SER Deportivos Cuenca (14/03/2018)

en la actualidad deportiva en Cuenca

Voz 2 00:24 qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca llevamos muchas previas históricas con el Ciudad Encantada así que ya va tocando un premio hoy tenemos otra de esas previas históricas el Ciudad Encantada se juega en Pamplona esta tarde la posibilidad de meterse en la fase final de la Copa del Rey de balonmano ahora vamos a conectar en unos minutos con la expedición del Ciudad Encantada para conocer la última hora de abriremos sanedrín con Israel Pérez y Jesús cuarta además os vamos a contar la vuelta de la Balompédica los entrenamientos y que se ha confirmado que Pablo

Voz 3 00:55 colín no ha podido esquivar el quirófano confirmado la rotura total del ligamento cruzado de la

Voz 2 01:02 ella tendrá que operarse

Voz 3 01:04 además tenemos entrada para el Conquense Manchego de este domingo entrará gratis

Voz 2 01:10 tienen que responder a esta pregunta cuántos puntos tiene ahora mismo la Balompédica el primer correo que llegue a deportes arroba ser Cuenca punto com con la respuesta correcta la entrada será para el recuerden cuántos puntos tiene ahora mismo la Balompédica deportes arroba ser Cuenca punto com además nos vamos a ir

Voz 4 01:29 a la Casa del Agua para hablarles de la

Voz 2 01:31 la Escuela del Corredor es que en la casa del agua no sólo se nada sino también se corre tenemos que contarles las novedades del circuito de tu Andoni carreras por montaña que se presentaba esta mañana en la Diputación

Voz 3 01:47 todo eso hasta las cuatro de la tarde así que no perdemos más tiempo y abrimos

Voz 10 04:50 eh

Voz 11 05:00 el de ayer tenemos

Voz 4 05:03 esa la expedición merecido hacen Gándara en Pamplona a partir de las ocho de la tarde se juegan ante Anaitasuna el pase a la fase final de la Copa del Rey de balonmano que se celebrará en Madrid entre el cuatro y el seis de mayo sesenta minutos separan a los conquenses de esta cita que sería sin duda histórica para el club llegan los de lidió con una renta de cuatro goles conseguidos en un partido de ida que serán cinco Ciudad Encantada supera los veintidós tantos que consiguieron los navarros en Cuenca primera parada en estas SER Deportivos en Pamplona desde allí nos atiende el entrenador del Ciudad Encantada Lirio Jiménez líder qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 13 05:40 hola buenas tardes viene contando los minutos me imagino para que llegue la cita

Voz 0578 05:45 sí ya con ganas de que llegue el partido no porque bueno creo que batir constante al equipo y bueno lo que estos partidos a ambientazo que va a haber puesto monitor de jugar no bueno pues seguro que hayamos así pero el equipo te voy a utilizar llegue el partido

Voz 4 06:04 haber notado ambiente hostil por Pamplona ya desde que habéis llegado

Voz 0578 06:09 no lo hace antes súper encantadora eh bueno lo que no hemos encontrado luego no parece que a partir total de no

Voz 4 06:14 bueno de momento todo normal también es un día laborable así que la gente me imagino que hasta última hora no llegará al pabellón por lo demás todo normal no el entrenamiento el vídeo esta mañana normal todos los jugadores normales ningún incidente la comida bien sin gastroenteritis

Voz 4 06:58 lidió muchas veces comentas en la rueda de prensa que la noche antes de un partido visiones en la cama como va a ser como visiones de ayer que va a ser el partido de esta tarde noche

Voz 0578 07:08 bueno pues claro que su partido de dichas deja mucho que llevamos estoy sufriendo tiro que hizo a los jugadores obviamente aceptar doce que para nadie partido hemos partido de Liga en este humedal acabado porque cuatro goles no es una renta como para poder relajarte y con el tiempo ni mucho menos eh los Ivo equivocaríamos si perderían porque muchos seguro entonces bueno el partido que el equipo está en la pista con la competir seguro igual vamos a ver vamos a ver como al final será las cosas pero pienso que el equipo está en condiciones óptimas para poder esta porque pasar la luz

Voz 4 07:41 el reloj se puede decir que va a jugar a nuestro favor me imagino a Ono Anita suena que intentará coger ventaja pronto al principio jugárselo el final cuando lleguen intentarán llegar me imagino esos tres cuatro últimos minutos con una ventaja de cuatro cinco goles para que el partido sea cero cero y jugárselo al final

Voz 14 07:56 no

Voz 0578 07:57 si ellos a seguir siempre en su casa de Potes en una salida muy fuerte he como un Alfa esas muy muy agresiva muy Elsa mucho contraataque intentaba meter goles Si el partido se ampara en el Camp Nou digamos que contra esta vez sólo con los no con correr como locos e igual en hacer las cosas bien no creo que ellos van a salir muy muy muy muy fuertes nosotros tenemos que seguir igual o más porque eso es fundamental marcarnos el periodo de los peores minutos intenta cada vez que parcial e abatió a partido pero creo que es la es la ley inicio va a ser muy importante que nosotros estemos bien metidos que nosotros cometemos momentos siete competimos

Voz 4 08:38 los nervios les perjudicarán a ellos sobre todo si como dices conseguimos ganar el primer parcial de diez minutos

Voz 0578 08:43 sí está claro que según pasaban los minutos y somos capaces de mantener la ventaja gustar dentro de oír dando el partido pues bueno creo que ese es uno de los objetivos no intentar que lo tuvieron muchos por delante del marcador irán ganando espaciales no

Voz 4 09:01 ahora que faltan horas para llegar al choque sigues viendo la eliminatoria como la veías después del partido del sábado en el salga al al cincuenta por ciento

Voz 0578 09:08 sí sí yo creo que como al cincuenta por ciento de una renta de cuatro goles ante un equipo como su casa con su gente es como si fueran pero no lo que quiero es que ellos saben que hay mucha igualdad y eso supone importantes pero juegan en su casa ellos así podía papiros tanto Europa como el eco Parr y nosotros estamos en las habitual nuestros bueno que está la era muy igualada como está la Liga ahí pienso que este tipo de partidos en que mentalmente es más metido y el que ensayista sepa sufrir se llevará el gato al agua eliminatorias no

Voz 4 09:42 bueno pues nosotros de ahí sabemos un rato me imagino que en partidos como hoy el cansancio ni hablarlo no aparece el sábado Jones

Voz 0578 09:49 porque si yo no creo que alimentan estamos preparados para el partido y físicamente estamos muy bien que los partidos de ninguna excusa no yo eran jugando con uno menos otro me con el sábado entonces pero que no hay ninguna excusa los equipos que como te digo al cincuenta por ciento y que lo hagan mejor pasarán

Voz 4 10:05 si te metes en la Copa habrá que pedir otro aumento de sueldo

Voz 0578 10:08 bueno qué momento vamos a intentar ganar el partido y luego ya veremos Low

Voz 13 10:13 bueno vamos líder esta noche muchas gracias un abrazo lidió Jiménez el entrenador del Ciudad Encantada venga vamos a abrir Sanedrín y rape decidirá qué tal cómo estás buenas tardes hola buenas tardes

Voz 15 10:26 yo ahora falta un abrazo

Voz 13 10:29 alta afilar cuchillos para esta tarde hombre no creo que

Voz 4 10:33 a falta Jesús Huerta Jesús cómo estás buenas tardes

Voz 14 10:37 hola buenas tardes momento de sueldo no sé pero escuchar ofertas de Berlín lo mismo le llega alguna vez

Voz 16 10:45 el año para el que el que el fin de año

Voz 4 10:52 haber de uno en uno el Jesús I

Voz 14 10:55 no digo yo se lo está mereciendo con lo que estás en el equipo

Voz 4 10:58 y me ha parecido intuir que Israel decía una oferta de Naturhouse o no

Voz 16 11:02 y para terminar de hermanar

Voz 4 11:06 sí con Anita Sonata menos hemos hermanado también bueno les pregunto en el listado de partidos históricos que tenemos en el Ciudad Encantada donde situamos el de esta tarde

Voz 14 11:19 en los gordos en los gordos como

Voz 16 11:22 unas cuantas que hemos jugado contra Anaitasuna con con distinta suerte casi siempre favorable pero en os dé para hacer historia e además tiene ese componente digamos benevolente que si nos la pegamos caemos derrotados en el partido y la eliminatoria no tiene bueno pues una trascendencia digamos histórica institucional negativa como pudiera ser un descenso o la pérdida de un título ahora como vemos el pasito para la Copa se confirmaría eh por lo que venimos anunciando muchos desde hace tiempo que estamos en el momento más brillantes de la historia de la institución

Voz 14 12:02 sí me da top tres yo diría sin lugar a dudas lo único que destaca que para mi gusto le quita un poco de sabor eso que la Final a Ocho ya me entiendes de las Finales ocho ex agentes una final a cuatro me parece ya que más que de sobra Hinault unos cuartos de fines jugar unos cuartos de final la fase no me no me gusta ese formato

Voz 4 12:23 bueno yo te lo explico si ese formatos para que los cuatro primeros no juega ni una sola ronda y clasifiquen directamente

Voz 14 12:29 sí ha ojalá aseguró que el año que viene no cuenta vosotros los cuatro yéndose

Voz 16 12:33 qué tal y bueno yo creo que también un poco el formato Copa del Rey de basket de de bancos y concitar a las aficiones en una serie durante mucho tiempo etc pero bueno habrá que convenir que a día de hoy hay distancia entre el baloncesto y el balonmano cosa que no ocurrió en algunas ocasiones

Voz 14 12:52 sí está probando y bueno Ekin es un formato que incluso los puede venir a los otros vienen aplicando porque a nosotros puedo meter mucha gente allí viviendo en caso de que lo que es que sale giro eh vamos yo estoy como como un niño con la ilusión

Voz 4 13:06 yo también lo reconozco Iturrate ha el partido crees que nos puede remontar Anaitasuna

Voz 16 13:12 hombre como no va a dar miedo en los visto además eliminatorias no sólo en Copa del Rey sino en Europa en la que ni siquiera ocho y nueve goles de diferencia eran suficientes con ella relativamente parejos quiero pensar en una final de Copa de Europa de balonmano entre Montpellier y el otro equipo desaparecido que están a ciudad a la que vamos a jugar esta noche pero bueno a la hora de la verdad eh yo creo que está todo muy igualado que efectivamente cuatro goles e pueden no ser nada con el factor cancha yo añadiría que van a ser cinco Iker encantada con la mentalidad con la que va a salir siendo el principio de la semana con frescura en las piernas quiero ver volvió a subrayar la frase como levantan cinco goles e cuando hasta ahora siendo en competiciones distintas le ha costado sangre sudor y lágrimas incluso ganarnos por un gol a muchos equipos e a domicilio

Voz 14 14:08 ha habido un remedo recientemente cuando de de los que fuera ácimo en un lugar como la catedral a jugarte una clasificación pues da la mitad demasiado respeto voy temblor de piernas dicho lo cual yo creo que también no vamos a esa lucha tienen que era cinco goles seguro yo creo que de veintitrés goles al Zidane captaba marcará va marcar allí con poco que que tengamos acierta o con y sobre todo con vitoriano que está en un momento Ximo y a partir de ahí eso es un plato ellos nosotros ya hubo muchos partidos para usando sale exactamente los mismos que ellos llevamos cuatro partidos en doce trece días lo los dos equipos ellos tienen mayor plantilla pero también ellos entre ovejas que cesó el que él el factor cansancio que es el que más miedo me Darío que era un poco mitigado por eso y porque el sábado pasado contra cargas por su damos muchísimo menos de lo esperado la verdad sea dicha

Voz 4 15:01 Israel las claves y yo espero un partido donde Anaitasuna salga muy fuerte que intente conseguir cierta ventaja al principio quizá jugársela todo a cara o cruza al final del partido

Voz 16 15:13 sí sí está claro que ellos primero por obligaciones del marcador a tener que remontar segundo para estar en casa Itar tercero por ese añadido extradeportivo eh ambiental barra sentimental que la metido con el con el partido del pasado del pasado miércoles eh van a salir pues con el cuchillo entre los dientes que medir muy mucho eh la labor arbitral y a defensivas de dos presumible cero con angelitos verdad en el centro de las dos defensas

Voz 4 15:44 empezando por ejemplo en sabes caso de Cristiano

Voz 16 15:47 ID Antonio Bazán ir hago buena pues las claves Luisa creo que las portería gana tener que decir muchísimo el otro día se fueron vivos por la actuación absolutamente proverbial esa Jay el joven internacional español en la segunda mitad y estoy convencido que Leo Maciel el eh tiene en el bolsillo esta noche una actuación mágica eh pero ópera al cien por cien a partir de ahí bueno pues hacer exactamente lo mismo que en tantos partidos que hemos jugado a domicilio e cabeza fría trabajar e intentar ganar el partido olvidarnos de jugar con diferencias y demás así jugar con madurez esa recta final y en otros partidos han costado los puntos pero hoy puede ser un partido de una eliminatoria

Voz 4 16:33 huerta por donde pasan las claves que nos puedan darle la clasificación para la fase final

Voz 14 16:38 sí bueno pues yo creo que en primer lugar no dejarnos llevar por el ritmo que nos van a intentar someter vallas veinte partes vuelvas loco

Voz 4 16:46 minuto uno

Voz 14 16:47 y nosotros no tenemos que jugar también un poquito con el tiempo masticar los ataques eh no no dejándose llevar por la precipitación con la que cubana con la que yo creo que van a Juba para ellos Iker también a la vez primeros va a poder jugar en su contra y luego también si Così estamos frescos intentar jugar como hemos hecho hasta ahora is y seguí desgastarse mucho en la primera parte como este equipo a una hacer este equipo nosotros solemos ir unos cuantos son cuatro goles de ventaja a cinco en algunos partidos y luego empezamos a bajar a Segunda si consigues hacer eso en Pamplona y te vas de tres desde tiene que remontar ocho goles en la segunda parte y eso ya son palabras mayores pues ya que también está bien mantener tú tu estilo de juego intentar ganar el partido por lo menos que intentar ganar esa primera parte

Voz 4 17:31 luego Israel Huerta si mañana nos clasificamos para la Copa yo creo que se merece otro sanedrín de estos bueno yo creo que ha sido para celebrarlo sin duda sin duda cierra la puerta a un abrazo como siempre un placer Astra

Voz 16 17:45 es un placer como siempre hasta luego

Voz 19 19:24 cariño

Voz 1 19:25 arde

Voz 4 19:28 en esto no podemos ayudarte para todo lo demás sí

Voz 20 19:33 limpieza sites atascos posean saneamientos alcantarillado inundaciones tuberías cinco piscinas disponemos de cámara de inspección Pía tendremos en el mismo momento que lo necesites con la profesionalidad y eficacia de nuestro equipo aportando las soluciones más adecuadas limpieza sigues atascos posean el mejor equipo Avenida del Mediterráneo sin número teléfono seiscientos noventa y dos noventa y cinco cincuenta y nueve veintiséis entra en nuestra web ves atascos Josean punto es

Voz 3 20:12 buenas caras en el regreso de la Vall

Voz 4 20:14 en los entrenamientos sonrisas y buenas caras pese al mal tiempo la victoria del domingo en Socuéllamos asentado bien hoy regresaba la Balompédica a los entrenamientos entrenamiento en La Fuensanta pasado por mucha agua bajo una intensa lluvia constante se han tenido que ejercitar los hombres de Luis Ayllón para comenzar a preparar el partido del domingo a las doce ante el Manchego la novedad en el entrenamiento ha sido Víctor Kalaje el lateral brasileño ya saben que fue baja a última hora el domingo por unos problemas musculares también ha entrenado con normalidad el cántabro Vicky que forzó el domingo para poder jugar el partido importante ante el Socuéllamos y acabó bastante tocado hoy ha entrenado con normalidad no no son han notado absolutamente nada tampoco se le han notado ninguna molestia especial a Víctor Kalaje las ausencias en el entraron han sido tres Frank Simoni Fabián los dos siguen recuperándose al margen del grupo ninguno de los dos hasta Don Mendo locos Colleen que al final no ha podido evitar el quirófano tendrá que operarse en Pamplona donde había viajado para buscar una segunda opinión a su lesión ya han confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla Pablo II colín cómo estás buenas tardes es

Voz 22 21:28 a ver si al final

Voz 4 21:30 qué te han confirmado lo que pensábamos no que tenías Roh totalmente roto el ligamento cruzado

Voz 22 21:36 sí bueno y demás de ver a varios especialistas y afirmó que está roto y cruzó

Voz 4 21:45 así que ya no queda otra que pasar por el quirófano no

Voz 22 21:48 sí ahora bueno esperar cuando uno con el club pasen los trámites para que me operé Ny nada tanta gente

Voz 13 21:56 pues no porque viajas te Pablo a tu tierra para que te mira

Voz 4 22:00 se un médico que tenía más confianza por así decirlo

Voz 22 22:05 sí bueno en Pamplona y que le llevó a un lesionado mio si tengo mucha hace mucho tiempo oí y me diera Gemma si no eso no confirmó lo que ya esperaban

Voz 4 22:22 el médico que ha tratado Iker Muniain no por decirlo encima de la mesa y que le ha llevado bastante bien por ahí de de ahí que te has puesto tu en sus manos también no

Voz 22 22:32 sí eso es con el a revisar recuperarlos ejecutado a la primera Godiño Purito hemos me llevo muy bien y bueno ahora la segunda están ello instamos función Eli icónicos mostraran once estas

Voz 4 22:47 qué es lo que te he dicho que es lo que te ha dicho que operación y cuánto tiempo para para volver

Voz 14 22:52 ninguna persona el santo

Voz 22 22:55 no cree que no pero el posible impacto podría no me operé de paro buscarlo cuanto antes y bueno no me tampoco porque eso es un poco ver poco a poco pero o cinco seis meses pues el que te pues toda la sobre jugando un poquito

Voz 4 23:15 lo hará más prisas ponerle fecha esa operación no que no se demore demasiado

Voz 22 23:19 sí eso es para agilizar la operación Ny cuando ante los velaban poco

Voz 4 23:31 te animo cómo andas

Voz 22 23:33 bueno ahora ponga un poco asimilando pasaba unos días de bastante malos pero hay algo como lo que podía ser muy ya han hecho un poco la idea pues bueno no pudo

Voz 1640 23:43 estupenda ya es tu primera lesión importante

Voz 22 23:47 sí sin a quitando un par de dientes que tuve hace tiempo diamante ha seguido dirías esto pero de ser un grado de la primera que sí

Voz 4 23:57 bueno ya sabes ahora toca trabajar no queda otra concienciarse y a volver lo antes posible

Voz 13 24:03 un abrazo Pablo cuida de

Voz 23 24:15 vale

Voz 3 24:20 no nos acercamos ahora hasta la casa

Voz 4 24:23 del agua para demostrarles que allí no sólo se nada sino que también se puede correr coral Torrijos cómo estás muy buenas tardes

Voz 1640 24:31 hola buenas tardes que tan bienvenida gracias

Voz 4 24:34 coordinadora del club del corredor de la Casa de la verdad

Voz 1640 24:37 sí eso es que es el corredor pues en el club del corredor nació hace ya un año oí es pues una escuela que enseña a correr y tenemos pues para todos los niveles

Voz 4 24:51 bueno pues cuéntanos qué niveles tenéis en Cruz del corredor

Voz 1640 24:54 pues acogemos a todo tipo de personas en este caso corredores tanto

Voz 4 24:58 gente que nunca ha corrido y hay que iniciar

Voz 1640 25:01 en este tipo de de actividad gente que pues corre de vez en cuando oí que era hacer pues desatada ya Suu Swat vía preferente y luego ya gente pues avanzada que ya lleva corriendo años si tiene algún objetivo de pues mejorar marcas cosas así

Voz 4 25:17 así que coges a todo tipo de personas no desde el que no ha corrido ni un kilómetro nunca de manera continuada en su vida aquel que ya es un corredor habitual no

Voz 1640 25:26 pues sí esto está abierto a todo tipo de de niveles Si ya ya te digo de gente que quiera que le guste esto de correr todo el mundo sí a ver el una actividad que es muy fácil de de comenzar no necesitas nada así nada más que unas zapatillas voy ganas de correr visita mucho más y luego también pues eso sí que es cierto que es importante pues el tener una una buena zapatilla hay una o una buena ropa pues eso que Satrapi hable hay pues que sea adaptada la actividad que hacemos

Voz 4 26:01 hay requisitos prácticamente ninguno unas zapatillas y ganas como dices no

Voz 1640 26:05 sí eso es sus monitores titulados

Voz 4 26:07 no los que estáis dentro detrás de este club del corredor

Voz 1640 26:11 sí es importante que la gente pues se ponga en manos de gente cualificada lo que que sepa lo que hace entonces Somos eh graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Voz 4 26:23 y coral siempre aconsejando a la gente no que que pide consejo no que os aconseje que os pido consejo a vosotros porque les voy a enseñar a correr porque correr va más allá de ponerte unas zapatillas y salir y hacer todo lo que sea es hasta que te cansas

Voz 1640 26:37 sí es es muy importante que la gente sepa que que no sólo salir a correr mucha gente sale a la vez por ahí corriendo un poco sí pues eso sin unas pautas sin una planificación y como digo no es sólo correr hay cosas que hay que trabajar también pues como la técnica la fuerza hay otro trabajo que va detrás y se quiere también ir mejoran

Voz 4 26:59 poco a poco los resultados irán mejorando también me imagino no Pablo Tina veinte

Voz 1640 27:03 eso es poco a poco al final se la gente llevaba su plan de entrenamiento adaptado a sus características y ellos mismos Man van viendo su progreso

Voz 4 27:11 los horarios de las clases que esto siempre es muy importante seguro que nuestros oyentes que estén escuchando esta entrevista con el con Coral Torrijos que es la coordinadora de pude el corredor eh qué horarios le decimos

Voz 1640 27:23 pues tenemos horarios un poquito también adaptado pues a todo tipo de profesiones a gente que no puede ir por la tarde y viene por la mañana hay gente que sale también tarde de trabajar y a partir de las ocho entonces tenemos horario matutino que es de diez a once y media de la mañana y luego también vespertino que es de de seis y media ocho luego de ocho nueve y media que prácticamente

Voz 4 27:48 es todo el día no para poder apuntarse

Voz 1640 27:51 estamos dar todo tipo de facilidades cuotas también adoptó das si teníamos unas eh dos cuotas los tipos de cuota para abonados y gente externa y aún así hemos sacado tú otro tipo de cuotas pues para gente que no pueda ceder a la instalación y sólo quiera correr que es bastante más más económica y también pues eso e intentar un poco abarcará a todos

Voz 4 28:13 con los bolsillos además Weiss más allá de las clases no organizáis también viajes hace charlas deportivas de a consejos de dar consejos no sigamos Armani

Voz 1640 28:22 estado e un par de charlas medie suelen sirve suelen ir enfocadas a a lo que se Errani la actividad y son pues eso bastante interesantes porque aprendes cosas que la gente desconocía antes parte de eso pues también organizamos viajes también hacemos salidas un poquito pues hemos salido albergues pues para juntarnos todos juntos y también hacer

Voz 4 28:47 oiga no si quedadas trimestrales

Voz 1640 28:51 no mensuales hacemos una quedada Trail mensual un poquito para pues para cambiar un poco del asfalto a la montaña a lo que la gente también conozca de que no se ocurre igual en una en un una falto sabe algo llano que la montaña pues

Voz 4 29:06 verdad que vayan conociendo también el otro

Voz 1640 29:09 puede desnivel el tipo de terreno y es otro rollo boli para puntuar se acerque no la Casa de la UOC que llame por teléfono no si yo bien se pueden acercar pues recepción en la Casa del Agua pero también hay un teléfono disponible y ahí sale puede explicar todo detalladamente

Voz 4 29:24 Coral Torrijos es coordinadora del club del corredor de la Casa del Agua muchas gracias muy amable

Voz 1640 29:28 muchas gracias a ti visto

Voz 4 32:00 más cosas esta mañana se ha presentado la cuarta edición del Circuito de duatlón y carreras por montaña del la Diputación Provincial de Cuenca por ahí tenemos al teléfono Nacho Lillo jefe del servicio de deportes de la Diputación que nos va a contar las novedades Nacho qué tal cómo estás buenas tardes hola buenas tardes pues muy bien muchas gracias cuéntanos Moracho y cómo va a ser esta IV edición del Circuito de duatlón y carreras por montaña

Voz 15 32:26 bueno pues eso la que tiene algunas novedades y que yo creo que son dignas de resaltar en principio este año se igualar el número de pruebas en cuanto actuando en el promontorio siete y siete eh que el año pasado no era exactamente así es un circuito que bueno que que comenzará ahora en abrir el día veintidós en total voy va hasta el día once de noviembre es decir que bueno tengo los los meses de carreras alternando pues dual donde y carreras de montaña ir en cuanto a la novedad hoy una de las las importantes que tenemos escaños la inclusión de la Casa de la categoría junior que hasta ahora no existía era para mayores de edad ya los otros circuitos también hemos ido introduciendo esta categoría aunque no lo hemos introducido para las carreras de montaña ha sido hemos introducido esta esta categoría

Voz 12 33:19 la las para los Duhalde

Voz 15 33:21 entonces a partir del año dos mil dos mil dos podrán participar e en esta categoría en esta nueva

Voz 0578 33:30 te a enseñar la actual darles tanto chicos como chicas

Voz 4 33:33 muy interesante me imagino que responde a la demanda no que había sí sí

Voz 15 33:39 también un poco dar continuidad al esfuerzo que también hacemos como bien sabéis el deporte escolar en cuanto a al al triatlón que desde hace entidad Loles Loles dentro de de lo que la especialidad deportiva dentro del deporte en edad escolar in para darles continuidad y también un poco jo de de más calendario para poder realizar eh dual donde se unen

Voz 0578 34:01 pero la cercana como como son los de la provincia de Cuenca son les Cross todos es decir que que se hace en tanto la carrera como como la bici se hace por por montaña hizo con la verdad que son muy atractivos y sobretodo para los chicos jóvenes pues son lo son aún más

Voz 4 34:19 como siempre me imagino Nacho que una de las cosas más complicadas la del cerrar ese calendario no intentar cuadrar y queríamos

Voz 15 34:26 extremadamente si además es que intentamos siempre que los dual dones como es una especialidad que tiene relación también con eh

Voz 22 34:35 con la MTV no coincidan

Voz 15 34:38 el mismo fin de semana dual dones con carreras de mete del otro circuito ni tampoco coincidan carreras de montaña de este circuito con las carreras populares de del otro circuito de tal manera que e los participantes puedan hacerlo en distintos circuitos sí en la salvedad de que de que coincide las pruebas el mismo fin de semana entonces es un calendario complicado

Voz 0578 35:00 sí bueno pues al final lo hemos conseguido

Voz 15 35:03 es decir que el símil que se me olvide que las alguna prueba la eh empiezan Motta el día veintidós de abril y luego en Villamayor de Santiago teníamos previsto Lacy se quedó en que en que la prueba va a ser el duatlón el trece de mayo en la segunda prueba pero al después de enterarse de que impone la fecha de la lado para el tres de junio eh osea el mismo día trece de mayo esta prueba va pasará al tres de julio y aunque la información e digamos publicitarias y que lo sí que pone esa fecha trece de mayo las una queda pasa el trece de junio es decir que hasta en estas cosas bueno pues se tienen en cuenta para que los borradores puedan participar en las distintas pruebas

Voz 0578 35:43 como no en la en la vuelta

Voz 4 35:46 acción non para no solapar prueba sino

Voz 15 35:49 indudablemente bueno pues tenemos que intentar entre todos ayudar

Voz 0578 35:52 eh no no al revés a ponernos darnos ponernos obstáculos no hoy gravemente pues pues de la posibilidad de participar en ambas pruebas para mucha gente es es interesante sobre todo el de la zona de la zona de de Villamayor Horcajo Tarancón que como sabéis también hay tuvo es de triatlón ahí pues de alguna manera también son gente que quiere venir del Good

Voz 4 36:15 lógicamente en Nacho previsión de participación para esta cuarta bueno también

Voz 15 36:20 hasta tuvimos en aproximadamente mil quinientos participantes en este circuito yo espero espero que vayamos subiendo no no tampoco demasiado porque la participación en los doblones no es demasiado alta en las

Voz 0578 36:31 de montaña sabes tengo es demasiado alta pero bueno

Voz 15 36:34 vayamos subiendo es un circuito que además nos hace mucha ilusión porque porque también desde el punto de vista al territorio llega a zonas donde los otros circuitos no llega eh que pues pues todas las zonas de montaña Salva Cañete traga DT Carbonero

Voz 0578 36:49 las van a media Villalba de las Sierra Santa Cruz

Voz 15 36:52 no ya son son lugares donde habitualmente otras pruebas pues no llegan y sin embargo pues este este circuito sí que si queríamos que que reordena la geografía provincial

Voz 0578 37:02 sí me hace mucha ilusión IFPI quería contar una cosa

Voz 15 37:04 interesante respecto al cuidado del medio ambiente que este año con la inscripción del circuito vamos a regalar a todos los participantes Un vaso reutilizable plegable para que se hidraten porque no vamos a entregar sobre todas las carreras de montaña no se van a no se va a permitir ya este año veinte dar voz inculcó botellines de agua sino que habrá que rellenar su propio vas

Voz 0578 37:24 ya los correos de montaña mucho tiempo tienen pero nosotros está en el halago lo esperable especial aquí ir así

Voz 15 37:32 evitamos también el deterioro del medio ambiente

Voz 4 37:34 pues se haga como siempre

Voz 0578 37:37 en lugares específicos en por ejemplo los lunes para que se tiren eh todas las vemos los botellines en en el lugar donde hay que tirarlos sino se queden por ahí tirados en cualquier sí

Voz 4 37:46 pues un paso más iba a decir en el cuidado también del medio ambiente más allá de ella tenis porque si por cuidar el medio ambiente que tenemos en la provincia por último por ir cerrando Nacho inscripciones precios algo que no puedas comenta

Voz 15 37:59 si los precios se mantienen con respecto al año pasado con precios ya sabéis que son bonificados de participado en el en el circuito anterior e ir en Acciona cada al circuito pues cuesta doce euros e nueve para los que finalizará el año pasado siete cuadros que financian todas las pruebas y parados Junio allí eh las inscripciones hasta el día seis de abril eh en principio aunque igual la ampliamos un poquito más

Voz 0578 38:26 por qué bueno como no empieza hasta el veintidós a lo mejor ampliamos a lo mejor alguno

Voz 15 38:31 días si vemos que que es necesario ir allí hay un talk lo interesante que también en otros circuitos e este año también empiezan a este que es que la expedición está bonificará hasta el domingo antes de la prueba a partir del domingo el domingo al jueves para evitar esos problema de congestión última hora las intuiciones y también de de esa digamos

Voz 0578 38:53 dificultades en no conocer el número de corredores

Voz 15 38:56 pues a partir de ahí son dos euros más

Voz 0578 38:58 para que la gente tampoco se inscriba también con antelación algo que está dando muy buen resultado en otros institutos

Voz 4 39:04 vi que facilita muchísimo el trabajo como bien dices de los organizadores conocer cuanto antes al menos tener una base hecha de cuánta gente puede participar en cada prueba porque ya ve y facilitan mucho la organización de todo y que todo salga mucho mejor Nacho muchas gracias muy amable como siempre

Voz 0578 39:21 pues muchas gracias a vosotros con los aceros eco de la noticia