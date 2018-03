Consejos para abordar nuestro primer maratón

Voz 1 00:00 claro

Voz 4 00:45 Javier Moro director de material de la revista Hola muy buena

Voz 5 00:48 hola buenas hoy vamos a dar consejos

Voz 4 00:50 en plena temporada de maratones para correr

Voz 6 00:53 debidamente Javier eh

Voz 4 00:56 este es un tema que hemos abordado en algunas ocasiones nunca está de más volverlo a abordar lo íbamos a empezar desde el principio siempre nos gusta centrarnos para empezar en aquellos que todavía no han roto ya

Voz 6 01:05 sí es un tema muy recurrente pero creo que es importantísimo porque como cada vez hay más gente que corre a distancia y creo que Le pierde demasiado pronto el miedo nunca está además a dar buenos consejos porque incluso recientemente en el Maratón de Sevilla tristemente una persona colapsa va a un kilómetro y pico de la meta a hubo alguien que le que le empujó a seguir a pasar la meta y desgraciadamente está en la UCI pues al irse y creo que no está de más que la gente corra con precaución que hay que hidratarse muy bien y que se que para ser uno Se para que la vida tiene que si es

Voz 1951 01:42 el el maratón es lo más importante de lo menos importante de la vida pero un kilómetro y medio de la meta dice ese Javier a mí no sé creo que cualquier persona que se lanza a correr un maratón estos conocimientos los tiene no hay que forzar al cuerpo y en el momento en que tú te encuentres Mali tenga unas sensaciones malas sean ni se te ocurra seguir corriendo pues esto no pasa en el maratón

Voz 6 02:00 son los ultras el la gente lo sabe pero el empecinamiento de llegar a meta ahí y conseguir algo heroico para uno mismo que sí que es verdad que supone mucho esfuerzo pues lleva la gente ha pasado a cruzar la meta sea como sea yo creo que es un error

Voz 1951 02:16 ese puede cruzar la meta con molestias digo por ejemplo puedes tener el cansancio lógico después de cuarenta y dos kilómetros puedes estar fatigado puedes tener un dolor en una rodilla en un codo en un donde sea pero dónde está esa diferencia no sé cuáles son los síntomas no generales de decir ojito esto ya no es ni un esguince de tobillo ni nada menores

Voz 6 02:37 los él por desgracia el maratón no vas a acabar fresco hasta los profesionales acaban muy cansados agotados después esas cuarenta y dos kilómetros por el momento en el que tú veas que la no estás corriendo recto aposta que empiezas a a perder un poco de división qué notas que algo va mal hay que pararse hay que hidratarse incluso puedes llegar andando a meta pero no sigas corriendo y parase el todo es una gran opción porque es que lo que pasa por dentro de cuerpo no lo controlamos simplemente se colapsan muchas veces se deshidrata mi hija de glucosa en los museos

Voz 7 03:13 el cuerpo y el cerebro para todo es que es así y es activa es activas lo mejor es no seguir no

Voz 4 03:22 cuerpo colapsa no sin ninguna duda pero Javier de escuchándote da la sensación desde fuera aquí ahora de que dices cosas que son muy obvias no yo creo que todo el mundo que nos escucha ahora mismo estará de acuerdo la cosa es que al que le pasa a un kilómetro y medio quizá no sea capaz de decidir por sí mismo parar lo digo porque los consejos hay que darlos al que les sucede esto ya que hasta también al que lo está viendo sea esas no es no irá cuando alguien pierde la voluntad ha perdido la voluntad punto

Voz 6 03:47 sí sí sí hay hay alguien que la ayudó a llegar a meta o le empujaron no bloque fuera porque yo tampoco lo he visto

Voz 4 03:53 quiero decir porque es una negligencia de primer orden no exactamente este señor a sabiendas sea tú si

Voz 6 03:57 un accidente pues los primeros auxilios es proteger al al accidentado llamar pues aquí tendría que ser igual para luego protege lo llama emergencias porque esa persona necesita ayuda inmediatamente no necesita pasar la meta

Voz 1951 04:10 eh para ese que está al otro lado para ese compañero de supongo que los síntomas que se perciben en quién va a tu lado son similares no a la hora de hablar esa falta de coordinación de tanto física como insisto a la hora de comunicarse no es fácil de detectar

Voz 6 04:25 sí sí lo más similar hay aunque resulte gracioso es que parece que el que lleva Salado está borracho es realmente lo que es estar desmayando

Voz 1951 04:33 de lo ocurrido en el Maratón de Sevilla de aquí partimos Javier para dar una serie de consejos a todo aquel que se enfrente a esos cuarenta y dos kilómetros no sé si en forma de decálogo o cómo lo estructuramos

Voz 6 04:44 pues empezando por lo básico es prepara tu cuerpo con mucha antelación para correr varias horas eso es lo básico se puede preparar el cuerpo perfectamente andando y corriendo porque cuanto más lenta sea la adaptación a esa nueva situación mejor sabe adaptar tu cuerpo más preparado gastar

Voz 1951 05:01 Partiendo de Cero en tiempo que a nadie se le ocurre a menos de cuantos meses para correr un maratón

Voz 6 05:06 pues un programa es relativamente largos tienes una persona activa son dieciocho semanas

Voz 1951 05:11 de ahí para arriba sí sí sí

Voz 6 05:13 por supuesto es un es una persona activa y no has pasado por otro tipo de carreras lo normal es que tu cuerpo se adapte en un año o dos

Voz 4 05:21 recomendarías a algún tipo de recorrido para para empezar no puede es decir algún maratón concreto sabemos que por ejemplo el de Sevilla es muy plano

Voz 6 05:28 sí pero alguno más

Voz 4 05:30 amable Si Si esta palabra clave en el ámbito maratón

Voz 6 05:34 pues mira los más los mejores circuitos de el Estado español son San Sebastián Valencia Hay Sevilla seguido quizá de Barcelona así que a un recorrido fácil en el que incluso si son vueltas como San Sebastián puedas San Sebastián son dos vueltas es decir pues mira de la primera o andas un poco ya decides si tienes que dar la segunda o no con lo cual pues esas Sebastián sería una muy buena opción para empezar pero siempre busca algo fácil buscar algo a lo que te puedas adaptar bien hay no lo meterte en locuras extranjero que te van a llevar a a acabar sí o sí pues porque te ha gastado mucho dinero un viaje pues porque las publicado en tus redes sociales porque es que hay movimiento que parece que tienes que llegar a meta como sea

Voz 1951 06:19 qué tal auto impone una presión no de terminar y de conseguirlo que se ha conocido que sea un clima más o menos similar a donde uno está habituado que puedas ir acompañado de alguien no sé si también puede influir a la hora de bueno afrontarlo mejor

Voz 6 06:31 mucho mejor porque el maratón ya está estudiado que tu cuerpo suben la temperatura en exceso y con lo cual si te vas a un maratón que encima es cálido pues tu cuerpo va sufrir mucho más iba a empezar a sufrir antes así que si es mejor un sitio fresco un sitio que sea pues más parecía donde vives humedad temperatura etcétera

Voz 1951 06:49 hay épocas del año más adecuadas Jaaber para esto

Voz 6 06:52 lo ideal siempre son el antes el Príncipe de la primavera hay el otoño o el invierno incluso porque correr con frío cuarenta y dos kilómetros el cuerpo se calienta menos Javier cuántos

Voz 4 07:04 en maratones llevas tú y tus piernas

Voz 6 07:06 entonces dos a dos entero

Voz 4 07:09 sí y cuántas ha abandonado no es interesante también haber abandonado porque sí es un ejemplo para todos los que nos escuchan de que el experto que habló con nosotros también abandonado no pasa nada

Voz 6 07:17 pero es que yo primo mi mi mi beneficio corporal antes de pasar la meta por eso soy tan crítico con esto casualmente Mi primer intento en maratón fue en San Sebastián hay tenía una molestia en la rodilla que podía era más estuve toda la primera vuelta que sombrías media maratón pensando si seguir o no decidí pararme porque quiere ir corriendo después hice otro maratón

Voz 1951 07:38 alguna vez has vuelto al de San Sebastián he vuelto al descenso

Voz 6 07:41 costean a la media maratón

Voz 1951 07:43 las décadas de los XXI sí

Voz 6 07:45 el ejemplo en el este pasado noviembre en Nueva York igual pues salir intentar mi marca personal pero tenía un acortamiento en la pierna que me llevó hasta el kilómetro veintiséis en el XXVI decidí pararme pues porque no podía seguir corriendo una ampolla llega a lo mejor para mí

Voz 4 08:00 el punto punto bueno pues nos quedamos con con este llamamiento a la prudencia

Voz 6 08:05 sí sí y sobre todo que nunca olviden hidratarse mucho porque cuanto más agua el metas al cuerpo está comprobado que la temperatura en el estómago baja y baja a toda la corporal completamente

Voz 1951 08:16 ahora que lo has de hidratarse Javier no tiene nada que ver con esto pero me viene a la cabeza y el método que algunos runners que conozco sobre todo gente que hace muchas carreras de montaña de estas muy extensas me asegura que practica y que le funciona es directamente hacerse pis encima en carrera sí sí pero miran frío aquí va la explicación no aseguran que el hecho de orinar se encima les hace sentir una sensación reconfortante el ex de extensa los músculos de las piernas incluso Iker sigan muchísimo mejor ahora yo no sé si esto tiene algún tipo de base si no tengo ni idea pero es verdad que no son ni una unido las personas que me lo han dicho

Voz 4 08:56 hasta que no hemos con ello Javier

Voz 6 08:59 hombre sí que es verdad que cuando tienes esa presión que te estás mirando el momento clases como no seguro que no ha pasado todos en algún momento de esto que no encuentra su servicio y es momento que dice nada que que gusto lo de las piernas ya no sabría decirte porque no lo he hecho nunca hay realmente echar sirve más a la temperatura corporal echar agua fría sobre las piernas

Voz 4 09:22 claro el líquido caliente yo sé tú

Voz 1951 09:25 como probador que eres y en este caso de material pero te animo Javier a que lo pongan en práctica unos días y funciones de los que me paro para coordinar tranquila que eso es lo que yo les decía chico que es un minuto en una carrera de ochenta kilómetros pero sí lo disfrutan

Voz 4 09:38 de todas formas el ejercicio de diplomacia de Javier Moro para decirte yo no lo veo has sido el importantísimo eh

Voz 1951 09:45 qué es lo que me lo ha dicho un amigo en este caso no es mentira

Voz 6 09:47 no no estoy seguro que oye algo algo así seguro