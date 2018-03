Primavera caliente

Voz 1727

00:00

buenos días con el corazón encogido pensando en la familia de Almería que ha perdido al pequeño Gabriel comienza la semana una semana que va a volver a sacar a muchos españoles a la calle tenemos por delante una primavera social caliente este próximo sábado está convocada la gran manifestación para pedir pensiones dignas hoy cumple treinta y cuatro días en huelga los trabajadores de la justicia en Galicia cuarenta y dos días en huelga los profesores asociados de la Universidad de Valencia que estén cobrando cinco euros la hora comienzan hoy mismo huelga a los profesores interinos en Andalucía y a partir de hoy debe empezar a concretarse la respuesta política a las demandas concretas de las mujeres que afectan a la mitad de la sociedad y con ellas a la sociedad entera y de momento lo que tenemos son movimientos defensivos del Gobierno que va respondiendo con promesas con cargo al presupuesto no nato todavía a los colectivos que más le interesan electoralmente este miércoles comparece Rajoy en el Congreso para hablar de las pensiones no consta que tenga intención de hacer lo mismo con la igualdad tras la histórica protesta del ocho m el viernes pasado aprobó en Consejo de Ministros el Plan Estatal de viviendas con ayudas al alquiler para mayores de sesenta y cinco y menores de treinta y cinco años ayudas que que le vendrá muy bien a jóvenes trabajadores y jubilados precarizadas pero que al final subvencionan con dinero público los altísimos precios de alquiler que están expulsando a los vecinos del centro de las ciudades los que ingresen por encima de mil quinientos euros brutos al mes aunque sea poco más no verán bajar la renta que pagan por su piso sino más bien al contrario existe el peligro de que suban vamos a tratar de aclarar esta mañana con los afectados los expertos y con el Gobierno este plan de viviendas que llega hasta el año dos mil veintiuno La vivienda hecho básico tan básico como la sanidad o la educación con ella empezó la burbuja que nos precipitó a la crisis y una década después volvemos a hablar de ella