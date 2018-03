El atletismo español tras el malogrado oro de Husillos

Voz 1 00:00 anda a la zona nada

Voz 2 00:13 cuenta no

Voz 4 00:34 queremos atenernos a continuación en la noticia quizá podríamos decir más relevante en los últimos

Voz 0972 00:38 años en el mundo del atletismo no sé si exagero ahora

Voz 4 00:41 ahora nos lo va a decir alguien que que sí lo sabe

Voz 0972 00:44 primero generó alegría luego mucha frustración y ahora debate discusión por qué el hecho de que Oscars y ellos se quedara sin campeonato del mundo y de Europa en cuatrocientos por pisar la línea en primer lugar sevillano

Voz 5 00:56 Carlos Gil lo vamos el casi casi seis a Pete primero pringado aplastó Metrovacesa está completando aislada última contra recta fijaros siglas antes que aparcar la cuarta final más la que tercera posición va a correr la última curva tras la última recta flores los Oscar está marchando correrá a cargo sido Putin no Capio tanto zafio tanto la la mayor cantidad de hechos caros si yo recortes no los campeonatos lo tenía no sólo no se lo cree pero que es que es una carrera sensacional la que ha hecho el atleta español

Voz 6 01:47 a Maranello Kaká valiente es tan Guzón lo destacaba imperan que ha sido descalificado tanto el Supremo el que quedó en segunda posición Lou Velits Santos le ha cambiado la cara lógicamente da forma radical otras dos sillas de Amando tal vez a que estaba haciendo dioses ellos parece que finalmente ha sido usted dedicado pero el día que esa descalificación islandesa nadie echa una carrera

Voz 5 02:13 filtre

Voz 7 02:18 es plenamente claramente a la persona que habrá que tener más cuidado bueno habrá que que hace con con lo que con lo que podía haber pido fracturas

Voz 8 02:29 eh que que al aire libre

Voz 7 02:32 bueno a tocar de infortunio por decirlo así a fondo todos

Voz 5 02:39 luego verano

Voz 0297 02:43 llamativo Verónica escuchar ahora a esa narración en Carrusel eh es chula pero da cosita descalificada al final pisar la línea es lo que marca la frontera entre calles

Voz 0972 02:53 en este caso también entre ganar o perder no plantea muchas preguntas esta cuestión algunas bastante técnica

Voz 0297 02:57 As por eso vamos a buscar al que más sabe experto de la Cadena SER ideal Orbe José Luis López hola muy buenas hola qué tal muchas gracias

Voz 0972 03:06 y cómo te escuchabas ahora que sientes cuando escuchas no se la narración y luego el desenlace

Voz 9 03:11 pues la verdad es que mienta estaban la bandeja carrera tenía la sensación de que estamos viviendo algo absolutamente histórico la la carrera de de Óscar suyos ya solamente por el paso los doscientos metros tan rapidísimo nos hacía pensar en una marca sensacional y así ha sido una marca que la ha hecho la realizado él ha recorrido cuatrocientos metros en cuarenta y cuatro veintidós yo creo que son no sólo tiene quita a nadie aunque no será una marca oficial porque está descalificado importantes hamaca no va a salir nunca en ningún sitio en ningún Ranking en ningún el récord para nada me queda esa sensación no de de de haber vivido algo histórico fuera cual fuera el desenlace final

Voz 0297 03:56 a ti te parece justo José Luis

Voz 9 03:58 yo creo que sí creo que iba para empezar hay un dato muy interesante que habla muy bien de ellos de pacientes español chapado del atletismo en general ya exhibió el reconocimiento de que era una descalificación justa que pisó la línea hay que tener en cuenta que este año ha sido muy estricto por parte de los jueces en este campeonato en cuanto se teme por eso ha habido casi treinta descalificaciones pero para empezar ha sido igual de estricto con todos se aplica el reglamento de la misma manera con todos eso es un punto importante hay que tener en cuenta también que la pista no todas las pistas cubiertas son iguales y todas tienen doscientos metros de cuerda pero no tienen los mismos radios entonces en función de que hay algunos dos tres radios en función de que como en este caso la curva era mucho más amplia Larreta es más corta sí que podía hacer podía hacer que los atletas fueran más hacia el interior sobre todo al salir del Alpe más hacia el interior pudieran pisara algo en la línea como el caso de Oscar que fue solamente cinco milímetros

Voz 0972 05:03 espera hace días vamos a detenernos en explicar esto de de los radios no sé hay cuestiones técnicas que seguro que se nos escapa a muchos de los que te estamos oyendo que quiere es decir exactamente

Voz 0297 05:13 así bueno pues Dillon lenguaje

Voz 9 05:15 decir que quiere decir que algunas fiestas tienen más o menos Peralta decir más o menos inclinado en las curvas así que la curva sea más amplia o cerrada Icon las rectas más largas o más cortas en este caso eran es más cortas ya al caer desde más arriba en una curva más amplia podría ser que el atleta se fuera más hacia hacia el interior una cuestión un poco de del diseño de la pista pero también va a tener en cuenta que había veinticuatro cámaras analizando no solamente las cámaras de televisión había también cámaras de la organización simplemente para poder controlar esos pequeñísimos detalles e si pisan o no luego cuando se ve la la imagen hay que tener en cuenta también nuestra cosa que el privado pisar la línea a veces vemos en la imagen que está por encima de la Liga pero el talón si está elevado o que esté por encima de la línea igual que aunque esté por encima de la línea la cabeza au una mano pero no pise la línea no sería Lula no sería descalificación es decir no todo el pie de Euskadi ellos está encima de la línea como parece en la imagen porque el corre a Mazen en versión del pie eso hace que con el talón alto pues padezca que está pisando y no es así hay una parte una pequeña parte que sí Copisa concretamente medio centímetro lo ha reconocido es lo ha reconocido deportivamente la estación española a esos yo creo pues que habla muy bien de de todos ellos

Voz 1951 06:44 luego claro está la polémica añadida a todo esto José Luis de cuánto se tarda en comunicar a los atletas la decisión final porque ellos cruzan la meta celebran después cuando se revisan todas esas imágenes cuando finalmente se le descalifica Aylwin Unnim pasa ahí que no sé si se puede acortar de alguna manera pero que es cierto que el juez duro para el atleta no

Voz 9 07:06 claro porque no solamente es la revisión es también la reclamación entonces en el momento en el que hay una reclamación como pasó con la delegación española que lógicamente presentar reclamación como presentan todos los equipos que que tiene de algún atleta descalificado pues hace falta entonces que se reúna el jurado de apelación que sea redundante Ambient las partes implicadas el representante de cada una de las federaciones que que ha puesto la la legación y eso hace que se tarde más que tienen que analizarlo de forma muy considerable para tener la certeza de la decisión final antes de dar las medallas porque lo que realmente estaría muy mal es dar las medallas y que luego se cambiará el resultado José Luis queda claro

Voz 0297 07:48 tu opinión sobre la justicia de la descalificación pero ello también hay también otro objetivo hoy es que os Caruso hizo ese tiempo mi pregunta está relacionada con la relación entre ambas cosas es decir el haber pisado la línea le benefició en términos de marca

Voz 9 08:05 no yo creo que no es decir el cuarenta y cuatro lo ven T2 Fico que eran lo mismo estamos hablando de que en un momento pisa el medio centímetro eso fue además el dictamen oficial eso no altera para nada una marca de de cuarenta y cuatro en los mención mucho menos él acogió cuatrocientos metros en cuanto cuatro partidos pero eso yo creo que a partir de ahora hice lo decía Oscar el al día siguiente de la descalificación hemos de pensar que que hay que hacer una lectura positiva la lectura positiva es que ha hecho y cuatro noventa y dos es capaz de hacer eso lo ha demostrado y además en pista cubierta lo que quiere decir que al aire libre podría correr muchísimo más es decir es decir que alude con el paso del tiempo algún día pensemos que la gran carrera deportiva de Oscar a los suyos que estoy convencido que que va a llegar esa gran tarde internacional algún día deberemos que empezó en Birmingham que todo comenzó en Birmingham

Voz 1951 09:02 consecuencias se digo a nivel económico pierde los deja de ingresar los cuarenta mil dólares del premio por ganar el oro pero es verdad José Luis que la Federación Española le va a considerar campeón mundial y por tanto en ese

Voz 0297 09:13 en esa parte si va a tener el estatus de de Campoo

Voz 1951 09:15 on

Voz 9 09:17 ha sido otro lado trallazo de la Federación efectivamente pierda esos cuarenta mil porque harán lo que la organización los del Alaya pero con ese estatus el campeón del mundo no solamente él sino también su entrenador es muy importante también los premios para el entrenador va a tener esas becas de campeón del mundo en esas serbio campeón del mundo tierra más cosas claro porque oficialmente no es campeón del mundo y de cara a contrataciones para los siguientes mítines al aire libre por ejemplo la Diamond League etcétera pues no es tan fácil entrar con con otra marca que siento canción del mundo con cuarenta y cuatro no XXII de la pista cubierta es que yo creo que esto es simplemente cuestión de tiempo que empiecen las primeras carreras un poco importantes de Óscar u si yo si sigue esta progresión va a empezar ya con grandes marcas está claro que va a ser el récord de España de Cayetano Cornet Iñaki tiene un margen de mejora el grande porque al aire libre siempre se realizan mejores marcas en cuatrocientos que en pista cubierta

Voz 0972 10:13 me parece una buena puesta e José Luis la de la de tratar a ellos como campeón del mundo no al final no solamente es un detalle sino que es un gesto también mirando al futuro que que significa cosas

Voz 9 10:23 exacto exacto yo me parece que que se interesante que lo hay hechos la Federación ya estoy totalmente de acuerdo que es un gesto muy bonito por parte de la Federación con la ley con el entrenador

Voz 0972 10:34 pues José Luis que un placer como siempre que haber podido charlar contigo esperemos que que la siguiente vez que hablemos la buena noticia que que esta lo es como has dicho se quede confirmada también con con una medalla

Voz 9 10:46 estoy con usted buenos absolutamente convencido de que va a ser así escaño de más al Campeonato de Europa en Berlín ese va a ser el gran objetivo de Dios aducidos hay sin duda ahora mismo ya es uno de los grandes favoritos para conseguir la medalla de oro en el goce de vale