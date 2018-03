SER Deportivos Cuenca (12/03/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo

Voz 3 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca órdago a grande el que echó el Conquense a la liga ganando ayer en Socuéllamos una victoria que pone patas arriba la lucha por las plazas de promoción de ascenso una victoria que permite al Conquense Coll liderar durante unas horas la clasificación junto al Villarrobledo que jugaba más tarde y que empezó perdiendo pero vio el envite del Conquense iPS a ese tropiezo inicial acabó arrollando a La Roda en unos minutos charlamos con el entrenador del Conquense Luis Ayllón para valorar esa importante victoria de ayer domingo también ganó el Ciudad Encantada se impuso el sábado al Cangas con el medio fado del entrenador conquense porque dice Lidia Jiménez que es una victoria que no se va a valorar los evaporado

Voz 4 01:14 el jamón ibérico y en el que antes de que no cabe el tema es que este equipo lleva veinticinco puntos si no me equivoco basado en cuatro meses y eso hay que a todos

Voz 3 01:29 uno de los grandes nombres propios del fin de semana es el de María Vicente sino la conocen vamos a hablar con ella en unos minutos el sábado batió el récord del mundo sub dieciocho de pentatlón va a dar mucho que hablar esta catalana de origen conquense su madre es de Huélamo todo esto vamos a hablar aquí en Ser Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde arrancamos

Voz 5 02:01 sale de fiesta

Voz 0571 03:54 vamos ya con la Balompédica con el Conquense que conquistó el Paquito Giménez ayer al vencer al Socuéllamos algo que esta temporada sólo había hecho el Guadalajara y de eso hace ya cinco meses no la Balompédica tres cuatro con goles para los nuestros de ve por partida doble Vicky de penalti y Carlos Bravo ha sí valoraban en caliente el en partido disputado ayer en Socuéllamos los dos entrenadores Luis Ayllón y Manu Calleja

Voz 9 04:20 es que yo me voy muy contento con con el equipo el equipo a diferencia de de Villarrobledo sí que ha madurado en muchos aspectos Si sí que será visto un equipo mucho más mucho más entero con con una capacidad de sufrimiento alta Hay a final es lo que te hace llevar pero así fue

Voz 10 04:37 en la definición es jugar como nunca pierde como siempre

Voz 11 04:43 no sé yo

Voz 10 04:45 llevo dieciséis años con él y pasando las citas pero lo que estoy viviendo aquí no había pasado sin equipo llegue nueve ocasiones claras del los ocho nueve sobre las relaciones al rival al final es la claro

Voz 12 05:02 Luis Ayllón entrenador de la Unión Balompédica Conquense que tal como está buenas tardes cómo valoras el partido con el paso de las horas análisis parecido que hacía ayer en caliente en la rueda de prensa

Voz 13 05:15 da igual lo duro que fue un partido como hacía de cumplido muy disputado un partido de dos equipos que jugaron de tú a tú uno más con con la necesidad así con la con la obligación e en este caso el Socuéllamos así más obreros bueno con con la ambición y con la con la tranquilidad de de que al te llamábamos muy buena dinámica aún muy buena trayectoria Easy bueno el partido sí que sí que nosotros hubo momentos en los que los primos los que sufrimos mucho en los que nos tocó buenos el mono de trabajo hay que defender defender más atrás de lo que normalmente no nos gusta a nosotros pero pero bueno creo que queda

Voz 14 05:59 primera parte dominamos bien juego interior

Voz 13 06:01 nos permitía hacer transiciones rápidas que que al final pues eh se convirtieron en gol eh bueno en segunda parte sí que ellos eh empujaron muchos estuvieron llevadas pero pero bueno nosotros tuvimos muy niños ordenados éramos muy muy conscientes de lo que teníamos que hacer ahí y al final pues conseguimos tres puntos importantes e tres puntos más y el que no permiten es eh seguir seguir pensando hoy seguir mirando al al Villarrobledo Cerga

Voz 0571 06:32 estamos de dulce de cara al gol es la segunda vez que metemos cuatro goles a domicilio Roda hay Socuéllamos le metimos tres al Villarrobledo les metemos cuatro Socuéllamos tremendo

Voz 13 06:42 sí la verdad es que ahora es nuestro porcentajes de acierto de cara de cara a portería pues ha mejorado estamos tomando mejores mejores decisiones en en tres cuartos e estamos llegando con con gente a puntos de remate y eso no cesa son nos hace ser un equipo que que aumenta sus registros a nivel ofensivo

Voz 0571 07:03 Luis de las victorias que ha conseguido como entrenador del Conquense la de ayer es la más importante

Voz 13 07:08 bueno si importante son toda aquí nos gusta ganar todos los partidos Si esta victoria eh quizá no hubiese sido tan importante sino todo hubiese secundada con por la racha que llevamos por el portal hábitos como once ha sido Anteriormente eh bueno Si es una victoria muy importante pero pero lo valoramos como como tres puntos más porque bueno que da queda todavía mucha mucha Liga hay otros queremos estar arriba y conseguir muchas más victorias e O'Brien

Voz 12 07:39 más que la de Almansa y cuando las cosas no iban bien aquella en la Fuensanta

Voz 13 07:45 una victoria la victoria siempre es árbitro siempre positiva Luis I nosotros eh estamos trabajando mucho para para conseguir sacar los partidos de tres puntos en tres puntos eh estamos estamos bien lo lo estamos consiguiendo iban hoy y nosotros tenemos que tener unas metas ambiciosas tenemos que mirar para delante y al final pues sí la editorial eh siempre te siempre te refuerzan siempre afianzan el el trabajo y lo respaldan

Voz 15 08:16 al pues vamos a intentar seguir en esta línea

Voz 13 08:19 pero todas las victorias son importantes Si todas las victorias son bonitas

Voz 0571 08:22 bueno algunas más que otras y tuyo lo sabemos siempre oye decía en la previa que este partido podría ser el primer ensayo general de cara a los playoffs porque nos vamos a medir a un gran equipo como es el Socuéllamos en su campo con un ambiente bastante caliente hostil e cómo lo ves tú hoy sobre todo que la prueba ha salido mejor imposible

Voz 13 08:41 sí desde luego dedo era tirados escenario muy similar a lo que a lo que no como donde se pueden encontrar lo que puede ver en un partido de playoff eh bueno nosotros también tenemos que enviar que que a pesar de hacer un buen partido a pesar de de hacer otro gol fuera de casa e ayer en Socuéllamos tres goles fuera de casa Villarobledo pues que que hemos encajado también mucho mueble Si bueno no no todo es no poder de color de rosa e tenemos que que mejorar ese aspecto porque cuando nos enfrentamos a equipos que te también tienen un potencial ofensivo alto pues pues eh seguimos empujando demasiados goles

Voz 0571 09:22 desde luego la victoria de ayer en Socuéllamos no vale nada si el domingo no ganamos al manchego por ahí que mantener también un poco los pies en el suelo no

Voz 13 09:30 no desde luego nosotros de nuestro nuestro objetivo y sobre todo en casa es sacar es sacar todos los partidos es es competir hay es intentar pues aquí a final de liga poco es tratar de de ganar todo todo lo que tenemos en casa

Voz 12 09:46 quedan nueve jornadas a nosotros diez para que el partido aplazado por la nieve y algunos más como Socuéllamos como ves la entrada en los playoff los posibles rivales a Villarrobledo Guadalajara Socuéllamos al propio conquense cómo lo ves de cara a poder acabar primero

Voz 13 10:00 bueno lo lo decía decía ayer queda todavía Kinca puntos que que igual que ha queda mucho a partir de ahora las donde donde se va a decir un poco ese ese tren de de cabeza a las últimas siete ocho jornadas e donde donde nos vamos a abatir el pobre todos los equipos que que nos queramos meter ir desde del Mora eh que yo creo que eso que está marcando hay en poco

Voz 16 10:26 a la zona de las

Voz 13 10:28 eh hasta el Villarrobledo pues eh esos seis equipo soy el cualquiera de ellos no nos podemos ver en empleo iban hoy tenemos todos eh las misma más aspiraciones Si vamos a intentar conseguir los plazas y ahora mismo yo veo a seis equipos que eh que estamos fuertes

Voz 12 10:50 seguro que noche dormí esta pierna a pierna suelta eh

Voz 15 10:53 bueno y además le mire Lillo sea que

Voz 0571 10:56 o sea todo perfecto Luis Ayllón enhorabuena por la victoria

Voz 12 11:00 muchas gracias Fran Alarcón buenas tardes Angulo

Voz 15 11:04 buenas tardes que vivió usted

Voz 12 11:07 pues sí veía el partido muy muy caro

Voz 15 11:09 el hoy estos chicos de Balompédica Conquense pues me ha me ha dado una a una

Voz 0571 11:14 de Santos avistados te la han conquistado a usted otra vez

Voz 15 11:18 otra vez eso te iba a decir otra vez otra vez es verdad que es verdad que llevan una muy buena temporada es verdad también que decíamos que la dinámica era muy positiva para lodo impedirá pero yo he tenido unas sensaciones en extrañas la semana sobre todo muy motivado por las vi muy influenciado por las lesiones no y es verdad que al final soy con se consiguió hacer un once pues muy competitivo y lo demostraron en un campo tan difícil como como el Paquito Jiménez de Socuéllamos con lo cual muy contento muy además agradecido porque eso dejaron todo porque a golpe importante en la mesa ante un rival pues que que que lo de esperar un poquito más

Voz 0571 11:54 donde al parecer alguien pensaba que el Congreso no iba a sufrir ante el potencial ofensivo del Socuéllamos

Voz 15 11:59 que tiene mucha pólvora arriba es verdad que los crearon muchas muchas ocasiones pero es también lógico y normal sobre todo porque ellos no se no se fueron nunca del partido con el tres uno no el uno tres perdón para ser más esas por el gol ese de delinquir la postrimerías de la primera parte de penalti podía haberse acabaron sino el partido pero por lo menos muchas esperanzas equipo azulón no pero es que luego en seguirá nada más reanudarse los urbanita vino ese gol ese ese tres dos ellos pues en ningún momento como decimos en el partido marca Bravo parece que la cosa está resuelta ya antes con diez minutos todavía por delante de se ponen en un cuatro en un tres cuatro con lo cual uno partiendo durante toda la durante bueno pues aumenta minutos Illa ellos no no cejaron en ningún momento como era normal en su empeño

Voz 0571 12:46 para sacar un empate chapeau por el Socuéllamos que yo les te hacía algo más débiles mentalmente después de llevar cuatro jornadas sin ganar se te ponen el partido en casa uno tres con ese penalti y aún tuvieron fuerza diarrea echaron para alante chapeau por el equipo del Socuéllamos imitó sombrero por el conquense que supo sufrir que es verdad que encajó como dice Luis Ayllón tres goles pero es que es que el Socuéllamos tiene un potencial ofensivo tremendos que Mejías vale lo que vale media plantilla del Conquense y eso aunque a mí no me gusta hablar de presupuestos pero es que hay que recordarlo y hay que ponerlo en valor también no

Voz 15 13:18 sí Mejías tiene mucho gol y sobre todo tiene mucho gol en los partidos importantes no cuando cuando las cosas se ponen los las cosas suponer feria más feas cuando tienes motivación delante como el caso de de la Unión monopólico cumbres de son jugadores que normalmente suelen suelen resolver no le pasó también como Juanma de Villarrobledo no son los únicos jugadores que las citas grandes pues el crecen eh pueden hacerle daño a cualquier a cualquier equipo es verdad que la Balompédica pues cedió ocasiones en el en la mañana de ayer pero su juego sobre todo sufrir hizo ser inteligente también en el fútbol también cuenta mucho la la inteligencia hizo el partido sobre todo en la segunda parte que podía convenir sabiendo que que tiene su nombre arriba como Bravo que sin ser un delantero nato de etcétera Hall de era muchísimas ocasiones itera pillería de inteligencia ellos es clave no llegó

Voz 0571 14:01 muy bien la espalda de de Chupi que no es un lateral izquierdo es extremo eran por lo visto

Voz 15 14:08 sí pero además independientemente de que fueran que contó mucho sobre todo lo que fuera que el encargado de estar ahí cerquita de Bravo es que esas jugadas del bravo de del último gol no de la Balompédica de del cuarto hoy lo hemos visto en muchas ocasiones no exactamente igual pero esa jugada de cumplir del líder de la banda ahí quedarse solo delante del portero es una especialidad suya quién sabe cuándo hacerlo rompe muy bien además los fueras de juego no

Voz 0571 14:33 sobre todo no perdió la fe porque el fallo de el jugador del Socuéllamos es tremendo sigue corriendo claro él sigue corriendo no pierde la fe y al finalmente la listo de la clase y acabó anotando el cuarto gol hay que recordar iba es poner en valor también lo fuerte que está el Villarrobledo porque las cosas se le pusieron feas el Conquense apretaba el se pusieron por detrás en el marcador y aún así sacaron adelante el partido y de qué manera eh

Voz 15 15:02 pues cuando os adelanto la ronda de penaltis

Voz 17 15:04 en en el dos colíderes

Voz 15 15:07 yo y luego yo la yo yo la verdad es que estaba pues pues muy muy contento muy además tenemos un partido menos pero menos mal que que uno hay ese contuvo también la hora por ejemplo de las redes sociales no porque seguir hay después de la euforia por el triunfo de la Balompédica seguir a uno tiene tiene esa tentación

Voz 0571 15:25 el que saca pecho en redes sociales lo parten rápido

Voz 15 15:28 Ballmer y esperaba lo justito nada esperamos lo justito y en la segunda parte pues son un bando aproximadamente de minutos retiró la vuelta al partido

Voz 0571 15:36 un abrazo Fran un abrazo tiempo ya para hablar de balonmano para analizar la victoria del sábado en el Ciudad Encantada ante el colista ante el Cangas Victoria de cinco a treinta y tres veintiocho Un partido que analizaban así los entrenadores en rueda de prensa escuchamos a Magi Serra entrenador del gangas

Voz 0464 16:05 veníamos con la idea de de estar metidos en el partido no tener eh la sensación no o el problema de de que de que el Cuenca se fuera rápidamente creo que hemos estado muy metidos en la primera parte hemos estado también luchando el partido a partir de aquí eh bueno hemos tenía una segunda parte que creo que ellos Ansó han salido mucho mejor que nosotros han estado mucho más eficaces en la primera parte creo que era trece diez el resultado de la segunda parte el sido veinte dieciocho eso quiere decir que nosotros hemos estado no tan intenso Si con más problemas defensivamente cansado marcado veinte goles que son muchos pero sí que hemos marcado dieciocho con el siete contra se ha salido bien hemos estado metidos y aquí pues bueno la diferencia hay la pista que la afición que hay también es es muy importante pues era difícil también

Voz 0571 16:58 un Cangas que según en palabras de su entrenador Se jugarán la permanencia en casa ya que reciben a todos sus rivales directos Lidia Jímenez analizando la victoria que no sepa valorar

Voz 4 17:09 no se va a hablar los Vicente que nos hemos acostumbrado en el jamón ibérico y claro ya viene el Caldas tuvieron nazi ya que no cabe el problema es que este equipo lleva veinticinco puntos si no me equivoco basado dado ya cuatro meses y eso hay que valorarlo que puede tener el presupuesto más bajo de la Liga de que decirlo yo estos jugadores quién les voy a pedir porque que diga vendería para que hoy han hecho trabajo porque el equipo no puede porque efectivamente estamos como estamos que yo sé que el equipo hacia matado por trabajar a través de no salen porque nos va de piel más defensas sobre todo porque el ataque ataques ha visto más un equipo yo creo que lo importante y lo importante es que nosotros dentro equipos y lo valoramos no ir joder qué vamos a verlo supuestas no me ahí que llevan diez doce punteras está pasando canutas en otras somos la costumbre la Nara ganar ganar yo primero a él perdemos nos cuesta mucho pero esto que yo célebre ella que esa Como buitre puntos que estábamos salvados hoy día cerebral e a descansar mañana me voy a dormir muy a gusto iba a vivir el momento de celebrar uno ya Nuria voy a meter como mi sentido irá Tamburini ganar traiga a ganar porque si hay nuevos vamos a especular Los de diez no tenemos que ir allí e tan grande tendrá su partido auguró al váter

Voz 0571 18:23 lidió Jiménez analizando la victoria del sábado Israel Pérez y Rage tal cómo estás buenas tardes

Voz 0880 18:28 hola buenas tardes Se valora no se valorar la victoria

Voz 0571 18:31 el sábado ante el Cangas

Voz 0880 18:32 yo creo que se valora muchísimo y hay mucha gente durmiendo tranquila y muy feliz esta temporada y la anterior y la anterior

Voz 0571 18:40 ya riesgo de llevarle la contra de al entrenador a mí me parece una Victoria dócil

Voz 0880 18:45 eh yo creo que lidió está en el discurso que toca

Voz 0571 18:47 el entrenador de motivador su jugador de la que no se baje el ritmo ante el colista

Voz 0880 18:53 que la afición he logrado unas no nos puso no

Voz 0571 18:55 en ningún momento pero vamos yo creo que ese

Voz 19 18:58 eh sin ningún género de dudas y esto lo que hay que decirles antes de jugar el partido y en estos micrófonos se dijo que iba a ser el partido más plácido de la temporada seguramente en el sino en guarismos sin sensaciones y eso es lo que se tradujo en la pista un equipo que jugaba por unas cosas y otro que está en plena supervivencia Isabel su obliga además daba la sensación y luego escucho

Voz 0571 19:18 dando a la rueda de prensa de que este partido era un trámite para ello sí que la Liga se la jugaban en casa donde reciben a los rivales directos por la permanencia hay poca

Voz 0880 19:28 la discusión el propio entrenador es el que verbalizó de algunas de los detalles que se dieron en la pista sin desdoro todo hay que decirlo de que para buscarle este equipo las cosquillas y no olvidemos que ya en la primera vuelta

Voz 0571 19:41 yo sí fueron capaces de ponernos en pie

Voz 0880 19:44 eso tienes que poner mucho de tu parte pero a día de hoy hay mucha distancia como se evidenció en el juego

Voz 0571 19:48 qué te gustó del Ciudad Encantada el sábado en esa victoria

Voz 0880 19:51 pues mira ya sabes que soy bastante heterodoxo en el los análisis a mí me gustó la reacción en los últimos partido debut Perovic por ejemplo

Voz 0571 19:58 estaba Celina en ataque yo

Voz 0880 20:01 pero me dice que tengo un problema que es casi el único jugador serrín algunos aficionados que tengo cerca de Mikel

Voz 0571 20:07 es muy amantes del juego balcánico que es de los

Voz 0880 20:09 pocos extremos o jugadores balcánicos al que no se le conoce una rosca pues ya sin llegar a esa frivolidad estamos hablando de un jugador que al menos en ataque ha recuperado sensaciones y comienza a ser el principio de la temporada pasada luego confirmar el poder

Voz 0571 20:25 al principio sí muy al principio equipo

Voz 0880 20:27 son brotes verdes de lo de lo de Perovic espero que no tenga nada que ver con el final de la temporada hay que expire su contrato nevada de igual me imagino el Dolan confirma que a mi juicio está siendo mejor jugador de la temporada yo no recuerdo que eso

Voz 0571 20:41 jugaste tanto con el pivote en la historia del

Voz 20 20:44 el balonmano desde la tele

Voz 0880 20:47 a lo mejor voy a utilizar un ejemplo sangrante desde aquel aquel mítico partido entre Mendoza hay Pérez Marne contra él ya no recuerdo bien el equipo fue que fueron diez asistencias en cosas del ariete que fue un espectáculo valorando a la bicha no vamos no no vamos a a la espesa del asunto el juego dos contratos está siendo brutal pero durante toda la temporada recordemos también la la sociedad que formaba con Xavi Castro además en el caso de Dolan es que toda la primera línea al asistió sobre todo que es otro aspecto fundamental de juego y Dutra Dutra Lemos acusado en algunas ocasiones de los intermitentes pero lo que sí ve es al pivote de hecho estoy pensando también las dos primeras intervenciones de Óscar Río a mi juicio extrañamente poco utilizado desde que desde que ha llegado fue una existencia la primera parte de gol la segunda otra tras la segunda es un jugador que está moviendo muy bien el que estamos sabiendo aprovechar muchísimo más allá de eso pues lo que señala Lirio el no él no abdicar del trabajo ordinario que era este partido el sacar con solvencia el asunto Ike aún así el ir dominando durante todo el partido ni siquiera cuando el marcador se estrechaba eso tuviera un ha corrido más allá que de una sensación temporal y transitoria incluso bueno pues dio lugar para que el bueno de limonero también tuvieron sus minutos y se llevó la

Voz 0571 22:07 duración de la de la tarde el bueno de de limonero la mayor ovación fue para él sin ningún tipo de duda el miércoles Anaitasuna libio hablando del partido

Voz 4 22:15 pese a tener el factor cancha el equipo está acostumbrado a jugar estoy dominado lean otros menos que lo que valgo ese mal lo malo es no es definitivo no es un resultado que bueno te puedo ayudar al final el partido si está compitiendo hasta el final igualado pero Si el partido no lo afronta país no te ayuda seguro espero la aquí porque había que anime a su equipo y nosotros iremos amortigua lo que amas ahí me gusta jugar con ambiente escapé ten jugar motivar más los que vamos a hacer dijo seguro

Voz 0571 22:45 dejando abierto el análisis para El Sanedrín del miércoles a bote pronto te preguntaba cuando nos tocó Anaitasuna en el sorteo de esta fase final lo esta última fase antes de la fase final de la Copa del Rey de balonmano las opciones decías que a cincuenta por ciento veías la eliminatoria como la hora

Voz 0880 23:03 igual igual igual ofreciendo cuatro goles así igual y con un poco más Taures

Voz 0571 23:08 lo que vamos a meter más de veintidós goles si yo para mí

Voz 0880 23:10 estamos hablando de una diferencia con lo cual estamos hablando de cinco o le y yo le daría así un cincuenta y cinco sesenta si en su día cuando el sorteo contra todo pronóstico oí con las habituales acusaciones de estar loco lo cual es cierto daba a cincuenta por ciento cincuenta va contra un equipo que iba segundo pero porque había visto cómo había ido acumulando puntos de aquella manera Anaitasuna ahora quiero ver Si después sobre todo del partido durísimo que ellos tuvieron contrapone Genil viendo la trayectoria que tiene el equipo del indio lejos del GAL me aventura decidido no hay muchos equipos que le vayan a pasar por encima la de hoy al equipo fuera de aquí

Voz 21 23:51 eh nosotros saludando

Voz 0880 23:53 pero nosotros a domicilio a domicilio perdonen la grosería somos una auténtica mosca cojonera la que no quiere nadie hizo cinco goles de ventaja en mucha placa ojo el rival está acostumbrado como dice Lirio a competiciones a doble partido otra cosa que la gane también hay que decirlo aquí tienen una plantilla enorme pero repito las prestaciones del equipo fuera de casa que eso sí que no se valora y eso no sé eso es lo que creo que sí que se está valorando los minutos y minutos y minutos que el equipo fuera del GAL con lo complicado que es maneja los marcadores ir domina los partidos salvo bueno tareas haciendo inesperadas y marginal dejó las que tuvimos en en Huesca ella Iker nos podemos ir en en en algún tramo final del partido eso creo que sí que no se valora yo muchos verdes como dicen ellos van a tener que meter en la mal llamada catedral por otra parte no porque mental el ambiente

Voz 0571 24:47 no no pues no no vamos mal el miércoles veamos en el Sanedrín un abrazo

Voz 0880 24:51 un abrazo como siempre hasta luego

Voz 0571 27:52 una de las grandes noticias del fin de semana nos vino de Antequera en Málaga donde María Vicente el atleta con antecedentes conquenses su madre es de Huélamo batió el récord del mundo sub dieciocho de pentatlón estableció el registro mundial en cuatro mil trescientos setenta y un puntos superando la marca de los cuatro mil doscientos ochenta y cuatro

Voz 12 28:13 lo que había establecido en dos mil catorce la obrita

Voz 0571 28:16 la única Morgan Leigh

Voz 12 28:18 María Vicente cómo estás buenas tardes

Voz 25 28:21 hola buenas tardes que se siente después de batir un récord

Voz 12 28:23 el mundo

Voz 25 28:26 había mucho pero estoy muy contenta

Voz 0571 28:28 sí verdad la foto en la que posa con el récord del mundo debe ser un reflejo de de tu estado verdad se nota la felicidad irradia felicidad en esa foto cuéntanos cómo fue cómo se consigue un récord del mundo

Voz 12 28:42 no

Voz 25 28:43 bueno pues la verdad es que lleno lo esperaba para nada para nada buscando esta marca nada yo iba a competir hacerlo porque pudiera no pensativo de todo no

Voz 0571 28:53 cuando empiezas a pensar que podía caer el record del mundo

Voz 14 28:57 no le yo incluso cuando acabé

Voz 25 29:00 los tiro te echabas no tenía ni idea de si estaban sabía nada me impresionó muchísimo cuando le dijeron por megafonía

Voz 12 29:08 cómo se reacciona cuando dicen por megafonía que alguien ha batido un récord del mundo

Voz 25 29:13 no me lo creía que a buscar admite un a ver si esto es verdad o sirve pues Ayora

Voz 0571 29:21 me imagino que todavía en una nube no como nos estás contando después de esa experiencia sí sí bueno María vamos a contar si te parece ir a los oyentes en qué consiste también el pentatlón no es una de las pruebas más famosas que tiene el atletismo pero nosotros aquí contigo lo vamos a empezar a seguir todos los deportes que haces porque el Pentágono insiste en sesenta metros vallas altura peso longitud y los ochocientos metros verdad

Voz 12 29:44 sí

Voz 0571 29:45 y cómo se suman para conseguir de esa puntuación de puntos que hemos dicho antes para conseguir el récord del mundo

Voz 25 29:51 bueno pues consiste en adopción a tú haces la prueba ahí sólo hay para que según la marca que haces son X puntos y va sumando todos los puntos y bueno un total

Voz 0571 30:02 ya ha superado a la británica Morgan le que lo consiguió en dos mil catorce en Suecia

Voz 25 30:11 y por eso no era así como así a ver qué desde que pensar pegando

Voz 0571 30:17 me imagino que habrá recibido felicitaciones de

Voz 20 30:20 todo el mundo no el móvil habrá estado echando humo verdad

Voz 12 30:25 alguno en especial que te haya hecho especial ilusión

Voz 25 30:30 bueno no me felicito asquerosillo el buena eh la semana pasada en el campeonato del Mundo oí hubiera quedado primero pero por por una descalificación de Interior descalificaron pero bueno es

Voz 12 30:44 desde luego además qué bien se lo tomó verdad debe ser difícil que ha felicitado aparte de él

Voz 25 30:53 una me citó también a no quiere tiros que quedó tercera a Bermejo que altura que ahora ya está retirado ir mucha gente de mi alrededor y amigos

Voz 0571 31:08 María hará tu próxima cita tuvo gran objetivo para este año porque vas de récord en récord las sensaciones por lo menos desde fuera la que tenemos nosotros es que va a dar mucho que hablar más allá de lo que estás dando ya

Voz 12 31:20 sí

Voz 25 31:22 bueno mis principales objetivos esta temporada a la zona del euro categoría pero Hungría ahí en octubre hay hijo el Indico de menores in me gustaría mucho

Voz 0571 31:34 bueno físicamente estás que te sales así que a mantener los pies en el suelo mentalmente no que no se suba a la cabeza tanto o no

Voz 25 31:42 sí sí eso hoy lo tengo claro quién sabe si mandaran lo pueden quitar eso no

Voz 12 31:47 bueno por ahí lo tienes claro no sí bueno hemos contado que tu madre es de verdad de Cuenca oye yo creo que ya has hecho méritos para ser pregonera de las fiestas de la mano

Voz 25 32:00 se ha tengo basada para cuenta pero bueno

Voz 12 32:06 te lo dijeron al año pasado así que va a dar la el pregón

Voz 25 32:09 no no no lo sé me me lo propusieron pero no estaba seguro

Voz 0571 32:14 yo creo que méritos has hecho no debe haber muchos campeones del mundo y récord del mundo en Huélamo no

Voz 25 32:20 dos nuevas lo el cráneo

Voz 0571 32:22 que queríamos sólo saludar de que todavía no te quitamos mucho más tiempo que felicitarte por este récord del mundo que me imagino que en las próximas horas en los próximos días tras un poquito más consciente de lo que significa que de lo que de lo que es

Voz 12 32:35 enhorabuena otra vez María muchas gracias

Voz 0571 32:39 más cosas que les tenemos que contar en este SER Deportivos en preferente no pasó el San José Obrero del empate uno en casa ante el Mocejón los goles llegaron casi al final del partido el Mocejón dio primero en el ochenta y cuatro Un gol de de cosa aunque empataría cuatro después enero ochenta y ocho Rufo para el obrero en el lado negativo el empate en casa ante un rival directo puede siempre saber a poco en el lado positivo es la sexta jornada consecutiva en la que el San José Obrero consigue puntuar que dan los rojillos séptimos con treinta y cuatro puntos la semana que viene

Voz 12 33:06 visitan al Sonseca

Voz 0571 33:08 al te penúltimo clasificado y rival precisamente peligroso por esa situación en la que se encuentra en la tabla el que suma y sigue es el Ciudad de Cuenca cero dos en Illescas para seguir liderando la Liga Nacional Juvenil un poquito más además goles de Ángel Ortiz y Cristian que volvió a ver puerta tres puntos de euros para los de David Angulo que encima son más líderes ya que su inmediato perseguidor el Atlético Tomelloso no pudo empatar del empate sin goles por tanto el Ciudad de Cuenca es líder con sesenta puntos seis más que el Tom yo eso quedan ocho jornadas para acabar la Liga el fin de semana que vienen los morados reciben al Valdepeñas que es el quinto clasificado en Liga regional femenina ganó el Pozo de las Nieves cero tres al Racing de Alcázar híper digo con ese femenino cero tres con el Independiente de Alcázar el pozo es segundo a tres puntos del liderato el Conquense femenino es noveno Nos vamos al basket con Un Club Baloncesto Cuenca que puso contra las cuerdas al Autocares Rodríguez de Daimiel aunque acabó por sucumbir pues Bruno sesenta y uno sesenta tenemos al teléfono a Sergio Martínez Sergio qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 26 34:18 buenas tardes pues bien mira que está voz

Voz 0571 34:20 no pudo ser una lástima imagino que triste por el resultado por la derrota pero me imagino que también por otro lado contento no de haber puesto en aprietos a uno de los gallitos de la categoría

Voz 26 34:31 sí la verdad es que no se prefiero pasar allí miel con con la intención puso sabe de que jugáramos un partido partido buenos partidos ellos costera también sabíamos que eran fuera un equipo complicado y bueno como tú dices pues con un poco después tal entre las cuerdas a ver muy liados eh demostrado un poco que podemos también estar al nivel de otros equipos fuertes pero pero pues con esa espinita de no haber podido llevan la victoria la verdad es que al final el partido sino te llevas la victoria casa parte como que no tiene en cuenta igual

Voz 0571 35:03 sí es verdad que nos faltó que no faltó para traernos algo positivo

Voz 26 35:07 pues yo creo que un poco Marbella irregularidad tuvimos momentos en el partido sí que sí que demostramos Puri poco más de juego del equipo la defensa navarra todo eso pero yo creo que inocente un poco de regularidad huelga momento en el que me sabría decir tampoco porque porque ellos también la verdad Iván con un equipo con con algunas bajas la verdad porque antes tiene nosotros pues queríamos aprovechar esa esa por así decirlo es aventajado de sobreventa se podían tener un poquito de ellos y pues ya te digo estoy partido estuvimos ahí apretado y estuvimos luchando pero luego al final no nos falta tu poco más de regularidad ellos sí que demostraron que son un equipo fuerte a pesar de las bajas estuvieron jugando bastante bien yo creo que de jugar un buen partido además sabían a lo que jugaba él y nosotros la verdad es que sí que les plantamos cara pero pero al final no pudo ser pero

Voz 0571 35:54 Sergio la regularidad es precisamente lo que ha faltado durante toda la temporada no visto desde fuera y la sensación queda

Voz 26 36:00 sí la verdad es que sí la verdad es que me extraña se muchas noches mucho rato de los partidos y así mucho rato de la temporada la verdad es que hemos demostrado pues eso que somos un equipo que se debería contar con nosotros es bastante más pero el problema es eso como como bien dices lo llevamos arrastrando para la temporada no falta pues continuidad e no llevarme el cuarto y que se noten que montado tres minutos de juego y los otros siete regular la verdad es que en esta Liga tienes que tienes que jugar partidos muy completos para que de verdad no te valen sólo con detalles tienes que estar muy continuó todo el partido oí cuando lo hemos hecho la verdad es que hemos demostrado hemos jugado bien pero en otros Pardo la verdad que sí que nos faltando faltas adulterio

Voz 0571 36:38 quedaban tres jornadas para acabar la fase regular los playoff no los ponemos en duda no

Voz 26 36:43 no yo creo que no la verdad es que te si seguimos para esta línea de los partidos de los de los cuales eh unos Endrinal difícilmente podría haber hablado mismo primeros Tobacco este fin de semana pero estamos con que se en casa nosotros la verdad que siempre en casa Trevor la actitud de lucha hayas enseñado el que venga de los otros dos partidos equipos son rivales pues que tendríamos que luchar de de tú a tú un en la primera vuelta bueno algunos sido hervido poco traidor en su casi y pero yo creo que que está somos la vuelta se va a notar la diferencia Hay yo creo que de los tres partidos que quedan uno o dos seguro menos vamos a llevar pudimos llevar la victoria

Voz 0571 37:20 eso significaría estar en los play off qué expectativas tienes a nivel personal para el equipo en esos playoff aunque la temporada ha sido un tanto irregular como estamos contando

Voz 26 37:28 pues la verdad es que el otro día hablamos de vuelta Java Cuenca el padre use los compañeros y eso oí y ahora mismo lo sabíamos no tendríamos muy claro porque está un poco la la liga la que fija tienen poco revuelta y a lo mejor te quedaste estoy tocado con un rival que que era se supone que sería perder llegamos nosotros en orden peor jugar contra ellos y te quedas octavos oí juegas contra uno que parece que se te va a lo mejor los partidos contra el la verdad es que las expectativas de los playoff hay que ver también pues los equipos también los de cara a nosotros como llegan yo te digo como Daimiel esté esta pasada jornada porque tenía unas cuantas bajas instale entonces nosotros la verdad es que a seguir trabajando a seguir entrenando y mi seguro que Si hay espabilados un poco más de aquí a final de temporada los off no vamos a tener ningún tiene mal resultado seguro que al menos estaremos contentos con lo que con lo que haremos

Voz 0571 38:19 además en los plenos son propicios para muchas sorpresas y como dices todavía queda tiempo queda Andre jornadas por delante todavía pueden pasar un montón de cosas Sergio Martínez jugador del Club Baloncesto Cuenca muchas gracias muy amable por tu tiempo

Voz 26 38:30 nada muchas gracias buenas tardes

Voz 0571 38:32 más cosas en balonmano Ciudad Encantada B perdió en casa ante el Tomelloso por diecinueve veinticuatro los juveniles perdieron veintiocho dieciséis en Guadalajara han sido buen fin de semana para la cantera del Balonmano Ciudad encantada en voleibol el Club Voleibol femenino Hervás ganó cero tres al Salesianos Guadalajara también ganaron los chicos en Puertollano por dos a tres en rugby derrota del Club de Rugby a palos en Albacete en el último partido de Liga por veintiocho a seis y otro apunte de atletismo más allá del récord de María Vicente tenemos que destacar del tercer puesto de son la plaza en el Campeonato de España master de campo atrás

Voz 0464 39:05 esto