ICO Angelo D

Voz 11 04:45 Coca Cola bebidas energéticas platas los decías bueno esto otra vez que esto es otro nivel

Voz 10 04:53 bueno y ahora se siguen manteniendo el mismo espíritu pero con más avituallamiento pero bueno es que gravitaria mítico sesenta personas es que es grandioso es grandioso hay que estar allí para verlo hay ahí los Mans por el mundo que tienen mayor nivel de organización pero Hawai de Hawai es otra historia

Voz 9 05:14 el sabor CITES morcilla de Hawai

Voz 10 05:16 el mundo se moría se muere muchas se quedarán en el camino sin poder ir todo el mundo quiere es muy difícil

Voz 3 05:24 te acuerdas de la marca que tuviste que hacer Javier para conseguir el pase a Hawai

Voz 11 05:28 sí en en en Roth hice nueve horas cincuenta y seis minutos

Voz 8 05:34 para mí ir allí

Voz 10 05:37 no hay tarde una una hora más cincuenta y seis minutos más iba pasado de formar ya iba pasado de forma además pasé una anemia dos anemias perdón si iba un poco tocado machaque mucho

Voz 3 05:52 corridos ese año obsesionada muy poco a prueba la Meca

Voz 10 05:57 no me obsesionaba nada yo sabía que iba a ganar ni mucho menos simplemente a lo quería hacer dignamente sólo quería acabar pero así de claro lo digo sólo quería acabar sabía que iba a acabar él me costó mucho sufrí mucho en la carrera a pie hay hilo termine bueno y en Hawai hoy para bajar de once horas también hay que hay que correr un poquito

Voz 3 06:21 eh claro hay que situarse en los años ochenta ahora muchos hablamos de prendas técnicas de en fin lo expulsó metros GPS es la medición de absolutamente todas las constantes tú has visto alguna vez imágenes de los triatletas sólo runners de los años ochenta

Voz 9 06:35 me lo puedo imaginar no sé ahora todo esto

Voz 7 06:38 muy profesionalizado pero entonces entiendo que todo Javier sería mucho más intuitivo no

Voz 10 06:43 si todo intuición sensaciones

Voz 3 06:45 en la camiseta y el pantalón que llevabas era técnico era

Voz 10 06:49 no que va que va era una un pantalón y una camiseta bueno yo para aquella prueba con un bañador normal está prohibido el neopreno me cambié para la bicicleta con ropa de ciclista

Voz 3 07:03 pues es del populoso Tito de Olot el a

Voz 10 07:06 a ETA con los bolsillos luego me cambié de atletismo pantalón y camiseta de tirantes con los colores de mi patrocinador la empresa donde trabajaba

Voz 3 07:17 las zapatillas que llevabas en el tramo de de de carrera te acuerdas cómo era

Voz 10 07:21 que es hijo de en sus casas eran unas cargo Stardust que fueron las primeras zapatillas que exigieron en el mundo con burbuja de aire para amortiguar mejor no

Voz 11 07:34 ay bueno a que haya firmado

Voz 10 07:36 entró en España sabía que hacía estas cosas hay mercado otros pares y con ellas fui

Voz 9 07:43 es que a Villa a lo veamos así un poco retro caro las sensaciones son las mismas que ahora porque en su momento

Voz 7 07:49 todos moderno

Voz 9 07:51 realmente tú también ibas con pues sí

Voz 3 07:53 más de lo más alguno como así había

Voz 10 07:55 ya había cosas más no pero pero sí hay una empresa que se ha volcado conmigo que me ha dado días de licencia especial llamada de un dinerito para ahí tal diva con los colores de mi empresa serigrafía de mi empresa eso

Voz 9 08:10 oye pues no de otra vez el Banco de Bilbao

Voz 10 08:12 entonces yo de trabajado en el Banco de Bilbao luego de BV hizo cuando fui a Roma pues también ayudaron con dinero me dieron días de vacaciones en Hawai y Hawai un problema porque porque me habían aprobado dinero muy importante cuatrocientas mil pesetas de entonces eh

Voz 3 08:32 eso al viaje

Voz 10 08:34 ese dinero no me voy no me voy a Hawai pero no me voy con mi mujer y a todo pasto acabar la prueba

Voz 8 08:41 a la isla de Man y luego volver a Honolulú

Voz 10 08:44 unos días antes de dos tres semanas antes de marcharme para Hawai llega la fusión del Banco de Bilbao con el Banco de Vizcaya cuando se unió a aquella primera junta pues decidieron retirar todas las ayudas para este tipo de cosas no joder y qué hago yo

Voz 3 09:00 claro te faltaban dos semanas para ir Tajani faltaban dos semanas cuatrocientos mil pesetas

Voz 11 09:06 que se dice fácil la vendí el coche un gran coche hay ya eh

Voz 9 09:11 cochera preguntando todos los detalles pues sí

Voz 10 09:14 era un para saber cuándo pudiste haga era un Renault cinco Copa francés no el copa que se vendía aquí sino que se vendía en Francia una culata espectacular blanco capo en negro

Voz 9 09:26 ya está vendido ella Javier está vendido me al alto costo

Voz 10 09:30 nada a mí me costó de segunda mano me costó entonces el coche quinientas mil pesetas me acuerdo que cuatro años después lo vendí por quinientos cincuenta mil

Voz 3 09:39 vamos es algo que hoy en día parece impensable que sacar rentabilidad a un coche tras hablar luego coronado usada por más dinero

Voz 10 09:48 ha sido una buena compra entiendo

Voz 3 09:50 entonces a todo lujo

Voz 10 09:52 seis así hoteles de cinco estrellas que parecían ciudades el mago muy a todo trapo Honolulu en un hotel que se llamaba el Rif que estaba encima de la playa espectacular

Voz 9 10:03 yo cuando al principio Verónica nos ha dicho que iba de aventurero y me había imaginado otra cosa eh

Voz 10 10:08 a mí eso no vamos a ver yo después de todo lo que había hecho padecía era mi mujer no le podía ofrecer una chabola ya lo pagaré todo con tarjeta de crédito entonces tal se luego se pone como perro de la banca luego se pone al pago mínimo ibas pagando

Voz 3 10:26 es no sabía si has terminado de pagar no vale vale vale decir que llevamos aquí alguna llamada diciendo te faltan todavía no sé cuántas pesetas

Voz 10 10:34 en menos de un mes se porque con esa famosa tarjeta de crédito pues allí comprende ciento cincuenta relojes creo que estaban haciendo furor en España en España costaban quince mil quinientas pesetas los compré por unas dos mil cuatrocientas cincuenta pesetas cada uno luego se los vendía bien me resarcir a mi mujer que tampoco era Ny es tonta pues compramos un montón de pareo pero a cambio los pareo serán

Voz 3 11:03 veinte pesetas cuarenta pesetas luego viene otra familia dos amigas en la empresa no marinera Javier merchandising además de veo que como comerciantes los dos no tenéis precio

Voz 10 11:14 sí bueno ella ella se cortaba más no

Voz 3 11:17 la antigua forma de patrocinador aquí ahora se utiliza el crowdfunding que como él no sé si si por Internet humano voy a hacer este reto y tal que la gente me eche un cable con la pasta pues actualmente vendiendo relojes vendiendo pared

Voz 12 11:45 el pas

Voz 3 11:55 vamos a recordar Javier un poquito la carrera la infraestructura tú decías antes era una época en la que en España prácticamente nadie Prats practicaba este deporte de el triatlón es sin embargo llegas allí como es esa línea de salida cuánta gente había se había gente bueno muy conocida para tío grandes ídolos de este deporte

Voz 8 12:11 ha sido los estaba marcada estaba Scott

Voz 13 12:17 en fotos con todos por casa están y ahora me sigo haciendo el grito porque Mark Allen esa era su quinta participación pinchó cinco veces no pudo ganar ya ganó al año siguiente en el ochenta y nueve una foto con Mark Allen pues

Voz 10 12:33 al oye mucha gente se lo dice Si tienes

Voz 13 12:36 alguien es como tiene la allí Stefano

Voz 9 12:38 pero el ambiente ahí entre vosotros había camaradería o había

Voz 13 12:41 la rivalidad de Lassana de la insana no no de la sana es saber todo todo ha evolucionado montón balón evolucionado lo increíble Errani algún y en el setenta y ocho empecé a correr maratones no tiene nada que ver aquello con lo de ahora

Voz 9 13:00 yo creo Verónica que merece la pena decir a todos los que nos escuchan que aparte de una referencia en Euskadi Javier es una es una referencia en todo el Estado pero

Voz 3 13:09 además es padre de una auténtica estrella con el mismo deporte de este mismo digo porque ahí Javier no sé si los genes influyen si es que desde que tenía dos añitos le metió el veneno dentro si es que ella misma es la que viéndote Dati quería practicar este deporte hablamos de Virginia Berasategi que ha competido durante un montón de años en triatlón que ha ganado un montón de carreras sí tu hija dijo cómo empezó ya en esto bueno tú no tuviste no

Voz 13 13:36 que es verdad y no yo siempre digo que que sus hijos hacen más o menos los que ven en casa que tú haces quién de casa no jugaba a las cartas hay bueno yo era entrenador del Club Deportivo entrenador de natación con cinco años ella empezó con ocho años hizo su primera

Voz 10 13:55 decisión empezar nada porque pues

Voz 13 13:57 cuál porque yo les llevaba salía del colegio iba allí

Voz 10 14:01 luego a los es muy posible pero es que ella iba a encantada nieve encantada de mi hija la pequeña Marta pues ya no iban encantada tan encantada que por cierto mi hija Marta harás una fenómeno de las da natación en aguas abiertas a los treinta y cinco años la vena y tira tira villas otra vez entonces esto sí que es una cuestión genética

Voz 9 14:22 sí pero me pleno oración y ahora con treinta y cinco Se está poniéndose sí

Voz 10 14:26 bueno mi mujer la madre Virginia pues aburrida de verme en casa son quede entrenando en el Banco o en la piscina no sé qué pues empezó a correr ir en el año ochenta y uno corrió la maratón de San Sebastián pero San Sebastián así tres horas cuarenta y cuatro batió el récord de Vizcaya que era de cuatro horas once corriendo al entrenaba yo en plan tranquilo seis meses después la maratón de Bilbao la gana hace tres horas veinticuatro vuelve a batir por otros veinte minutos el récord de Vizcaya fue

Voz 9 15:01 ah y no tenía precedentes de no no no te olvides de Porsche ni nada nada nada nada o sea que ahí andamos todos y quiero preguntar por el orgullo porque hemos notado en la voz y nosotros Verónica yo en la cara no el orgullo que que sientes al hablar de tu experiencia en Hawai al haber sido uno de esos pioneros al al de las fotos que tienes del recorrido de cómo te cambia

Voz 3 15:24 hay espera Tengo una pregunta tenéis me da daban medalla definirse de entonces

Voz 10 15:28 allí sí claro si nos daban una medalla y un diploma definirse una medalla con

Voz 3 15:34 bueno si donde la mejora yo te mucho

Voz 10 15:39 sitio en casa que llamo el zulo hay dentro

Voz 3 15:41 nadie lo nace cuando a su nombre bien organizado no

Voz 11 15:46 Iniesta allí no hice un

Voz 10 15:48 cuadro precioso con la medalla el diploma para parda el marco con las dos cosas el diploma eso luego metraje nunca poseer un póster de la prueba de allí también está puesto en esa habitación algunas fotos

Voz 9 16:05 yo y eso no se dio vuelva usted de lo orgullo tú has sentido mucho en primera persona has hablado de tu mujer por ejemplo también pero como es volver a Hawai saber no solamente que vuelves con tu hija sino que vuelves con una pedazo de atleta que vuelven a competir con todas las letras importó si es más o menos

Voz 11 16:25 eso otro sentimiento

Voz 10 16:28 viví las dos cosas ojo cómo ha cambiado esto una línea alguna recta de meta de seiscientos metros permanecen en ochenta y ocho había una pancarta de Bad Life que es una cerveza sin alcohol es decía Si no había nada más ojivas allí en el dos mil cuatro que fui origine pero bueno que se está la Feria del Deporte que vivía en el ochenta y ocho va tenía cosillas

Voz 11 16:51 la del dos mil cuatro era increíble

Voz 10 16:54 desde el de ocupaba explanadas bueno la línea de meta

Voz 11 16:58 la recepción

Voz 10 17:01 la cena ya no tenía nada que una cosa es recordar y comparar otra cosa es estar construido allí que íbamos iba ella iba a conocer cómo es eso de larga distancia no estás viendo la prueba nada bien porque cine ha sido una gran nadadora Virginia ha sido finalista en campeonatos de España de doscientos mariposa y cuatrocientos estilos lo más duro ha sido campeona de Vizcaya de Kroos desde las categorías escolares hasta las categorías absolutas estaba por ahí Cristina Petite que daban huevo no y entonces pues la amalgama siempre así estas Virginia era buena en todo corriendo el Cafés Baqué de ciclismo una de las mejores fotos que tengo yo de recuerdo de ella es una carrera ciclista que va ella detrás va a una chica a rueda la la valla y cómo estás tendrás mil la otra era Joane Somarriba

Voz 3 17:54 fíjate que luego ganó al sprint Yoani

Voz 10 17:57 ah Virginia bueno entre otras cosas

Voz 3 17:59 ha sido olímpica ha sido el ciclismo

Voz 11 18:02 así bueno hoy es allí llegas a nada de maravilla sale muy bien Puma amplían plan plan segunda en la bici

Voz 10 18:14 pero qué es esto estabas nervioso eh nervioso nervioso es poco nervioso poco y manteniendo la distancia con la primera aumentando la distancia con la tercera y la cuarta joe pero a cuatro kilómetros de meta se bloquea se bloquea la espalda no había entrenado la posición acoplada en el manillar de triatlón se quedó bloqueada

Voz 11 18:36 se bajó de la bici Isabel ha explicado yo que llegó allí a buscar la bici Virginia donde está vigilando esta Nani Bicing nada

Voz 10 18:45 pues a seguir intentándolo no cinco seis horas después apareció en el área de transición donde estaban todas las bicis no

Voz 3 18:51 puedo terminar ahí

Voz 10 18:54 a quién compite mejor que nadie

Voz 3 18:56 mejor comprendido en Javier tuvo Virginia Virginia si yo no hay comparación mentalmente en qué sentido yo era muy

Voz 10 19:03 fuerte de coco pero es que virginidad diez veces más fuerte de coco y entrenaba maravilla vivía para eso susurrarle ilusión por descontado yo soy un paquete paquete dejó entrenamientos caótico por mucho entrada de natación que sea mucho entrenador de trial aunque sea a caótico porqué porque tenía que entrenar cuando podía salía del banco ya a la piscina a entrenar me levantaba pronto o después de cenar sabía cuáles si alguien sacaba tiempo de bajo las piedras iba a todos los sitios corriendo volvía corriendo entrenamiento caótico que se llama

Voz 14 19:42 en la la la la

Voz 15 19:59 hubo

Voz 13 20:20 como hasta ahora Virginia está creo que salvo que tiene un problema en el pie que le impide correr impide corren casi hasta da sólo pero por segunda vez de un euro más de Morton Jalabert le quitaron un juanetes en una intervención quirúrgica para mí muy agresiva

Voz 11 20:40 ay bueno sigue haciendo rehabilitación

Voz 12 20:43 ya pasan de de correr

Voz 3 20:46 no sé si volverá a competir por ya estoy seguro ese pie mal en rehabilitación y tú Javier qué haces a día de hoy de deporte fines de semana que me veo hasta cuatro partidos de fútbol bien esto está bien si es una cerveza adelante y con los amigos en el bar hable

Voz 10 21:04 esa en casa es un vasito de vino ITA bueno yo ahora nado tengo intención de seguir haciendo natación en aguas abiertas travesías comprar una pirado

Voz 3 21:16 la estupidez de pregunta dónde guarda en una piragua en eso

Voz 13 21:18 no no hay yo veraneo en yo veraneo en Gorliz y en la playa de Premià bajo a doscientos metros de mi casa pues está está el club de remarcó te dentro de mí hay un hueco bastante grande para Piragüismo Plentzia no y allí voy a guardar la piragua

Voz 3 21:38 muy grande una piragua y no pasa nada tiene cinco metros y pico es marinera es para tontos además ahí yo como bien sabes junto al Club de Piragüismo junto a la zona de alquiler de los neopreno es para ir a conciertos y música en directo no está el bar también que tienen los chicos de Arkote están los de Arkote sí sí hay playa estable lo que tenía como un garito ahí Avi ambiente eh si como había ahí hay muchas menos poquito Vila ha bajado muchísimo

Voz 9 22:09 el veterano has abierto un melón que que me interesa además que que hace poco yo creo que era Rafa Nadal el que el que

Voz 7 22:15 eh bueno de alguna forma aludía a una situación que tú has descrito con un ejemplo concreto que es el de tu hija Virginia

Voz 3 22:23 la recibir

Voz 7 22:23 Díaz a la agresión que supone para el cuerpo y el deporte de alta competición más en un caso de un deporte que todo el mundo

Voz 9 22:32 se conoce tan duro como el triatlón sí

Voz 7 22:36 hasta qué punto sano evidentemente no es pero pero hasta qué punto se paga un precio demasiado alto por poder estar en cabeza durante durante unos años todos

Voz 10 22:46 el mundo pagar un precio raro alquilarlo yo por ejemplo no puedo correr tengo la rodilla derecha echarlos Zarra y fíjate que es fácil correr no pero no puedo me encantaba correr yo puedo correr en bici sí voy sentado bien pero como me quiere levantar en una cuesta la rodilla me dice eh cuidadito chaval no me queda la natación no me queda más o la piragua

Voz 3 23:10 merece la pena

Voz 13 23:12 ha sido algo sino sino me muero

Voz 10 23:16 bajo mucho en casa llevo muchas cosas en la Federación Vasca de triatlón

Voz 11 23:20 todo eso nace sentirme vivo

Voz 7 23:23 todos acaban parecidos Javier todos y todas

Voz 11 23:25 sí creo que se en un en un libelo en otro

Voz 8 23:28 lo todos el nadador con sus hombros

Voz 10 23:32 o las rodillas

Voz 11 23:35 el ciclista es igual menos no pero el color de la piel que se mete

Voz 10 23:41 donde todas las semanas que llegaba a hacer ciento setenta y dos kilómetros en una semana eso acaba pasando factura

Voz 3 23:47 en ciclista lo que no se libra de la marca de bueno eso es siempre no la Cadena Ser

Voz 8 23:53 pues eso eso cuando yo iba a la playa en el ochenta y ocho noventa

Voz 3 23:59 fardaba se hombre hombre bueno de todo la Historia Historia del tiempo artista que se nombre del números que te ponen

Voz 8 24:08 el brazo a los triatletas el dorsal no con un rotulador gordo yo

Voz 10 24:14 cuando me duchaba no me pasa la esponja pues ahí ya sin te iba a trabajar en manga corta cuidad que yo hago todo

Voz 3 24:20 esto hubiese nevando muy dado que yo

Voz 10 24:22 hago triatlón y luego se quitaba se va borrando el número todavía dado el sol en en el brazo no te había puesto Moreno donde estaba el ciento cincuenta y dos Se veía todo el brazo Moreno ciento cincuenta y dos semanas

Voz 3 24:35 claro todo el mundo te preguntaba ahí hay tenido oportunidad perfecta y ahí es cuando vas a contar toda la expectación te permitió ligar mucho en su día

Voz 11 24:43 y y eso es muy difícil ligar

Voz 3 24:46 aún siendo triatleta sí sí sí sí sí sí que pesa más lo de triatletas lo de vasco

Voz 8 24:52 gusta delegar Diego hablara de ligar yo creo que las dos cosas

Voz 3 24:56 es que dicen que no no tenéis mucha habilidad hablo por los hombres en este caso sí bueno dicen dicen yo aquello

Voz 8 25:01 dado eh lo vascos somos como somos

Voz 13 25:04 te digo ella me llevo bien con el hecho es que llevamos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años Casals nadie de novios que es una vía no

Voz 3 25:13 más de medio siglo parece la cosa está funcionando

Voz 13 25:15 a ver si funciona no Javier donde tenemos que

Voz 1951 25:18 eh que invitarte al programa junto con Virginia cuando os venís los dos junto con tu hija nos contáis toda una vida en una familia incluso si quieres tirarte a tu mujer que me has dicho que hacía maratones y demás ahí por medio mundo después de de que tú te afición ases a esto que nos gustaría mucho conocer incluso el zulo ese que tienes donde en la medalla el diploma el póster de Hawai y seguro que alguna cosita más

Voz 10 25:41 lo más de maratón diplomas de maratón de mi mujer

Voz 8 25:44 el fotos que me regalaron los nadadores cuando

Voz 13 25:47 doce de entrenar aquellos

Voz 10 25:50 Toño Museo del deporte

Voz 16 25:55 venga venga