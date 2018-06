SER Deportivos Cuenca (05/03/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 3 00:24 qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca fin de semana casi redondo para nuestros equipos con un conquense en un gran momento de forma nueva victoria al vencer ayer dos cero al Villacañas y una sensación de solidez importante los de Luis Ayllón siguen creciendo como equipo llegan al tramo final de la temporada con grandes grandes sensaciones de la victoria de ayer ante el Villacañas recordará sobretodo el gol el gol olímpico de Héctor Rubio un auténtico golazo que merece la pena recordar volver a ver una las cuántas veces el Conquense se muestra fuerte y alguno de sus rivales da la sensación de cansancio como el Socuéllamos de Manu Calleja precisamente el próximo rival de la Balompédica el Socuéllamos empató en Villarrubia lleva cuatro jornadas sin ganar aquel partido que tuvieron que parar por la nieve no les ha sentado nada bien desde entonces no han ganado ningún partido tampoco ganó el líder el Villarrobledo empató a dos en casa del Atlético Ibáñez tras ir ganando cero dos ya sólo tiene tres puntos de ventaja sobre el conquense que tiene recordamos Un partido menos sí que ganó el Guadalajara en casa del colista en casa ante el colista el Miguelturreño gracias a esa victoria se coloca tercero quedan diez jornadas once para balompédica de Socuéllamos por su partidos aplazados por la nieve y la lucha por la primera plaza se presenta encarnizada y sobre todo muy entretenida veremos qué pasa pero que el Conquense este ahí contra los dos trasatlánticos de la categoría tiene ya mucho pero que mucho mérito también tiene mucho mérito lo del Ciudad Encantada segunda victoria de la segunda vuelta de la competición segunda victoria domicilio los del lidió Jiménez vencieron en Valladolid en el siempre mítico de difícil Huerta del Rey victoria por uno veintiséis a veintisiete en un partido que dominaron de principio a fin ahora toca entrar en una semana con doble partido para los nuestros el miércoles Copa ante Anaitasuna en juego está la fase final de la Copa del Rey que se disputará en Madrid el sábado en Liga recibimos al Cangas el colista los dos partidos en el sargazos un fin de semana que nos deja otras cosas positivas como la victoria del obrero ganó en casa del Toledo Vic confirma que la crisis que le llevó a coquetear con los puestos de descenso ya está olvidada cinco jornadas seguidas puntuando con tres empates y dos victorias han permitido cambiar el cuento también ha tenido un buen fin de semana el Ciudad de Cuenca que ganó vio cómo su máximo rival en Liga Nacional pincho y en baloncesto buen triunfo del Club Baloncesto conga ante el Puertollano para coger mucha moral la temporada se ha terminado la Liga regular para el Club Baloncesto Cuenca femenino que ya preparará la fase final de todo esto vamos a hablar hasta las cuatro de la tarde aquí en Ser Deportivos Cuenca arrancamos

Voz 1 05:06 SER Deportivos La Ser informa en equipo el buen momento de forma

Voz 0571 05:27 a la Balompédica que ayer se impuso por dos goles a cero al Villacañas tanto el de Cabrera en propia puerta en el minuto treinta y seis aunque el colegiado en el acta lo a Carlos Bravo no es gol de Carlos Bravo Carlos Bravo hace un centro que desvían Cabrera y acaba al fondo de la red el dos cero fue obra de Héctor Rubio gol olímpico un golazo en el ochenta y seis Tremendo golazo del centrocampista del Conquense cómo golpea el balón Héctor Rubio que capacidad de golpeo la victoria el analizaban rueda de prensa al entrenador Luis Ayllón decía esto

Voz 8 06:02 he estado sobre todo los primeros minutos eh condicionado por el estado de del campo tenía mucha agua al ya era difícil que asociarse era difícil jugar corto era luego cuando estábamos largo el balón corría mucho y nos haga nos ha costado entrar los primeros quince veinte minutos y que ha estado más parejo el partido pero bueno luego creo que cuando hemos podido empezará no asociamos a recuperar balones en campo contrario a tener llegadas hemos hecho el el gol quizá la en la ocasión menos clara quizás la ocasión menos clara pero bueno luego segunda partimos hemos entrado hemos entra muy bien hemos creo que hemos tenido el control total de de todo toda la situación siempre con la incertidumbre que el uno cero pues es un es un resultado muy corto porque en cualquier jugada aislada te pueden te pueden hacer un gol pero pero bueno yo creo que hemos hemos controlado muy bien los tiempos del partido otra vez de destacar que la gente que sale en la segunda unidad de desde el banquillo pues sale aporta Hay además ese se hace se hace visible en en el marcador

Voz 0571 07:09 para analizar el partido de la victoria del Conquense tenemos al teléfono al canterano Alonso Ruiz Alonso qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0796 07:16 bueno elija muy bien por allí que tanto bien

Voz 0571 07:19 todo bien oye una cosa cuánto hace que no jugabas en el once titular desde la primera vuelta por lo menos no

Voz 0796 07:24 sí estuve lesionado yo soy desde

Voz 0571 07:27 enviar rubia eh

Voz 0796 07:30 eh de titular

Voz 0571 07:32 contra esta jeta las sensaciones

Voz 0796 07:34 muy bien la sensación de la verdad que muy bien tanto individuales como colectivas estamos teniendo las sensaciones vamos el trabajo está dando su fruto de ahí lo estamos notando tanto individualmente o colectivamente

Voz 0571 07:46 tenía tantas ganas de jugar que te hubieras quitado el agua si hubiera sido necesario no

Voz 0796 07:53 tiene muchas ganas de jugar ya era mucho tiempo sí sí dijo no hay nada intentando aprovechar las oportunidades que nos ofrece el míster

Voz 0571 08:02 valoras la victoria estáis en un buen momento no dan la buena dinámica que lleva ahí sí que salga quien salga lo sigue haciendo muy bien y el equipo ni se resienten y lo nota

Voz 0796 08:13 sí es uno de los objetivos de este equipo tiene la mayoría de los jugador a ritmo de competición Ike joder que joder siempre lo va bien y ahora estamos en un momento me lo tenemos que aprovechar la Recopa he recortado supone el primer hoy distancia MoMA los tercero y hay que aprovecharlo ahora que que en unos meses de gritos

Voz 0571 08:35 cuarta victoria consecutiva del Conquense décima victoria en los últimos eh once partidos me parece que es décimo tercer partido que que dejar la portería a cero en toda la temporada incluido los últimos cuatro es que está muy bien eh

Voz 0796 08:49 la verdad que muy ya te he dicho no nos hace gol casi nadie yo lo que lo que trabajamos luego trabajamos porque dejando la portería a cero siempre va a tener una oportunidad más con el potencial ofensivo que tenemos

Voz 0571 09:01 pienso que al principio os con os costó no la primera parte fue un poco más difícil más dura no por el Estado quizá el terreno de juego

Voz 0796 09:08 sí nos costó un poquito más pero bueno a ya el equipo está bastante consolidado bastante sólido defensivamente y a ya te he dicho desde el potencial que tenemos arriba es muy difícil para ellos pero con la portería a hacer

Voz 0571 09:21 yo vaya gol de Héctor eh

Voz 0796 09:24 yo hacía tiempo de la vía muy mal directo sinceramente es el gol

Voz 9 09:30 el favorito que he visto en mi vida que la medida entró por la escuadra eh

Voz 0796 09:35 totalmente es que cuando golpea el balón sale vamos que que si no les daba ningún compañerismo aparente

Voz 0571 09:43 yo como mala intención igual no tira a puerta como él dice pero si va dentro eso no lo para nadie

Voz 0796 09:50 claro eso hubiese sido va digamos ya un gol de una factura muy puedo verdad

Voz 0571 09:55 oye la jornada nos deja a tres puntos del líder con diez jornadas once si contamos el partido aplazado que todavía queda por jugarse para acabar la Liga todos posible verdad

Voz 0796 10:03 sí ya te digo que nosotros somos un equipo ambicioso ante todo tenemos las mismas nosotros vamos a pelear hasta el final para para conseguir el campeonato de Liga Hay claro porque conseguirlo tenemos opciones de ascender a Segunda B

Voz 0571 10:20 si este próximo fin de semana a su partido hiciera

Voz 0796 10:24 intentaremos ganar el partido muy vamos a ir con todo como cada partido que jugamos oí y a ver si podemos distanciarnos más todavía esta jornada ya Boniface poquito a ver si podemos sacarle más puntos el que haya unas siete ya

Voz 0571 10:38 ahora mira pase lo que pase aunque ganen ellos no nos adelantamos que eso ya es un temió que no iba a decir hace unas hace una jornadas verdad si Alonso momentazo desde luego Alonso muchas gracias por tu tiempo ya seguir currando vale

Voz 0796 10:52 bueno a tiro hija misma un abrazo

Voz 9 10:55 yo ya lo análisis confrontan con Frank qué tal cómo estás buenas tardes muy buenas qué te pareció ayer la balompédico

Voz 10 11:01 pareció un equipo que no renunció a su estilo de juego a lo que quería a lo que quería hacer pese a la climatología pese al estado de del terreno de juego que decir que estaba algo mejor de lo que yo me esperaba no estando bien estaba mejor de lo que yo esperaba llamas ayudó que hoy hubieseis durante el transcurso del del partido ya en la segunda parte pues pues vimos Un CPC en que era bastante más más practicable que que al inicio del del partido pero mira balompédica me gustó quiso jugar debe desde atrás como los eh hacer habitualmente con el Google com que compone da bastante bien a la defensa bastante asentada han eh no no sufrieron prácticamente durante todo el partido pese a que había que tener mucho cuidado con los botes Ígor los desplazamientos de balón sobre todo los los horizontales no porque eso podía quedarse frenado en algún en algún charco de los que bordean en de los que abordaban el área Ivi también un centro del campo activo Bilbao un Fran Pérez con muchas ganas aunque es verdad que no le salieron las cosas pues ver por del todo bien pero sí que recogía el balón se vuelve y encaraba no quería quería llegará además a la parte de arriba bien ayudado además por por Vicky que yo creo que va más que que se ofrece mucho que bajar practicamente donde están los centrales a recogerla la pelota de que era pide continuamente y que además pues tuvo una ocasión muy muy buena no de de marcar gol un balón que les saca al portero de manera magnífica

Voz 0571 12:21 que en la segunda mira no me yo vine

Voz 10 12:23 el centro del campo vive a Gerika también muy metido en el partido oí agravó pues también pues con su calidad habitual intentando lo que es verdad que el que el terreno tampoco lo estaba

Voz 0796 12:32 estaba floreciendo Iggy Pop

Voz 10 12:35 terminar con las líneas pues vi a a una vive también muy muy participativo menos incisivo quizá lo menos peligroso que en otras que en otros partidos pero sí que sí que hay pegadito a la banda sobre todo la segunda mitad quiso ayudar al equipo bajó bastante a defenderse replegó bien sacó además un balón difícil hay el ya en las postrimerías del partido un saque de esquina peligroso y hay no sacó bien al primer palo con batiéndose en defensa al cobre también con los coloridos Tales en líneas generales pues vi humo en di un buen un buen equipo sobre todo con un Alonso que que demostró sobre todo en la segunda parte que no sabes enganchado del equipo y que y que quiere y que que reclama sus minutos

Voz 0571 13:13 tiene un potencial yo siempre lo diré y lo digo tiene un potencial tremendo como empieza defender con más soltura y aprenda a contener un poquito esa energía que lleva a que también es muy joven yo creo que va a ser un jugador muy muy muy interesante ojo con Chaves ha solventado y con solvencia e una semana complicada con lesiones enfermedades la lluvia el estado del campo la verdad es que las cosas no nos acabamos de beneficiar el conquense con esta victoria cierra para mí un tramo de liga ya afronta ya el último tramo nos quedan diez jornadas once partidos y contamos el partido del Conquense que se suspendida ante el Quintanar empiezan los gordos ahora toca Socuéllamos Villarrubia vienen partidos muy importantes y donde el Conquense tiene que dar el el do de pecho sin ir más lejos este fin de semana vamos a Socuéllamos en ese partido hablaba Luis Ayllón mira lo que dice también da la bolita de la presión se la manda para para Manu Calleja escucha

Voz 8 14:09 bueno yo creo que que se jugaba más los Socuéllamos que que conquense nosotros siempre nos vamos a exigirle el máximo y nosotros vamos a ir a Socuéllamos a intentar sacar los tres puntos como vamos a a cualquier sitio pero creo que hay ahora mismo en la situación en la que estamos nosotros sí que están ellos tienen ellos más obligación que que nosotros principalmente por él sí por el factor campo ya está con la bolitas

Voz 0571 14:32 la presión para para el rival a mí me parece inteligente lógico claro

Voz 10 14:35 es lógico es la baza que tiene que jugar letrado aparte yo creo que tiene Rafa e independientemente de que se utilice para para meter presión al rival es que de la situación que está ahora lavaron pero

Voz 11 14:46 cada la situación que estaba el Socuéllamos jugando en casa

Voz 10 14:49 yo creo que los nervios la presión tiene que ser para el para que la Balompédica no se les escape no sé si definitivamente pero sí que ponga bastante tierra de por medio en cuanto a lo que comentabas antes el destruir de acuerdo en en que ha además vamos a entrar yo creo que la última fase la definitiva la que importa de la de la temporada en una muy buena forma en todos los sentidos anímicamente deportivamente yo creo que la afición hay uno mucha porque la la climatología pues no ayudaba para nada pero estaba estaba metida con el equipo de los comentarios serán buenos en La Fuensanta han se despidió al al equipo también reconociendo el esfuerzo yo creo que ahora todo lo que rodea la Balompédica para este tramo final es bastante bastante poco tuvo allí me daba mucho miedo partido Luis ayer era el pueblo que has comentado de las lesiones por la climatología por por el por el terreno de juego portavoz sí que podíamos hablar sin tirar de

Voz 11 15:38 COI ese no regalen un partido trampa ya

Voz 10 15:41 las porque olía el el Villacañas es un equipo que tiene indique que empezó bien y que tiene que tener jugadores eh eh que al que saben hacer las cosas no ya estaba en una situación también que que que es un poquito delicada para ellos porque eso también lo poquito a poquito que van abajo y allí sí que realmente me daba miedo el partido ese solventó yo creo que de una forma pues muy muy positiva y eso nos hace eso pues optimista de cara lo que viene de aquí

Voz 0571 16:05 vaya golazo de Héctor por cerrar ya el comentario tremendo de esos que no se va a ser difícil de olvidar

Voz 10 16:10 sí a tener atrevimiento y hay que tener la calidad allí en el día de ayer esto la tuvo luego luego

Voz 9 16:15 un abrazo Frank como siempre un placer un abrazo

Voz 0571 16:29 vamos ya con la Liga Asobal donde el Ciudad Encantada selló su segunda victoria de la temporada las dos las ha conseguido a domicilio en esa segunda vuelta de la competición se impuso el sábado al Valladolid por veintiséis a veintisiete parece tenemos al entrenador salido Jiménez Lidia tal cómo estás

Voz 9 16:46 hola hola buenas tardes buenas tardes bien bien se puede decir que Victoria justa y merecía

Voz 0571 16:50 la no

Voz 13 16:51 si uno lo que desde tienen minuto no Moncayo se pusieron por delante no se iba a empatar acababan la segunda parte para empatar pero el el las las estaciones del dominó fue de Cuenca de unas sesenta Nos lo que era lo justo el partido no

Voz 0571 17:07 qué es lo que más te gusta de equipo en el sábado con esa victoria

Voz 13 17:11 pues me gustó mucho la salida que hayamos tenido Sagrera muy mala donde partidos muy malos y me gustó mucho que el equipo salió muy enchufado en defensa estuvimos a primera parte casi perfectos es casi perfectos y creo que me da que los errores que hayamos hablado que habían costado algún pulpo que lo que los usamos no con más cabeza más control del partido he ido que hayamos hablado imponer nuestro ritmo de partido para mí era clave para poder ganar aquí con lo que hicimos no lo hicimos pega esta cesión mejoría por que sí que hay que seguir mejorando porque creo que he jugado para que dejen siguiendo jugando mucho pero sí es verdad que lo que es el partido serio casi la perfección no sigue por ponerle un pero no

Voz 0571 17:52 minutos finales que nos cuestan todavía jugarlos

Voz 13 17:55 sí la verdad según no han compartido la segunda parte por la uno porque nos seamos la diferencia de cinco días así goles

Voz 0796 18:00 pues bajaban nos morimos hay ido

Voz 13 18:03 al final no lograra bajar noto que viene también las exclusiones los quitaba esa regularidad novio creo que el partido de la ejecución de Roldán posibles pasar el balón largo de Mendoza seguidas otra vez volcán eso no nos lo pensamos lo metían goles muy pacífica sellos no me dieron inicio de la segunda parte que son mucho eso mucho para nosotros yo les he irregular a la defensa saben ser otra humana aquí en lo que lo que hay es pues costaron que no meteremos de partido al final no

Voz 0571 18:33 debutó Óscar Río el último en llegar qué nota le pones

Voz 13 18:37 pues porque bueno después de después de vencer sin jugar sin competir

Voz 9 18:44 tantas el mate soy Pachuca

Voz 13 18:47 que hasta Valladolid aporta lo que aportó esa tranquilidad meter a las siete metros reportaje altísimo que que bueno que para las condiciones que venía tiene que dar mucho más creo que estuvo bien no

Voz 0571 19:00 desde cuatro metió en siete metros ya tenemos lanzador oficial

Voz 13 19:03 sí bueno uno más general contra como color pues como la Xavi no pero bueno creo que es una más Jimena par yo tengo mucha confianza porque lo conozco muy bien no como que es su tranquilidad Choi temperamento para esos momentos te tardaron siete metros anotamos no

Voz 0571 19:23 segunda victoria en casa fuera de casa quiero decir en esta segunda vuelta sabíamos que esta segunda vuelta estos puntos fuera de casa son los que nos dan la vida a los que nos mantienen la ilusión

Voz 13 19:33 sí está claro que bueno que demostró un calendario muy muy duro no yo ya dije que puntual de Puente Genil no era fácil y otra Guadalajara no quiero que que jugó sumar fuera de casa es muy complicado y lo está haciendo este equipo fuera de casa de esta segunda vuelta tiene mucho mérito no independientemente ves luego el resultado que lo que como siempre os digo no es que la realidad y el equipo todo el mundo con todo el mundo compiten no ve ningún parte no se ponen encima inmersos fuera de casa no creo que en casa hostales el calendario muy duro igual lo que lo que este equipo sí ha reaccionado a a estas pérdidas y con Logroño hacerlo con los partidos fuera de casa yo lo bueno que este este es el ese es el sino de este equipo no siempre levantarse cuando hay un accidente cómo debía de Logroño ante colillas Comillas el equipo siempre se levanta allá esto esto jugadores eso lo hace muy bien y tiene una mentalidad fuerte porque son momentos pues voy a ir a otro llevando

Voz 0571 20:27 semana complicada con copa de promedio copa el miércoles contra netas una hay el sábado aquí contra Cangas como es la Copa lo primero como la eliminatoria

Voz 13 20:37 otros acabamos el patio sólo no a nosotros es algo que era muy lejos yo ya lo con los jugadores que lo importante era sábado contra Valladolid ganara disfrutar el domingo ya era sólo el piso lo tenemos ojos para Araitz asuma Yécora no es la única forma de mantener la concentración mantener el cuerpo en tensión e traer partido Elvis rejas exigencias por lo que bueno que una copa que desgranó en casa en solar Asmussen amaga es eramos Ganemos creo que el partido se va a ser el de buena que va a ser el de vuelta bueno muy complicada porque no digo equipazo sea competido de tú a tú como el lino un equipazo de Airbus europeo Flores un equipo que estaban siendo muy arriba con mucha regularidad están da mucho frente cuiden de ellos no

Voz 0571 21:23 qué porcentaje le das al Ciudad Encantada tu equipo de poder pasar esta eliminatoria

Voz 13 21:28 bueno lo de Thomas cincuenta por ciento no como yo creo que es un equipo muy fuerte modelos de los que había en el puerto nosotros vamos a tu lado pero bueno yo

Voz 1306 21:37 los tienen más que piensen asistir pues yo

Voz 13 21:40 déjeme nosotros pero sí hagan otros tengo muchísima ilusión no se alusión es la base de más

Voz 0796 21:46 sí que lo que lo que podría que para mucha gente

Voz 13 21:49 de Cuenca creo que estamos muy ilusionados tanto club como no jugaba una plantilla creo que bueno que vamos a dar a dejarnos todo Juanito

Voz 0796 21:55 el vía no

Voz 0571 21:57 no aquí Cangas los ves desahuciados

Voz 13 22:00 no no no no no ni mucho menos no ni mucho menos creo que para ellos ellos Sara

Voz 0796 22:06 eh yo jugado en la semana pasada miércoles eh

Voz 13 22:08 luego vuelven a jugar tasado que viene son muchos días a Padre nuestro partido saben que nosotros hemos tenido ciencia envié el sábado en miércoles que son dos partidos que yo no lloro Mahuad y quiero que ellos sí tiene algunas tanto al intentará encuentran lo iban a mí aquí con dan

Voz 0571 22:25 lidió muchas gracias muy amable como siempre

Voz 0796 22:28 a vosotros no abrazos codo

Voz 2 22:30 yo ya de análisis con Israel Pérez y raqueta al cómo estás buenas tardes hola muy bien esta buenas tardes

Voz 0571 22:36 que un partido de fútbol no acaba hasta que Xavi Hernández da su opinión y un partido el Ciudad Encantada no acaba hasta que irrigadas también sus Hope tenían qué te pareció la victoria del Ciudad Encantada en Valladolid el sábado

Voz 11 22:48 pues muy meritoria ir trabajará el equipo no dejan de sorprender en el sentido positivo eh de la expresión hijo bueno con lo complicado que es vencer fuera de casa cuando además se hace dominando en el marcador durante los sesenta minutos ya ante un rival a mi juicio eh de enjundia como es el Atlético Valladolid eh bueno pues no deja de poner a las claras eh lo importante insatisfactoria que está haciendo la campaña y hasta donde podríamos haber llegado estoy cada vez más convencido si la lesión es Si el infortunio lo hubieran podido sortear

Voz 0571 23:27 le ponen lío a Óscar Río un sobresaliente en su debut creen por esto

Voz 11 23:32 notable notable pero vamos eh Lirio imagino que puntúa al máximo porque estamos hablando de un chico que llegó sin competición rodada e al si el martes a Cuenca que se ha metido en la dinámica del equipo que además es le otorgó un rol durante el partido bastante significativo como es el lanzamiento de los siete metros con buen muy buen porcentaje tarde cuatro sino recuerdo mal y además un gol suyo eh sirvió para certificar la victoria con lo cual bueno pues estamos hablando y ya a la primera recambio de una acierto en su fichaje hay un jugador que con lo que había en el mercado a estas alturas de la temporada Hay por a quién había que sustituir yo creo que más que nunca hay que aplaudir la decisión del club

Voz 0571 24:23 no cabe ningún tipo de dudas semana intensa para el Ciudad Encantada miércoles Anaitasuna cómo ves la eliminatoria así muy vagamente y muy rápidamente

Voz 11 24:31 fue es ello fíjate sigo con la misma percepción que cuando me preguntaste eh la fecha del sorteo veo que Ciudad Encantada tiene mucho más que necesiten lo que la gente se piensa eh Anaitasuna eh hasta de inmerso está inmerso en competición europea eh bueno e ha caído ya evidentemente y no es lógico que lo pueda acusar con la pretemporada de invierno tan cerca pero yo creo que la dinámica en la que estamos han puede podemos nos puede afectar mucho más eh los en los partidos de Liga al cansancio de estar dos semanas que son durísimas que nos esperan que los partidos de Copa o por lo menos en este que es el primer o en competición ya el miércoles

Voz 0571 25:17 el sábado ante Cangas partido trompa

Voz 0796 25:19 no yo creo que es clarísima

Voz 2 25:22 no se fía nada libio dice que ha perdido peligroso

Voz 0796 25:26 eh pero con las prestaciones que está el equipo así es cierto que que que

Voz 11 25:30 a podemos acusar un choque duro contra Batasuna que en cualquier caso se puede conversar con el viaje larguísimo que la espera Cangas eso sí eh ya ha descargado de sus obligaciones coperas eh pero yo creo que si el equipo mantiene la intensidad las prestaciones que ha evidenciado contra A hay equipos de del tronío a Ademar allí de ideas

Voz 0796 25:53 Logroño y lo que hizo en Valladolid creo repito que Kaká ya sin pilló in algún otro jugador no no tiene esa rival para Cuenca

Voz 0571 26:01 ni siquiera que vengan con más de diez días de relajada para preparar el partido y nosotros cuando dos partidos entre semana

Voz 0796 26:08 ni siquiera eso ni jugándose la vida como es la versión jugando yo creo que es un montante superior

Voz 0571 26:13 en un abrazo muy bien gracias como siempre

Voz 0796 26:17 sí

Voz 0796 29:08 buenas con el usuario que importante victoria contundente

Voz 0571 29:11 P fuera de casa ante un rival digamos directo aunque ya se quedó un poquito atrás

Voz 1306 29:16 sí pues tantísima Gordaliza la verdad que que el como sino una muy buena dinámica IKEA allí que podía hacer un golpe más en la mesa como o a todos esos equipos de de esta zona eh mirar todo y luego navegar estaríamos ganaba aquí en casa pues bueno se halla la verdad es que ayer fue un día redondo para nosotros

Voz 0571 29:37 ya tocaba ganar también fuera de casa que en las dos últimas salidas eh por mala suerte no pudo caer es la segunda victoria eh a domicilio y ayer llegó

Voz 1306 29:46 pues sí teníamos esa esa espinita clavada de las dos últimas salidas las que habíamos merecido tras tres puntos allí ya dos eh detalle en momentos de descuento hayan ha escapado tal y como te digo es buena pero sí que nos falta acá esta victoria en casa es esta victoria fuera de casa que que en esta categoría están ilícita de la que tanto el salto de los ahora que las

Voz 0571 30:12 primer gol de Raúl Berdejo con la camiseta del San José Obrero también le va a venir muy bien no

Voz 1306 30:18 sí sí seguro seguro de la verdad ya les falta Olivencia falta el gol porque eh porque había estado cerca estuvo centrada en la semana anterior en casa el dolor humano que que es como bien el portero oí bueno pues ayer reveló inició ayer ya tuvo una grabación que donde de esos actores los defensas hacia adentro y golpeó al palo largo y marzo pues poquito oí bueno pues el al final es otro pues yo gozo Wall la Gestesa de el del cero tres a varios au también es del pueblo muy contento sin dar ayude a a seguir mejorando el partido porque

Voz 0571 30:55 la victoria al final es contundente pero el dos cero el cero dos cero tres no llegan hasta los minutos finales

Voz 1306 31:02 sí bueno pues eh bueno pues yo fui muy nublado y pico partido de de preferente en el ver el anexo eso con porque tampoco las dimensiones son muy difícil muy amplia hace pero bueno creo que salimos eh con con la intención dar dentro de lo que dentro de lo que se podía estoy contexto con la con la actitud del equipo en cuanto al balón

Voz 0796 31:20 quisimos

Voz 1306 31:22 eh no cambiar y seguir jugando pero pero al mismo tiempo también supimos ser desde que pum países más veterano que ellos denso de de los ojos de la juventud que hay nuestra producción público más veteranos

Voz 0796 31:32 a Arcosur

Voz 1306 31:33 con su así era Dico sutil con sus dudas el primer tiempo ya digo fue bastante bastante igualado pero las ocasiones eh fueron para nosotros y en el segundo tiempo pues

Voz 0796 31:43 todo se rompió con un gol con un gol en un balón

Voz 1306 31:47 en el área por así decirlo la élite acaba acaba el portero de estábamos hacia supondría es decir ya hay pues bueno e vimos a la verdad que dimos un pasito atrás o nos hicieron un pasito atrás muy bueno la verdad sabíamos que ellos empezar a cerrar con tres inútiles íbamos a que les Jones hacer mucho daño al Raúl pasó a jugar pasó a jugar por por en el punto una posición mucho más cómoda para él de ahí partieron el cero cero tres verdad es que sí que fueron bastante bastante pero pero que en el momento en el que estamos

Voz 0796 32:17 pero uno no nos ofrecemos a este es quinto

Voz 0571 32:20 la consecutiva puntuando con tres victorias dos empates cómo ha cambiado el cuento en estas cinco últimas jornadas eh

Voz 1306 32:25 pues sí pues sí es una es una de las cosas que yo les digo a los chicos siempre Bud de por así decirlo en los que tenemos eh nos acordamos mucho de aquel famoso viaje hacen al día de la nieve eh acción Messi iba cinco semanas Idi teníamos once puntos menos que ahora en ese momento sí que estábamos en dificultades y bueno la verdad es que el equipo ha respondido a a lo que le pedíamos a dar un pasito adelante a ver la situación real en la que los imputados vamos a easy Jet ha tratado han apretar los puños se han unido que nunca ni ya está ya a partir de ahí pues hemos empezado a saca asalto punto sin bueno queremos que que esto no pare y que decida ya está esta raza

Voz 0571 33:08 pues que siga que siga Toño todavía entrenador del obrero a muchas gracias

Voz 1306 33:12 muy bien Graciano hija pues sin duda

Voz 0571 33:14 todo bastante la cara del San José Obrero en Liga Nacional juvenil tres cero ganó el Ciutat de Cuenca al Talavera con dos goles de Ángel Ortiz y otro de Bros un buen fin de semana para los morados con el pinchazo además del Atlético Tomelloso que no pasó del empate a uno en casa ante el Valdepeñas queda el Ciudad de Cuenca el líder con cuatro puntos de ventaja ya sobre el Tomelloso en Liga Regional Femenina el Pozo de las Nieves volvió a ganar ganó en casa cuatro uno al Guadamur femenino hoy que goleada la del Conquense femenino en casa del colista del Azuqueca cero a siete ganaron las chicas de la Balompédica el Pozo de las Nieves es segundo con cuarenta y cinco puntos el cáncer femenino es octavo con veintidós

Voz 15 34:00 en baloncesto en primera masculina de Castilla La Mancha victoria del globo Alcázar Club Baloncesto cuencas impuso en el esperaban para Calvo al Basket Puertollano por sesenta y nueve cincuenta y nueve victoria de diez puntos de los chicos de Alberto Almodóvar sobre los de Puertollano que llegaron a junto a ojo con sólo seis jugadores con esta victoria los conquenses suman ocho Se coloca en la séptima posición de la tabla en Segunda femenina las chicas del Club Baloncesto cuenta femenino cerraron la liga regular con una derrota cayeron

Voz 0571 34:29 por dos puntos cuarenta y ocho cuarenta y seis en Guadalajara ante el Basquet Guadalajara aunque eso sí ya están clasificadas las dos tanto Cuenca como Guadalajara para la fase final y analizamos todo esto con Alberto Almodóvar Alberto qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0796 34:43 buenas tardes venga lo primero chicos que llegan

Voz 0571 34:46 Aaron victoria importante que da moral y que debe dar moral no

Voz 0796 34:49 sí de Historia es importante desde la necesitamos un rival directo pero no tuvimos hay malos momentos de partido no subimos cerrar el partido hasta hasta el último cuarto y eso como tú debería en ha dicho dinero sabes desde jugadores es una obra que a lo mejor nos Nos hizo confiando de primeras dijo algo ritmo muy muy lentos durante todo el partido que yo no hizo que no a bueno lo bueno lo por gana bajo Cigüela victoria en las que una de las

Voz 9 35:17 así que para nosotros así que

Voz 0796 35:20 dentro con esa parte no seguí contentos pero con cosas

Voz 9 35:22 la mejora no por lo que te cosas

Voz 0796 35:25 la cobrar deparando quedan cuatro partidos y ni siquiera por el tándem sople yo somos cinco equipos delante de una adenda victoria hay pues quedan dos partidos contra el autor de arriba como Eli y luego el palco Topacio contra rivales directos aquí que tenemos que vinimos acá de cuatro oí si puede ser tres de cuartos Tariego hasta aquí

Voz 0571 35:43 venga las chicas perdieron en Guadalajara perdisteis por dos cuarenta y ocho cuarenta y seis pero estéis clasificadas ahora cuéntanos primero como fue la derrota y luego a Brasil intentamos explicarle a la gente que es lo que a partir de ahora vale

Voz 0796 35:58 vale bueno verá el partido fue a ver parte huido intrascendente porque éramos lo podemos lo jugamos el primer a segundo en la liga regular pero bueno fue barrio de dominamos todo el partido nosotras

Voz 13 36:09 por delante de Gordillo Actur ante treinta y nueve

Voz 0796 36:12 el embarcados durante treinta y nueve minutos en el último minuto pues dos fallos nuestros esta unos eh nos hicieron eh perder el final tuvimos para ganar pero bueno e concede convertido pues bueno grandes llegue el equipo pues de la competición así eh eh contentos por cómo cómo sigue la cosa después de ganar la Copa

Voz 0571 36:32 bueno dice que en importaba al partido porque daba igual quedar primero que segundas que tienes que jugar ahora una eliminatoria

Voz 0796 36:38 sí además podrá de tendrán ese bueno pero ahora tenemos que jugar una eliminatoria entre ellas sino es otra de Guadalajara y Cuenca a partir de vuelta que será primero partido eso juegan Cuenca y la vuelta de Guadalajara y el equipo que gane esa eliminatoria sea que sea finalmente I de

Voz 9 36:52 de liga regular para la fase final que todavía

Voz 0796 36:56 la semifinal que se juega el siete de Sharif eh bueno es oficial la sede hoy bueno cuando se además tenemos que sea pronto y entonces eso eh eso estamos clasificados automáticamente Macarena ante los dos yo pero tenemos que decidir mediante ese yo quiénes primera segunda el grupo

Voz 0571 37:12 es una manera de mantener la competición para los dos equipos para los equipos que se clasifiquen directamente y que no lleven siempre jugar tanto tiempo a esa fase final no

Voz 0796 37:22 por no estar un mes antes de jugar mientras porque ahora mismo no lo matemáticamente pero los otros componentes del Grupo IV el cuarto al sexto del personal sexto cuando tienen que jugar cumplió para ver qué equipos nos acompañará otra en la fase final juegan tercero con tres estoy cuando Gonzalo Pino red mientras ellos está jugando para nosotros nos de ritmo de competición jugamos desde esos dos partidos por lo menos siga no sirven para para preparar esa fascinado la vida como José diga

Voz 0571 37:46 se puede decir que ser cuando todavía no

Voz 0796 37:49 eh traernos oficial ya se dirá lo lo he propuesto y estamos luchando por ella

Voz 9 37:54 sí sí que sí que lo diremos cuando lo dicen

Voz 0796 37:59 eh porque una de estas semanal lo avería es decir ya esperamos una haga oficial lo lo lo diremos Molí y lo discutiremos cual estas redes sociales porque esperemos que sea cuando yo hago

Voz 9 38:11 poco encierro de temporada pues a ver si es verdad Alberto muchas gracias como siempre un placer muchas gracias un abrazo

Voz 0571 38:17 más cosas en balonmano el Ciudad Encantada ve perdí la de emergencia por veintinueve a dieciséis los juveniles y ganaron sin pusieron veintitrés diecisiete al jugar Toledo en Voleibol las chicas del femenino Hervás impusieron tres cero al Club Voleibol Menbrilla además con darles Club Piragüismo Cuenca con carácter se ha traído seis medallas dos de oro dos de plata y dos de bronce en su participación en el Campeonato de Invierno de Aranjuez

Voz 1 38:43 se Deportivos La Ser informa en equipo