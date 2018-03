Nuestra agenda semanal, en Consuegra (Toledo) y Badajoz

Voz 1 00:00 Bakio yo

Voz 2 00:04 con un Sport abrimos el calendario runner

Voz 3 00:20 y en esta recta final del programa no podemos obviar lo que ha marcado toda la semana nada reivindicación feminista en la calle fundamentalmente ayer el día ocho de marzo pero es que durante todo el fin de semana y en una actitud más festiva más Running bueno pues hay montones de carreras que están hablando de igualdad una de ellas nos lleva de nuevo a Toledo como la semana pasada en este caso al municipio de Consuegra cuarta carrera popular por parejas a favor de la igualdad en la organización está Blanca Romeral hola blanca muy buenas

Voz 1640 00:52 hola buenos días ha sido desde el principio por parejas

Voz 3 00:55 la carrera carrera

Voz 1640 00:57 no hace cuatro años con este objetivo es fomentar la igualdad de género a través del deporte y se buscó que fuera pareja

Voz 3 01:10 bueno hablamos de de tres kilómetros algo muy asequible para para todo el mundo cuál es el tipo de de deportista que que acude a vuestra carrera entiendo que que de todo

Voz 1640 01:19 es bastante amplio en si en vez de corredor popular hasta el los corredores que todos los domingos todos los fines de semana no participan en carrera populares no ya de un cierto nivel es el abanico de participantes muy ansioso no va destinado solamente a un público en concreto

Voz 1951 01:48 Blanca cuánta gente esperáis en la carrera el domingo

Voz 1640 01:51 no esperamos superar las expectativas del año pasado año tras año va aumentando el número de de corredores muy este año en torno a ochenta pareja y espera también que el tiempo nos de S una tregua de lluvia y viento que estos días está azotando bastante de Consuegra

Voz 1951 02:20 en a favor de la igualdad es esta carrera en que se refleja blanca cómo lo lleváis a la prueba no sé si en el atuendo por ejemplo no sé si en los premios en la recaudación si en algún tipo de ese lema que la encabeza no sé en qué se refleja

Voz 1640 02:34 el queremos esta del deporte y en concreto con esta acarrear pues que todos somos iguales que que como en cualquier profesión la capacidad y la competencia personal para llevarlo a cabo no si eres hombre o mujer tratamos que con esta eh con este tipo de actividades y en concreto a través del deporte eliminar estereotipos sexistas

Voz 4 03:01 está que muchas veces

Voz 1640 03:04 pues vemos a nuestros día a día

Voz 4 03:08 mejorar de manera visibilizar la igualdad de oportunidades

Voz 5 03:11 que qué mejor cruzando la meta juntos hombres y mujeres Psicosis chica son parejas mixtas sí

Voz 4 03:19 el para poder participar en esta en esta carrera

Voz 1640 03:26 es que la pareja tiene que se misa hombres y mujeres yo creo que a lo largo del año a ellos todo tipo de carreras donde

Voz 6 03:36 puede correr el hombre pero blanca yo no entiendo una cosa son parejas sentimentales

Voz 1640 03:41 no no no no ha de mano eh

Voz 3 03:44 voy a correr un nieto con un abuelo o como o con una buena además tenemos

Voz 1640 03:49 la nota te una categoría general que es es una pareja mixta no tiene que haberle al ningún lazo sentimental ni familiar ni nada dos personas un chico y una chica que se conoce escriben ponen el parcial luego para fomentar un poco también al nivel que él practicar deportes de familia pues tenemos ya ese matiz de que sea padre e hija madre e hijos abuelos miel todo así las únicas categorías peor luego puede no tiene que haber ningún ninguna relación que familiar para facilitar

Voz 1951 04:35 de preguntaba lo de las parejas mixtas blanca porque a priori a mí me me bueno me llama la atención me suena extraño que por ejemplo dos mujeres no puedan correr juntas

Voz 1640 04:42 a ver es es un es un matiz que siempre todos los años si queremos fomentar la igualdad entre hombres y mujeres que es lo que estamos reivindicando durante muchos años las mujeres continuamente Nos están apoyando en esta lucha los hombres que también es digno de admirar que en esta lucha ellos

Voz 5 05:09 con nosotras

Voz 1640 05:10 por qué no también dos hombres o dos mujeres yo creo que ellos acechan para reivindicar eso que la igualdad entre porque no puede haber pareja de dos hombres o la pareja de dos mujeres

Voz 3 05:25 bueno es verdad que te escucha

Voz 1640 05:27 la fecha para escenificar

Voz 4 05:30 ese es el más si queremos decir

Voz 1640 05:34 hombres y mujeres estemos unidos por la mía

Voz 1951 05:36 sí sino que yo no me refería a parejas sentimentales del mismo sexo sino me refería por ejemplo dos amigas dos amigos que puedan correr juntos

Voz 3 05:42 sí que sí yo entiendo lo que dices Verónica es verdad que si fueran parejas sentimentales ahí sí que no es que chirría nos que pitaba directamente pero bueno esto puede ser más como una competición mixta no como como en tenis imagínate

Voz 6 05:53 en ningún doble sí sí

Voz 4 05:57 están teniendo de dos dos chicas SO2 debíamos dejarlos para el mes de de julio eh que es otra reivindicación de Ci U porque

Voz 1640 06:10 no puede haber una pareja de dos hombre eso no

Voz 3 06:13 menos mal que no es un programa de televisión blanca porque porque Verónica pone caras que afortunadamente pues no no sale

Voz 1951 06:18 no es que intento entender lo de verdad pero me parece cosa más igualitaria

Voz 3 06:22 si no la posibilidad de que cualquiera pueda competir con cuatro

Voz 1951 06:25 era ya está pero bueno en fin que es mi punto de vista es blanca en todo caso la carrera el domingo la celebrada a mediodía

Voz 4 06:31 sí a las doce a partir de las doce va tiene comienzo la la carrera antes vamos a hacer un calentamiento que lo va a dirigir una monitora de aquí de la localidad Toni y luego al finalizar la carrera mientras que ese para para hacer la entrega de premios y trofeos pues vamos a hacer también una actividad de tumba de cardiólogos va a ser un día que gustamos que sea un día de fiesta determinación por todo lo que hemos conseguido y lo que nos queda por conseguir

Voz 3 07:05 vamos a detenernos en el municipio de Consuegra uno de esos parentescos que es simétrico tú tú de tu consuegro eres consuegro no pasa con muchos y esa lo de ayer no si os dio el padre tú no eres padre tu padre no pero también pasa con el cuñado y con el hermano y con el hermano Consuegra en colegio como es Consuegra y entonces la luna

Voz 4 07:27 la pequeña la acogedora para todo aquel que se acerque a visitar no es que desde que

Voz 1640 07:37 te acercas por la carretera de divisas la crecería con su castillo y los molinos abierta a todo el mundo o para disfrutar de una de una buena tapa en la localidad

Voz 1951 07:50 vamos a la tapa blanca cuál es la tapa estrella de Consuegra

Voz 1640 07:54 lata para estrella pues puede ser unas buenas migas unas gachas ahora

Voz 4 08:00 que en este tiempo apetece con el frío pero el esquí les tapa o últimamente con la cocina alternativa decir pues hay muy una gran variedad de

Voz 1640 08:15 ah pero la tapas estrella pues son las gachas Si la mira que vas a hacer la carrera sí sí ya tengo pareja para participar y contribuir con una buena estado está participar claro que sí que vaya bien el domingo y que

Voz 1951 08:33 seis la línea de meta y que disfrutéis de las gachas el día completo en Consuegra

Voz 3 08:36 sí que nos enteremos antes de despedirnos porque hoy hoy sí que viene yo creo que es curioso que podemos hacer una apuesta primero pero gentilicio de los de Consuegra

Voz 5 08:45 con sabores bien apuntado gracias Blanca

Voz 4 08:48 a vosotros os invitamos Si si queréis venir a correr aquí os esperamos

Voz 3 08:56 además podríamos ser tu pareja perfectamente sin ningún tipo de brote hasta cruzar la meta otra cosa es que consiguiésemos llegar al final hizo otra opción para tocar asfalto está en Badajoz en los vamos a tierras extremeñas quinta carrera de la mujer de Badajoz José Manuel Muñoz al frente de la organización hola muy buenas

Voz 7 09:13 hola muy buenos días lo primero que

Voz 3 09:16 me puede llamar la atención alguien que no es exactamente porqué no porque porque es perfectamente razonable o no unos lo explicas la carrera a la mujer la organiza uno que se llama José Manuel

Voz 7 09:25 sí bueno es una carrera de la mujer pero que en realidad es una carrera que siempre ha sido de es y será para que participen hombres y mujeres no hace supone que todo el mundo está de acuerdo en la igualdad entre los hombres las mujeres lo que ocurre es que bueno como se celebra en estas fechas y además digamos que la idea esenciales precisamente luchar por esa igualdad de derechos pues se llama Carrera de la Mujer

Voz 3 09:49 bueno quinta edición ya cuál ha sido la evolución en este lustro

Voz 7 09:53 pues bastante bien porque este año ya tenemos más de seiscientos participante y empezamos con apenas dos ciento y bueno pues ya el año pasado que fue la primera vez que la hicimos en el en el Parque del Río ya hubo un subido y este año pues mejor que mejor porque este año no ha coincidido con la media de Mérida que es lo que ha ocurrido en otras ediciones anteriores y además una semana después tenemos la Maratón y la Media Maratón Ciudad de Badajoz con lo cual es estupendo para el último entrenamiento de diez kilómetros de los que vayan a correr la maratón en de Badajoz diez dieciocho

Voz 1951 10:29 venga ese banco de pruebas como es el recorrido José Manuel como es la el trazado supongo que más o menos bueno pues por la ciudad no y alrededores

Voz 7 10:37 no es por el parque de El Guadiana todo lo que es el perímetro y sale unos quinientos metros hacia la carretera de las tú será la vuelta in íbamos en un circuito de cinco kilómetros que habrá primero una prueba de diez kilómetros rodó una d5 y luego una caminata también de cinco pero no a todos por la más en Derecho por el parque del Guadiana como digo saliendo un poquito a la carretera de de la fuga desde donde sale José Manuel se sale de es el bar La terraza que es el kiosco que hay entre los puente ya Ali I de la Universidad habéis buscado un bar para empezar la prueba sí porque como tenemos una un día una meteorología un poco complicada siempre hay que buscar un sitio pues poquito resguardado un sitio donde podamos encender todo lo que necesitamos para la luz vital para que la gente tome lo que quiera ir por ahí porque le damos a todos los que participen una consumición una vez que terminen entregando el dorsal en dar entonces pues

Voz 3 11:35 de la la que ellos quieran bueno

Voz 7 11:38 es un refresco o una cervecita no mucho más

Voz 3 11:41 no no me refería que no es algo hizo Tony con necesariamente no

Voz 7 11:46 no puede ser también cerveza o vino

Voz 3 11:48 dos distancias cinco diez kilómetros vamos a ver qué más podemos hacer por Badajoz una vez acabamos la carrera es una distancia que que nos va a dejar todavía cuerpo para para un poquito de J

Voz 6 12:00 así que a José Manuel danos una vueltita por los alrededores qué podemos hacer pues pues los alrededores bueno pues

Voz 7 12:07 lo mejor el mismo verla Terrassa ahí hacer unas carnes a la brasa es estupenda y luego pues va a Rajoy como toda Estremadura tiene sobre todo carné de centro estupenda pero también de otros productos hay cualquier bar restaurante de estupendo para pasarse para estar hay que echar una buena sobremesa

Voz 1951 12:25 cuál es el plato estrella José Manuel siempre Nos gusta preguntar un poquito por la gastronomía Nos hablabas ya entiendo que la carne no sé si van por ahí los tiros

Voz 7 12:33 el plato estrella de bueno yo como soy de una zona de la gente que Badajoz de toda la vida si bueno yo que soy del sur de Badajoz que en la zona de El ibérico puro en concreto del monasterio pues todo lo relacionado con los productos serlo en concreto a mí me encanta una parte del cerdo que se llama plumas que a la brasa está estupenda tú eres de allí yo soy de monasterios indio en bajo

Voz 3 13:00 bueno y cuál es su rincón favorito de Badajoz yo tengo entendido que ciudad preciosa

Voz 7 13:04 el rincón favorito pues tiene mucho made me encanta la zona de la Plaza Alta y armario estupendo por allí en encanta en general todo todo de Rajoy la margen derecha la margen izquierda Hay bueno perdí sobre todo ahí me encanta por el tema deportivo más que él gastronómico que también es es bastante bastante interesante

Voz 3 13:25 bueno pues en esta parte final del programa José Manuel siempre hablamos con representantes de carreras organizadas en pueblos normalmente pequeñitos y siempre preguntamos por el gentilicio es verdad que Badajoz es una capital de provincia pero yo yo apostaría que muchos de los que están oyéndonos no saben cuál es su gentilicio

Voz 7 13:42 bueno es que el gentilicio viene de una supuesta su prestigio daba muy de asistente pasa Augusta que no ha existido nunca que en la zona de la Alcazaba de Badajoz hay una inscripción que es un bloque de piedra incrustado ahí que pone quitas o leído en castellano Civitas pasa insiste en la sí claro ese que en si siguiese tiritas ciudad pacense hace referencia parece ser que los estudios dicen que hace referencia a la ciudad portuguesa de Bella y Badajoz veis es de creación árabe evidentemente no tiene pasado romano pero durante muchos años se ha dicho que era el pasado romano supongo que lo que pasa Augusta también vendría un poco por el tique de Augusta emérito que es así romana Mérida y y bueno pues a partir de ahí el gentilicio de la ciudad Badajoz pues se quedó pacense pero en realidad el gentilicio ya está aceptado perdería cebada o Renfe

Voz 1951 14:42 no nos esperábamos José Manuel esta deriva histórica que ha tomado esto no sé si te dedicas más a las carreras sólo ha o en fin hacer de guía turístico Badajoz desde luego podrías eh

Voz 7 14:53 bueno es que soy profesor de Latín realmente

Voz 8 14:55 tras no haberlo contado hombre había quedado muy bien

Voz 1951 14:57 donde había quedado muy bien la explicación de los pacenses la gente de Badajoz está quinta carrera de la mujer de la ciudad que se celebra este domingo once de marzo José Manuel Muñoz al frente de la organización muchas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien el fin de semana ir a prueba

Voz 7 15:11 muchísimas gracias a todos

