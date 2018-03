Trabajamos la flexibilidad

Voz 1432 00:00 espacio patrocinado por Murgui con tu educador físico personal

Voz 1951 00:25 hace un par de semanas en la última sección con nuestro coach con Fernando Suances yo recuerdo que John expresas de uno de tus miedos apeló a la flexibilidad y claro qué mejor quedarte aquí una serie de pautas para que puedas mejorar en este aspecto porque entiendo que interesado estás bien estoy interesado y enojo

Voz 1 00:41 dado un poquito este caso además poco a poco porque no te pues

Voz 1951 00:43 romper ya sabes que la flexibilidad es muy importantes muchos apartados de la vida e en fin queremos que que mejores en esta tú y todos así que Fernando Suances y con qué tal muy buenas las buenas tardes la flexibilidad y no sé porque aquí los hombres tenéis a digamos que tener no demasiada

Voz 2 01:02 si no hay como hábito de del trabajo de la flexibilidad en este caso se hace a través de estiramientos y no hay como hábito de de realizarlos no

Voz 1951 01:11 porque es importante porque necesitamos ser flexibles porque necesitamos estirar los músculos

Voz 2 01:16 si hablamos de aquellos que estamos practicando ya una actividad que requiere impacto si una como una exigencia a la musculatura se les está haciendo esa exigencia aquí habitualmente la musculatura se contrae entonces es está indicado pues que cuanto más flexible más elástico tengamos esa musculatura pues si a un poquito como más alto

Voz 1951 01:36 nos protege de lesiones musculares en el hecho de estirar y de tener los músculos algo más flexibles

Voz 2 01:42 eso es si ponemos el ejemplo de la goma si estaba bien flexible pues bueno podrás tirar como aquella en este caso como comentaba John tibiales están bastante como contraídos entonces es incapaz de tocar con las puntas los

Voz 1951 01:55 esto es un mínimo no Fernando muy mínimo quiero decir sí sí sí el inicio tengo la sensación de que todos deberíamos

Voz 3 02:01 ser capaces de doblar nuestro cuerpo hasta llegar no sé con las puntas de los dedos de las manos al suelo sin doblar las rodillas lógicamente bueno habría que en mi caso no pero bueno en el caso de John que es una persona joven y deportista debería debería poder

Voz 1 02:14 lo que si vendemos eso que que hacer estiramientos y entonces

Voz 2 02:18 es una salud muscular muchísimo mejor

Voz 1 02:20 las que tú eres la flexible física de la pareja yo el flexible un poco en términos de personalidad correcto es verdad muchos años de gimnasia y esto es como los puentes no es decir el puente se tiene que mover un poquito

Voz 4 02:33 para evitar que no sé no sé

Voz 1 02:35 cuando acoge una muchedumbre un vehículo muy pesado se parta en dos y es el mismo ejemplo con nuestro cuerpo si está bien que haya esa posibilidad de estirar de llegar un poquito más en el músculo porque si estamos muy muy agarrotados es muy probable que que nos acabamos rompiendo

Voz 2 02:50 sí parece que es lo que te encuentras como muy duro y el desempeño de la actividad pues no va a ser como óptimo

Voz 1 02:56 qué es lo que más lata da en los entrenamientos por lo que ves con la gente con la que estás el glúteo el cuádriceps

Voz 2 03:01 bueno no las zonas lumbares son que se suelen tener ahí como pinzamiento si luego cuesta también como mucho recuperar eso que vienen como ciertas posturas au de lo bueno es que yo tibiales también suelen estar como a cortados

Voz 1951 03:13 decías tú cuesta sacar tiempo quizá muchos tienen la sensación de que una vez que terminan el entrenamiento de fuerza o de correr ya terminado entrenar ya estoy preparado no hoy ven esta parte como prescindible

Voz 2 03:26 se llevamos entonces programas siempre recomendando después de SER y es lo que de plan de entrenamiento siempre pues buscar un momento que puede ser la noche en el que ya se ha duchado y demás buscarte un buen recito de diez minutos porque ponemos una rutina como básica de diez minutos por lo menos estirar un poquito diez ejercicios por lo menos en piernas en nuestro caso sacarle como del diario un momento y en un sitio concreto

Voz 1951 03:54 mientras te por nuestras canciones las que te gusten entonces

Voz 2 03:56 también un poquito la tele de la alfombra pero bueno te has puesto como el pijama y aprovechas que tiene esa ropa cómoda estás calentito y estás a gusto no tienen ese presión psicológica ni nada y es tu tiempito diez minutitos

Voz 1951 04:08 otra ventaja más un deporte que se puede hacer en pijama esos maravilloso hay Fernando varios métodos no se repasa aquí en los apuntes en este dossier que insistimos cada semana colgamos en nuestra página web para que tengáis todo bastante más clarito eh varios métodos estáticos dinámicos cuéntanos un poco qué tipo de de rutinas ahí

Voz 2 04:25 bueno pues ahí estático y hay otros dinámicos nos vamos a centrar un poquito en el estático hay otra manera que se llama P facilitación muscular propia efectiva que quizá pues permite obtener como mayores mejoras porque utiliza un par de reflejos neurofisiología pero bueno podemos vender aquí el estáticos simple que simplemente es tirar a poquito mantener esa posición pues durante quince o treinta segundos incluso como un minuto y buscando pues diez ejercicio si realizarlo de esta manera hay que prestar atención en la respiración no hay que realizar rebotes que está eso está como contraindicado

Voz 1951 05:08 ese ramo de sería el estirar y luego soltar el músculo o hacer tirones no es otro otro otro

Voz 2 05:13 ves que es lo que voy a tocar la punta de los pies sí hubo bajos bajo esos rebotes no se deben de hacer también eso es tener en cuenta la respiración para hacerlos suave y progresivo se va estirando cuando se exhala hay que estar también tranquilo hay que tener un poquito también como de calor con lo cual se suele recomendar también hacer un calentamiento en gimnasio te toca la rutina de estirar pues hacen diez minutitos en en una máquina aeróbica corriendo en la cinta un poquito como una bicicleta para que para que el músculo coja temperatura esa edad va a hacer que luego el estiramiento sea como muchísimo mejor hace suavecita ir manteniendo ese estiramiento cuando decimos como dolor au que cuanto más mejor pues no es así

Voz 1951 05:56 no tiene una ligera Molés no tiene que tirar el músculo

Voz 2 05:59 no así sigue estirando mal vamos fíjate

Voz 1951 06:03 que al final toda mi vida he pensado que tiene que doler un poquito para que es el músculo

Voz 2 06:07 no se mantiene esa posición y en la medida en que vas haciendo varias repeticiones Si el músculo se va relajando en la segunda repetición tu llegar a una posición un poquito más pero siempre con con un mínimo como de molestia no de que me duele y cuanto más estire venga impone esa otro detrás y que te empuje también ahí cuanto más más

Voz 1 06:26 se entiende que todos tenemos los mismos músculos Si en los mismos sitios pero es muy típico también que que que uno esté estirando y y con más gente en una clase de cualquier cosa el monitor diga os tiene que tirar cuando hagáis esto aquí y a muchos no les tira ahí a lo que vengo a referirme es las posturas son para todos iguales siempre cada uno tiene que ir digamos matizando o tuneado su postura para encontrarse vienen músculo

Voz 2 06:55 hombre eso también tú quieres mandarle un ejercicio pero que está tiene la parte tan contractura o no la tiene también elástica entonces esa postura igual no puede llegar de Príncipe buscará un ejercicio en el que llegue y técnicamente lo haga bien

Voz 1 07:09 he visto muchas veces esto debe haced esto todo el mundo lo está haciendo os tiene que tirar aquí mucha gente dice pues a mí no me tira aquí me tira allí

Voz 2 07:15 no pues te tienen que estar traba

Voz 1 07:18 en el glúteo dice

Voz 1951 07:20 se bueno en fin vienen de Chernóbil sí estaría bien saber quiénes la componen cuantas repeticiones y cuántos segundos Fernando por músculo

Voz 2 07:28 pues por lo menos hay que mantenerlo mínimos siete segundos está bien indica pues treinta segundos mantenido hay puede ser luego igual hasta un minuto no incluso como hasta dos ir se puede mandar repeticiones que yo llego hasta hasta un momento me paro ahí lo mantengo diez segundos quince segundos sino me relajo respiro no cómo se ha relajado la musculatura puedo seguir otro poquito en la posición con unos graditos como más y eso hace que yo llegue de los treinta segunditos pues a un minutito en medio dos minutos o tres de quince segundos por ejemplo pero luego lo que es importante es decir Aldo una vez cuando lo vuelvas a hacer la segunda vas a llegar otro poquito más vas a estar más a gusto iba a anotar que se ha soltado ese músculo con lo cual tu llegas a la oposición un poquito más sea así se repiten tres series cada uno de los ejercicios pues muchísimo mejor y además es que lo va a notar

Voz 1951 08:18 hay que los músculos tiene memoria una vez que lleva unos cuantos días estirando cada vez te va a costar menos y cada vez va a ser un poquito más flexible

Voz 2 08:25 sí también hay que decir que la flexibilidad se gana día a día y Si dejas una semana pues también se va perdiendo saque la flexible hay que trabajarla día a día tienes una

Voz 5 08:35 ETA deportiva o quieres mejorar tu salud el educador físico con está a tu lado te ayudamos a lograr el objetivo