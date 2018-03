SER Deportivos Cuenca (06/03/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 3 00:25 qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca reciban un saludos y nos escuchan ahora en directo en el ciento tres punto ocho de la FM si lo hacen a través de nuestra página web ser Konko a punto com o si lo hacen a través de nuestras redes sociales en facebook somos cadena SER Cuenca y en Twitter arroba ser hoy abrimos tertulia de la Balompédica para analizar los rescoldos que aún quedan de la vigésimo octava jornada donde cayó la decimoséptima victoria de la temporada para el Conquense tras vencer dos cero al Villacañas en un partido que esa recordará sobre todo por el golazo de Rubio desde el córner la del domingo fue la undécima victoria en las últimas doce J más disputadas lo que ha permitido al equipo consolidar un poco más la segunda posición y acercarse al líder ahora el conquenses segundo a sólo tres puntos del Villarrobledo con un partido menos

Voz 4 01:24 con la victoria del domingo el conquense

Voz 3 01:26 es un ciclo y se dispone a afrontar ya el último tercio de la temporada regular con el primer puesto a tiro de piedra hemos lanzado en redes sociales una pregunta a los oyentes que notarse merece el Conquense hasta este momento hemos dado cuatro opciones aprobado bien notable y sobresaliente momento estáis han cuesta muy igualado aunque gana el no tablet por encima del sobre a partir de ahora llega al tramo final de la temporada regular quedan diez jornadas once partidos y sumado hemos el aplazado de la nieve contra el Quintanar vienen algunos huesos importantes el primero el domingo a las doce toca visitar el Paquito Giménez toca medirse al Socuéllamos de mano Calleja un recién descendido de Segunda División B que ha tirado la casa por la ventana para volver a la categoría de bronce del fútbol nacional el domingo Luis Ayllón hablaba ya de este partido metía presión al lado del Socuéllamos ayer el que hablaba era Manu Calleja lo hacía en Radio Socuéllamos no dejan indiferentes tampoco sus palabras luego las escuchamos tres Si y dos minutos casi veintitrés arrancamos deporte

Voz 11 05:24 hemos tertulia de la Balompédica Diego Garde Diego qué tal cómo estás buenas buenas tardes qué tal lo lleva pues bien tú no te has puesto enfermo no sólo los dedos Alfonso Fernández Alfonso cómo estás buenas tardes muy buenas tardes muy bien Jesús Torrecilla a Jesús cómo estás buenas tardes y enhorabuena por la victoria del fin de semana que espero que no tenga nada que ver con su ausencia en la tertulia de la semana pasada

Voz 12 05:47 pues espero que no porque si pierdo este sábado el noveno más buenas tardes buenas tardes a los oyentes bien bueno hemos vuelto a la senda de la victoria gracias adiós era un partido super importante para nosotros hemos abierto hay un poquito Chacón ha recuperado euros si hemos recuperado se sobre todo jugador ahí sobre todo sensaciones que era lo que queríamos recuperar este este sábado y nada ahora pues lo caprichoso fútbol lo comentaba con mis compañeros fuera de tertulia este año a este misma altura del temporada éramos campeones de Liga ahora estamos a expensas de que pinche el primero y nosotros poder asaltar ese ese puesto que va campeones evitar un cruce más complicado en los play off pero bueno creo la segunda plaza está afianzada rezar por los tres partidos que nos quedan intenta llegar a lo mejor posible

Voz 11 06:32 año pasado Yeles campeonas pero no su visteis a ver si este año cambiamos las

Voz 12 06:37 pues eso es lo que realice la gente que a veces es mejor incluso que tenemos el precedente del año pasado en el segundo de los todo grupo fue el que ascendió al final así que no se sabe al final el cruce bueno quedar segundo que era primero luego tienes que tener un poco de suerte en el cruce pero bueno es ir paso a paso oí a ver cómo sale al final

Voz 11 06:56 Fran Álvaro que nos acompaña por teléfono que se encuentra un poco regular pero no di a no ha querido perderse esta tertulia Franco cómo estás

Voz 13 07:03 hola deja bueno pues he aquí un poquito convaleciente todavía llevo te diría bastante fastidiado con el paso de la leche muy bueno no voy a estar pero si quería participaron pidió por teléfono si es que me deja la la top así la voz venga pues vamos a

Voz 14 07:17 a intentarlo arrancamos esta tertulia ahora os pregunto qué nota le vais a poner a la Balompédica hasta este momento es la pregunta que hemos hecho por Twitter a los oyentes de momento hay una lucha entre el sobresaliente y el notable aunque gana el notable y casi nadie un aprobado ir un poquito más que lo aprobado el el bien ahora salgo esa pregunta Abrantes que qué valoración hacéis de la victoria del domingo en La Fuensanta ante el Villacañas por dos cero frante pregunta diques estas por teléfono y es lo más complicado siempre en la apertura

Voz 11 09:35 esas sobre todo la sensación que deja este conquense fiabilidad en un momento clave Alfonso qué te pareció el Conquense el domingo y la situación que vive pues como como digo fiable con ver a un partido con con muchos condicionantes la climatología toda la semana lloviendo el césped en mal estado

Voz 16 09:52 luego bastante de bajas tanto sillas que estaba jugando de lateral izquierdo ahora como Tommy qué tal Victor que jugones

Voz 11 10:00 el lateral izquierdo te gustó se Victor

Voz 16 10:02 de sabía que poder poner la izquierda lo lo hizo muy bien luego es tanto la la estando a la izquierda como la derecha muy bien sino todo mucha mucha potencia subía y subía muy bien aportaron aportaron mucho el equipo luego el equipo estuvo

Voz 15 10:21 estuvo muy bien sí

Voz 16 10:23 con los condicionantes que dicho antes de del césped eh no ha ningún momento la el ADN de juego que que se ha implantado quiso ir a por el partido encontró ocasiones Si al final pues si es cierto como ha dicho llegó que ese podía haber sentenciado antes pero hay que quedarse también con la flor de la forma en la que se sentencia con ese esa obra de arte de Héctor Rubio desde

Voz 11 10:50 como has dos cómo ve usted el partido del domingo ante el Villacañas bueno yo era poner

Voz 12 10:55 tampoco les nota discordante

Voz 11 10:58 ah

Voz 17 10:59 eh bueno yo en un principio comparte

Voz 12 11:02 en opinión de cada uno de mis compañeros sí que verdad que lo que dice Fran el y yo tenemos mucha mucha visión de casi de lo mismo el equipo gana hasta jugando mal es esa es esa racha que tienen no que ganas partidos sin saber cómo lo ganas pero que está en esa dinámica es muy buena esa dinámica a la que la gente esté ahí metida vale incluso como bien dices lo que nos queda por venir a que es que lo complicado pero bueno en cuanto a al juego yo quitando lo que ha hecho Alfonso que la climatología el césped estaba bueno el que pudiera jugar allí ya es uno un a honra para cada uno de los que estaban allí de los dos equipos eh toda la semana lloviendo el césped hecho cosas sesos eh embarrado dificultó muchos juegos sobre todo yo creo que juego por dentro muy difícil mucho apelamos pegamos siempre a las combinaciones de tanto por banda en cambio tentación que creo que es una de las de los handicap con Conquense este año y creo que lo estamos trabajando muy bien lo que a mí realmente me gusta explotando mucho tanto a Carlos como como dedica atrás visto a mí a principio sí que me da que no estás en tu puesto estoy para mí estuvo dubitativo no lo vital fiable como en el lateral derecho Alonso me costó verlo no o es que me despisté caballo mucho en en el juego no luego llegue a ver del todo bien pero bueno el equipo a final fue un error de la defensa el gol de Carlos I y un golazo de esto que para mí es para enmarcar entonces bueno creo que quitando diversas cosillas hay que mejorar un poquito de cara al domingo puesto que la salidas muy complicada no caigamos en los errores de de Villarrobledo pero bueno esperamos seguir en esa dinámica y sobre todo joder que tenemos a tiro de piedra el primer puesto y que hay que intentar ir allí el domingo a hacer las cosas bien como sabemos hacer la en muchos momentos de de la temporada traernos un buen resultado que al final es lo que lo que queremos todos

Voz 11 13:05 vaya golazo de estos Rubio digo yo no sé si todavía es metido alguna vez eso sí no

Voz 2 13:10 el ICO no es enojo luego lo que le preguntaré si lo hizo adrede o es que él él siempre Osaka muchos córners cerrados yo creo lo vi lo SEO seco plano y el ajuar ahí salto que las imágenes o la retención yo creo que sí que golpeo sí que va de año

Voz 11 13:29 hombre yo no sé si va él yo creo que no hay intención de tirarlo directa porque es una locura tiraron a a meter de manera directa uno de esos que con rozar los incluso si no nos tocan

Voz 12 13:40 ya ves va dentro de la absurdo y mirando muchas veces la repetición cuenta yo me gusta mucho trabajar con las chicas y eso el el tema

Voz 18 13:48 de la el posicionamiento de la cadera a la hora de disparar

Voz 12 13:50 a portería o de ETA se ve como él

Voz 15 13:53 empieza a que tienes de ir a portería

Voz 18 13:55 en la cadera si además de la puerta un beso

Voz 19 13:58 como el golpeo tremendo si es uno de los jugadores mejor golpe al

Voz 11 14:01 balón tan dicte ética prácticamente técnicamente es de los jugadores que mejor golpea en el el balón en el conquense

Voz 2 14:09 bueno y lo que quería decir una cosa que Marcelo por él porque creo que es un chico que

Voz 11 14:14 no podía le entrevistaba yo diciendo que nunca había metido que nunca no metía goles feos

Voz 2 14:18 había me tengo convencido el otro día mira pero que no estaba contando con muchos minutos si estaba ahí como pues son una una situación un poco difícil me alegro por él porque hace quince días también marcó y aquí al partido de casa aquí

Voz 11 14:32 dos seguidos y quería esta Cake

Voz 2 14:35 qué cara lo que todos los jugadores están aún un nivel muy alto porque sí que es cierto que ha habido bajas vale pero pero no se notan los los los chavales que están sustituyendo a bajas verdad

Voz 15 14:48 están cumpliendo bastante bien

Voz 11 14:51 es el mensaje que repite Luis Ayllón y qué le voy a preguntar por la afloran Álvaro de meter dieciocho jugadores en dinámica eso es dificilísimo yo ahora mismo el Conquense eh lo tiene lo tiene hecho Fran eh sí eh ya saben

Voz 13 15:04 sí ya teorías acerca de la CECA eso pero la verdad es que es que es muy complicado y da la sensación de que el colectivo está está por encima de cualquier cosa creo que además cuando el colectivo no esta brillante hay individualidades suficientemente importantes como para sacar al equipo de cualquier cualquier posible situación de apuro pero es cierto que el equipo ahora juegue quien juegue apenas apenas lo nota y eso indudablemente y que mucho el trabajo que está haciendo durante todo este año sí que coincido con con Torrecilla creo que a veces hay que había que trabajar mejor por dentro que lo que se ha hecho durante algunos tramos de algunos partidos pero sí que algunas veces eh yo echo de menos eso pero bueno la verdad es que los resultados dicen que el equipo es extremadamente seguro que que encaja muy poquitos goles que es un equipo tremendamente competitivo hizo lo mejor por señales para para afrontar lo que resta de temporada ir ya esté yo claro

Voz 11 15:59 y qué es lo que he cambiado en el Congo y te pongan antecedentes es la undécima victoria directamente últimas jornadas disputadas en todas esas victorias en las victorias del Conquense el equipo dejando la portería a cero en las primeras trece jornadas el sólo dejó la portería a cero en una ocasión fue contra el Miguelturreño

Voz 14 16:21 fue un partido malo en La Fuensanta con uno

Voz 11 16:24 pero contra el colista que ya venía qué es lo que ha cambiado Fran en este en este conquense

Voz 13 16:29 pues ha cambiado yo creo fundamentalmente que el equipo dominadas dos áreas creo que no encajan goles y creo que se hacen goles por ahí es por donde un equipo empieza empieza a ser competitivos sobre todo la parte de atrás Si tú no encajar goles obviamente tiene más opción alegan aún partido es de perogrullo pero es así y eso a la vez asienta muchísimo al equipo creo que es mucho más importante no encajar que hacer cinco goles cada partido porque vas a llegar hace cinco goles cada partido si queda pueblo por no encajar los ha ha empezado a pasar eso segundo que el entrenador encontró electo icono encontró el equipo por encima de nombres desde el equipo empezó a rendir uno nunca sabe qué es primero si la confianza los resultados pero seguramente los resultados hacer muchísimo la confianza creo que lo refuerzan que se refuerzan los planteamientos creo que refuerzan incluso la la semana de entrenamientos yo está viendo para bien han cambiado esas dos cosas primero el dominio en las áreas y segundo que el equipo tiene una estabilidad bárbara

Voz 11 17:23 Diego qué ha cambiado para tiene el Conquense se conquense inicial que le costaba mantener la portería a cero y ganó los partidos a este conquense que dejar la portería a cero casi por obligación y que gana casi sin querer como decís

Voz 2 17:36 bueno yo creo que que una de las cosas más importantes creo que que que el equipo defiende defienden todos ante se estaba como al principio de temporada como un poco partido sólo en no había no habían demasiadas ayudas eh sólo estaban los los dos mediocentros con ayudas los bandas creo que que que que estaban demasiado había el tono oí yo no hacia las ayudas a los laterales ir siempre nos cogían dos contra uno en banda igual pues ha pues a raíz de bueno pues cuando como dice Fraile el Luis en de empezó a encontrar el equipo inglés yo creo que se mentalizando de que había que defender todos y sí que es cierto que que que dominamos las dos áreas arriba y abajo y luego otra otra cosa importantísima yo creo que es ser portero es Sierra creo que el año pasado e hicimos el portero oí creo que hizo una una magnífica temporada pero este año no no no no estaba con él no estaba al mismo nivel

Voz 16 18:32 porque la Gimnástica de Torrelavega ICREA

Voz 11 18:35 ha batido el récord de imbatibilidad el del equipo es decir no estaba cómodo nueve minutos sin recibir gol adaptándose que buen portero espero

Voz 2 18:44 haremos todo como si lo que iba a decir a lo mejor el estilo de juego de de de Luis que del ajo Le pedí a estar más fuera del área jugar con con con los pies en la Jose encontraba más seguro bajo los palos y este año pues no no no no no daba esa seguridad y sin embargo pues bueno pues todo no echaba la mano a la cabeza cuando se fue porque creíamos que perdíamos un gran portero y hemos tenido la gran suerte de de encontrarnos con David Sierra que creo que lo está haciendo maravillosa te ya desde luego esos Paradis

Voz 15 19:14 bueno para mí lo importante yo soy amante fiel de lo que es un equipo de fútbol y creo que Luis

Voz 12 19:19 es al final lo ha conseguido osea creo que al principio había jugadores que igual no jugaban en su posición igual encontraba el el rol que ellos querían y no rendían igual como este último tramo de temporada que es yo veo al bloque sólido la verdad sí que tanto David como Javi como eh David Rodríguez Carlos Sosa que dedica siempre esas individualmente esa gente te va a hacer mucho no pero es que yo creo que ha habido trabajo psicológico detrás ya al final hablar con todo el mundo y creer que como dice Paco lo importante es el equipo el bloque y que estamos por encima de que yo jugó aquí te juegas allá en mi punto de vista yo veo jugadores que al principio no los veía tan cómodo en sus posiciones o imposiciones que no estaba jugando y no rendían también es complicado y a veces cambia de rol de algunos jugadores pero creo que es eso creo que cae al final para mí lo que me horas que prima al bloque uno cuando sale sale al doscientos por cien salga de inicio salga cinco minutos incluso Luis está cambiando ahora mejorar algunos jugadores como es el caso de la vive o algún otro jugador y luego entre ellos también se entienden hay buen rollo entonces a finales un bloque compacto que al final eso es lo que te hace ganar osea eh esto fútbol y al final si los once reman en el mismo dirección hemos cumplirá un equipo te gane y luego la Fuensanta las es la estamos haciendo inexpugnable y eso para para un equipo macho es alucinante para mí el bloque es impresionante hoy en día eso es lo que para yo creo que prima ante todo

Voz 11 20:55 Alfonso tu turno

Voz 16 20:57 pues ya ha cambiado en este conquenses si crees que ha cambiado algo claro yo creo que el nombre está claro que Sierra para lo que la confianza la seguridad que Sierra ha aportado tanto la defensa como al resto del equipo pues se ha notado mucho y ha sido muy importante heló a partir de ahí pues la portería a cero sabes que siempre vas a tener oportunidades teniendo potencial que que hay arriba hay a partir de ahí pues ahí están los números

Voz 14 21:27 bueno he dicho esto qué nota le pone Fran Álvaro qué nota le pone

Voz 11 21:31 usted a este conquense hasta este momento sin tener en cuenta lo que pueda conseguir más allá del día de hoy

Voz 13 21:39 bueno yo creo que la notas hay que las al final de temporada pero bueno e a esta última temporada y a partir de del partido yo creo que cambia ha cambiado poco todo es el partido que con el Atlético Tomelloso ellos interesante al equipo creo que lo he comentado dicta competitivo eh creo que error consultados así lo dicen no lo os para discutir la discutida con las cosas hemos antes al respecto de de juego es decir se puede salir y tomar de atrás se puede trabajar mejor por dentro pero desde el punto de vista los resultados yo creo que la temporada hasta aquí es un ocho

Voz 2 22:13 Diego pues yo creo que pondría un notable muy alto porque bueno como dice en la nota de quedar las a final de temporada Hay todavía nos queda un paso yo como suele ser así hace no quiero salido todavía las cimas tuerza ya pero vamos yo creo que luego para dar el el sobresaliente seríamos oye una oquedad primero y luego evidentemente pues ascender entonces sí que eso daría sobresaliente bueno ascendería sería Matrícula de honor pero de momento va la cosa bien notable alto oí oye pues con margen para mejorar todavía Alfonso

Voz 16 22:47 eso es como ha hecho grandes sorprende coincidir con él la nota pero un ocho ocho ocho y medio como dice Diego al final de temporada cuando se deben de dar la nota los premios

Voz 11 23:00 es marcan tanto los resultados como la posición que te sorprende coincidir con Fran yo esperaba el profesor más duro el amigo Fran eh a salir de voto debe ser la fiebre legal algo que es un tío exigente en estas cosas curiosas

Voz 16 23:16 sí pero lo que lo que te digo que la posición de los resultados de lo que te marca el final de temporada la nota de momento somos segundo Si uno ocho con aspiraciones altas

Voz 11 23:27 venga al otro hueso de la tertulia

Voz 15 23:30 yo ya te he dicho antes y soy fiel a mi ideal urgente hecho siete cuando hemos hablado

Voz 17 23:34 creo que el equipo para mí tenían

Voz 12 23:37 los partes diferenciadas una que le costó un poco más y ahora que está en una dinámica muy buena sí sopesó ambas cosas bueno se me queda un siete tampoco seguir de los que me gusten estas cosas como Vince mis compañeros al final es donde se verá dónde hemos llegado creo que el Conquense va a conseguir un una matrícula de honor roja ojalá porque creo que está en esa dinámica y creo que al final es tipo si sigue como creo que seguimos en la Fuensanta como estamos podemos tener una gran una gran fase de ascenso pero tampoco

Voz 15 24:06 lo que se relaje la gente y que al final

Voz 12 24:09 es como en el cole bueno te voy a dar un poquito pero tiene a dejar lo mejor para el final

Voz 11 24:14 esperemos que sí apunte de tertuliano que me dice un oyente por a pesar de las bajas del año pasado sean acertado mucho en los fichajes quitando a Paco Tomás que no ha acabado de funcionar por cierto han vuelto a marcar este fin de semana dícese acertado bastante en el en el acierto dice por ejemplo Álvaro Collado que parecía pues su su salida

Voz 14 24:34 un una baja importante en el Congreso pues mira ha llegado Carlos Bravo y mira

Voz 11 24:38 lo ha hecho Carlos hay mucho a los ya ya pero claro cuando se marchó Collado Collado el año pasado metido dieciséis goles quince dieciséis goles en una baja tremenda ya a estas alturas de temporada nadie se acuerda de Carlos Bravo lleva a estas alturas doce goles

Voz 16 24:53 sí está a nada con mucha temporada por delante

Voz 11 24:55 de mejorar los datos incluso que lo comete

Voz 12 24:58 cuando oí ese fue una tertulia dos anteriores dijeron que sí fónico abierto cerrado cuando vino el director deportivo dije que lo difícil era siempre creo con Diego lo comentamos el que cada año cambiará el modelo aquí costaba no pero es que este año ha dado la sensación como que no hemos cambiado como que al final

Voz 11 25:14 cambiado menos el bloque ha sido no

Voz 12 25:17 no tan sólido como es ahora pero en todo el las la gente tenemos la sensación de que no conoce tan estrepitoso como otros años que ha habido mucha baja la falta no han empezado a cuajar hasta mitad de temporada entonces yo en eso bien la verdad

Voz 11 25:28 vamos a hacer una pequeña pausa allí echamos un vistazo al partidazo de la jornada el domingo a las doce en Socuéllamos ahora volvemos

Voz 11 29:34 seguimos tertulia de la Balompédica sigue Diego siga Alfonso sigue Jesús aquí en la tertulia en los estudios de Cuenca son Álvaro sigue vivo creo por ahí por teléfono no Francis

Voz 13 29:46 yo sigo sigo aquí vimos Un poco cada vez me cada vez peor percibe

Voz 11 29:50 bueno cuida la cuida la Garate tocaba hablar que te voy a preguntar la tertulia Emilio Romero a nuestro compañero de Radio Azul Las Pedroñeras gran seguidor del Socuéllamos Emilio cómo estás buenas tardes

Voz 13 30:01 hola a Fran compañero buenas tardes todo bien por aquí porque

Voz 11 30:05 buenas tardes todo bien también por aquí por Cuenca Fran Álvaro que es Socuéllamos espera usted el el domingo

Voz 13 30:14 pues uno parecido al que al que viene jugando toda la temporada yo creo que los equipos de Manu se distingue por por establecerse en campo contrario al menos por intentarlo por por el general o al menos intentarlo muchas ocasiones creo que es lo que lleva haciendo todo el año en eh pero yo tengo un equipo muy fuerte muy ofensivo eh un equipo que en al que no sé si le si le beneficia Juanes pacto JIFE tanto por por superficie como por invenciones invenciones y un equipo que no tiene que ser una Balompédica porque aunque no en el último mes no tiene valor caos creo que sigue generando muchísimas ocasiones de gol ahora parece que no acierta con con la portería contraria que Ike en cambio me encaja con con alguna facilidad pero yo no me fiaría no decía ya en absoluto del equipo de Bannu Calleja porque te pueden hacer un roto en cualquier momento

Voz 11 31:04 Emilio porque no ha ganado ningún partido en el último mes el Socuéllamos desde que les suspendieron el partido por la nieve también al al yugo Socuéllamos no ha vuelto a ganar partido

Voz 25 31:15 ya ha tenido que ser partido contra él migrañas por por la nieve parece que después después de ese partido no

Voz 11 31:22 bueno pues en el ocho a uno porque después del ocho a uno ya ante el Miguelturreño Le cuesta una barbaridad ganar al al Socuéllamos remonta un dos en dos cero con el tiempo prácticamente cumplido luego llega al partido

Voz 14 31:35 ha ido de la nieve que no juegan y desde entonces no han ganado

Voz 25 31:39 el Ademar a eso eh después de partido desean Se va a jugar con ganas se empata y además ante un jugador para mí importantísimo para la esquema táctico de de Manu Calleja que es que es eso malo desde que no está de son va está costando en equipos retomó a niveles de Muqur en el centro del campo cogerla esa posición bueno pues como decía Fran no yo creo que que el equipo lo que en el la piel ha vuelto como eso es ir allí con el culo pues ahora no tenía y una ocasión te gusta mucho también pues esos errores e individuales algunos futbolistas pues de está marcando el equipo como paso contra el Manchego contra Hulk como las pues el equipo que uno Calleja el temen estoy en un claro historial

Voz 11 32:18 ayer Manu Calleja en Radio Socuéllamos el programa que dirige Víctor Fresneda hablaba sobre el partido del Conquense lo vamos a escuchar

Voz 26 32:26 conquense ayer que me ha sorprendido un poco la el cambio que ha sufrido no yo creo que es menos alegres menos advierte juega menos al fútbol ya está teniendo más resultados sobre todo porque está cerrando más sobre todo el interior del rival y está cerrando más por dentro incluso Juan metros más atrás yo creo que ellos lo que van a venir es muy ordenados no perder el sitio saben que tienen arribados puñales que es Víctor Bravo Carlos Carlos Bravo jugador Carlos Bravo yo creo que no va a jugar un partido de contra descarado tienen muy buen balón parado porque tienen a Guernica Sandor lanzadores muy buenos del tiene dos golpes increíbles dos son pequeñitos pero le pegan alabó la espectacular y ellos a balón parado así que mejor

Voz 11 33:03 no me consta que el trabajo de Nacho Alfonso como

Voz 26 33:06 segundo entrenador es muy bueno porque mi época estaba ahí de capitán era un tiro que siempre aportaba mucho en el en el juego a balón parado yo creo que los va a buscar eso saben que estamos con cierta ansiedad sabes que están con preocupación ellos el empate les puede valer cuencas un sitio donde no hay presión para ascender ni presión por ser campeón yo estuve luego toman un café con jugadores que lleve allí con los que tengo una relación incluso estuvo con el presidente charlando rato que vino a saludarme y ellos saben que lo que tiene que solucionar el aspecto económico por encima de todo el club anda con problemas y una vez que solucione eso les da igual la clasificación yo creo que eso es esa falta de presión es la que les hace encadenar esa dinámica porque yo hablaba con ellas es que con hacer nada hacemos gol y entonces eso es un poco la la diferente que nos encontramos a no ser por eso yo le decía a los jugadores que yo prefiero

Voz 11 33:54 aunque parezca esto algo

Voz 26 33:57 hoy lógico pero yo prefiero la situación en la que vivimos que la que viven otros equipos que de la nada te hacen gol

Voz 11 34:03 palabras de Manu Calleja ayer en Radio Socuéllamos Diego no hay presión por su bien no profesionales

Voz 2 34:09 no yo creo que presión presión eh no podemos meter a jugadores Si vamos a ver es todos sabemos que un premio es muy muy complicado muy difícil eh porque te encuentras con equipos con mucho presupuesto sí que es cierto que nosotros a lo mejor es la mayor preocupación que tenemos ahora mismo es la duda

Voz 11 34:32 Club club que te parecen las palabras de que Manu Calleja más allá de lo de la presión

Voz 2 34:39 no yo creo que que que lleva razón en en en cómo va a salir un poco puede transcurrir el partido yo creo que la definió bastante bastante bien y sobre todo una un una cosa que a nosotros nos puede favorecer ellos sí pueden tener presión por sumar y nosotros no nosotros ahora mismo tenemos una racha buena piedra al primer puesto cuatro puntos por encima de ellos bien dice que que que el empate no puede valer yo creo que no que que no vamos a ir a empatar pero sí que es cierto llevo bueno pues si si a los decía

Voz 11 35:11 a Ayllón en la rueda de prensa mira vamos a escuchar lo que decía sobre el parte

Voz 16 35:14 lo del domingo

Voz 27 35:16 pero yo creo que que si jugamos los Socuéllamos que que conquense nosotros siempre vamos a exigir el máximo en lo vamos a ir a Socuéllamos a intentar sacar los tres puntos como vamos a a cualquier sitio pero creo que ahora mismo en la situación en la que estamos nosotros sí que están ellos tienen ellos más obligación que que nosotros incipiente por el por el factor campo

Voz 11 35:37 hay un poco de guerra psicológica o me parece a mí que va a haber no

Voz 2 35:40 sí yo creo que sí pero vamos es cierto ellos yo sí que tienen tienen más presión a lo mejor intentará ante el sabía partido pues pues para intentar marcar pronto bueno pues nosotros jugó dice pues lo mismo a lo mejor en contra así

Voz 15 35:54 hay pues podemos hacer daño

Voz 2 35:57 como muestra un buen resultado Emilio hay presión

Voz 25 36:00 de lesión yo creo que como decía Diego como decía calle Luis como decía Manu yo creo que la persona tiene Socuéllamos e es un mes verá Tulsa a enfrentar e Hipólito Jiménez la afición quiere ver ganar a su equipo otra vez ir sabe que todo pasa porque hay muestras cuarto en un mes estabas le hace un mes estaba metido ahí en algún punto del Villarrobledo cuatro a a siete ocho puntos del líder de acuerdo pueden depende del Conquense no todo lo que no se asuma la victoria el el Gobierno central compense es un asunto importante por eso todo tienes el el golaveraje pero conciencia por la victoria en en la Pinault de la juez Santader del equipo de Luis Ayllón y entonces sí se han será hayan será hay nuestra embargo yo creo que el equipo que está entre comillas

Voz 13 36:42 sí sí sí el el domingo es el el uso

Voz 25 36:44 digo pero el último esfuerzo

Voz 11 36:47 es de despedirle qué le parecen las declaraciones de Manu Calleja al que usted también conoce también

Voz 13 36:53 bueno debe poner esa político yo creo en lo que atañe al Conquense creo que tiene razón de que el equipo ha matizado sumó su idea su propuesta creo que se que desde el Atlético Tomelloso y creo que no es nada reprochable porque es un equipo de fútbol fotografía fija eso que va cambiando yo con lo que hay que a lo que hay que adaptarse pero del que va más exigir obviamente ahora mismo es el Socuéllamos porque va por detrás en la clasificación intercultural entraron Veiga podrían ser casi definitivos a la hora de de distanciar los no legítimamente pero pero casi no ahora lo que sí lo que si no estoy de acuerdo es que el eco que se no tenga precio de yo quiero presión parte del yo yo yo compito por ascender yo no yo no puedo decir que que que yo pretende el cursillo entiendo los problemas económicos y tal pero pero yo quiero que venga presión para gente

Voz 11 37:39 claro claro yo es que también distingo el tema presión de obligación no es lo mismo que yo creo que el Conquense como capital de provincia por historia por equipo por todo tienen la presión descender lógicamente yo lo yo me bajo de este barco ahora mismo si eso objetivo eran Salah yo me bajo del barco pero no no creo que la palabra más bien ilusión ilusión llámale lo que quieras pero a mí sino a Messi no sé hasta dónde me pareció te da otro año en el infierno de aquello del Atlético tu preguntar de los leñadores

Voz 13 38:10 yo creo que la banderilla tenga esa presión y que sienta es acogió porque como es esa presión chico porque todos no lo diga lastra al docto

Voz 11 38:18 es que si no tiramos por los

Voz 19 38:20 no está en lo deportivo el año pasado

Voz 11 38:23 las un poco así el objetivo era meterse en los play no metemos el bello el jazz tacha el trabajo hecho pues no

Voz 2 38:28 pues no no yo no estoy de acuerdo yo también a él es lo que la presión y la tensión nunca tuvo nunca buena si le preguntamos lo hacen competitiva

Voz 11 38:38 nombre los jugadores todos te dicen que creo que bueno

Voz 2 38:40 en el primer concierto pero vamos no estamos hablando de obligación a y una obligaciones más los auditores otra cosa sé si ya los jugadores a directivos a cualquier todos queremos defender por supuesto que el objetivo es ascender pero creo que ahora mismo hay otro o otro gran problema que es el económico que solucionamos económico lo mismo nos da su y la segunda a B entonces eso está claro eso está claro presión presión por subir oye pues mira pues sino no subimos pues volveremos a entrenar a mí nunca me gusta nunca me gusta meter presión se somete los jugadores ánimos te lo aseguro yo eso por eso porque yo hablo con ellos lo que piensan de la Liga de sus objetivos yo vivo lo quiere vamos que es altamente cláusulas

Voz 11 39:22 eh nos hemos quedado sin tiempos y los se planteó esto al principio Fran Álvaro muchas gracias por su esfuerzo

Voz 13 39:29 así perdonadme por lo menos nada Emilio muchas gracias