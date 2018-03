“Path to Everest”, la nueva película de Kilian Jornet (09/03/2018)

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Klar Running por su puesto bien calzado

yo para qué nací para correr un maratón y ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a coger coger unos de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes correr mi forma de vida aquí comienza se runner

el universo runner en la Cadena SER con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 1951 01:08 hola todos bienvenidos a SER Runner una semana más hoy va a ser breve la presentación sólo dos palabras Kilian Jornet o Jon Egaña muy buena

Voz 5 01:16 bueno a ver estás vendiendo mercancía

Voz 6 01:18 era un tanto averiada eh no

Voz 1951 01:22 Kilian Jornet ha estado con nuestros compañeros de Kiss the Mountain Juanmi Ávila al sabes que habitualmente invitamos a este programa para charlar sobre montaña y hemos dicho pues hoy diez que se venga Juanmi al programa por supuesto hoy nos cuente cómo estás solo ha sido esa charla con Kilian esta sólo sí sí pero de cuerpo presente en Radio Granada hola Juan y muy buenas ha negado el hacer la entrevista que yo creo que todo el mundo ya no voy a decir todo periodista sino todo aficionado al monte todo amante de este deporte le gustaría hacer que es charlar con el que es considerado el mejor corredor de montaña del mundo ahora mismo

Voz 8 01:58 más que Corredor también y alpinista y Fillon

Voz 8 02:03 yo preguntas en Austria por todo el mundo lo conoce como esquiador no pues siempre llevamos un tiempo detrás de de esta charla lo que pasa que bueno que Kilian tiene un montón de solicitudes Italy y no es fácil no es fácil llegar a él no pero

Voz 8 02:25 ah bueno es un poco como que nos hemos ganado no el el derecho no va a poder hablar un va a poder hablar tranquilamente con Kilian hay bueno ahí el resultado que estamos súper contentos de de de lo que hemos conseguido no

Voz 5 02:37 bueno nosotros tenemos delante ya el documento que con mucho mimo avisa elaborado antes de nada queremos preguntarte Juanmi lo has hecho ya no el producto que hacéis gusta Kilian y eso digamos que facilita el aterrizaje pero pero más allá de eso toda la mística que envuelve al personaje y todo ese halo o no esa pequeña urge que él mismo se crea como como la habéis conseguido destruir para para llegar hasta él y que finalmente se abra

Voz 8 03:04 pues mira yo creo creo que

Voz 9 03:07 que la clave ha sido el el

Voz 8 03:09 tratar temas habituales no le mandamos un borrador con con bueno o los temas que queríamos tratar

Voz 7 03:15 no es curioso no pero

Voz 8 03:18 lo que que haya un media en España no que no hable de trail no mostraba ninguna de las preguntas que no se habla de traer en ningún momento era charla no ni de su calendario de competición de entrenamiento otras pruebas muy vinculadas a él no ve que hablamos que queríamos cumplir con ese pues hablar un poco de de filosofía de montaña no cuál es su filosofía como delante él incluso desde un punto de vista más Alpi místico alpinos se puede decir no no saben iniciamos la charla hablando de el de los rescates que ocurrió en la feria el rescate que ocurrió al final de Mr o no en en el Nanga Parbat de cómo deben ese grupo líquido fueron a rescatar a a un par de alpinistas hace que bueno que salgan problemas muy gordos en el Nanga empatamos ahí hablando y eso nos da pie para hablar un poco de temas como no es el el riesgo la muerte de su relación con esté que también falleció el año pasado no

Voz 8 04:27 esa ese mismo sitio no no se acaba el creo que hemos conseguido algo algo muy diferente yo que lo percibía si fíjate que a nosotros nos hubiese gustado hacer la charla más por en persona no incluso por Skype no pero en la acaba de salir de de una lesión estaba bueno entrenando a tope porque el fin de semana de antes de recibir las respuestas no el el participó en el mundo de describe Montaño no y bueno al final tuvo que ser por Mail estábamos un poco preocupados porque claro no te no tiene pues la posibilidad de réplica y tal entonces le le indicamos antes de las preguntas lo hacemos como unas instrucciones negras y verla

Voz 11 05:06 era lo decíamos que

Voz 8 05:07 que por favor que pro profundizas que buscase dentro de él y que por favor que que intenta disfrutar y responde a las preguntas no

Voz 1951 05:15 si lo hace porque son respuestas extensas no que muchas gracias es verdad que a través de este tipo de formato al final a través de la distancia con una pantalla de por medio es complicado pero él se explaya son respuestas extensas que yo creo que cierran perfectamente a las preguntas que que le hacéis es decir que se deben una implicación y que el realmente te está contando una historia en la historia de su vida

Voz 8 05:36 estamos muy agradecidos ha sido yo cuando cuando recibía esas respuestas de bueno para mí Fon espera algo tan tan potente no sé si me agradecida deseando verlo en persona para para darle las gracias ha sido tracas son documentos

Voz 7 05:53 me muy muy potente

Voz 8 05:57 lo que queda conocer algo cosas de Kilian que no que no son nada habituales

Voz 5 06:01 de Juanmi porque has tenido la la honradez digamos de de descubrirnos el el método por el cual ha mantenido la la charla pero yo creo que que no se voy a decir difícil imposible diría yo darse cuenta Si tunos Nos lo dices vaya ese ser son poco es que nos preocupaban

Voz 8 06:22 montón eso es que era

Voz 5 06:24 a puede quedar muy robótica no realmente muy

Voz 8 06:27 claro no es en esas instrucciones creíamos aquí

Voz 10 06:31 se los a la vez

Voz 8 06:33 así que por favor no que que pretendíamos que no fuesen entre esa que Osasuna

Voz 10 06:38 una charla no oí iban también se consigue un poco

Voz 8 06:43 ha sido fijar las preguntas no son me preguntas no la empieza hablando de cómo ha comentado antes del el rescate no hay termino una reflex reflexionando diciendo algo que que que humanidad no que como al final esa gente se olvida de su propio retos olvida de el componente económico vía patrocinadores que tras ese a rescatar a esa gente no hay más se pregunta si termina y no él Yellen tramas es brutal su respuesta no ha ese comenta de bueno que es una pena que efectivamente se pierde se está perdiendo la humanidad el civil común con lo que ocurre en las grandes ciudades comparadas con un pueblo pueblo pequeño en un pueblo pequeño alguien tiene un problema ahí es muy habitual que los vecinos no le ayuden no lo cosa que es impensable una gran ciudad algo impensable también en Himalaya durante la primavera donde hay un montón de gente de todo el mundo piensa bueno pues darles lo harán sus amigos les ahora

Voz 10 07:39 las los cuerpos de seguridad lo lo que sean más seguirá esta nadie él no todos

Voz 8 07:48 esas reflexiona sobre eso no sobre la gran humanidad que hay ahí es tremenda tiene tiene toda la razón

Voz 1951 07:53 sobre una parte hablando Juanmi del alpinismo de ese amor que el tiene por la montaña y que bueno hemos llevado montañas altísimas también a otras que las tiene al lado de su casa no porque él nació en los Pirineos y se ha criado ahí durante toda su vida eh pero quería preguntarte por ejemplo por este concepto que él defiende del alpinismo de renuncia yendo muy en contra de lo que es a día de hoy la corriente dominante en el mundo sobre todo el Himalaya de de los ocho mil

Voz 8 08:17 si nosotros es una de las cuestiones la iniciamos hablando de que bueno probablemente Messner pasó teoría del del montañismo no por demostrar por lo revolucionó el alpinismo moderno que era posible un ocho mil sin oxígeno o Julia Esther pues pasará a la historia por esas ascenso súper técnicos a una velocidad tremenda no el que posiblemente Kilian porque Kilian visto

Voz 7 08:44 venga no de del montañismo oí

Voz 8 08:46 sigues que lo lo buenos que sigue escribiendo lineal no él es una tiene una visión de la montaña y muy pura no utilización de

Voz 10 08:56 cuerdas fijas no esto como

Voz 8 08:59 muy puras y la ligereza en el alpinismo el alpinismo el hombre no frena

Voz 7 09:02 de al alpinismo de de la máquina no de de

Voz 8 09:07 de la tecnología no es un poco un poco su concepto y creo que que que pasará a la historia no

Voz 1951 09:14 el y a colación de esto sale un nombre que es el de Albertini Retegui alguien que para nosotros es muy conocido porque les les vasco y vemos bueno seguido en muchísimas expediciones y que yo creo que ejemplifica un poco ese otro alpinismo no no es un nombre tan conocido como pueden ser eh no se me viene a la mente los Juanito Oiarzabal y compañía es otra forma de hacer montaña

Voz 8 09:33 a ver Toño es probablemente los mayores de los más grandes alpinistas quedado la historia no

Voz 10 09:39 un amigo coincidía en una en un avión con el el venir a Granada

Voz 8 09:45 va a dar alguna conferencia o algo no oí y hablando eso lo hablamos con Kilian no le preguntaban qué a ver de qué por qué porque escala él no igual que mucha gente decía escaló esas montañas porque están ahí no lo hará escala vanidad vanidad oí Ferran Latorre otro piensa catalán que acaba de hacer a determinarlos que otros no nos decía que el escalón la curiosidad y la búsqueda de la belleza no oí eso lo comentamos a Kilian no Kilian noticia decía que efectivamente que hay algo que hay mucha vanidad no Elián es es una es una persona que no enamorado total de la de la montaña no y él tampoco va a buscar ahora creo no de lo que se desprende de sus palabras la entrevista no no está empeñado en a por lo menos a corto plazo bien en hacer en seguir haciendo ochomiles no por por por derecha hacerlos no sino al el disfrutan haciendo la actividad muy variada en la montaña corriendo corriendo esquiando ya sea escala rápida escalando despacio muy digno

Voz 5 10:53 no a Juanmi escuchándote no sé no sé si Kilian digamos que abomina del todo de de la vanidad de pero a mí leyéndola no me he dado esa impresión pero cualquier actividad no implica cierta vanidad no en cualquier ámbito el tema está

Voz 11 11:09 en la dosis yo creo si además fíjate que intentamos

Voz 8 11:15 tocarle un poco el esto que os ha comentado Albert Albertini Retegui fue de entrada una pregunta no pero luego

Voz 7 11:22 ha resultado un poco

Voz 8 11:25 con trayectoria en esta ligereza esa pureza en la montaña pero a la vez que él sí acertó todo este tema de los

Voz 11 11:33 ah sí

Voz 8 11:35 es uno de los récord ascenso y descenso determinada montaña no como os parecía como algo como algo contradictorio no de bueno no busca una cosa pero luego quiera establecer récords que los récords más como es una forma

Voz 7 11:49 de de motivos

Voz 8 11:51 motivación no puede conocer cómo cómo tu cuerpo como tu cuerpo va mejorando y cómo se va adaptando a distintas estímulos por ejemplo si no de subir en recuerdo a las horas en las que subiría no pues conoce como como tu cuerpo es capaz de adaptarse a esos ocho miras no yo iba un poco más un poco más por ahí no el veto sino decía que que no tienen sentido estos más frases no porque

Voz 7 12:15 qué va a depender siempre de Asia

Voz 8 12:18 sí huella abierta me hoy abierta de las condiciones del tiempo y las guerras acuerda fijas sino tragar ruedas no de que es un poco bueno para eso están las carreras no hay pero bueno al fin al cabo si él reconoce reconoce que hay vanidad que a él le gusta hacer esto y que se hable de que se hable no

Voz 12 12:38 son muy Maite camino fama ahora

Voz 13 12:55 bueno más que los postes no no

Voz 1951 13:24 vamos a hablar un poquito de las fotos Juanmi cuéntanos porque es complicado no de escribirlas eh lo que transmiten no sé cómo las obtener parte de ellas os las facilita Kilian de salen de carreras también como como ese ese reportaje fotográfico que acompaña la entrevista va a su equipo

Voz 11 13:40 difíciles casi el artículo más difícil hacer la selección porque claro cuando cuando recibimos hasta entrevista pues lógicamente queremos un poco nervioso no porque quiero tener la mejor fotografía quiero tal entonces vivían

Voz 15 13:54 todo fotografías a todos

Voz 8 13:56 los fotógrafos que colaboran habitualmente conquistó Mountain no llega un montón de fotos impresionantes llegó una de Félix

Voz 11 14:05 Sánchez que es también de El País Vasco no que foto runners creo que es lo que el que es de su primera hace gamas una foto brutal Minguez encantado ponerla no pero tuvimos que hacer un poco Cervo aconsejó cuentas no no estamos hablando de Trail pues fuera las que las fotografías de tres fue como el primer filtro no porque no en todo bonos quedaron unas cuantas fotografías y al final hablamos con un fotógrafo que está muy vinculada al que ha sido Jordi Saragoza de que es catalán

Voz 7 14:35 así podré

Voz 11 14:37 decir que has es como se fotógrafo oficial no es así pero bueno practicamente no hay hay unas pasó montamos fotografía también en montaña pero al final decidimos coger de de Jordi las fotografías de interior no que muestran su lado como más humano no de de Kilian hay mezclarlo con fotografías de de exterior que bueno Kilian no son fotos espectaculares SL en todas él es él es él es él sí bueno es el alguna a lo mejor no sé que él tiene sistemas para fue para autobuses

Voz 8 15:08 a afiliarse no selfies no

Voz 11 15:11 pero bueno hay algunas que está a gran distancia no me imagino que será pues alguien de su equipo con un dron pero se firman con el honró a lo mejor sí claro siempre es un gusto o las vuestras fotos

Voz 5 15:21 a mí pero esta vez de verdad mención especial eh

Voz 11 15:23 ya es es es brutal son las fotos son son unos han no no sana encantado de creo que el artículo es tienen mucha fuerza Damian en en la fotografía tiene una fuerza tremenda sí

Voz 1951 15:36 con qué te quedas de él Juanmi se tuviese que hacer la típica promo de veinte segundos que destacaría es de la entrevistado

Voz 11 15:42 bueno me que me quedan como se ha abierto como se nota que a buscar

Voz 7 15:45 dado dentro de él hay bueno

Voz 11 15:49 daré cuando lo vea preguntarle pero estoy seguro que prácticamente seguro que ha disfrutado realizando la empresa

Voz 6 15:56 se habla de de los valores en en la montaña y yo creo que son extrapolables a otros muchos ámbitos no sé cómo dirías Qué

Voz 5 16:04 en el en el plano personal mantiene esos valores que que defiende esa esa pureza fuera au se te escapa

Voz 8 16:11 se me escapa San escapa nuevo

Voz 10 16:14 no lo conozco lo suficiente no actuará como para poder para

Voz 8 16:18 a responderte no y creo que es una persona sencilla no que vive con poco oí que necesita poco

Voz 10 16:27 cuando le preguntábamos calle

Voz 8 16:30 a quién admira no no duda Duran decir nombres de gente que que bueno que son admiradas para él

Voz 1951 16:38 dónde leves Juan bien unos años que yo creo que bueno ha evolucionado mucho no desde que le conocimos haciendo sobre todo pruebas

Voz 5 16:44 de Ultra Trail y ha tirado luego más por él

Voz 1951 16:48 asunto alpinista leves evolucionando hacia hacia otros derroteros abarcando más

Voz 8 16:53 creo que el el la hacemos esa pregunta hacia dónde van sus pasos no hay él comenta que sus pasos van como hasta ahora en seguir haciendo actividad muy variada en montaña no sé si el tiempo cuando la gente cambia con el tiempo es joven todavía no yo cuando tenía treinta años no pensaba igual que ahora no pero a día de hoy si las esa esa pregunta su respuesta es seguir haciendo mucha actividad montaña hay actividad muy variada no al el montañista total no compras y hacerlo

Voz 5 17:25 a mí vamos a recordar a las vías para para acceder a ella porque además creo que estáis estrenando

Voz 8 17:30 si estrenamos recién estrenada ahora buena la de la vida es habitual no Se seguirnos en Facebook creo que de alguna forma muy cómoda seguir la revista porque vamos descomponiendo

Voz 10 17:42 a razón de dos artículos

Voz 8 17:44 semana no descomponiendo el número del mes no pero bueno haremos del hemos estrenado tenemos una web que era un poquitín más corporativa ahí bueno prácticamente se limitaba atender links da acceso

Voz 7 17:56 va a la revista no muy bueno ante cierto que ver la revista móvil eran poco

Voz 8 18:05 complicado con la plataforma de publicación que utilizar más y bueno hemos querido a pasar también por el formato web de West cine que te diga no

Voz 7 18:14 hay www

Voz 8 18:16 el punto punto com ahí van a estar los artículos están

Voz 7 18:20 ya creando

Voz 8 18:23 bueno un formato mucho más cómodo para la lectura no aunque siempre recomendamos verlo en una pantalla grande porque bueno pues lo habéis comentado antes no de

Voz 1951 18:31 la calidad la fotografió en el cine hay que verlo Fahmi estas fotos gracias por haberte pasado un día más te por este SER Runner inhala te esperamos en breve

Voz 16 18:40 porque perfecto cuando queráis no me interesa de que estoy contigo

Voz 1951 19:00 Kilian Jornet que ha estado presentando estos días si esa peli Path to every que relata a su hazañan el año pasado en el año dos mil diecisiete y que se ha presentado en Bilbao Éste es el Trailer de la peligro

Voz 18 19:15 Juan para preparar su par de Emirates yo diría que va arma preparaban tenía tres a Sly va a expensas surtía montañosas Jan Santana las horas de entrenamiento durante que llevó a Ansaldi a los dos metros de bebés han sido otras dos mil quemarán Nissan

Voz 12 19:32 aunque no

Voz 18 19:36 Monquis tanta Cousteau pasa al máximo a las ciudades

Voz 1951 19:41 pues me llama quiso en algunos de los chicos que estuvieron con él en el Everest en esa presentación junto a Kilian Jornet también fotografiando si no sé si charlando o algo más nuestro compañero de Radio León Miguel Ángel Garrosa o Navarro muy buena hola qué tal y como tú dijimos a quién mejor para mandarle a esa presentación de la peli

Voz 1554 19:59 la presentación de una película de Kilian Jornet podrías haber mandado a otra alero a un esquiador alguien

Voz 19 20:04 qué hace bici alguien que

Voz 1951 20:07 corren el asfalto lo tanto casi cualquier es verdad y polifacético persona he qué te pareció el bueno pues

Voz 1554 20:13 se es un tipo muy muy cercano no es muy dado a los medios de comunicación en no suele participar en muchos actos pero bueno esta era una ocasión excepcional esa película que está en una treintena la de ciudades de España en en cartelera una película que se ha rodado en las dos ascensiones que que tuvo al al Everest presentación que hizo en Bilbao en Pamplona

Voz 6 20:40 y luego en Madrid y Barcelona no tiene tiempo para más ha elegido estas cuatro ciudades vais a presentar

Voz 1951 20:45 hay porqué bueno entiendo que Barcelona porque es la capital de su Cataluña natal

Voz 1554 20:49 sí a Madrid por ser la la otra capital Ile coincidía el fin de semana pasado la la altitud y que por cierto ganó una carrera por por equipos de esquí que se celebra en el Pirineo y por cercanía pues aterrizó finalmente en vilo a hoy Pamplona por cercanía para poderse luego el ese el fin de semana Pirineos y aprovechar todo un poco para entrenar para presentar las películas y para correr la altitud

Voz 5 21:11 ya este escucharle una curiosidad personal

Voz 1554 21:14 acabamos de hablar con Juanmi Ávila de ha tenido la

Voz 5 21:16 la oportunidad de de bueno de charlar intercambiar mejor dicho con con Kilian lo ha hecho nos contaba a través de de Mail dice que sí que se ha creado un clima no en esa charla pero pero no ha podido hacerlo puedes a través del teléfono o personalmente en las presentaciones todo este a lo que les rodea esa figura que que va creciendo su mito alrededor de ella y se deja interpelar a acabó la rueda de prensa ahí se sienta un rato con vosotros o él se ciña al guión de presentar es cerca no es agradable pero cuando acabas

Voz 1554 21:44 Eva no mira la presentación duro como unos cuarenta y cinco minutos el habló apenas un par de minutos contando en qué consistía la la peli de más y luego el resto fueron preguntas para los medios de comunicación estuvimos eso casi cuarenta minutos podíamos haber estado más pero justo estaba la presentación en Bilbao a la rueda de prensa creo que era las cinco cinco y media la películas estrenaba a las siete de la siete de la tarde tenía que hallar un poco porque había algún coloque también con la gente que iba a ver la la película pero contestó todas las preguntas que le hizo la la prensa así que suele contestar a veces pues Mail a los periódicos porque vive en en Noruega suele andar bastante liado no es muy dado a los medios de de cómo

Voz 1951 22:23 migración bueno presentó esta película no sé si la viste

Voz 1554 22:26 no he tenido la oportunidad de de verla porque tuve que volver a tuve que volver a trabajar pero es una una película en la que lo primero que le preguntamos lo los periodistas es Si íbamos a ver imágenes de la cima porque había habido bastante polémica en esos dos ascensos que hizo al Everest en una semana de diferencia el primero lo hizo en veintiséis horas y el segundo en diecisiete diecisiete horas no tiene el récord de velocidad de ascenso al al Everest sólo tiene un un alemán que tardó dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos la principal duda no era ésa va a ver imágenes de la cima del Everest y te va a haber en la cima del monte más alto del mundo lógicamente los dos ascensos fueron de noche no hay imágenes que demuestran que el estaba en la cima aunque sí que hay datos que según Jornet demuestra que estuvo ahí arriba

Voz 20 23:15 cuando la gente me me pregunto pues yo yo allí tenía pues de entrada que con con el reloj nuestra preciso pero está así luego exige por ejemplo las coperos a su los GEO localizados ión y todo se dice que tenía todo es pero nadie me pidió que que les diálogo los fichas todo esto es porque realmente

Voz 1554 23:38 surgen dudas no a Rosa sobre Si con estos datos es suficiente surgen dudas sobre todos el preguntaba también en la rueda de prensa desde el sector del alpinismo Si hay envidias porque claro si alguien puede decir jo de este tipo sube dos veces al Everest en una semana el sólo sin oxígeno sin cuerdas y demás al estilo alpino

Voz 5 23:56 sí que surgieron dudas de José no hay ni una foto en la cima de no no también que que que que surjan esas sí es es normal el a la semana o así lo colgó colgó

Voz 1554 24:09 el track de el del ascenso que había hecho el que le marcaba el reloj de la marca la marca una aplicación que sea Scott donde se podía ver desde dónde había salido el hizo el ascenso por la vertiente china ese veía el ascenso que que había realizado desde Ron Book y se veía la la felicita por donde subía y que llegaba a los ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros lógicamente hay gente que dice que eso se puede truncar lo que decías eso que la gente que que ha querido ha tenido los datos de las Go Pro que lleva al geo localizador y eso es imposible de de tocar diciendo que estuvo allí a ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros tratando así un poco eh de acallar esas esas críticas esas dudas que surgían desde que surgió antes algunos sectores

Voz 1951 24:48 sobre todo desde el alpinismo también una foto se puede truncar tampoco una foto demuestra al cien por cien que tú has estado en ningún sitio quiero decir

Voz 1554 24:54 que además no sería la primera vez que alguna espinita dice que ha subido a todo sitio uno a uno ha subido que ya que ya ha pasado yo no lo conozco mucho aquí años pero siendo como es creo que tampoco tiene que en tiro decir casta

Voz 1951 25:08 que no gana nada y arriba cuando era estado le preguntamos también

Voz 1554 25:10 lógicamente por los riesgos de su ir solo hizo cima además de noche las dos veces de subir sólo de bajar sólo subió sin teléfono tampoco ha pensado lo que hiciste

Voz 20 25:22 igual siempre que haya un accidente montañas pues al final es es momentos de plantearte las cosas que haces porque las hace es así tiene sentido no no hay al final pues también son momentos que te das cuenta de lo que que que lo que hacemos sabemos que hay y eso detrás sin duda haces una actividad en el monte pues hay unos riesgos y al final no pues intenta manejarlos reducirá la exaltación al mínimo pero pero están allí

Voz 1951 25:50 él es muy consciente de eso lógicamente como todo aquel que sube a una montaña más a un a un ocho mil más en invierno eh hay otra expedición que acaba de regresar del Everest que es la que ha encabezado el montañero vasco Alex Chicón al que bueno por segunda vez la dicho que no la montañas han tenido que dar la vuelta temporal fortísimo el cambio de las previsiones meteorológicas consiguieron equipara hasta el campo cuatro hasta llegar casi a los ocho mil metros de altitud pero finalmente vuelta para el campo base y vuelta para casa entiendo que sea comparado no su su desafío con el que ha hecho Ciccone y con esa falta de oxígeno con lo que los dos ascienden

Voz 1554 26:23 sí hay que decir que Kilian ya intentó subir al Everest pero el el tiempo dijo que no decir la meteorología dijo que no ellos riendo ha ido nunca en invierno las condiciones son muy cambiantes de de invierno a a primavera sobretodo por por la posición de los de los vientos de Stream que es la la corriente de vientos que viene desde la zona de América además y que recorre toda Europa y que recorre Asia en en invierno esa corriente está justo a la altura de a la altura de del Himalaya y por eso decía Kilian que lo de subir en invierno sin el oxígeno que es sobre todo suerte que te toquen ventanas de buen tiempo porque Chicón para ello Renzi que estaba preparado para hacerlo

Voz 20 27:06 once ventanas muy cortas dio tiempo a que bajaba bastante pues es es muy difícil no ir ir a ver si que liebre

Voz 1554 27:14 puede ser que no

Voz 20 27:17 y al final yo creo que que han demostrado que al final es con con perseverancia estar allí

Voz 5 27:23 oye Garrosa nos ha dejado Kilian a lo largo de de tiempo e imágenes para el recuerdo una sin duda es la de haber corrido más de cien kilómetros con el brazo en cabestrillo finalmente ha intervenido no en el hombro

Voz 1554 27:38 tenía varias lusa luxación es en en los hombros ya de tiempo atrás y en la hard rock en Colorado una carrera de cien millas eh una de las más importantes del mundo que no la corren tantos y corredores europeos sobre todo americanos es una carrera de cien millas este año participó Iker Karrera el Guipuzcoano con él irse cayó a eso del kilómetro sesenta o por ahí se le salió el hombro Isi y corrió cerca de cien kilómetros con el brazo en cabestrillo consiguió ganar la la carrera pero los médicos le dijeron que lo conveniente era operarse porque tenía muy tocados en esos dos hombros se operó en octubre le daban un periodo de baja de uno seis siete meses esos periodos esa han ido acortando ella participado Jornet al principio de de invierno en en Copa del Mundo de esquí Mo ha ganado el fin de semana pasado también la la altitud hoy decía Jornet que a él en cierta medida le ha venido bien está lesionado porque de esa manera ha podido entrenar

Voz 20 28:35 donde no competir es que puedes entrenar al más porque cuando estás compitiendo para desvelar aquí Si tienes a un día de descanso que se bien hizo sí que hay en la recuperación de poder estar en casa sin sin viajar vas metiendo a más horas

Voz 1554 28:56 estuvo haciendo sobre todo trabajo y trabajo en en casa decir trabajo trabajo físico cuando le quitaron estuvo tres semanas con los brazos inmovilizados y cuando le quitaron esas movilizaciones y que empezó a correr de manera suave porque se podía llegara a caería y demás pero en cierta medida sí que tiene razón porque es un tipo que cuando está en en temporada las temporadas son muy largas porque en invierno se dedica al esquí en primavera se dedica al Trail Running tienen tienen un montón de actos corre carreras de media distancia de larga distancia y le preguntábamos por eso ya con los hombres recuperados con el invierno a punto de acabar efectivos para dos mil dieciocho me gustaría

Voz 21 29:37 Prada pues con un poco de todo si ir a algunas cuantas a carreras de distancia media alguna larga ahí ahí

Voz 20 29:47 entre series que que que no son todas estas vernos guapas no hay hace la eso va Lluis Carreras mucho las también algún otra pero aún no sé cuál es también depende de si hay proyectos de montaña de proyectos de otra cosa pues te voy a decir pues mira voy más para esta carrera los para estas pues he perdido todo es malo actúe aquí

Voz 1554 30:08 Veremos Si corre casi seguro igual en ultraperiferia

Voz 1951 30:12 dice gamba que suele ser dos de las carreras a las que más cariño es el terreno se gana siga aunque ya sabes que si va va solamente para ganar cuál es la montaña más todavía subió tú yo la montaña más alta que

Voz 1554 30:22 ha subido es el Mulhacén que vine andando tres cuatro siete ocho luego un teleférico sí que he estado cerca agregó

Voz 5 30:28 claro sí de los que les con ayuda no pero bueno mil pies es decir que en enero

Voz 1554 30:32 ves puedes puedes hubiera hay documento gráfico que lo cree

Voz 5 30:34 Pita eh no hay documento gráfico bueno

Voz 1951 30:37 estás hecho clínicas como la de que no se ha dado cuenta es la primera vez que viene a SER Runner espero que sea la última eso si eres consciente primera esto como se factura colaboración gratuito a bueno muchas gracias gracias a vosotros

Voz 6 31:22 queremos atenernos a continuación en la noticia quizá podríamos decir más relevante en los últimos años en el mundo del atletismo no sé si exagero ahora ahora nos lo va a decir que que si lo sabe primero género alegría luego mucha frustración y ahora debate discusión por qué el hecho de que Óscar Ussía ellos se quedara sin campeonato del mundo y de Europa en cuatrocientos por pisar la línea en primer lugar sevillanas

Voz 25 31:45 Carlos Gil lo porque no casi casi seis a Pete primero pringado aplastó Metrovacesa está completando aislada última contra recta fijaros siglas antes que aparcar la cuarta final más la que tercera posición va a correr la última curva la motivar retazos

Voz 26 31:59 nos está marchando correrá a cargo sido Putin dado Ray Charles Chaplin increíble la cantidad de hechos caros si yo recortes no los campeonatos lo tenía no sólo no se lo cree pero que es que es una carrera sensacional la que ha hecho el atleta español

Voz 27 32:35 a Maranello Kaká valiente es tan Guzón lo destacaba imperan que ha sido descalificado tanto el Supremo el que quedó en segunda posición Lou Velits Santos le ha cambiado la cara lógicamente da forma radical otras dos sillas de Amando tal vez a que estaba haciendo dioses ellos parece que finalmente ha sido usted dedicado pero el día que esa descalificación islandesa nadie echa una carrera impresiona

Voz 28 33:07 es plenamente claramente a la persona que habrá que tener más cuidado bueno habrá que que hace con con lo que con lo que podía haber pido fracturas y bueno

Voz 29 33:17 eh que que al aire libre pues bueno

Voz 28 33:20 eh tocar de infortunio por decirlo así bueno a ser capaz de correr luego eh verano

Voz 6 33:31 llamativo Verónica escuchará ahora esa narración en Carrusel eh es chula pero da cosita

Voz 1951 33:36 descalificado al final pisar la línea es lo que marca la From

Voz 6 33:39 era entre calles

Voz 30 33:42 en este caso también entre ganar o perder no plantea muchas preguntas esta cuestión algunas bastante técnica

Voz 6 33:46 por eso vamos a buscar al que más sabe experto de la Cadena SER ideal Orbe José Luis López hola muy buenas hola qué tal muchas gracias

Voz 5 33:54 cómo te escucha vas ahora que sientes cuando escuchas no se la narración y luego el desenlace

Voz 31 34:00 pues la verdad es que mienta estaba narrando esta carrera tenía la sensación de que estamos viviendo algo absolutamente histórico la la carrera de de Óscar suyos ya solamente por él paso los doscientos metros tan rapidísimo nos hacía pensar en una marca sensacional y así ha sido una marca que la ha hecho la realizado él ha recorrido cuatrocientos metros en cuarenta y cuatro noventa y dos yo creo que no sólo tiene quita a nadie aunque no será una marca oficial porque está es calificado importantes o no pasan dir nunca en ningún sitio en ningún Ranking en ningún récord para nada me queda esa sensación no de de de haber vivido algo histórico fuera cual fuera el desenlace final

Voz 32 34:44 a ti te parece justo José Luis

Voz 31 34:47 yo creo que sí creo que iba para empezar hay un dato muy interesante que habla muy bien de ellos de pacientes español chapado de la altísima general ya exhibió el reconocimiento de que era una descalificación justa que pisó la línea hay que tener en cuenta que este año ha sido muy estricto por parte de los jueces en este campeonato cuánto se teme por eso ha habido casi treinta descalificaciones pero para empezar ha sido igual de estricto con todos se aplica el reglamento de la misma manera con todos eso es un punto importante hay que tener en cuenta también que la pista no todas las pistas cubiertas son iguales y todas tienen doscientos metros de cuerda pero no tienen los mismos radios entonces en función de qué ya unos dos tres radios en función de que como en este caso la curva era mucho más amplia y las rectas más cortas sí que podría hacer podía hacer que los atletas Se fueran más hacia el interior sobre todo al salir del Desperate más hacia el interior pudieran pisara algo en la línea como el caso de Oscar que fue solamente cinco milímetros

Voz 5 35:52 hace días vamos a detenernos en explicar esto de de los radios no hay cuestiones técnicas que seguro que se nos escapa a muchos de los que te estamos oyendo que quiere es decir exactamente así Dillon lenguaje

Voz 31 36:03 decir que quiere decir que algunas fiestas tienen más o menos Peralta decir más o menos inclinado en las curvas así que la curva sea más amplia o cerrada ni con las rectas más largas o más cortas en este caso eran reta es más cortas ya al caer desde más arriba en una curva más amplia podría ser que el atleta fuera más hacia hacia el interior una cuestión un poco de del diseño de la pista pero también tener en cuenta que había veinticuatro cámaras analizando no solamente las cámaras de televisión había también cámaras de la organización simplemente para poder controlar esos pequeñísimos detalles si pisan o no luego cuando se ve la la imagen hay que tener en cuenta también otra esa que el privado pisar la línea

Voz 33 36:54 a veces vemos en la imagen que está por encima de

Voz 31 36:57 la Liga pero el talón si está elevado aunque esté por encima de la línea igual que aunque esté por encima de la línea la cabeza o una mano pero no pise la línea no sería Lula no sería descalificación es decir no todo el pie de Óscar ojillos está encima de la línea como parecen la imagen porque el corre a en en versión del pie eso hace que el talón alto pues parezca que está pisando y no es así hay una parte una pequeña parte que si pisa concretamente medio centímetro lo reconoció el lo ha reconocido deportivamente la estación española a ella esos yo creo pues que habla muy bien de de todos ellos

Voz 1951 37:32 luego claro está la polémica añadida a todo esto José Luis de cuánto se tarda en comunicar a los atletas la decisión final porque ellos cruzan la meta celebran

Voz 5 37:43 pues cuando se revisan todas esas imágenes cuando

Voz 1951 37:46 finalmente se le descalifica hay un pasa ahí que no sé si se puede acortar de alguna manera pero que es cierto que jo es duro para el atleta no

Voz 31 37:54 claro porque no solamente es la revisión es también la reclamación entonces en el momento en el que hay una reclamación como pasó con la delegación española que lógicamente presentar reclamación como presentan todos los equipos que que tiene de alguna atleta descalificado pues hace falta entonces que se reúna el jurado de apelación que sea redundante Ambient las partes implicadas el representante de cada una de las federaciones que que ha puesto la la legación y eso hace que se tarde más tienen que analizarlo de forma muy considerable para tener la certeza de la decisión final antes de dar las medallas porque los que realmente estaría muy mal es en dar las medallas y que luego se cambiará el resultado

Voz 5 38:36 José Luis queda clara tu opinión sobre la justicia de la descalificación pero ello también hay también otro objetivo hoy es que os Caruso hizo ese tiempo en mi pregunta está relacionada con la relación entre ambas cosas es decir el haber pisado la línea le benefició en términos de marca

Voz 31 38:53 no yo creo que no es decir el cuarenta y cuatro lo ven T2 Fico que eran lo mismo estamos hablando de que en un momento pisa el medio centímetro eso fue además el dictamen oficial eso no altera para nada una marcar E de cuarenta y cuatro no mención mucho menos era corrió cuatrocientos metros en cuatro noventa y dos por eso yo creo que a partir de ahora hice lo decía Oscar el al día siguiente de la descalificación hemos de pensar que que hay que hacer una lectura positiva la lectura positiva es que ha hecho cuanto cuatro noventa y dos chicle es capaz de hacer eso lo ha demostrado y además en pista cubierta lo que quiere decir que al aire libre podía correr muchísimo más es decir es decir que alude con el paso del tiempo algún día pensemos que la gran carrera deportiva de Oscar a los suyos que estoy convencido que va a llegar esa gran tarde internacional algún día deberemos que empezó en Birmingham que todo comenzó en Birmingham

Voz 1951 39:50 consecuencia se digo a nivel económico pierde los deja de ingresar los cuarenta mil dólares del premio por ganar el oro pero es verdad José Luis que la Federación Española les va a considerar campeón mundial y por tanto en ese en esa parte si va a tener el estatus de campeón

Voz 31 40:05 ha sido otro lado trallazo de la Federación efectivamente pierda esos cuarenta mil porque harán lo que la organización los de Alaya pero con ese estatus el campeón del mundo no solamente él sino también su entrenador es muy importante también los premios para el entrenador va a tener esas becas de campeón del mundo baten en esas serbio campeón del mundo tierra más cosas claro porque oficialmente no es campeón del mundo y de cara a contrataciones para los siguientes mítines al aire libre por ejemplo la Diamond League etcétera pues no es tan fácil entrar con con otra marca que siento canción del mundo con cuarenta y cuatro no XXII de la pista cubierta es que yo creo que esto es simplemente cuestión de tiempo que empiecen las primeras carreras un poco importantes de Óscar u si yo si sigue esta progresión va a empezar ya con grandes marcas está claro que va a ser el récord de España de Cayetano Cornet Iñaki tiene un margen de mejora muy grande porque al aire libre siempre se realizan mejores marcas en cuatrocientos que en pista cubierta

Voz 6 41:01 me parece una buena puesta a José Luis la de la de tratar a auxilios como campeón del mundo no al final no solamente es un detalle sino que es un gesto también mirando al futuro que significa cosas

Voz 31 41:12 exacto exacto yo me parece que que se interesante que lo hay hechos la Federación ya estoy totalmente de acuerdo que es un gesto muy bonito por parte de la Federación con la ley con el entrenador

Voz 5 41:23 pues José Luis que un placer como siempre que haber podido charlar contigo esperemos que que la siguiente que

Voz 6 41:28 a que hablemos la buena noticia que que esta lo es como has dicho se quede confirmada también con con una medalla

Voz 31 41:34 estoy con usted buenos absolutamente convencido de que va a ser así escaño de más al Campeonato de Europa en Berlín ese va a ser el gran objetivo de Dios aducidos hay sin duda ahora mismo ya es uno de los grandes favoritos para conseguir la medalla de oro en el que de vale

Voz 6 42:52 y en esta recta final del programa no podemos obviar lo que ha marcado toda la semana de reivindicación feminista en la calle fundamentalmente ayer el día ocho de marzo pero es que durante todo el fin de semana y en una actitud más festiva más Running bueno pues hay montones de carreras que están hablando de igualdad una de ellas nos lleva de nuevo a Toledo como la semana pasada en este caso al municipio de Consuegra cuarta carrera popular por parejas a favor de la igualdad en la organización está Blanca Romeral o blanca muy buenas

Voz 1640 43:23 dos días ha sido desde el principio por parejas esta carrera

Voz 6 43:27 carreras

Voz 1640 43:29 en cuatro años con el objetivo de fomentar la igualdad de género a través del deporte y se buscó que fuera por pareja

Voz 6 43:41 bueno hablamos de de tres kilómetros algo muy asequible para para todo el mundo cuál es el tipo de de deportista que que acude a vuestra carrera entiendo que que de todo

Voz 1640 43:50 pues es bastante amplio en sí desde el corredor popular hasta el los corredores que en todos los domingos todos los fines de semana participan en carrera populares no ya de un cierto nivel es el abanico de participantes muy ansioso no va destinado solamente a un público en concreto

Voz 1951 44:19 Blanca cuánta gente esperáis en la carrera el domingo

Voz 1640 44:22 no esperamos superar las expectativas del año pasado año tras año va aumentando el número de de corredores muy este año en torno a ochenta pareja espejo también que el tiempo no es de S una tregua de lluvia y viento que estos días está azotando bastante de Consuegra

Voz 1951 44:51 a favor de la igualdad es esta carrera en que se refleja blanca cómo lo lleváis a la prueba no sé si en el atuendo por ejemplo no sé si en los premios en la recaudación si en algún tipo de lema que la encabeza no sé en qué se refleja

Voz 1640 45:05 pues el tenemos esta vez del deporte y en concreto con esta acarrear pues que todos somos iguales que que como en cualquier profesión

Voz 33 45:16 la capacidad y la competencia personal para llevarlo a cabo no si eres hombre o mujer tratamos que con esta con este tipo de actividades y en concreto a través del deporte eliminar estereotipos sexistas que muchas veces vemos nuestros día a día mejoraron Spanair Adrian visibilizar la igualdad de oportunidades

Voz 32 45:42 que qué mejor buscando la meta juntos hombres y mujeres Psicosis chica son parejas mixtas sí

Voz 33 45:49 eh para poder participar en esta en esta carrera

Voz 1640 45:56 es que la pareja tiene que hombres y mujeres

Voz 33 46:01 yo creo que a lo largo del año a ellos todo tipo de carreras donde puede correr el hombre

Voz 5 46:09 yendo una cosa son parejas sentimentales

Voz 33 46:12 el tono no ha de mano eh

Voz 36 46:15 a correr un nieto con un abuelo o como o con una abuela

Voz 33 46:18 además tenemos la una categoría general que es es una pareja mixta no tiene ningún lazo sentimental ni familiar ni nada dos personas

Voz 1640 46:34 un chico y una chica que se conoce pueden el parcial lo para fomentar un poco también al nivel que él practicar deporte de familia pues tenemos ya ese matiz de que sea padre e hija madre

Voz 33 46:50 hijos abuelos ni he visto así es son únicas categorías es peor luego puede ese no tiene que haber ningún ninguna relación que familiar para fácil

Voz 1951 47:06 el te preguntaba lo de las parejas mixtas blanca porque a priori a mí me me bueno me llama la atención me suena extraño que por ejemplo dos mujeres no puedan correr juntas

Voz 33 47:13 a ver

Voz 37 47:14 eh

Voz 33 47:17 matiz que siempre todos los años si queremos fomentar la igualdad pues hombres y mujeres que es lo que estamos reivindicando durante muchos años las mujeres continuamente Nos están apoyando en esta lucha los hombres que también es es digno de admirar que en esta lucha ello existen ahí con nosotras por qué no también dos hombres o dos mujeres yo creo que hay otras fechas para reivindicar eso la igualdad entre porque no puede haber pareja de dos hombres o la pareja de dos mujeres

Voz 5 47:56 bueno es verdad que que está

Voz 33 47:58 la fecha para escenificar ese ese más si queremos decir que hombres y mujeres estemos unidos por la misma

Voz 1951 48:07 sí sino que yo no me refería a parejas sentimentales del mismo sexo sino me refería por ejemplo dos amigas son dos amigos que puedan correr juntos

Voz 5 48:14 sí sí yo entiendo lo que dices Verónica es verdad que si fueran parejas sentimentales ahí sí que no es que chirría no es que pitaba ayer

Voz 30 48:19 mente pero bueno esto puede ser más como una competición mixta no como como en tenis imagínate

Voz 5 48:25 ningún dobles esto sí

Voz 33 48:28 están teniendo de dos no caso do chicos poco habíamos dejarlos para el mes de de julio eh que es otra reivindicación estoy porque no puede haber una pareja de dos hombres son Un

Voz 5 48:44 menos mal que no es un programa de televisión blanca porque porque Verónica pone caras que afortunadamente pues no no sale

Voz 1951 48:49 no es que intento entender lo de verdad pero parece que le harían

Voz 5 48:53 no no que la posibilidad de que cualquiera pueda competir con cuál

Voz 1951 48:56 era ya está pero bueno en fin que es mi punto de vista es blanca en todo caso la carrera el domingo la celebrada a mediodía

Voz 33 49:02 sí a las doce a partir de las doce va tiene comienzo la la carrera antes vamos a hacer calentamientos que no va a dirigir una monitora de aquí de la localidad Toni y luego al finalizar la carrera mientras que se prepara para hacer la entrega de premios y trofeos pues vamos a hacer también una actividad de tumba de cardiólogos que te va a ser un día que buscamos que sea un día de fiesta de celebración por todo lo que hemos conseguido y lo que nos queda por conseguir

Voz 5 49:35 vamos a detenernos en el municipio de Consuegra uno de esos parentescos que es simétrico tú tú de tu consuegro eres a tu vez consuegro no pasa con muchos refieres a lo de ayer no si o dio el padre porque tú no eres padre tu padre no pero también pasa con el cuñado con el hermano y con el hermano Consuegra Leo como es Consuegra era una

Voz 33 49:58 la pequeña y acogedora para todo aquel que se acerque a visitar no que desde que te acercas por la carretera de divisas la crecería con su castillo y los molinos abierta a todo el mundo o para disfrutar de una de una buena tapa en la localidad

Voz 1951 50:21 vamos a la tapa blanca cuál es la tapa estrella de Consuegra

Voz 33 50:25 la estafada estrella pues puede ser unas buenas migas unas gachas ahora que en ese tiempo apetece por el frío pero actual aquí es tapa o últimamente con la cocina alternativa decir pues seis muy una gran variedad de tapas pero la tapa se estrella pues son las gachas si la medida vas a hacer la carrera sí sí ya tengo pareja para participar y contribuir con una buena esta es verdad hacer participar

Voz 1951 51:02 claro que sí que os vaya bien el domingo y que cruzó la línea de meta hay que disfrutéis de las gachas el día completo en Consuegra

Voz 5 51:07 sí que nos enteremos antes de despedirnos porque hoy hoy sí que viene yo creo que es curioso que a hacer una puesta primero pero gentilicio de los de Consuegra

Voz 32 51:16 con sabores bien apuntado gracias Blanca

Voz 33 51:19 a basada Travesí cuando queráis os invitamos así si queréis venir a correr aquí os esperamos

Voz 1951 51:27 además podríamos ir tuyo en pareja perfectamente sin ningún tipo de bromas hasta cruzar la meta otra cosa es que consiguiésemos llegar al final

Voz 5 51:32 yo otra opción para tocar asfalto está en Badajoz Nos vamos a tierras extremeñas quinta carrera de la mujer de Badajoz José Manuel Muñoz al frente de la organización hola muy buenas

Voz 38 51:44 hola muy buenos días lo primero que

Voz 5 51:46 se puede llamar la atención alguien que no es exactamente porqué no porque porque es perfectamente razonable o no unos lo explicas la Carrera de la Mujer la organiza uno que se llama José Manuel

Voz 38 51:56 sí bueno es una carrera de la mujer pero que en realidad es una carrera que siempre ha sido de es y será para que participen hombres y mujeres no hace supone que todo el mundo está de acuerdo en la igualdad entre los hombres las mujeres lo que ocurre es que bueno como se celebra en estas fechas y además digamos que la idea esenciales precisamente luchar por esa igualdad de derechos pues se llama Carrera de la Mujer

Voz 5 52:20 bueno quinta edición ya cuál ha sido la evolución en este lustro