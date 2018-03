SER Deportivos Cuenca (15/03/2018)

Voz 1 00:00 se deportivo la actualidad deportiva en SER Cuenca

Voz 2 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos marcar el Ciudad Encantada no jugará la fase final de la Copa del Rey de balonmano cayó anoche en Pamplona de once treinta y tres veintidós ante Anaitasuna otra vez la Copa se le atraganta al equipo conquense de todos los posibles panoramas que se preveían en el encuentro fue a fallar el lunes

Voz 0571 00:48 como en el que nadie esperaba la compra

Voz 2 00:51 la actividad del equipo ahora vamos a buscar todas las respuestas a nuestras dudas

Voz 3 00:56 con el entrenador del Ciudad Encantada lidió Jiménez en el Conquense tenemos una buena noticia que se ha producido en el entrenamiento de esta mañana horas la contamos como también nos vamos a hablar de Kus su un arte marcial chino que este fin de semana va a inundar Villar de ella Nos pondremos

Voz 2 01:11 las zapatillas para abrir una nueva edición de SER Runner Cuenca en esta ocasión vamos a hablar

Voz 0571 01:15 Lama muy buenas

Voz 2 01:18 así que no perdemos más tiempo y nos ponemos manos a la obra

Voz 1 01:23 pasiones es la Semana Santa la nuestra es tu salud

Voz 0846 01:26 en ortopedia deportiva Mediterráneo te ofrecemos la faja ortopédica una de las herramientas imprescindibles para los banqueros ya que proporciona un buen soporte a la espalda y protege la zona lumbar evitando posibles lesiones van cero mantente tradición incluida a tu espalda ven aprobarlas sin ningún compromiso ortopedia deportiva Mediterráneo Avenida del Mediterráneo número doce

Voz 2 01:51 agotó prima concesionario oficial Mercedes Benz en Cuenca informa de que durante todo el mes de marzo en los vehículos de ocasión estrellas seminuevos dispondrán de hasta cuarenta y ocho meses de garantía oficial sin coste adicional contamos con una amplia variedad de vehículo Mercedes seminuevos ocasión estrella con menos de cien mil los metros certificados menos de cinco años de antigüedad es fue oportunidad consulte condiciones en auto prima concesionario oficial Mercedes Benz en Avenida de la Cruz Roja Española kilómetro dos o llamando al teléfono nueve seis nueve veintidós sesenta y ocho once sin la emoción en Galina vive el Casino de Cuenca donde podrá disfrutar de las máquinas más potentes de la provincia con nuestra nueva ruleta electrónica la mejor y más atractiva del mercado Icon nuestros vínculos diarios así como los juegos tradicionales de siempre con físico ruleta americana black jack póker bonus torneos de póker LIC hay clasificatorios para ser el mejor jugador de Castilla La Mancha prohibe tu suerte estamos el abrazo del Romero número dos más información en el nueve seis nueve veintitrés setenta y nueve treinta

Voz 4 03:35 no pudo ser sucumbió

Voz 0571 03:38 el Ciudad Encantada anoche en Pamplona ante Anaitasuna derrota de once goles treinta y tres sorprendidos que deja al equipo conquense una vez más a las puertas de jugar la fase final de la Copa del Rey vamos a intentar encontrar una explicación a esa hecatombe que sufrieron los conquenses porque tenemos al entrenador del Ciudad Encantada Lillo Jiménez líder qué tal cómo estas buenas tardes hola buenas cada vez tiene una explicación a lo que les sucedió a tu equipo anoche en Pamplona

Voz 0318 04:08 bueno se lo que pasa porque lo vino se lo que pasó fue que es un partido muy muy muy malo en en todas las facetas de lo que es el deporte Aribert setenta herencia de físico a nivel menos competir lo que equipo tuvo un colapso un colapso total no en todos los aspectos producido por no se puso balear para situaciones que yo sí que creo que pueden ser esas pero es verdad que que me edición muy muy malo en todos los niveles de calidad el defensivo a nivel de contraataque a nivel de repliegue defensivo había realizado ya de balón yo que somos condenado no solo pudimos hacerla que fue el hizo en la segunda parte estuvimos allí ya con balón y con superioridad a Podemos a tres goles creamos ya pasamos la eliminatoria pues que consiguieron un parcial de cuatro cero no conozco más ya iba a ya ir bajando los brazos el equipo ya se vino mental y físicamente abajo y no somos capaces de reaccionar no

Voz 0571 05:05 muy significativo no es parcial de cuatro cero con un jugador más

Voz 0318 05:09 si esta inercia positiva pues bueno empezó la segunda parte Ale metimos tres cero de parcial nos pusimos a cuatro Balón para tres dos minuto dije perdimos tres vagones seguidos no fueron las de ellos sino fuegos de cierto de contraataque nos a de habla habla de que bueno es no lo regalamos no digo bueno a veces que es discurrirá termina con tiros cómodos llega así que para ser excesivo podía existir luchando ligándola no pero aquí estoy goles contrataque continuados de pérdidas de balón y eso justa eso unos costó eliminatoria no para mí

Voz 0571 05:44 es la primera vez yo diría hay que remontarse a mucho tiempo atrás que en el que el Ciudad Encantada no es competitivo en un partido

Voz 5 05:52 hubo vértigo

Voz 0318 05:54 no nadie puede eso también lo puede ser el colapso otro caso situación así o te dice el motivo de una pasar toda operara hemos competido nunca con los no somos devorado marcadores síntomas y ganan partidos y famoso hasta el final qué pasa esta vez he pasado lo el llamaron en el momento cuál debería de pasando a su partido de Liga que pasa pierde esos dos puntos no pero sí es verdad que en una eliminatoria no puedes tener un día malo no o el día malo el año pasado estuvimos en el peor momento de Esquire no cuando había la posibilidad de que juega a ocho mucho de ilusión a todo pues el día lo tuvimos ahí no que pasó a manos pues muchos factores no estará mi interés preparación de partido eh cuando hablo establo que yo me incluyo de toda la verdad de papiros incluida dentro de la el colegio me encubrimiento de acuerdo a yo no creo que responsable soy yo creo que no me partido preguntó factores creo que el equipo no empezó mentalmente S abajo los brazos porque es una doscientos fue nosotros no competimos a doscientos por hora y creo que a raíz de los sean escribir señala que lo que un poco de vértigo el tener que nos ha pasado varias veces ya si es verdad que no es una casualidad no lo que que que este tipo de partidos como para señal mucho a señaladas para sucesivas con fue el otras veces pero si no

Voz 0571 07:23 lidió con tablas de mala preparación de partido más allá de si se preparó mucho o poco que yo me imagino que será mucho y por eso le ganamos aquí en el Salgado ante Anaitasuna uno de los handicap con lo que te mueves es el número de efectivos con los que cuenta yo estuve en ese último entrenamiento antes de viajar a Pamplona y no tenías seis contra seis

Voz 0318 07:42 sí claro que bueno que se a las de Estados que la plantilla yo creo que no estamos no tenemos hacía para competir a estos niveles no hemos parado juegos eh poso y con equipos no juegan en el el pasado verano no trabajas tiraba mucho no nos castiga mucho Ikea emplearon unos cuatro esa recuperación del miércoles Salon del del sábado lunes eh tuviesen no entregarles el auge de cada partido la gente que no recupera bien eh gente que no puede que te entrena todos los puertos abajo pues al final no tú dices del partido no podía ironía pululan efectivos e ideas y concentración no también a nivel físico es importante pero evita el importante como consejera de El Asad debido a las obras que estamos en de dar ostentación me con estado miércoles sábado eso exige una máxima exigencia yo creo que estamos preparados para eso no

Voz 0571 08:44 el duelo no puede durar mucho el sábado nos visita a Granollers

Voz 0318 08:48 pero bueno que tiene el Sasemar que es un toro muy dura pero sí es verdad que yo confió en que el equipo en el tiempo que pasa delante non que eso punto tan otros pueden ser muy muy muy importante no porque cuando un rival directo de arriba que lo que tiene mucha exactamente voy a alcanzar la cuarta quinta posición no quiera o con los que hay muchos motiven BD para que el equipo reaccione no creo yo que estamos a racionar que es Nicolás eso que lo que nos pasó ayer que pasa que la actual equipo esto hacen paras una vez podamos en otro más paso el día que no tenía que pasarnos ha pasado varias veces pero yo espero que demos un paso adelante en la gente eh salgamos de del mal día de ayer lo olvidemos ya hoy primo ya que según pasando quedando ya es porque no va a hacer falta todo lo que hicimos no tuvimos habernos concentración Kira o concertación e miércoles sábado e hacen falta todo el apoyo del público porque pienso que el sábado noventa que la Junta voy a equipo

Voz 0571 09:50 pues seguro que lo hace reconoce el gran mérito que tiene esta plantilla a pesar de la decepción lógica de la eliminación de la Copa con los quedaba sólo un pasito para estar en esa fase final Lidia muchas gracias ya recuperar fuerzas muchas gracias esto lo lo bueno del deportes queda revancha cada muy poco tiempo

Voz 4 10:15 dejamos el balón mano hablamos de fútbol

Voz 0571 10:19 del Conquense que trasladó este jueves su entrenamiento al Luis Ocaña cuyo césped está infinitamente mejor que el de la Fuensanta ayer el césped de La Fuensanta con todo lo que ha llovido daba una sensación de muerto de seco de abandono en cambio

Voz 6 10:33 lo luce un verde bastante bonito

Voz 0571 10:35 es Luis Ocaña la plantilla cambio También la lluvia la de ayer en La Fuensanta por el viento como compañero de entrenamiento que tuvo como principal novedad la presencia de Frank Simón el medio centro volvió a tocar balón es la gran noticia sin duda en la Balompédica participó en la primera parte del entrenamiento luego se retiró por precaución cuando la intensidad la del entrenamiento fue creciendo su entrenador lucha John confía en poder empezar a contar con él en una semana

Voz 7 11:02 hoy ya sometido al calentamiento y sometido no juego corto no no tiene dolor y bueno va teniendo buenas sensaciones Si yo creo que quizás en una en una semana podamos empezará a contar con él

Voz 0571 11:14 por lo demás ausencias de Fabiani de a Pablo Carrasco Lim baja asegurar lógico para recibir el domingo al manchego así como Alonso que está sancionado vio el domingo la quinta amarilla además Víctor calar Hey Vicky han seguido entrenando sin problemas aunque el brasileño sigue con alguna molestia no está al cien por cien todavía aunque con la baja de Alonso por sanción probablemente tenga que forzar un poco

Voz 2 11:37 el auto prima concesionario oficial Mercedes Benz en Cuenca informa de que durante todo el mes de marzo en los vehículos de ocasión estrellas seminuevos dispondrán de hasta cuarenta y ocho meses de garantía oficial sin coste adicional contamos con una amplia variedad de vehículo Mercedes seminuevos ocasión estrella con menos de cien mil los otros certificados menos de cinco años de antigüedad es fue oportunidad consulte condiciones en auto prima concesionario oficial Mercedes Benz en Avenida de la Cruz Roja Española kilómetro dos o llamando al teléfono nueve seis nueve veintidós sesenta y ocho once

Voz 1 12:14 necesitas hormigón Hormigones tu solución de hormigón en hormigón Scenic estamos de celebración hemos cumplido un año en Cuenca y queremos contar con vosotros para seguir cumpliendo muchos más somos especialistas en dar el mejor servicio y en la calidad de los Hormigones contamos con personal altamente cualificado ya disponemos de la última tecnología para desarrollar nuestro suministro por los más de treinta años de experiencia en el sector por la garantía y calidad de nuestros servicios y productos por eso nos han posicionada en el primer lugar como empresa de referencia del sector del hormigón nos puedes encontrar en la carretera de Alcázar número cuarenta y nueve en info arroba Hormigones Félix punto com en tres uves dobles punto hormigón Scenic Cuenca punto com o en el teléfono nueve seis nueve veinte treinta y seis cincuenta

Voz 8 13:02 ha llenaban en liza en Cuenca le quitamos nuestras dos últimas solicitudes de Nissan Qashqai acentua ciento quince caballos sólo hasta fin de mes Marcelo por veinte mil quinientos ochenta euros con navegador de regalos sólo dos unidades sólo en marzo sólo veinte mil quinientos ochenta euros corre que se acaban aura Santo avenida de los Alfares sinnúmero cuenta

Voz 0571 13:26 este fin de semana se va a celebrar en Villar de Olalla el vigésimo noveno Campeonato Inter clubes en edad escolar de Quo Sub Se trata la de un arte marcial chino en el que van a participar doscientos setenta deportistas llegados de la provincia de Cuenca de Toledo y también de la provincia de Albacete este campeonato es clasificatorio para el Campeonato de España que se va a celebrar en Cuenca capital el próximo veintiuno de abril para charlar de ello tenemos al teléfono no uno de los organizadores Javier Belinchón Javier qué tal cómo estás buenas tardes hola buenas tardes Gelida lo muy bien ligado aliado ya me imagino que tendréis bastante liados Javier lo de primero te decía que es el curso bueno pues el curso

Voz 1357 14:09 es un arte marcial es lo que dijéramos lo que suelen denominar como Kung Fu fue lo que pasa es que es una palabra que que denomina pues a a todas los estilos e ir toda el sistema que hay en China entonces es una palabra occidentales están occidental Liza pero el kung fu el curso se busca u tiene varias acepciones todo eso viene a significar lo mismo con respecto accidente que es el confort

Voz 0571 14:41 como nos describe cómo es una pelea o una aún con vida

Voz 0318 14:44 bueno nosotros en nuestro tipo de

Voz 1357 14:47 eh de campeonatos tenemos eh se realizan tres pruebas una es de mano vacía e en equipos e ir luego pasarían a una forma que se llama pelea programada que es como una especie de pues de secuencias de acción donde cada uno sabe lo que eh los distintas técnicas de ataque defensa que lo vamos hacer y responde

Voz 0571 15:12 dicen pues no pasa nada

Voz 1357 15:14 estas son tres pruebas como he dicho votar tercer artista en la cual el grupo trabaja como un arma o bien pueden ser de madera o Metallica pueden ser Espadas pueden ser palos pueden ser lanzas esas tres modalidades son las hay en cuanto equipos y luego está la de E tema de individuales que sería e una forma nosotros amamos paro o Gwen Se realizan de que de manos vacías y luego estamos tratando la forma individual y luego pasarían a la segunda está realizarían o otra forma pero de armas e características de nuestros campeonatos por decirlo de alguna manera que compiten todos contra todos es decir no hay categorías de de chicos y chicas no hay categorías de textos no hay categorías de estatura ese es tantos mezclados eh eh estén dentro de los equipos pueden competir juntos chicos y chicas incluir dentro individuales pueden competir perfectamente chicas contra chicos la única eh eh diferencia o de la única manera que no Regino para separarlos son las edades aquí los cinturones es decir un cinturón amarillo no puede competir con un verde y un niño de tres años no puede competir con un niño de catorce

Voz 0571 16:29 lógicamente hablamos de un arte marcial de defensa o de ataque

Voz 1357 16:32 eh este arte marcial es un arte marcial predominantemente de defensa o quién no ha perdido todavía

Voz 0318 16:40 la eh por lo menos en con todo lo que yo he

Voz 1357 16:43 cabo midiendo todos estos años de pero lo está practicando no perdí un poco la filosofía que es una filosofía de él no violenta pero utiliza siempre siempre Éste dice que siempre debes de utilizarla cuando te tienes que defender agresión física nada única y exclusivamente siempre siendo lo más posible intentando causar el menor daño posibles

Voz 0571 17:11 a seis este campeonato en Villaverde Olalla durante todo este fin de semana donde y cuando lo podemos ver Javier

Voz 1357 17:16 pues sería el domingo dieciocho tendría comienza a las once de la mañana

Voz 0571 17:22 sí es clasificatorio para ese Campeonato de España que vais a celebrar en Cuenca en la capital el veinte de abril la cita cumbre por así decirlo no

Voz 1357 17:32 sí sí sí es es extraer clasificatorio para el de España

Voz 0571 17:36 pues muchas gracias por habernos acercado un poquito más este arte marcial y si les apetece ya saben este domingo en Villar de Olalla de las once del amena

Voz 1357 17:46 vale muchas gracias si me permites quisiera agradecer a las instituciones que han colaborado para que este eventos deportivos eh se podía desarrollar que bueno pues han sido la Federación Madrileña hecha madrileña de lucha El departamento de acuoso ha sido también en el Ayuntamiento o de Villarreal haya ha sido a la Junta de Comunidades el Ayuntamiento de Arcas de quería agradecerles porque es la verdad es que sin ellos no se podrían celebrar este tipo de eventos

Voz 0571 18:19 pues dicho queda Javier nosotros también nos sumamos a esos agradecimientos porque vaya viendo deporte y todo tipo de deporte en la provincia de Cuenca Javier que vaya todo bien este domingo un abrazo

Voz 1357 18:29 un abrazo y gracias

Voz 1 18:34 una corbata camisa

Voz 9 18:36 leerlo cien veces

Voz 1 18:40 por aquí se queda

Voz 9 18:42 parate Buene hay día vamos

Voz 10 18:45 elegir un asciende unas gran variedad de modelos ya unos precios y además la colección Moines pero sí

Voz 11 18:51 en multi lógicas Donate siempre hay unas gafas creadas para Ci calle José Luis Álvarez de Castro dos

Voz 1 19:04 cariño llego tarde

Voz 6 19:06 dir en esto no podemos ayudarte para todo lo demás sí

Voz 11 19:12 limpieza sietes atascos posean Sanya abiertos alcantarillado inundaciones tuberías tiras piscinas disponemos de cámara de inspección Fiat venderemos en el mismo momento que lo es con la profesionalidad y eficacia de nuestro equipo aportando las soluciones más adecuadas limpieza sites atascos posean el mejor equipo Avenida del Mediterráneo sin numerosos teléfonos seiscientos noventa y dos noventa y cinco cincuenta y nueve veintiséis entre nuestro web pesadas que es Josean punto es

Voz 6 19:42 si te gusta probar nuevos sabores pastelería caso mayor te los descubre

Voz 0846 19:46 M este vamos a descubrir los nuevos dulces con manzana y las deliciosas y apetitosa es empanadas con nuevos ingredientes bacon con queso e higos carne espinacas pulpo pollo con champiñones y más sabores que te van a encantar ven a pastelería caso mayor en calle Colón cincuenta y seis y pastelería cafetería Casamayor dos punto cero en avenida Juan Carlos I dieciséis en la plaza de Villarubia en Casamayor damos sabor a tu vida

Voz 6 20:14 una semana más abrimos Serrano el Conca

Voz 3 20:31 con un tono

Voz 0571 20:32 que Tony qué tal cómo estás buenas tardes buenas tardes luz y con Manuel Ruiz Gómez Deferr Manuel cómo estás buenas tardes muy buenas tardes hija pues muy bien el domingo Moscú verdad y por eso hoy hemos invitado a Mireya Lucas López Mireya cómo estás buenas tardes

Voz 12 20:50 buenas tardes muy bien hombre el domingo por reclamar

Voz 0571 20:52 moco

Voz 12 20:53 pues pues nada porque es un reto que que tenía en mente desde buena desde el año pasado que corrí la la Media Maratón y nada es una cosa que quería hacer y este año me he atrevido y me encuentro bien físicamente y mentalmente a por ello

Voz 0571 21:09 con cuántas horas la verdad dedicado a esta preparación me imagino que una barbaridad

Voz 12 21:13 pues muchas de normalmente entrenamos cinco días a la semana cinco seis bueno pues hay días que según el tipo de entrenamiento unos días tenemos series otros días tenemos tiradas largas pero bueno pide una hora pues hasta tres cuatro

Voz 0571 21:31 a la larga lo hemos dicho la

Voz 12 21:33 cuarenta y dos kilómetros y tres creo kilómetros exactamente mira te lo digo Kike López apuntados son cuarenta y dos pero no viene viene la

Voz 6 21:44 no vienes a da igual ya un kilómetro imagen meneo dieron convencieron

Voz 12 21:51 pues no no me han tenido que convencer vamos de es un reto que tenía yo en mente está cuarenta y dos seiscientos cuarenta kilómetros

Voz 6 22:01 el positivo de dos mil cuatrocientos veintiséis metros si tenemos unos poquitos

Voz 0229 22:09 buenas tardes Mireya buenas tardes después de de nuestro programa a supongo procede desde el asfalto y cuánto tiempo llevas corriendo montaña

Voz 6 22:18 pues montaña realmente llevo corriendo un par de años au no llegara

Voz 4 22:23 ya te atreves con la maratón ya digo a lo loco

Voz 1006 22:27 eh bueno muchísimas gracias extrae con nosotros lo agradecemos un montón ha pasado porque antes tú tú empezaste corriendo asfalto acaba comentará pasaba la montaña que tiene la montaña que ETA enganchado para hacer esta por no estar hablando de cuarenta y dos kilómetros que es como sigue

Voz 6 22:44 pero bueno hay sanción Reina toda se bueno pues eh

Voz 12 22:50 yo empecé con una a correr con diez bueno maratones medias maratones carreras populares de ocho diez kilómetros nada les salió un día que probamos a salir al monte a esta montaña y nada pues la verdad es que disfrute veía que disfrutar de otra manera me gusta más el hecho de subía los picos las vistas los descansillo que no estábamos entre los compañeros entre su vida y adiós hoy

Voz 6 23:18 y me enganchó me gusto me gustó bastante parecidos

Voz 0571 23:21 tendencia natural de todos los que Correos en carretera

Voz 6 23:23 pero no acabar en el en el trail

Voz 12 23:26 pues no lo sé hay gente que no les gusta también estamos de todos los que traigan aquí los que han venido aquí casi todos lo ha sido hacia normalmente empezamos todos en asfalto y luego pues casi todo el mundo prueba ahí hay gente que no le gusta ahí hay gente que sí y ahí estamos

Voz 0229 23:45 qué te gusta de la carrera de este próximo domingo qué es lo que considero así más atractivo recorrido paisajes perfil cuenta

Voz 12 23:53 pues bueno lo yo lo que en lo que más me gusta es el entorno donde donde transcurre la carrera es una maravilla lo que tenemos en Cuenca el paisaje las mil estás todo sea me siento privilegiada de de de estar en Cuenca hay de poder entrenar en Cuenca hay vamos debutar en esta carrera en en mi ciudad en Cuenca

Voz 1006 24:15 mire ya hace poco has corrido en el mes de diciembre estoy estuviste corriendo en Chiba una distancia ya de treinta y cinco kilómetros también de montaña cuéntanos tu experiencia cómo fue

Voz 12 24:25 pues fue muy buena la verdad porque bueno fue el año pasado hice la Media Maratón de de montaña también Easy bueno la verdad es que termine con muy buenas sensaciones muy contenta y me propuse el reto de hacer la de cuarenta y dos así cuando vi que había una XXXV dije pues bueno por probar

Voz 1006 24:46 es una transición claro claro si por también por

Voz 12 24:49 comprar un poco la barrera mental que nos ponemos de decir no pasar de veinte kilómetros a cuarenta dije pues voy aprobara a hacer esta de XXXV y me encuentro bien termina habían pues a Pola de cuarenta y dos

Voz 6 25:01 ya está

Voz 0229 25:03 después del tiempo que llevamos ya que hay muchos días de lluvia llevamos tal como espera el recorrido este domingo eso va ser una dificultad añadida

Voz 12 25:11 pues yo creo que no hombre me gustaría más que no hubiera barro y que estudiarán las

Voz 0571 25:17 no

Voz 12 25:17 pero bueno pues estamos acostumbrados aquí en Cuenca a entrenar con nieve a entrenar con barro con lluvia me creo que no

Voz 0229 25:25 no pero es que encima hay previsión de más lluvias estos días entonces no sé cómo estaba el trazado nada

Voz 12 25:31 yo creo que va a estar bastante complicado pero yo creo que al final saldremos de yo victorioso seguro de barro está

Voz 4 25:40 eso oreja punto del recorrido

Voz 14 25:43 de especial respeto no voy a decir miedo pero sí respeto no vamos

Voz 12 25:48 respeto dan todos claro ya cuando te aproxima ya los kilómetros ya pasar de veinte tantos kilómetros de tres horas pues bueno ya las piernas serán resintiendo oí

Voz 6 25:59 con un poco de respeto ya lo que te enfrentas a pero bueno

Voz 12 26:04 combinaremos bien y hasta hay mucha ilusión por mi parte innata

Voz 1006 26:09 viendo el perfil de la carrera de cuarenta y dos kilómetros la verdad que son sus baja constantemente para arriba para abajo para arriba tuvo un vamos yo me imagino que sí pero crees que estás realmente preparada para este sube baja o no solamente de forma físico sino el de una forma mentalmente te te sientes bastantes preparada para aguantar todo esto

Voz 12 26:30 sí de hecho yo si me dices que no yo creo que de hecho me siento preparada más mentalmente que físicamente y si te sientes preparada mentalmente yo creo que físicamente se puede estaba siguen a la osea que después de correr XXXV yo creo que ella

Voz 6 26:45 tampoco más aguantamos

Voz 0229 26:48 espero muchas de las carreras corremos antes los que somos corredor ya somos lo que comemos tu mentalmente de con la cabeza la que planteamiento te haces para este domingo

Voz 12 27:00 bueno mi planteamiento el principal es terminar la carrera y nada disfrutar de ella sobre todo disfrutar de ella voy con salir reservando pero bueno voy a salir tranquila tranquila de hecho bueno no corro sola voy de la mano de una compañera de Iniesta Dunia en ahora haya corrimos Chiva juntas las dos hoy corremos de una táctica sí claro pues eso entre las dos vamos hablando no vamos contando la vida los problemas di hace más ameno

Voz 1006 27:30 he correr bueno en este programa bueno ya sabes que que nos gusta muchísimo correr y demás pero nos puede decidir si realmente que te aporta que te aporta correr que correr en este caso por Portrait tipo falto de beneficios encuentras en este deporte

Voz 14 27:47 bueno pues beneficios por todos los

Voz 12 27:51 me encuentro beneficios por todo el vamos físicamente me encuentro mucho mejor que antes mentalmente me libera un montón de la carga de trabajo de del estrés diario de

Voz 6 28:03 todo íbamos me encuentro a todos los niveles muchísimo mejor muy contenta dinos todos

Voz 0229 28:10 líneas generales como has preparado la carrera a cuantos días en semana en has entrenado un poco el kilometraje semanal

Voz 12 28:17 bueno pues eh la he preparado en la escuela de trail del Club de Atletismo que este año por primera por primera vez no y nada pues eso con los entrenamientos que nos ponen los profesores Adriano y Rubén íbamos dos vías a la escuela hacer series salimos al monte hacer series otros días nos toca asfalto también no o o preparación a estos días cabido lluvia también lo hemos estado en el gimnasio haciendo clases osea fuerza y y el resto de días pues en el pueblo en Cuenca hacemos tiradas largas en Cuenca normalmente los fines de semanas cuando aprovechamos los sábados por la mañana los domingos para hacer ya las tiradas largas pues eso pues tres horas por ahí corriendo o os y media o cuatro Xirgu surge es según lo que se pero cuatro días semanales por cinco cinco cinco y algún día las seis también sí sí esta última semana hemos tenido seis también aquí como descarga si ya muy cansado si es que yo deseando verdad poner sea lineal salidas y sí sí terminar de que sigue la semana que viene ya el lunes

Voz 1006 29:20 mire ya has comentado que que estas entrenando con el con el club con el que nos puedes decir un poco qué beneficios ha sacado de entrenar en un club que no hacerlo de una forma individual

Voz 12 29:31 hemos serios encuesta en terreno más

Voz 6 29:33 es irregular no en asfalto hoy vamos las los entrenamientos más preparado para para

Voz 12 29:39 a Nadal no aconsejan la gente que os apunta un por supuesto por supuesto además es están notando unos resultados todos los compañeros estamos un grupo E T I de tinte veinte compañeros súper contento si se ve que todos estamos avanza el ambiente que se crea el ambiente muy bueno

Voz 6 29:55 ya

Voz 12 29:56 un saludo a mis compañeros todo geniales ya los profesores estamos la verdad que sí con muchas ganas sí sí

Voz 0229 30:04 encantados cuando se hace una carrera como parece que la planteas tú Tony yo cuando vemos igual tú crees que los Populaire disfrutamos más a no tener presión de ir a ganar italo

Voz 12 30:17 bueno yo yo es que voy a eso a disfrutar digo yo no me planteo

Voz 6 30:21 no ganar ninguna carrera

Voz 12 30:24 no estoy preparada para ello tampoco ni me preparo para ello de momento puedes disfrutar las carreras intentar pues eso pro ponerte retos más grandes au hacer cosas diferentes y hasta

Voz 1006 30:38 alguien que que bueno quiere meterse en este mundillo quiere empezar a correr y qué consejo les darías

Voz 12 30:44 que vayan poco a poco disfrutando y si ven que les gusta yo creo que el cuerpo al final te lo pide ir corriendo Mazo o es pancarta ego cambiar de otra cosa o

Voz 0229 30:54 si te gusta el claro porque me encuentro

Voz 0571 30:56 pasado corruptela

Voz 12 30:58 la media has dicho así el año pasado correrla veintiuno qué tal se dio pues muy bien la verdad es que acabe tan contenta que eso este año me me he propuesto bueno me propuse hacer la de cuarenta

Voz 0571 31:09 pues algún tiempo tiempo no

Voz 12 31:12 también este año terminarla terminarla ya está ahí si la vuelve a repetir aquí a un año dos años robo yo qué sé ya intentaré bajar tiempos pero de momento no no momento terminarlas me me basta

Voz 0571 31:24 me imagino que en esa imagen qué has hecho de la carrera no te habrás imaginado llegando a meta

Voz 12 31:29 sí sí siempre eso siempre sueño con ello lo deseo vamos si yo creo que sí yo creo que sí hay gana así yo creo que la había terminado algo no si lo primero abrazarlo a mi compañero abogamos espero que termine bolardos también nada y eso pues terminarla hay disfrutar sobre todo disfrutar del recorrido

Voz 0571 31:52 a mí me cuesta creer que se pueda disfrutar corriendo cuarenta y dos kilómetros pero te lo digo desde el otro lado Manuel que me cuentas de la Historia

Voz 0229 32:00 lo bueno es una carga ya muy tradicional en Cuenca porque empezó en el año dos mil dos y desde entonces pues ahí fue media maratón hubo unos años que siguió siendo media maratón ha cambiado la distancia además que montaña no son distancias exactas aunque sea me media maratón no llega mil veintiuno cuarenta y dos pues un poquito más un poquito menos como han dicho tú antes hay luego hasta llegar a ser tres distancias que empezó el año pasado por destacar un poquito Javier Triguero ha ganado en cuatro ocasiones en otra también la de quince kilómetros y luego Miguel Sanabria amarillo Mario Llorenç y Ángel Villalba lo han hecho en dos dos veces cada una distancia larga y en categoría femenina lo los triunfos han estado muy repartidos de hecho sólo Beatriz Real ha logrado ganar dos años esta prueba aunque hay nombres importantes es como los de Sonia Plaza e Rossi Llorenç Alicia Fernández María Pilar Prades y Gema Arenas en el palmarés

Voz 0571 32:52 el año pasado si no me equivoco

Voz 0229 32:54 año pasado hiciera una curiosidad el año pasado es que el campeón llegó en el primero de todos en tres horas cuarenta y siete minutos a un ritmo de cinco minutos veinticuatro segundos por kilómetro esos mucho que es muy rápido aunque claro

Voz 0571 33:07 es un gran tiempo es un gran tiempo en asfalto

Voz 0229 33:10 no sería claro el que no entienda pero es un tiempo Pazo y el último que no son de mérito sólo dar un dato que tiene tanto mérito como el primero cruzó la línea en poco más de ocho horas a un ritmo de once minutos veintiocho segundos por kilómetro

Voz 6 33:23 pero que tiene un mérito impresionante desde luego desde luego

Voz 0571 33:27 Temas Toni Si bueno pues veo poco añadir por eso que hay entre modalidades

Voz 1006 33:32 a importantes cuarenta y dos kilómetros veintitrés kilómetros de kilómetros que una ultra que al final no ha podido no puede llevar a cabo que empezará a las siete y media que los principalmente los cuarenta y dos kilómetros banal sufrieron bastante desnivel un desnivel como has comentado de en de dos mil cuatrocientos veintiséis metros y hay que subirse la verdad que puntos muy importantes y muy bonitos muy altos de Cuenca en nada que espera lo que haga un buen tiempo que el que bueno la participación sobre todo porque

Voz 0571 34:06 en tiempos dicho se espera buen tiempo así eso es lo que vamos

Voz 0229 34:09 lo veremos

Voz 4 34:12 ojalá el yo dudo de tu meteorólogo ahora mismo bueno ya sonríe yo sabía que Mireya no hace buen tiempo la habrás mirado tuvo así si cada

Voz 12 34:23 veinte minutos algo de de sol y un poco de lluvia pero yo confío en que yo iba por la tarde caía mucho la preparación el como correr cuando está lloviendo

Voz 6 34:39 hombre si llueve mucho mucho pues si ya más que nada por el terreno por el barro que se pueda si Chaco pero vamos las bajadas supongo que serán bastante bueno

Voz 12 34:49 peligrosos no yo creo que las bajadas Bombers según cómo está el terreno claro según la cantidad de lluvia caída ha caído pero las bajadas si está el terreno húmedo yo creo que te hay aguantan mejor e iba más cómodo

Voz 6 35:00 yo qué sé según habrá tras zonas que estén yo qué sé

Voz 0571 35:04 a la hora de todo Tony termina perdona si bueno última

Voz 1006 35:07 este último por último destacar que que bueno que hay cerca de ochocientos inscritos ha tenido que cortar la creación hace tiempo incluso ayer reserva de Obama cada vez más la verdad que sí que es una gozada una gozada que la gente sesión enganchando a esto ya

Voz 6 35:21 la carrera que es bellísima

Voz 0229 35:24 fíjate para darnos una idea como dice Toni en ochocientos cortan menos is sin embargo en carreras como la voz mil quinientos puede haber perfectamente claro la montaña necesita otra infraestructura hay más complicado

Voz 0571 35:36 claro se estropea más el monte que la que la calzada y lógicamente pues tienen que tener mucho cuidado con eso se fue el motivo de la ultra no eliminar la ultra no temas ecológicos eso lo lo quitaron Mireya toda la suerte del mundo para el domingo y que hacerte el meteorólogo Toni

Voz 12 35:55 muchas gracias

Voz 0571 35:56 es decir si las gracias Manuel como siempre un placer hasta la semana que viene semana que viene

Voz 1 36:11 pasiones la Semana Santa la nuestra es tu salud

Voz 0846 36:15 en ortopedia deportiva Mediterráneo te ofrecemos la faja ortopédica una de las herramientas imprescindibles para los banqueros ya que proporciona un buen soporte a la espalda y protege la zona lumbar evitando posibles lesiones van cero mantente tradición incluida a tu espalda ven aprobarlas sin ningún compromiso ortopedia deportiva Mediterráneo Avenida del Mediterráneo número doce la alimentación de tu mascota no es un juego venga apuntó mascota en Plaza de la Constitución dos en el centro de Cuenca recibirá todo el asesoramiento que necesitas en nutrición collares higiene juguetes toda la información de clases de educación canina deportiva realizamos el servicio de reparto gratuito a domicilio de sus compras punto mascota aquí juega tranquilo

Voz 0571 37:12 tiempo ya para la Liga de adheridos con Paco Soriano Paco qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0318 37:17 buenas tardes

Voz 0571 37:18 para repasar digo la última jornada de Liga donde ya no se jugaban nada hay que recordar que arcas ya era desde la semana anterior campeón del campeonato de Liga y dos Paco aún así cuéntanos los resultados de esta última jornada cómo fue

Voz 0318 37:32 sí fueron los siguientes me son portaban manecillas tres veces la fama uno Peña Blanca cuatro gélido Cuenca tres Cervecería las carreras tres busca más cero porque no se presentó Bruja más

Voz 0571 37:43 según segundos cero por incomparecencia del rival

Voz 0318 37:45 exactamente a quién le damos Elaine vivía

Voz 0571 37:48 el premio Capone al mejor jugador de esta última jornada de Liga

Voz 0318 37:51 pero vamos a dar eh que no es normal a un central a Darío de él tenía blancas que en los últimos minutos se subió a intentar vencer el equipo y metió el gol de la victoria suyo en el último minuto y pico Ramos

Voz 6 38:04 pues qué grande

Voz 0571 38:07 ah pues para Darío por ese gol estilo Ramos y otras muchas cosas porque seguro que lo merece el premio al mejor jugador de la

Voz 0318 38:15 es un gran partido

Voz 0571 38:18 clasificación de la Liga de adheridos sí pues sí

Voz 0318 38:20 has dicho flamante campeón arcas con treinta y dos puntos al final ha sacado cinco arroja más con veintisiete cero coma dieciocho Peña Blanca con diecisiete La Alcarria catorce Stenson posaba Valencia diez farolillo vas la fama con un punto

Voz 0571 38:35 pues así ha quedado la Liga delitos Paco sin descanso este fin de semana ya se juega la Copa

Voz 0318 38:40 sí vamos el ahora todo seguido hacia la Copa sabe como sabes tiene una gran aceptación es uno a uno a la vuelta de la Liga todos contra todos una vuelta solamente en los cuatro primeros a semifinales es decir de semana pues se juega la primera jornada que es el esto los horarios arcas produzca amar el domingo a las doce en las quinientas Cervecería La Alcarria ha Cuenca el domingo también a las diez en las quinientas ir restaurante Peña Blanca barras fama el sábado a las seis y media en Austin

Voz 0571 39:14 pues desde luego con este formato cada partido vale supe sonoro así que tremenda la emoción que habrá seguro la disputa por ganar todos los partidos

Voz 4 39:24 Nos lo cuentan la semana que viene un abrazo muchas gracias