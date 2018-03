SER Deportivos Cuenca (08/03/2018)

Voz 1 00:00 en la actualidad deportiva en Cuenca

Voz 2 00:24 un servidor anda que no se nota que hay más fallos hoy que cualquier otro día como están buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde les tenemos que contar y analizar la gran victoria del Ciudad Encantada anoche ante Anaitasuna por veintiséis a veintidós cuatro goles que tendrán que defender la semana que viene en Pamplona para estar en la fase final de la Copa del Rey de balonmano que se juega en Madrid también tenemos que contarles la última hora del Conquense mala suerte está teniendo el equipo de Luis Ayllón con las lesiones ahora les contamos las novedades no son nada buenas abriremos cuanto algunos visitas Sonia Carretero tenemos que repasar la Liga debidos pero antes otra cosa

Voz 3 01:07 como todos ustedes saben eso ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer Se nos ha ocurrido hablar de Mujer y Deporte y para ello hemos invitado a una mujer que hace deporte

Voz 4 01:18 que participa en la parte más difícil me parece a mí del deporte saludamos a Raquel días Raquel que tal como está suena estaremos

Voz 3 01:27 eres árbitro de Tercera División

Voz 4 01:29 asistente arbitro asistente de Tercera División estás haciendo las pruebas para ascender a Segunda B a Segunda B las tienes la semana que viene el viernes este viernes bueno que viene nerviosa vaya un poquito como es ser mujer dio el deporte ahora mismo cómo lo ves

Voz 5 01:49 bueno yo lo veo yo es que siempre ha hecho deporte es ver lo veo como algo normal no no creo que tengamos impedimentos para

Voz 4 02:01 para ello como empezaste en el mundo de las

Voz 3 02:03 traje cuéntanos

Voz 5 02:04 pues yo juega a fútbol el muchos años INAR pues una vez día cartel de árbitro Di Caprio en curso y se me ocurrió apuntarme por probar hay o no una amiga yo te parece que vas con alguien y muy te anima más instalar dos fuimos Si la desde entonces

Voz 4 02:24 desde que tenía dieciséis años pues mira hasta ahora cuántos tienes veinticuatro veintidós

Voz 3 02:29 cuatro si aquella llevas ocho años arbitrando

Voz 4 02:32 si te gusta si si si si no te gusta

Voz 5 02:35 no estas aquí conmigo aguante

Voz 4 02:38 no porque bueno ella prefería Faubel sale Italy y al final se ha torcido y torció para trabajar fuera entonces pues nada se le no así que ha sentido alguna vez en este mundo porque siempre se habla del mundo del fútbol lo que arbitrar a chicos a hombres tercera división pero Tercera División masculina

Voz 5 02:59 eh no ha de haber con mis compañeros nada al contrario el futbolista entrenador no tan fue la Federación tampoco a la contra de muy respetuosos lo único si el público público es que alguien dan a otro árbitro me insultan iba a lo mejor a su mujer el insulto es según a lo fácil al típico vete a fregar y tal pero bueno es eso más en los públicos y en los pueblos y tal suele ser más

Voz 4 03:29 cómo se lleva

Voz 5 03:30 todo bueno ya habría individuales de que te afecta un poquillo más pero ahora es que os nada me da igual yo voy a mi partido dentro del partido y la grada

Voz 4 03:40 no me importa con los jugadores

Voz 3 03:42 con los entrenadores un trato normal si casi siempre lo siempre

Voz 5 03:46 no siempre siempre siempre no no me tratan así me tienen que protestar me protestaban igual que al arbitro hombre hay Si me tienen que decir algo bien porque estoy igual no no hay no ve vamos en ese campo no veo ninguna discriminación la verdad

Voz 3 04:04 has arbitrado a a Onésimo cuando el entrenador del Toledo en un partido amistoso contra el Conquense sí

Voz 1114 04:11 sí Verona Onésimo manos precisamente bien con los farolillos de hoy

Voz 5 04:17 sí con el texto con el de los otros dos compañeros

Voz 4 04:20 no no es eso la verdad es que veo una enfocó no ya porque era amistoso que te te digo algo una nada que no quiero protestar pero para nada las que con nosotros es el partido la experincia bien

Voz 3 04:37 sí Raquel tienes la sensación de que trabaja Si compites en un mundo de hombres

Voz 5 04:44 a ver si que es verdad que él lo baremos dando bueno lo físico son

Voz 1696 04:48 en lo mismo no me ha me dio lo mismo pero claro yo ahora

Voz 5 04:51 entró categorías masculinas entonces creo que es justo aunque a mí me cuesta un poco más pero

Voz 4 04:59 pero claro tengo que seguir los problemas físicos que son exactamente las mismas tiempos aún más vista hombre si eso te parece bien

Voz 5 05:10 a ver sé que me cuesta más y tengo que a lo mejor entrenar a más que ellos pero es lo que Dios y estoy pitando a hombres pues en el campo ello no van a correr menos porque ellos día a la chica íbamos de tan formas las pruebas las puedo pasa

Voz 4 05:26 entrenando las las pasas cuantos árbitros tercera división que sean mujeres o no si en España hay algunas en tercera castellano manchego chica ni una solo tú de asistentes estamos otra chica Talavera ello dos sí porque que hay tan pocas chicas

Voz 5 05:43 no sé yo creo que en verdad somos nosotras las que no no lo llaman esto no es por porque vamos no a mí ningún momento me han impedido nada ni se de ninguna chica que por ser Chica la barrera algo que oros uno también más que a lo mejor pues eso las pruebas pues son duras pero claro oí yo qué sé yo no sé qué no yo creo en un mundo que leyendo

Voz 4 06:08 mucho a las chicas ya está no por nada en especial

Voz 3 06:11 qué cambiaría si pudiese es de este mundo en el que estas

Voz 4 06:14 no sé yo un verdad Cándida cambiar hombre la concienciar más a a la

Voz 5 06:20 ente al público lo que estaba diciendo oí Iggy eso que mostrar que no es un deporte sólo para hombres que estamos chica así que podemos llegar igual que ellos Si bueno allá donde existente en Segunda División

Voz 4 06:33 hay íbamos que

Voz 5 06:36 cambiar cambiar yo más bien la mentalidad de

Voz 4 06:39 del público de la gente por su partido que tienes que estar cuál es en nada esta semana sólo deporte base londinense

Voz 6 06:49 también también los chicos au el deporte base todavía venía vaya a quienes igual no pares esquema está los padres si los chicos pequeña sobre los chicos pequeños da gusto los padres si falla alguno yo te tienen que querer los malos sí

Voz 5 07:05 vea me da a mí tampoco me han dicho muchas cosas y cuando son pequeños pero sí que se les oí bueno

Voz 4 07:12 son seis en plan son niños y hay que estas categorías son para que disfruten y ya está no hay que competir tanto

Voz 5 07:22 el Guadalajara Miguelturreño cero lo mejor así lo fácil no sí la verdad es que los dos equipos desde la verdad que muy bien tanto el jugaba con éxito antes muy muy correctos no de bastante bien

Voz 3 07:38 Raquel Nos alegramos de haber conocido un poco más tu historia muchas gracias venido a Cuenca

Voz 4 07:43 a darme

Voz 2 10:10 edad encantada para estar en la fase final de la Copa del Rey de balonmano que se disputara en Madrid ayer en la ida de la última eliminatoria de la cuarta ronda los conquenses ganaron de cuatro veintiséis a veintidós con lo que el catorce de marzo el miércoles de la semana que viene tendrán que defender en Pamplona esa renta de cuatro goles escuchamos a Lillo Jiménez el entrenador de los conquenses en rueda de prensa analizando la victoria de los suyos

Voz 9 10:40 venía positiva esa basado en Valladolid igual no se ha conseguido igual cuatro pero vamos de la mano de diez allí yo sé que va a ser un patio de un infierno partido durísimo eh y esta ventaja es va mal es irrisoria Domus la montaje portal tengo un cuatro cero fue cuando empató goles fue el minuto de ataque no puede bueno creo que que contento por el trabajo desplegado todo a nivel defensivo ya debería estar en la primera parte la segunda parte hemos muy embarullado Si con poco ritmo de juego buenas pedían un poco de partido bueno creo que hemos vuelto a reaccionar y contento por eso no a veces hemos perdido como como Valladolid que si como Logroño el equipo se ha sabido reaccionar no contenta por eso

Voz 10 11:22 lidió Jiménez ayer en la rueda de

Voz 3 11:25 en a quién no compareció en esa rueda de prensa fue el entrenador de Anaitasuna cuanto Apecetxea en protesta por incidentes que hubo con el público y su equipo al acabar el partido para comentó

Voz 2 11:35 es esos incidentes seguirá Pérez cierra qué tal cómo estás

Voz 3 11:37 buenas tardes hola buenas tardes cuatro goles de ventaja renta importante pero desde luego como dice el idioma nada definitiva en este mundo del balonmano en buenos contra un equipo como Anaitasuna

Voz 1787 11:48 sí comparto la conclusión yo creo que la disensión que ha hecho lidió es hasta eh competiciones a doble partido en balonmano es una renta sino exigua si superable y bueno pues sobre todo cuando vamos a viajar a una pista complicada contra un rival de puesto TIM ir en un choque que va a ser a cara de perro y si es cierto que esos cuatro goles quizá podrán convertirse en cinco Luis Álvarez por el valor doble de los goles porque

Voz 11 12:18 de Joaquín lo parece extraño que les

Voz 1787 12:20 pero no vaya a materializar allí más de veintidós goles pero bueno he metido en lo importante en cualquier caso y el objetivo fundamental era ganar este primer partido porque yo sigo la mía eh nuestro a escuadras está dando un nivel fuera del salga el extraordinario bueno yo quiero ver a una Anaitasuna que tiene potencial para hacerlo pero quiero ver cómo nos gana por cinco goles eh

Voz 11 12:45 cómo ha visto el partido que te pareció pues exactamente lo que ha comentado

Voz 1787 12:48 Colirio yo creo que hicimos una primera parte a nivel ofensivo extraordinaria ya no recuerdo cuáles eran los guarismos eh de luminoso en ese en ese descanso pero creo que en activo según eso por ahí lo cual se adivinaba deben bueno pues como una renta muy importante además tuvimos un final de primera parte extraordinario e llegando incluso a la espera no de siete goles

Voz 3 13:14 lo recuerdo mal

Voz 1787 13:16 y luego si es cierto que en la segunda mitad eh bueno pues estuvimos más espesos en ataque y todos se dirimió en coordinará defensor en coordenadas defensivas nosotros tuvimos una buena prestación en defensa y desde luego ellos estaban llegaron al humor de la de la reacción con un Serge y extraordinario bajo palos sí es cierto que como nombres propios a parte de Dutra que estuvo bueno pues e imperial en ese final de partido ir en esa primera parte también eh Maciel eh tuvo unas pautas y unas palabras de mucho mérito yo quizás fíjate Luisa el secretario de todo esto es que otras veces eh Le hemos dicho que como leve mejora a lo muy importante que estaba haciendo el equipo era saber madurar ese momento en el que el equipo se estrecha en el marcador

Voz 3 14:04 bueno pues ahí efectivamente cuando yo estuviera el Oporto

Voz 1787 14:06 en la de empatar el partido sus vivos agarrarnos a la pista in volverá a ensanchar la distancia o cuatro goles lo cual bueno pues es son una muestra de progresión más del equipo

Voz 3 14:17 desde luego estuvo Jordi Ribera me imagino que viendo a ser Jay al portero danés una el que jugó la segunda parte que nos amargó buena parte de ese partido buen portero Israel bonito

Voz 1787 14:27 binario además bueno ya sabes que ha estado en la órbita de la selección absoluta íbera luego que tenemos han la portería muy bien cubierta de cara al futuro a nivel de la selección nacional que bueno pues la la la práctica eh pues la prácticamente segura retirada de de Arpad de de circuito de la selección o quién sabe con el nunca nunca se puede decir eh una cosa u otra está muy bien cubierta con Rodrigo y con Gonzalo y con este Sergi ahí que repito es un es un jugador extraordinario estoy convencido que también vino haber Antonio Bazán el extraordinario central defensivo junto a Cristian Rodríguez Lainz me Anaitasuna aquí que por ahí también pasó nuestro éxito ellos no quisieron cambiar al cambio de una a otra alternativa defensiva con cinco uno a mi juicio hizo aguas el el centro de la defensa de de Araitz una con poca capacidad de broca Hey hay hay zumos pude poderosos pese a la resistencia de Carlos carro es un viejo rockero les

Voz 11 15:20 lo ganáis a una amigo de sí sí sí sí exacto exacto hubo jugador Carlos

Voz 3 15:26 encontró una autopista por ese lado también hay que decirlo con un sí un no somos más favoritos que antes de empezar la eliminatoria ahora mismo no sí sí lógicamente incidentes al final del partido e insultos cruce de insultos de gestos entre aficionados Ciudad Encantada y jugadores de Anaitasuna todo eso ha quedado recogido en el acta del partido los colegiados recogieron todo eso en el acta del partido habrá sanción al Ciudad Encantada esperemos que se quede en una sanción sólo económica pero es verdad que la crispación del sargazos otra vez vuelve a dejar síntomas preocupantes yo creo que toca pararlo ICA el Ciudad Encantada tiene que tomar cartas en este asunto porque ya el otro día hubo muchas crispación ayer volvió a haber mucha crispación y al final vamos acabar lamentando algo más grave irá un abrazo como siempre en el Conquense mantiene la plaga de lesiones que no no nos deja tener una semana la verdad tranquila Vicky el primero es baja por un problema muscular en el abductor acabó tocado el pasado domingo en el partido ante el Villacañas hoy aprobado después de hacer una sesión de entrenamiento ayer algo más suave se ha tenido que retirar del entrenamiento baja confirmada para el domingo más Fran Pérez se ha hecho daño en el metatarsiano del pie derecho tendrá que hacerse pruebas posee rotura es baja para el domingo veremos cuánto tiempo Si se confirma que tiene roto el metatarsiano del pie derecho hoy además le han dado los resultados de la resonancia que se ha vuelto a hacer Fran Simón que lleva un mes en el dique seco después de de aquel golpe que recibió en el peroné se ha confirmado pues el mismo diagnóstico que Azón mes tiene tendinitis de los pero Neos y un leve edema por loco tal no tendrá que pasar por el quirófano es la mejor de las noticias que nos deja sin duda el día porque las sensaciones con Ramón no eran nada nada halagüeñas y la peor noticia lo hemos dejado para el final es Pablo Carrasco Lin tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla todavía no queda claro si es una rotura total o parcial si la rotura es total hablamos de una operación ocho meses por delante para poder recuperar si la rotura es parcial podría ser que con rehabilitación sin necesidad de pasar por el quirófano pudiese volver a los terrenos de juego pero desde luego no hasta final de temporada así que mala suerte en el Conquense en muy mala suerte para Pablo colín que estaba además en un grandísimo momento de forma

Voz 3 20:37 una semana más abrimos una nueva edición de Cuenca hoy además ocho de marzo con una mujer como protagonista como no podía ser de otra manera

Voz 2 20:58 con Manuel Ruiz Gómez de Fed Manuel cómo estás muy buenas tardes

Voz 16 21:04 buenas tardes Luis junto con Toni Duque Tony qué tal

Voz 2 21:06 cómo estás buenas tardes muy buenas tardes con nuestra entrevistada esta semana Sonia Carretero Sonia que tal cómo estas buenas tardes

Voz 1696 21:14 buenas tardes corredora popular que

Voz 2 21:16 lleva muchos años dice Manuel

Voz 3 21:19 en el mundo de el del atletismo desde

Voz 0831 21:22 nunca te preparas la maratón la Media Maratón de Valencia

Voz 1696 21:26 ahora mismo si estamos ahí dándole un poquito duro a esta media maratón que es el veinticuatro de marzo y bueno ya nos queda poquito para a ver qué tal sale la prueba

Voz 3 21:37 qué tal la de momento fue el ascenso

Voz 1696 21:40 acciones no son malas pero bueno como tú lo has dicho yo soy popular y sensaciones de bueno pues para superar un poquito a mí misma y no para batir ningún récord no te creas que sonido a la primera

Voz 10 21:53 la hoy el día que es de

Voz 3 21:55 Internacional de la Mujer hay igualdad en el mundo de las carreras populares en este mundo del atletismo popular que falta

Voz 1696 22:05 en el mundo del atletismo bueno yo creo que la igualdad no se aprecia no hay una apreciación grande porque vamos a ver la carrera es para todos la misma distancia eh y las mismas categorías entonces ahí quizá no es donde más se puede apreciar una desigualdad Si me hablarás de otros términos objetos campos a lo mejor sí a nivel de formación a nivel de puesto labor les a nivel de otra cosa pero bueno en el mundo del atletismo no es precisamente donde más porque existen unas categorías existo en unas distancias si es la misma para todos o sea que no

Voz 3 22:40 igualmente los premios para mujeres y para hombres no eran iguales en eso vamos mejorando sí porque

Voz 1696 22:46 eh como ya te digo que yo sólo veo lo popular y las copas siguen siendo copas y bueno hoy en el el sitio donde más prospera nos dan cómodo este Ness en especia que eso también gusta mucho por ejemplo en algunos municipios que tienen pues sus Soliva así tiene sus almazaras pues nos dan su aceites a cosas ir conseguir ahí un puesto merece la pena eh

Voz 3 23:07 es más cada vez hay más mujeres no que se dedican a este mundo

Voz 1696 23:10 exactamente porque bueno pues hace unos años cuando yo comencé hace quince años más menos eh había muy poquitas no no teníamos prácticamente competencia en las que había eran muy buenas y hay bueno ahora pues con el fomento con las escuelas de atletismo es pues cada vez es más las personas que se están iniciando pues podrá hacer con sus niños algún deporte tal entonces hay muchas muchas muchas mujeres en todas las categorías están muy repartidas

Voz 3 23:38 no bueno yo me imagino que hace quince años no era tan fácil verdad

Voz 1696 23:42 no era tan fácil no había tantas carreras en los circuitos no estaba Anta han no había tantos circuito Sara hay mucha modalidades circuito de montaña de Ciudades Patrimonio de la Humanidad las de Diputación bicicleta no se habían muy poco ahora hay mucho más claro

Voz 4 24:00 no

Voz 16 24:01 Sonia buenas tardes en primer lugar agradecerte tu presencia en nuestro programa y a ver comentarte cuéntanos cuándo empezaste y como en este mundo de atletismo porque aunque eres joven ya es una veterana

Voz 1114 24:13 eso es

Voz 1696 24:15 por la edad es que hay que pasar de categoría sino bueno pues te quedabas en absoluta pero buen porque además ahora mismo en esta categoría es donde más discutido estan la los tiempo y donde más buenas son por así decirlo las personas que están corriendo en categoría absoluta el el nivel pueda es que decimos nosotros pues ya lo sabes tú Manolo decimos que es un poquito más bajo de entras muy por delante de ellas en alguna ocasión te cuesta te cuesta comprenderlo pero en fin si las que cumplimos años son las que van mejorando pues ahí hay que pelearse lo bueno pues yo empecé más menos hace quince años más menos como me inicié pues bueno me empecé a rodear a lo mejor de amigos de gente que que corría que me empezó a incitar en mi familia hay tengo un hermano que que practica también el triatlón y que bueno pues es bastante destacado en Cuenca y que bueno pues ahí un poquito pero muy de andar por casa nada de una competición ni de saber lo que era sufrir ni de pasarlo mal en una carrera era como un hobby pero bueno te apuntabas a las carreras puedes eh amigo Alicia Fernández pues María Jesús Algarra pues toda esta gente me fue hay inculcando un poco el gusanillo eh pues muchos amigos pues no olvidarme de ninguno pues tampoco me voy a poner a nombrar porque hay mucha gente pues Rafael González Soler a muchísima gente que ha estado con nosotros y que tú conoces

Voz 1114 25:45 sonido bueno repito lo de mi compañero muchísimas veces buenas tardes con nosotros

Voz 1696 25:48 la mayoría el que estés aquí con nosotros

Voz 1114 25:51 y nuestra comentando que Tous inició hace quince años más o menos sí nos puedes un poco o puedes hacer un poco memoria de cómo entrenamos para que el entonces cómo se entrenaba

Voz 1696 26:01 pues será muy diferente a lo que es ahora vamos a ver ahora lo que estamos hablando existen unas escuelas vamos a que que no todo el mundo que a lo mejor practica el atletismo pertenece a unas escuelas o no existía un Internet que no podía facilitar unos entrenamientos eh en función del tiempo que yo quiero hacer en esta carrera venga pues me saco este entrenamiento el otro quizá Nos valían mucho de las revistas en las revistas pues no se puede hacer publicidad pues de esas Cavia de atletismo bueno y ahí los profesionales pueden Martín Fiz estricto esta gente pues tenía sus planes de entrenamiento que los compartía la y tú te podías poner en contacto con ellos entonces eran un poquito pues del compañero que tenías que más sabía que esa tarde llegaba y decía pues que estás preparando la media ahí estábamos un grupito sí pues venga pues hoy hacemos una serie de estos hoy un toca es rodar hoy toca lo que fuera en pista no sé pues un poquito con los compañeros que más sabía ante dejaba guiar y ya está

Voz 16 27:02 o sea que en campo a través lo tuviste unos resultados importantes con el con con el mismo Cuenca fuiste incluso a los campeonatos de España qué recuerdos tiene de de aquella época pues

Voz 1696 27:15 con unos recuerdos bonitos lo que pasa es que claro es muy diferente a lo que estamos hablando el campo otra vez nosotros eh con el Club de Atletismo Cuenca e quedamos en el dos mil diez campeonas de España en Ribadavia y luego sus Cannes en el dos mil once subcampeona más en Vitoria entonces eh es fue una experiencia muy bonita eh pero para mí personalmente fue muy duro porque aunque eran distancias muy cortitas era terreno muy irregular duró porque corrías con un calzado especial de clavos en no era con lo que tú corres habitualmente entonces se sufre sufre más que corriendo por un asfalto claro

Voz 1114 27:57 a como ha comentado a partir de correr por el campo también corría por falto que distancias son las que las que temo vías cuando

Voz 1696 28:05 pues por entonces eh las distancias de ello ya podría haber no sé si la el cúmulo de medias que podemos llevar de a lo largo de mi trayectoria son unas cuarenta o por pueden eh perdón veinte que dicho yo cuarenta eh unas veinte pues por entonces ya llevaría la mitad de medias casi todo el medias todavía no me había aventurado al mundo de la maratón y nada pero eran medias veintiuno cero noventa siete kilómetros será casi todo y luego bueno pues en el Circuito de Carreras Populares que todo la Massimo que tienes era una de quince que era era la del la nuestra de la voz

Voz 16 28:42 sí pero de repente decide esa asaltar la carrera reina de los correbous popularice verdad la maratón esa que todos nos ponemos entre ceja y ceja y un día decides que tienes que cruzar la meta a cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros que recuerda eso fue

Voz 1696 28:58 es algo que cree que nunca a primero que nunca me lo lleva a plantear porque lo que estamos diciendo cuando tú comienzas a hacer diez kilómetros ya te parece mundo cuando vas haciendo una de diez otra de diez otras heridas pues como que la de diez ya es alcanzable luego ya dices venga pues voy a una media de la de media ya dices buf una media pues cuando vas una tras otra ejes venga tengo que hacer la maratón pero nunca nunca nunca nunca te puedes imaginar que al cruzar una media de una meta de una media maratón tú todavía tienes otra media para conseguir la maratón entonces era como no lo sé yo no me veía capaz y mira por dónde pues la primera la orden en el Club de Atletismo Cuenca todos los años organiza un viaje que aparte de turismo pues tiene un sentido de participar en alguna prueba deportiva ese año la maratón eh eran Romay El viaje el organizó el Club de Atletismo para Roma que fue en el dos mil doce ir entonces lo conseguí en una ciudad que para mí es idílica porque Roma me encanta el IMI primera maratón entonces el recuerdo es maravilloso era como ni me enteré del mundo en el kilómetro treinta y el sonido nada forasteros pasadas por la Fontana de Trevi era con es que desactivar malos ojos a la a la fuente que a lo que tú estabas haciendo

Voz 3 30:16 que casi con una cámara de fotos pues sí

Voz 1114 30:18 sí sí sí sí corriendo muy bonita si ellos son el momento de tu carrera después de correr una maratón un par de maratones que decides ser ser madre super importante la verdad que es una decisión un bueno y que supuso esto para eh para seguir corriendo que cómo cómo pudiste compaginar alguna manera

Voz 1696 30:42 tu en casa pues la verdad bueno primero es aceptar cuesta cuando yo hace unos años ya era además fue como un pastón oye vas a un pacto con tu pareja con mi marido de mi hijo el eje que venga que ya corría la Maratón de Sevilla que está la corrimos en el dos mil trece no perdonó dos mil catorce y que bueno que ahí ya paraba y que ya en a lo que pudiera seria bueno claro tenía que parar y aunque quieres porque quiere es otra de las metas en tu vida que era la de ser mamá pero el cuerpo la adrenalina la tienes ahí es bueno pues sí parece pero of cuesta cuesta bajar el ritmo cuesta desconectar sí de hecho bueno yo como era deportista de siempre una persona que es deportista no tiene porqué existe es la maternidad no tienes que dejarlo es compatible siempre y cuando pues no afecte a la salud de ninguna de las dos partes en esta caso bueno pues yo tuve que parar porque sí porque no era no era aconsejable eh y me tuve que mover otros terrenos que no era lo mío la natación para quitarme el mono me dijeron pues bueno al natación ascos a sido bueno yo las hacía pero no te creas que me iba a andar pero

Voz 3 31:59 hasta patillas ahí de tenían mucha envidia

Voz 1696 32:01 Diallo yo cuando salía andar y miraba a la gente y las veía correr dan envidia dan envidia pero bueno el la objetivo y el propósito tenía un fin muy bueno y ya está

Voz 16 32:12 pero después de ser madre pensaste que ibas a volver a correr o en algún momento se te pasó por la cabeza que iba a ser complicado la vuelta

Voz 1696 32:21 pues la verdad es que lo pensé y pensé que no note cuadros a cuando ya eres madre piensas la Organizació con el bebé sino te acompaña tu entorno pues lo veía complicado lo veía muy complicado además bueno pues mi yo tuve un bueno pues eso un paso no fue muy favorable buen positivo en la maternidad porque niveles al nacer pues estuvo muy malito y bueno pues que esto hemos tuvo la tú Erina Hay no estuvo en un tris de que no quisiera tirar para delante y bueno pues quizá a mi propio hijo fue un ejemplo de de que Piera fíjate qué pequeño que luchador y que fuerza no porque pudo salir para adelante Iggy quizá lo tuve que a los poquitos meses me di cuenta que la única manera de oxigenar mi cabeza de devolverá ser yo pese a que yo quería mi bebé que yo quería todo era volviendo a recuperar un poquito el correr a recuperarlo yo no me planteaba ni pruebas ni nada entonces poquito a poco volvía a salir y yo creo que el ímpetu las ganas y tal hicieron que en un momento determinado contrario a otra vez pues bien cómoda para volver a hacer nuestra voz

Voz 1114 33:34 no recuerdas la voz cuando al acabase después de ser madre

Voz 1696 33:37 es pues claro no llevaba un entrenamiento que podía haber llevan otras épocas Ny conmigo compañero ni nada pero era la ilusión porque yo sólo sabía que al llegar a meta era la primera carrera que iba a pasar yo siempre había visto a muchos atletas que llegando a meta cogían a sus niños a ETA sobre todo mira eso lo hacen mucho los papás mamás de muy poquitas que llegan a mitad hay tal entonces yo iba a acoger a un bebé de ocho meses el que el bebé que me esperaba allí tenía ocho meses entre la organización con su padre tal era lactante común me tuve que organizar para que su padre le podía dar el desayuno vital fue muy emocionante llegar a meta verlo allí además en un tiempo que bueno no es un tiempo porque lo vuelvo a repetir yo soy popular pero bueno para los años que llevaba de así para dicha pues me estuve muy contenta y darme allí pasar con mi niña en brazos entonces es una sensación que no no me esperaba no me esperaba vivir nunca la verdad es que es muy bonita es muy bonita la sensación muy bueno

Voz 16 34:36 esta en tu vuelta tanto a los entrenamientos como al mundo de la competición eh que fue lo más complicado es como este notaste físicamente que puede

Voz 4 34:48 es a ver te notas que te cuesta

Voz 1696 34:50 te cuesta sobretodo el parto cuando no es un parto natural es un parto por cesárea pues a lo mejor cuesta más la recuperación inclusive porque es una intervención quirúrgica que tiene que volverá a soldar ahí todos lados músculos todas las membranas entonces a mí me costó me costó mucho pero empecé muy motivada luego también me encontré con un mundillo que yo nunca había vivido que eran las escuela de atletismo entonces bueno pues ahí me me abrió un hueco que citó por las tardes me apunté y conocí una manera corre más organizada a nivel de entrenamientos a nivel de alimentación a nivel de El compañerismo de conoces mucha gente ahí donde me encontraba muchísimas mujeres y a unos profesores que te orientan te enseñan hilo llevas todo más estructurado y no se trata de correr por correr ni estar entrenando miércoles porque estoy con fuerza hay que darlo todo el lobo llegar hundía no tendrán nada al fuerza no se encontró otro mundo otro mundo del correo

Voz 1114 35:49 después de devolver y como volviste te has planteado hacer no solamente la medida que era vas a hacer dentro de muy poquito una la la maratón eh hoteles y que eso te pasa por la cabeza

Voz 1696 36:01 Javier ese pasarme pues pues si realmente tengo un grupo de compañeros que va a ser este año Zaragoza que me da mucha envidia Tony me dais mucha envidia pero creo que para para decirme planteó la cámara esto no es sólo el estado físico sino el estado psicológico ir para el estado psicológico lo tienes que tener muy claro la maratón tienes que tener muy claro que iba a tener que tener tiempo para estrenarla psicológicamente que estás fuerte porque es un handicap importantísimo no solamente lo que estamos diciendo el saber que voy a llegar al kilómetro XXXVIII y no voy a sino que mi cabeza está fuerte iba a decir no me voy a venir abajo notar y que la preparatoria requiere de más tiempo y yo pues mi Samuel todavía tiene dos añitos y sigue bueno de mar de más que me me dan el lujo de poder escaparme a entrenar por las tardes a las escuelas y luego los fines de semana osea que yo estoy reconozco que la suerte que tengo es porque mi entorno me está ayudando

Voz 1114 37:02 pero vamos que no lo descarta no

Voz 1696 37:06 era mente no pero porque me haría ilusión pasar una meta con mi niño como Samuel pasar una meta que me estuviera esperando en una meta pero por ahora no no sé cuándo pero más adelante cuando Manolo se anime a través hacer otra vez

Voz 2 37:21 siempre el al pobre Manolo para que vuelvan

Voz 1696 37:24 mira y conmigo me tomo este domingo que lo va a dar tuvo

Voz 2 37:28 Sonia ha sido un verdadero placer conocer tu Historia conocerte a conocer cómo se corre con la maternidad que no son ni mucho menos desde luego incompatibles para nada como ha demostrado Sonia muchas gracias por haber venido gracias a verse tres por invitarme Manuel Tony hasta la semana que viene muchas gracias a vosotros también

Voz 3 38:04 tiempo ya para repasar la actualidad de la Liga de adheridos con Paco Soriano Paco qué tal cómo estás buenas tardes una Liga adheridos que ya tenemos campeón Paco cuéntanos quién ha sido

Voz 11 38:17 pero tenemos ha hecho doblete con el año pasado vuelve a ser campeón de Liga artes

Voz 3 38:23 porque has sido campeón aunque lo esperábamos cuéntanos los resultados de esa jornada de partidos aplazados que es la que se ha disputado este pasado fin de semana

Voz 11 38:31 si es que ya estamos al día lo aplazados fueron el seudo Cuenca cero más tres el par la fama uno arcas siete de ahí el campeón con ello Carrascosa tres me soportaba decía culo

Voz 3 38:42 tenemos en viví de la jornada quizá alguien del equipo campeón si además

Voz 11 38:47 vamos a hacer misma sección vamos a dárselo al entrenador y el alma del equipo a Manolo Moya que se lo merece al igual que todo el equipo

Voz 3 38:55 para Manolo Moya entrenador de Arcas nuevo o campeón de la Liga heridos que repite además título este próximo fin de semana se juega jornada no la última

Voz 11 39:05 la última jornada se juega de de la Liga ya sin alicientes por el campeón y a la siguiente empezaremos la Copa

Voz 3 39:14 la semana que viene si te parece lo repasamos Paco un abrazo como siempre gracias gracias