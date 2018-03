SER Deportivos Cuenca (13/02/2018)

Voz 1 00:00 lo muy cuando deportivo la actualidad deportiva Cuenca

Voz 2 00:25 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca si no han salido ya deben estar a punto de hacerlo la expedición del Ciudad Encantada viaja esta tarde con destino Pamplona donde mañana tiene una cita importante mañana se juega el pase para la final de la Copa del Rey de balonmano para la fase final de la Copa del Rey de balonmano lo hace ante Anaitasuna defiende o defenderá mañana una renta de cuatro goles los conseguidos en el partido de ida en Cuenca antes de viajar la plantilla ha entrenado esta mañana en el GAL estaban todos menos David Mendoza por temas

Voz 1087 00:59 laborables del partido ha hablado al acabar ese entrenamiento dos jugadores Pablo basten Rafa López

Voz 3 01:07 eh hacia acabó esto como una oportunidad única para el club para nosotros para todos Si hicimos una primera parte de estos ciento veinte minuto muy buena eh pero hay que hay que seguir con con este embrión que venimos de de los últimos partidos de hacer un gran partido en Pamplona ser seguramente una una gran guerra son dominios que tiene el así son cuatro les se da pasado cualquiera recuerda que el partido que que he perdido con ganó por diez bueno se eh eh son detalles nosotros tenemos está concentrado en uno de estos al que nuestra defensa en nuestro fuerte Hay que te hace muy buen partido hizo pero imagino que querrán manejar el ritmo del partido como yo quisiera Ny quédese tranquilo en los primeros minutos dotar de sacar alguna diferencia para para poder con con con el partido como eso queda pero que se lo partido y seguramente ojalá este pabellón porque lo maligno bajo bueno sería algo importante para un gran logro para este equipo para decir inducción para para por ejemplo para mí estoy hace tres años aquí sería un gran logro sin salir de de de el gran objetivo nuestro que es estar lo más arriba posible campeonato pero bueno tenemos que estará ahí intentaremos estar en Madrid y en el más es a diferencia de cuatro hay que demostrarlo si hay que salir a ganar el partido el partido tras cero cero así que que nada tanto desconfiado y todo hito tiramos para para el mismo lo que queremos estar en Madrid pero que no es un premio a la temporada anterior tipo es un premio para un premio gordo es un partido muy complicado como dice lidió cuatro goles allí nada y encima yo creo que tienen mete tres mil allí están hablando en las redes sociales se perdió muy bonito verdad yo prefiero un pabellón lleno ya un pabellón vacío pero pero también me va a exigir y controlar más cierto momento de de partido oí ser complicado a un partido duro con ellos empiezan como mucha con mucha ansiedad de querer llevarse empezar a la mente a meterse por delante pero pero a partir de un asentamiento lo importante competir ilegal últimos cinco diez minutos e igualado ya partido ahí a ver qué pasa sería muy bonito ver a a la afición Madrid no nosotros allí en un en un pabellón Madrid Arena que es enorme jugando una fase final qué más se puede pedir

el Cuenca ciento tres punto ocho FM Cadena SER

Voz 11 08:17 abrimos tertulia de la Avalon

Voz 1087 08:19 diga con el maestro José Luis Pinós maestro cómo está usted muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes y bienvenidos Fran Álvaro MR como estas buenas tardes

Voz 12 08:30 lo deja muy bien buenas tardes Diego Garde de Diego qué tal

Voz 1087 08:32 cómo estás buenas tardes hola buenas trabaja muy bien a sus Torrecilla Jesús cómo estás buenas tardes y enhorabuena por la victoria me alegro mucho que después de venir un martes a la tertulia otro equipo

Voz 13 08:41 ya ha ganado traer eso te iba a comentar que buenas tardes a cargo de conciencia de que bueno ves que estoy aquí porque bueno es verdad que el él

Voz 1087 08:57 nace sino el papel de poli malo en la tertulia deja sola Fran ya lo habéis encasillar hombre poquito sí Emilio Romero nos acompaña por teléfono Emilio compañero de Radio Azul Las Pedroñeras Emilio cómo estás buenas tardes

Voz 15 09:10 hola compañero buenas tardes menos

Voz 1087 09:13 a José Luis ya tío Emilio y las impresiones del partido Emilio empiezo por ti por el teléfono

Voz 15 09:20 bueno pues lo que lo que decíamos el domingo no de lo que que el Conquense hizo hizo su partido ir bueno pues en la

Voz 1 09:28 es dentro de estos centros

Voz 15 09:31 igual Calleja yo creo que que Luis se lo planteó bien sobre todo en el primer tiempo buscando siempre la espalda con con para mí el mejor jugador del partido frente a considerar que que fue bravo

Voz 16 09:43 algo más que añadir aparte de eso

Voz 15 09:46 bueno yo creo que que al final lo que decíamos no yo creo que es una cosa en las tuvo el el dúo oí la P I y la Reina oportunidades y el gol el conquense

Voz 17 09:55 José Luis cuál es su valoración el partido que pudo ver en directo en el Paquito Jiménez de Socuéllamos yo

Voz 18 10:03 no yo creo que Emilio lo acaba de resumir en su última comentario no sé si tanto de la palabra fútbol pero sí que las ocasiones las más ocasiones evidentemente cuando marcamos cuatro goles y tú vistes alguna más de ocasiones la puso en Socuéllamos que tuvo momentos todo en la recta final que es que no salía el balón del área de la Balompédica porque se despejaba mal porque se daba al aire Ike tuvo las suficientes y claras ocasiones para meter goles pero caro en el que echarle la culpa a nadie es el delantero el que a veces a puerta vacía verdad Emilio en el segundo palo oso remate que fuera ITA miento su intervención en muy buena de la visera pero caro cuando terminó porteros que forma parte del equipo hice ciento que la Balompédica pues tuvo un indie de un índice muy alto todo efectividad frente a la portería contraria es un poco lo que él definió el partido no porque con el uno tres al descanso los balompédico no lo teníamos claro porque sabíamos la capacidad de Socuéllamos en otro campo tal vez el descanso más el mazazo de ese penalti de Vicky en tiempo ya de la prolongación de la primera parte pues es para en otros partidos decís a sentenciar el encuentro pero claro nada más salir a los dos minutos y medio Ramón me parece que fue Ramón desde fuera del área mete un golazo pues dos tres Si lo que sí mide la exención yo no si estarás tú de acuerdo Emilio es que el campo exasperación era que hagamos lo que hagamos basta que reconozcamos distancias que que queramos el dos tres eso o tu siempre no meter un gol ellos no sé cómo lo hacen que si fallamos si no fallamos pero gol hizo un poco de impotencia de decir también a nivel de Socuéllamos que hay que hacer más para la de este partido y el Conquense sin embargo dando una muestra una talla bueno pues que en este caso les salió bien no sé yo si tu tienes que añadir al puesto Emilio

Voz 15 12:09 si no es verdad asiduo de noventa Si estuve allí lo he salido perfectamente con el doctor leer tiene Farah una Mejías tiene dos sólo en el segundo palo para empujar la la falla otra creo que esa es este chico a renglón seguido balón que pone vi que la espalda Diego traerme Chupi e mal de este bueno deja con el pecho no llega entre entre Chupi entre Chupi Ibón el país no llega igual pues para mí el mejor jugador del partido Podemos aprovechar los cuatro cuando tú uno esperábamos el tercer pues llegó el dos cuatro yo ese mazazo de costó mucho el equipo de de monotonía reponerse verdad es que como tú bien ha dicho el último diminutos es un acoge derribó la oportunidad de Sierra que muy bien defendida por tanto posible polaco o por Javi Soria por todos los jugadores de conquense quinientas una posición bueno g f4

Voz 18 12:54 sí a mi me gustaría aprovechando que estás al otro lado de del hilo telefónico en yo vi que no tenía justificación en la rueda de prensa hablando con Toboso con jugadores de Socuéllamos todos se preguntaban pero que os pasa que no Espasa con lo que jugamos con lo que creamos lo vi como un golpeo de duro porque evidentemente de momento Socuéllamos lo ha hecho su propio entrenador Manu Calleja descarta lo de ese primeros hará se tiene que centrar en entrar entre los cuatro primeros y para eso está el sábado ese Guadalajara Socuéllamos al pasado las horas Emilio toca podido pulsar un poquito todo un ese mazazo que recibieron se va lo ves que se va superando de este se ha podido un poco digerir

Voz 15 13:48 a nivel de afición fuma un palo muy gordo y a nivel en El Vestuario e de cuerpo técnico incluso de directiva eh fue muy gordo el Palot porque sí que ha hablado con ningún jugador con de la directiva y curso con con el misterio y además yo no me consta que lo inocula tarde eh tienen poca explicación a un equipo que crea nueve ocasiones clarísimas de gol bueno pues Twitter mueve pero noveno decir arriba no mueve de All televisivas tengo unas meter Services ILS viene equipo contrario muy bien planteado por el patio por la veo eh Chupi eh perdón de sí de Chupi sobre todo con Bravo Soriano otro tema lateral izquierdo suponemos eh cuando tijeras tantas ocasiones de gol piezas son partidos en casa que hacen cuatro goles los cuatro a que Egipto siempre buscando esas pagas extra pues eh que que la única la impotencia y la jueves en esa eran la impotencia además incluso a nivel negro albanokosovar voy contigo pues todo el mundo por la corte el crédito que el inicio hay que no que tienes Icomos equipo para hacer goles Gautier es tantas ocasiones generadas tanto al final pueblos a perder comparto lo de Manu todo es es casi inviable que el equipo llegue a once puntos pero que que la mucho todavía en Liga pero al nivel que está conquense y idearon relevo que es lo lo primero es eh a atajar cuanto antes el pedido de parar excluidos de como sea posible porque los puestos arriba se quedan aún lejanos

Voz 1087 15:12 Fran Álvaro cómo valora usted la victoria ese mazazo del Conquense al

Voz 12 15:18 el Socuéllamos escuelas es haciendo que el equipo juega con una confianza en lo que hace

Voz 1 15:22 eh tremenda creo que

Voz 12 15:24 este estos momentos en fútbol es muy difícil encontrarlos eh creo que la confianza en la mayoría de las ocasiones la la dan los resultados da la sensación como alguien decía antes aquí que pase lo que pase pasara lo que pasara el Conquense eh a las siguientes al iba a hacer gol yo escucho Emilio José Luis está estuvieron allí y me da la sensación de que el Socuéllamos fue de mazazo de mazazo hasta hasta el mazazo final ella no se pudo no se pudo reponer es un muy buen equipo de fútbol le generó muchísimas ocasiones ha a la Balompédica muchísimas ocasiones a la Balompédica creo que hay que hay que hacer hay que mirar eso bien porque para los play off no solamente es encajar tres goles sino la cantidad de ocasiones que le generaron había momentos por las por las imágenes que hemos podido ver que que compense estaba muy atrás ir donde está metido en el área y no sabía bien cómo salir eh pero claro es que arriba hay gente que tiene un porcentaje ahora mismo de efectividad de cara a la portería contraria con la que con el que es contra el que es muy muy muy complicado muy complicado luchar eh ya te digo yo si si hacemos caso a los que dicen que fútbol es un estado de ánimo creo que ahora mismo el estado de ánimo de confianza conquenses es tan brutal que que da la sensación de que hace falta un terremoto Barack para que el equipo pierda un partido

Voz 14 16:39 sí

Voz 1087 16:40 digo cómo lo valora no pueblos yo creo que

Voz 9 16:43 eh que estamos viendo un equipo muy fiable estamos acostumbrados a que no nos crean ocasiones a que no lo marquen goles cuando se fase poner en liza un partido con con intercambio de golpes pues bueno pues también sabemos sabemos competir eh yo creo que eso es lo más importante que es un equipo fiable y que a cualquier campo vamos a a comer

Voz 12 17:05 dir ahí hacerlo bastante bien porque ante un

Voz 9 17:09 un equipo que en teoría el pueblo de tenía que estar entre primero según puesto de segundo puesto pues bueno pues aunque en muchas ocasiones otros han jugar esos partidos también sabemos salvo jugar los si oye pues mira pues el resultado nos ha nos ha salido bastante bien Jesús

Voz 1087 17:27 valoración

Voz 14 17:29 bueno yo me voy a regir un poco por por lo que he visto las imágenes no pude estar allí intenté intenté por todos los medios poder viajar pero no pude ir no yo valoró positivamente el jugador del Conquense creo que es el juego que que el Congreso tiene sea de buscar la velocidad de las dos flechas que tenemos son tanto Guernica como Bravo pues las imágenes me gusta me gusta mucho mucho el trabajo que me imagino que está haciendo con con archive porque de hecho creo que los dos goles de mente

Voz 1087 17:59 temporada creo que los dos goles que mete sondeos

Voz 14 18:02 nueve puro para mi forma de ver el fútbol el primero buscando muy bien el el remate y el segundo estando de caza goles total dentro del área algo que yo todavía no no había empezado aprecia al haberlo si poco a poco pero no del todo y vez me parece que es un acierto lo que se hace creo que como ha hecho Fran hay que hacerse mirar un poco el tema defensivo porque me dio un poco la sensación las imágenes el partido Villarrobledo en el cuadro conquense está empujando se pone tres uno sales segundo tiempo te mete en el dos tres sí que va a la que es un fallo garrafal de de Sierra entra el balón por su palo bueno pero luego el Congreso están esa dinámica hay en este momento que comentábamos la tertulia pasada que les sale todo el gol de va de bravos un gol de pillo total de patio de colegio como como se suele decir de persistencia

Voz 1087 18:51 ya verás once hay jugadores que han dejado de correr ante la C

Voz 14 18:56 de lo que se llaman oí bueno pues estamos ahí hay cositas que mejorar evidentemente lo mejor que indudablemente los siete puntos que les sacamos el afianzar esa posición y que estamos en un momento de forma y de juego sobre todo arriba tenemos mucha mucha pólvora arriba entonces pues seguir ahí igual pues imagino que que Luis corregirá esos fallos e incluso el equipo poco a ver qué bueno a final es un partido de toma y daca ello juega muy bien tuvieron muchas ocasiones también me imagino que es previsible entre ambos equipos que partidos fuera un toma el ilíaca pero bueno

Voz 1087 19:31 pues valoración bastante bastante positiva ayer Luis Ayllón pasaba por Ser Deportivos Cuenca resumen de sus declaraciones

Voz 19 19:37 yo de dos equipos que jugaron de toda tú uno más con con la necesidad Si con la con la obligación en este caso el digamos si no se pero bueno con con la ambición y con la con la tranco vidas de de que antes llamábamos muy buena dinámica hay aún muy buena trayectoria hizo bueno el partido sí que sí que nosotros su hubo momentos en los que primos los que sufrimos mucho en los que nos tocó ponernos el mono de trabajo y defender defender más atrás de lo que normalmente no nos gusta a nosotros pero pero bueno creo que que en primera parte dominamos bien juego interior y nuestro hacer transiciones rápidas que que al final pues eh se convirtieron en gol igual la segunda

Voz 15 20:26 es decir que yo eh ocuparon muchos

Voz 19 20:28 estuvieron llegadas pero pero bueno nosotros pues tuvimos muy muy ordenados éramos muy muy conscientes de lo que teníamos que hacer hoy al final post conseguimos tres puntos importantes e tres puntos más y que no permiten ese es debido seguir pensando hoy seguir mirando al al Villarrobledo el acierto de cara de cara a portería pues ha mejorado estamos tomando mejores mejores decisiones en en tres cuartos e estamos llegando con con gente a puntos de remate y eso no son nos hace ser un equipo que que aumenta sus registros a nivel ofensivo

Voz 20 21:06 mira gran escenario muy similar a

Voz 19 21:09 a lo que ahora no como son donde se pueden encontrar lo que se puede ver en un en partido de playoff eh bueno nosotros también tenemos que mirar que que a pesar de hacer un buen partido a pesar de hacer cuadro gol fuera de casa de ayer en Socuéllamos tres goles fuera de casa Villarrobledo todo pues que hemos encajado también mucho Messi igual no no todo es no poder de color de rosa e tenemos que mejorar ese aspecto porque cuando nos enfrentamos a equipos que también tienen un potencial ofensivo alto pues pues eh seguimos empujando demasiados goles

Voz 1087 21:46 pues ahí esta la autocrítica de Luis Ayllón valorando también esa un punto negativo de los goles encajados en un partido que se parece mucho al que nos vamos a encontrar en unos play off de ascenso Emilio José Luis

Voz 17 21:58 sí he oído muchas quejas sobre el arbitraje yo no estuve sé que José Luis opina que no

Voz 1087 22:03 como intercedido en el resultado ni tuvo nada que ver verdad abrir

Voz 18 22:08 en la grada pidió en la segunda parte en unos minutos finales también lo dijo mano de obtener

Voz 1087 22:15 todo a decir a mano uno podrá

Voz 18 22:18 la mano yo otro no sé si falta algo así el hábito estaba encima no lo señaló y luego hay un tema que no podemos olvidar que lo hace todos los equipos que han

Voz 1 22:28 no me gusta

Voz 18 22:30 es el tema de que me tiro al suelo paro del tiempo resistencia a no ser eso el Conquense lo manejó en los últimos siete minutos de prolongación incluso posiblemente alguno más Emilio

Voz 1087 22:43 cuenta hombre hecho luego a por el galón rápidamente el Conquense que está rozando el agua al cuello Emilio

Voz 15 22:51 pero yo unas lo que hice no yo creo que el último los últimos diminutos en el Conquense Gemma cómo y en los tiempos el árabe de perder tiempo poco pues bueno pues de estiramientos eh caídas al suelo de más la mano la mano que que hice José que en la que se quejamos me parece ser que es clara lo que pasa es que el árbitro detrás

Voz 1 23:09 pero es mejor bajaban gol si pita el penalti no hay gol

Voz 15 23:13 yo no la de no no no

Voz 1087 23:16 no de Soria que acabar la jugada no yo

Voz 15 23:19 no es un es una es una nación que se Carlos en banda ira pero no es no es nada

Voz 1087 23:26 esto portentosa esa resumen el los nuevos por eso vale el resume lo que yo estuve en el partido la única posible mano es una que le pegas odia que la tiene pegada Yesa

Voz 1 23:37 mire una jugada de chico a esa jugada

Voz 15 23:42 en el minuto noventa y uno noventa y dos un balón que pone Carlos que eh que la ven mejor el árbitros bajo puede tener gente delante velocidad dejó la línea higa pone Carlos sí de rebotar al al lateral le de el de conciencia ahí IES Camas la la de todo el mundo

Voz 1087 23:57 digo yo que si será tan clara porque no salen en resumen no me refiero a gol resumen en al tengo una imagen de una mano clara la Campos

Voz 18 24:10 jugadas de ataque ni de otro hombre lógico porque vale

Voz 1087 24:13 digo de del porque va dentro de te tienes que aclimatarse un tiempo pero no sé

Voz 1 24:18 entonces sí yo yo

Voz 18 24:22 supe que había que se había mano que puede haber eran porque la reacción de la de la grada porque yo estaba justo en el otro lado era muchos rebotes verdad ir allí a costa ahora

Voz 1 24:35 yo estaba

Voz 15 24:37 junto con los seguidores de Conquense tabaco Javier Gómez que lo tenían lazos de estómago a la vez

Voz 1 24:41 que yo estaba exactamente a tres metros de Ci ex jugadores lo de los dos equipos

Voz 18 24:48 otro hito

Voz 1 24:53 quiénes Emilio

Voz 15 24:56 insistí irá gente de cuentan que en ese momento debía que decía que e integrar el total cuenta no hace humano perdonaba final se hace muy difícil que mira eh y lo puede dijo y verdad en la que estábamos nosotros en los últimos años ya te digo eh decía José Mikel Otegi minutos extras si además eh era era tu Socuéllamos el USA era muy sincero os Ramón Lobo eh yo soy entrenador y veo que me está prueba Juli portería para el partido de cualquier manera de esa manera que no voy a suelo incluso pues bueno cualquier manera entonces bueno esto fue un golito entre comillas pues todo te puede y cuando tienes un acoso fíjate cómo se elige acabó jugando vía eso podemos perdón delantero con Jacinto más de veinte minutos a Finito

Voz 1 25:40 yo creo que sí

Voz 18 25:42 bueno si me permites Emilio British compañeros para terminar un poco así lo que me refiero al partido el si quiero hacer dos tienes una por el cariño que le tenemos a mano militar dedicada al Socuéllamos creo que más bajó a nivel deportivo en cuanto fútbol y resultados que Socuéllamos están no va a caer es imposible y creo que tirará para arriba por el fuego que desarrolla por un lado y por otro lado la la reflexión de la Balompédica es que si ante un equipo como el Socuéllamos con el juego y el fútbol de Socuéllamos con las ocasiones crea y aun así gana si pone el mismo ímpetu si ponen la mismo interés en el resto de equipos no hay ningún equipo que queda de de la temporada qué le puede hacer a la Balompédica el daño que le hizo el domingo es Socuéllamos por lo tanto si el concentra con el mismo interés y la misma actividad tanto a nivel táctica técnica como física de padecer este con que se puede luchar por el campeonato pero que no se relajen porque mañana jugamos en Pedroñeras plural lo veo que al Socuéllamos ya menos no puede tener por con los méritos que allí ya no es este partido es que es una racha gorda en Villarrubia paso igual entonces yo esté Socuéllamos entiendo que tiene tira para arriba por lo que desarrolla por lo que eh transmite en el terreno de juego en juego en fútbol y en ocasiones un lado por otro lado sea aún con un equipo así que el Conquense gana creo que es muy importante porque insisto Socuéllamos hay que verlo jugar a fútbol le Fran

Voz 1087 27:20 como ensayo general para la para los playoff que yo vendía siguen la la previa de este de este partido que nota le ponemos a la Balompédica con los pros y los contras con que yo también te digo yo creo que en pocas eliminatorias te vas a encontrar un equipo como el Socuéllamos

Voz 12 27:36 seguramente delante a rival hace que tenga razón no solamente por la entidad sino por el campo por lo que aprieta la la afición contraria pero yo sí creo que el el contexto playoff es es algo diferente creo yo

Voz 1087 27:47 desde luego no se va a arriba

Voz 12 27:51 creo que tiene la red que podía tener Conquense antes de llegar al partido porque si perdía entre comillas no pasaba nada porque creo que seguía por delante

Voz 9 27:58 en fin de un punto o algo así

Voz 12 28:00 creo que eso no se va no no hay que no se puede gestionar de esa manera en el en el play off pero la entidad del rival dice que era un partido que era un partido de play off

Voz 9 28:08 las eh yo me iría tranquilo porque

Voz 12 28:12 cada partido es una historia a cada rival te va a plantear una serie de de dificultades y haría hincapié en corregir lo que lo que se se pudo hacer más y lo que se puede y lo que se puede mejorar sabiendo que bueno el plan de la Liga está claro siendo Dome va había traído a punto com está transmitiendo queda muchísimo el equipo ejecuta la colectivamente la idea con una efectividad y con una con una categoría indudables y a partir de ahí a a seguir con el objetivo que nueve tiene caso lo aunque diga me parece que son diez partidos con el con el que le queda pues jugar Quintanal pero creo que hay que ir partido a partido porque porque cada partido te va a proponer una serie de problemas si el equipo tiene que intentar que tienen que solucionarlo desde luego el colchón que tiene contrato con el Socuéllamos es a mi entender casi casi

Voz 16 28:57 casi casi casi definitivo pues casi casi

Voz 9 29:00 diría yo también Diego cómo lo valora usted bueno yo creo que lo que lo resuelve muy bien en una palabra el míster Luis Ayllón yo creo que el equipo está muy maduro ha madurado bastante por sobre todo por por como decíamos pero que que que en cada momento sabe lo que tiene que hacer en los últimos diez minutos jugando cuando ves que el rival te está apretando mucho eh para ser juego para ese ritmo de del rival Ibon hoy ante ante los goles encajados ante los dos mejores equipos de la categoría como Villarrobledo Socuéllamos yo creo que nosotros somos un equipo de F E ofensivo lo más normal quedan

Voz 12 29:39 pero estos estos equipos si hay según el SUP

Voz 9 29:42 esa como anormal degeneren en ocasiones que bueno que luego encara un playoff tendrás que trabajar un poco más eso más tendrá que trabajar pero es que no creo que nosotros eh saliendo defendiendo a salir a defender creo que que se nuestro estilo de juego y ahora mismo sepan ellos jugar yo creo que nosotros o los jugadores tienen la mentalidad mentalidades Isabel ellos que es también que que que están finos arriba que que que está materializando las ocasiones y nada pues lo único pues eso trabajar un poco eso en cara que cuando te encuentras un buen equipo pues que no tengan de crear tantas ocasiones

Voz 1087 30:15 es que no lo hemos comentado ahora le pregunto a Jesús pero es que pase de Gerika en el primer tanto es una barbaridad es un tremendo pase lo firma cualquier jugador de Primera y tiendas resumen hasta aburrir te ICOM Ole rompe la cintura a su par en el segundo es también bestia y luego la tranquilidad con la que Vicky afronta ese penalti que es tremendamente importante así me lo parecía amén ese momento momento clave ellos apretaban el justo para irte al descanso tienes la posibilidad de meter uno más y cuando más apretaban llega Bravo en vez de quedarse atrás y ahorrarse un esfuerzo que padecía un esfuerzo inútil lo da todo persigue esa pelota que no tiene ningún fin y acaba consiguiendo un tanto así que Jesús que quería comentar lo antes de que se me olvida se todas esas buenas cosas sin contar las innumerables paradas de Sierra que es verdad que quizá en el gol tiene algo más que hacer en ese

Voz 21 31:07 el gol de la sonda parte devota raro

Voz 1087 31:10 estaba mojado

Voz 18 31:12 el disparo desde el desde graba muere

Voz 1087 31:14 Herrera no le va a poner ahora perdono lo también no

Voz 18 31:20 salió un ajustado al poste izquierdo factura sino abajo abajo donde hay Diamond aunque será

Voz 1087 31:26 metiese por debajo de las piernas le no es algo era

Voz 18 31:29 las paradas que hizo para eso pero luego ya Emilio vídeos acordará perfectamente que se lleva ahora el minuto noventa y tres noventa y cuatro cubos cinco minutos iniciales y Conesa ella se prolongó a siete cuidado si se alegó el remate Toboso de cabeza a bocajarro ha sacado al suelo y metió una mano hay David Sierra que bueno todo el mundo canto gol porque parecía lógico de la boca

Voz 1087 31:53 Raquel lo evito me lo Sierra

Voz 15 31:56 sí

Voz 1 31:57 es un momento

Voz 15 31:59 le eh hay un punto de inflexión en este conquense hizo lo tengo que decir yo creo que fue la derrota cambiar luego la lo también creo yo creo que que Luis eh no quiere que me pasé paso Villarrobledo que con resultó a favor y que luego le remontará yo creo que la línea que está siendo conquense yo creo que es tan clara como que enviarlo fue mucho mejor hay mucho poder en muchas José departió al equipo de Monóvar tenían de costó la derrota pero yo lo que desde este partido ese es pum incluso para que el equipo bueno pues ha acogido la moral que tiene ya está haciendo juego que esté haciendo es que yo lo tengo clarísimo de lo que e incluso en este esto es una vuelta fue nulo

Voz 1087 32:34 Jesús que no es faltas tú a analizar

Voz 14 32:37 no es que me gusta escuchar también un poco al hilo de lo que comentabas tubos a el conquense está claro que está explotando lo que mejor sabe hacer ya lo dije yo la semana pasada que está trabajando muy bien los cambios orientación les está generando mucho daño rival deshojando orientación puesto que tenemos muy buenos desplazamientos en largos buscamos las bandas tenemos dos Flecha y dos tíos que están a ahora mismo por encima del resto pero vamos sin ninguna ningún tipo de duda entonces seguirá si bien lo que dice Paco Paco y yo compartimos mucha muchas opiniones cumple yo de todas formas te cambia todo tú puedes llevar una dinámica ascendente de totalmente en Liga pero nunca ellos no vale tengo colchón no tengo colchón en un play off fuera de casa en cajas de ese mira al año pasan a lo que nos pasó luego en casa es complicado remontar años es cuando a lo mejor luego en casa si vienes con un resultado desfavorable deben más la presión puede creer nerviosismo y creo que esos fallos defensivos en los que ahora se tiene que centrar Luigi el equipo que creo positivamente porque la defensa es una defensa de garantías son equipos Villarrobledo Socuéllamos que te van a crear y que te crean de hecho muchas ocasiones pero lo que ha dicho Paco yo lo comparto totalmente yo también he tenido la capacidad el año pasado de ver un play off no tiene nada que ver

Voz 1087 33:58 desde luego ahora yo te digo que me firmó un tres cuatro para cualquier elimina

Voz 13 34:01 sí evidentemente evidentemente pero en Villarrobledo fue al revés entonces

Voz 1087 34:07 bueno tampoco es un mal resultado para Villarobledo

Voz 14 34:10 simplemente evidentemente que el es está en la dinámica de de de jugar bien arriba lo que yo digo sigo manteniendo que tenemos potencial pólvora suficiente para cualquier equipo de play off y de incluso para hacernos con el campeonato

Voz 18 34:23 dejó dejadme que haga una hay que avanza

Voz 1087 34:25 se quedó sin hacer los recados sigue viva

Voz 16 34:29 es una consecuencia de los pases eso es ser del centro del campo es lo jaleo

Voz 1087 34:34 la nación cogidos hará ahora no me tengo que evidentemente venta hacer una bolsa Emilia ya te despido que tienes que tener la oreja Un poquito de la tertulia acepte placer amigo

Voz 20 34:49 un amigo medio nada pero te convence

Voz 1087 37:39 dos minutos y diez segundos nos quedan José Luis de tertulia de está mirando el reloj

Voz 18 37:44 en quince o veinte segundos

Voz 1087 37:47 no nos quedan dos minutos

Voz 18 37:50 eh eh veinte segundos parece tres cosas tres apuntes que no quiere olvidar primero en Socuéllamos el Conquense jugó sin Víctor Kalaje sin Fran Simón Pablo con colindante jugadores que soy los fichas apuntalan toda la defensa así que estamos jugando con jugadores como Alonso eh como sillas contra jugadores como Quique compañía que son unos diablos unos auténticos diablos en el Socuéllamos hacemos lo que se puede segundo gol hacemos a pesar de esas bajas once victorias en los últimos doce partidos tercero toquemos madera pero lo mismo que el pasado domingo ante Socuéllamos de paso lo que pasa y ganamos a lo mejor el próximo día contra el Manchego somos nosotros los que estudiamos fuera no ganamos ahora está claro que es ese nada va

Voz 1087 38:45 de ganar en Socuéllamos si el domingo no le ganaron cero el teléfonos las cosas del fútbol una cosa Mary

Voz 18 38:51 cimiento sino o coge la recompensa yo también quiero

Voz 1087 38:54 no reconocer la labor del Villarrobledo que se le pusieron las cosas feas L adelantó La Roda al Conquense apretando después de ese partido en Socuéllamos y aún así tuvieron la la fuerza y la el fútbol Juanma Acevedo que también vale una pasta en estos momentos más probablemente que cuando lo ficharon que que te saca las castañas un partido malo eso es sólo bueno futbolistas que es el hacer los que están en los momentos importantes son los caros son los que a veces nosotros no podemos llegar pero lo estamos haciendo muy bien