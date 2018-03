Nuestra agenda semanal, en Illescas (Toledo)

Voz 1 00:00 yo hoy

Voz 3 00:19 no incluimos ya el programa recta final que como siempre dedicamos a viajar por uno de esos pueblos de Dios para conocer cómo corren sus habitantes en este caso los vamos a Illescas en Toledo con la tercera Media Maratón y también hay un eran Angola Villa de Illescas Very Verín Muñoz es su organizador o la avería

Voz 4 00:38 muy buenas bueno estamos en este pueblo se vuelos durante ahí durante cincuenta y dos años cincuentas toda tu vida lleno por la primera prácticamente e Illescas

Voz 1951 00:50 tenerlo eh para estar en la prueba Mary como es esta Media Maratón

Voz 5 00:54 pues nada es un evento deportivo que empezó hace tres años fue una idea de cuatro amigos que empezamos a hacer un Clooney descansó eh ya vamos por la tercera edición y metiendo en mil doscientos corredores

Voz 1951 01:04 de cuatro es literal cuatro amigo

Voz 5 01:06 antes éramos cuatro incluye por cien personas

Voz 3 01:09 bueno venga háblanos un poquito de la carrera porque hay dos propuestas están los veintiún kilómetros los diez veo que se puede corregirse puede andar así que venga vamos a describir a todo aquel que se pueda animar que esté aún a tiempo o que se lo piense para años posteriores en qué en qué consiste esto

Voz 5 01:23 bueno pues la carrera está compuesto por dos prueba centro de una que son diez kilómetros y May ya firme otra efectivamente son para los que están empezando a correr bastante menos preparación

Voz 6 01:32 la prueba de hace falta una preparación

Voz 5 01:34 destaca además también esas Atón hay dos modalidades la correr individualmente ocurre por pareja por pareja es ir los dos juntos durante todo el recorrido no es que hagan mella mella medio recorriendo cada uno ayer en la Media Maratón los dos pero juntos

Voz 1951 01:48 Bree como es el recorrido llano vais por el pueblo por las afueras tocáis algo de monte como lo hacéis

Voz 5 01:53 eh por un asfalto poner en la que hay dos partes como seis estamos es aparte antiguas Illescas pueblo y luego hay una parte que es una de Bastad que es el llamado Señorío de Illescas pues de la primera parte que es el primer dio ska da prácticamente por la parte nueva ya escasa y la segunda parte de la Media Maratón por cuanto dos carrera juntas una segunda parte de la media Mato se acepta el pueblo Illescas pasando por todos los sitios emblemáticos Illescas

Voz 1951 02:18 por ejemplo como por ejemplo pasa por

Voz 5 02:21 se pasa por porque la Iglesia Nuestra Señora la más la calidad repatrien por la iglesia parroquial de Santamaría que son emblemas de aquí del pueblo es uno ese mudéjar

Voz 4 02:33 llega otro

Voz 1951 02:35 salís desde el recinto ferial Nos decía es esa zona más emblemático más monumental del pueblo de Illescas después hay organizado algo en torno a la carrera es decir es un día este domingo cuatro de marzo a partir de las diez de la mañana es la la prueba pero no sé si vería ha organizado actividades para las que se suele decir

Voz 6 02:53 la prueba antes a las cuarto es no empezar las está defensas viéndonos jugar todos

Voz 4 02:57 sí sí

Voz 6 02:59 dice el recinto ferial que no entendemos en la plaza de toros cubierta de Illescas es el llamado espacio escénico cubierto entonces por lo tanto en lo bueno que tiene debido a que la crisis este año el tiempo do know a responden como quisieramos puede cumplir está por lo tanto al finalizar la prueba pues el recinto el hasta por lo menos ha cubierto de agua

Voz 3 03:18 bueno vamos a dejar ya y todo lo que tiene que ver con correr puramente íbamos a dedicarnos también a darnos una vuelta por por Illescas vería más de medio siglo contemplando tu pueblo como lo describirías ahora por la radio

Voz 6 03:30 bueno pues se ha avanzado muchísimo efectivamente se antes era un pueblo en fin en que nos conocíamos todos ya es bueno pues un pueblo que tiene unos cuarenta mil habitantes vestido muchísimo está divido en dos partes como como te dije antes la parte Illescas que ha crecido mucho pero sigue siendo en pueblo hasta el núcleo central y luego está lo que estas que son pues enteraron congestiones eh a los alrededores quizás finalmente ya a otro pueblo allí hay instituto al médico le ha sido

Voz 3 03:56 al lado tengo dos estáis en el casco antiguo no

Voz 6 04:00 sí lo lo antiguo auténtico en una cierta allí estamos delegado antiguos sí

Voz 1951 04:03 en la especialidad Very gastronómica de Illescas cuáles por qué bueno entiendo que a la prueba irán a correr pero también se acompañarán de Familia de amigos de quién no vaya a participar en la prueba quiera degustar lo mejor de Illescas

Voz 6 04:17 bueno pues en Illescas tenemos que hay mucho más donde estaba antes de tipo medio y luego sobresale por encima de todos no por nada sino porque sale en televisión en el programa de Master Chef Pepe Rodríguez

Voz 1951 04:27 se ha alcanzado ante del voy

Voz 6 04:30 personalmente claro en Illescas el más famoso típico poner motivo estoy aquí ahora además él también está implicado gran nos entregaron la cena para la adoro saque en cuanto restaurantes y tenemos de todo del bajo medio ya altos los tipos de precio

Voz 4 04:46 sí de personas osea que Pepe es vecino tuyo

Voz 6 04:49 sí hacer vecinos vecino y amigo mío saben que el hemos hecho ovillo amenaza que está metido también está implicado ya que siempre te está implicado en el pueblo Illescas

Voz 1951 04:58 eh dirías que le ves futuro como corredor

Voz 6 05:01 no es sólo una bastaría mucho más para lo que se ha cifrado para corre como mucho pagan la salida

Voz 1951 05:08 bueno vale el vecino ilustre a ver y cuál es su mejor plato cuál es su mejor especialidad tú que entiendo que has comido unas cuantas veces en el bollo que si vamos no tenemos que dejar de probar

Voz 6 05:18 no hace igual hace los hacer ese es comer el menú degustación porque lo que hacer con platos muy elaborados y no hay un plazo especiales los hacer son todos los platos el mejor estación tiene quince platos entonces éste va variando es como si iba por ejemplo sea uno hacia habrá que tiene comer solomillo no no hay lo mejor menú degustación para robar los como

Voz 1951 05:37 pero habrá alguno que te ha llamado la atención especialmente que digas madre mía es que este platos para ponerlo en el Libro Guinness de los récords

Voz 6 05:45 no ya te digo yo estuve pues va ser decido comprendo además hace muy poco hace quince días allí con este tema y no hay un protocolo característicos gestos son

Voz 4 05:56 todos son maravillosos otras que son me estás haciendo un poco de político Bergé yo te entiendo que es tu amigo

Voz 6 06:01 no no pero es que no hay platos que troppo llegaban

Voz 1951 06:04 ya hay había entendido el menú degustación a ti te sacan un menú cerrado por un precio cerrado y te comes todos los platos del primer al último pero bueno aún no todos le gustan por igual yo cuando acuda a este tipo de restaurante siempre hay alguno que se dedica a Thomas

Voz 3 06:16 si no no no no no le gusta un plato más a ver si no algo y ya está a ver si les hago un plato si vamos a la casa de Veri

Voz 4 06:24 con esa especialidad en mi casa me gusta mucho el cocido por supuesto lo que migajas para decirme tú cocinas tú no no no no no yo solamente lo podemos los platos Very estamos llamando de todo el rato aludiendo a tu nombre de dónde vienen

Voz 6 06:39 sé que siempre he sido un poco de verdad en latín pero no sé exactamente donde quería

Voz 1951 06:44 ahí tienes a Veritas es como científico no efectivamente verismo Muñoz organizador de esta tercera Media Maratón y la diez k rango Villa de Illescas los del gentilicio de Illescas nuestra cierto como os llamáis los de Illescas Berizzo illescanos perfecto todas las dudas aclaradas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien la prueba

Voz 6 07:03 muy bien muchas gracias a vosotros y la comida después también con

Voz 1951 07:05 amigo Pepe por supuesto pero cuando venga

Voz 1796 07:17 partidas para el fin de semana que nos llevan también hasta Andalucía esta misma tarde séptimo Ultra Trail Sierras del Bandolero en Prado del Rey provincia de Cádiz organizada por el Club de senderismo Tritón cien millas ciento sesenta y seis kilómetros prueba de montaña por la sierra de Grazalema seis mil quinientos metros de desnivel positivo tiempo máximo de cuarenta y dos horas ilimitado a trescientos cincuenta participantes salida a las seis de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Prado del Rey hay una segunda modalidad de ochenta y siete kilómetros

Voz 7 07:44 saltamos al Mediterráneo en la Comunidad Valenciana mañana se celebra la Media Maratón Internacional Ciudad de Benidorm en Alicante la salida se dará a las seis de la tarde así que los veintiún kilómetros Se van a recorrer en torno al atardecer media hora después a las seis y media comenzará la prueba de diez kilómetros

Voz 3 07:58 por último en Madrid y cita para el domingo nueva edición de la traga millas distancia de veintiún kilómetros media maratón en Collado Villalba se esperan más de mil runners el domingo día cuatro a partir de las diez de la mañana y este año en su edición número doce Se estrena la Nini traga millas una media media maratón para que todos puedan participar de la fiesta

