SER Deportivos Cuenca (16/08/2018)

Voz 1087 00:24 un servidor qué tal amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos Cuenca último SER Deportivos de la semana y mucho cuidado por ciertos andan ahora mismo por la carretera que por lo menos capital está cayendo pero bien la lluvia que se acabó el tiempo de las lamentaciones por la eliminación copera mañana vuelve a jugar el Ciudad Encantada recibe en Liga Asobal al Granollers tercer clasificado en el GAL y el entrenador lidió Jiménez ha pedido el apoyo de la

Voz 2 00:54 afición punto para nosotros fue muy importante no porque bueno pudo esto que se ha zona de arriba creo que mucha exactamente esto si pudiéramos a hasta alcanzar la cuarta quinta posición no hace falta todo el apoyo del público pienso que sado noveno

Voz 1087 01:12 digo ahora contamos todos los detalles de ese partido antes nos tenemos que ir a Ciudad Real a contarles la última hora del manchego es el rival del Conquense el domingo en La Fuensanta si el tiempo no lo impide además hemos quedado con Alvaro Castellanos el portero del Ciudad de Cuenca también segundo portero del Conquense para hablar de los ocho jornadas que le quedan a los morados para intentar el ascenso a División de Honor yo os tenemos que traer también la última hora de la Maratón de Montaña de Cuenca se celebra el domingo setecientos setenta

Voz 1087 01:48 de todo esto os vamos a hablar aquí en Ser Deportivos Cuenca hasta las cuatro de la tarde arrancamos

Voz 3 04:17 venga vamos ya con la Balompédica que juega domingo doce de la mañana en la Fuensanta recibe al Manchego de Sergio Inclán partido entre dos equipos en racha la Balompédica suma once victorias en sus últimos doce partidos el manchego va a llegar a Cuenca con cinco victorias en sus últimos seis encuentros entre ellos victorias importantes como la que conseguido contra el Socuéllamos y La primera parada la hacemos para conocer la última hora del manchego Carlos saben gozar compañero cómo estás

Voz 10 04:43 tardes tal qué tal muy buenas tardes cómo llega al Manchego de Sergio Inclán a la Santa Carlos

Voz 11 04:49 ahora veo que en su mejor momento carácter contrato decías antes con cinco triunfos en seis partidos además algunos de ellos con bastante transcrito dentro de la categoría como segundo a Socuéllamos o el más reciente contra el Villarrubia que es uno de los equipos a priori que iba a estar arriba y también con la sensación que es un equipo que ha encontrado su mejor momento con un entrenador que ha cumplido una vuelta con unos grandes números Ike

Voz 12 05:09 E incluso la actualidad pasa porque ya se está hablando

Voz 11 05:12 la novación del técnico asturiano que él de momento ha querido dejar atracada pero es verdad que el club ya se han ofrecido oficialmente

Voz 10 05:19 no me extraña que hubiera sido de este manchegos

Voz 3 05:21 las siete primeras jornadas de Liga

Voz 11 05:24 la verdad es que sí y eso que la confianza en el técnico anterior en el hispano brasileño Armindo era muy positiva ya salió una racha muy negativa la temporada anterior y acabó la temporada pues supongo como lo está haciendo ahora hizo una decisión para esa expresión un poco traumática pero es verdad que la llegada esos Inclán ha supuesto un revulsivo más estabilidad al equipo pese a las dificultades que ha tenido la plantilla pero está consiguiendo muy buenos números uno de los principales equipos la solidez hilo bien que compite sobre todo fuera de casa esto también en campos complicados como pueda ser el Quintanar del Rey en las últimas jornadas así que está en un momento dulce también eh después de todos esos puntos que ha conseguido de forma continuada

Voz 3 06:06 cuáles son los peligros de este manchego Carlos

Voz 11 06:09 el bloque sobre todo defensivamente es un equipo al que le cuesta mucho o que les cuesta porque los equipos hacerles ocasiones eh mantiene mucho su solidez y la tranquilidad durante los minutos del encuentro y luego pues tenía jugadores de gran peligro como pueda ser el ex jugador de Primera División Diego Rivas o el propio Jesute que al final es una garantía de De Gaulle y que suele estar acertado

Voz 3 06:30 Fernando es la única baja segura no para el partido del domingo por sanción

Voz 11 06:34 sí es verdad que aparte de Fernando tiene jugadores eh que están tocados en las últimas semanas pero desde luego pues eh el once que podrá presentar ser simulan el partido el fin de semana va a ser desde luego un bloque muy competitivo oí y muy seguro

Voz 12 06:49 eh

Voz 3 06:50 Carlos ahora Nozar compañero muchas gracias un abrazo

Voz 10 06:53 hasta luego del partido ha hablado Luis Ayllón el entrenador de la Balompédica esto es lo que contaba primera vuelta

Voz 13 07:00 no fuimos capaces de de superar los en su casa de más ellos erraron un penalti con lo cual es un es un equipo que que ahora viene muy buena dinámica mirando números es el cuarto mejor equipo de del Grupo XVIII en la segunda vuelta de escapada de de ganar tres partidos fuera con lo cual es un es un equipo que viene con una dinámica E igual de buena que que era nuestra incorporación de de algún jugador que que está siendo importante como Antonio Fernández con lo cual nosotros tenemos que salir muy muy concienciados oí traté hidratar de de seguir nuestra nuestra línea que que ya hemos

Voz 10 07:35 Fran Alarcón amigo buenas tardes muy buenas tardes pues mira

Voz 3 07:39 así a bote pronto la primera gran duda que me asalta de cara a este partido es saber si habrá rotaciones como estaba haciendo hasta el partido de Socuéllamos o bien saca toda la artillería como hizo la semana pasada en Socuéllamos

Voz 14 07:52 bueno tenemos presidente y tenemos también el colchón por decirlo de alguna manera

Voz 15 07:58 de haber ganado precisamente en el Paquito Giménez con lo cual

Voz 14 08:00 la decisión que se tome pues puede venir un poco avalada también por esa pues la victoria en qué sentido en que

Voz 15 08:06 hay un poquito menos de presión no hay que dar

Voz 14 08:09 en casa luego sin ningún tipo de dudas y no queremos perder la la cuerda de del Villarrobledo pero después de esa victoria yo creo que es facilita

Voz 15 08:17 por decirlo de alguna manera la

Voz 14 08:19 la posibilidad de que haya de que haya rotación M que puede haber algún algún cambio más no creo que eso le da un poquito de de libertad para poder trabajar en este sentido

Voz 12 08:28 aunque hace bien en no fíjate deber de Mancebo ellos

Voz 14 08:30 cuerdo perfectamente del partido de de ida de cómo cómo no las vimos ahí viene en aquel estadio ya hay que tener en cuenta también que que que el Manchego tiene jugadores muy muy importantes no hay gente como Diego Rivas también con mucha mucha personalidad y mucha experiencia

Voz 12 08:47 y que sea el equipo de Ciudad Real ahora

Voz 14 08:49 estos momentos el equipo más más fuerte de de Ciudad Real con lo cual pues tiene que tener eh desde luego potencial como para para estar ahí como para poder hacerle daño a cualquier aunque nunca es verdad los últimos años esté luchando por los primeros puestos

Voz 10 09:02 fíjate Fran ayer a analizar

Voz 3 09:04 en un poquito la plantilla del Conquense y quitando a los lesionados que son colín Fabián Frank Simón que ayer ya tocó balón Fran Pérez Alonso que está sancionado el que me faltaba por de verdad meterse en la dinámica buena del conquenses José Vega porque esto es rubio que era tal otro que para mí está un poco desconectado por así decirlo e Iván Rubio por el tema de la lesión que tampoco se ha encontrado del todo bien parece que van cogiendo forma ha hecho un buen un par de buenos partidos ha metido un par de goles que le han dado mucha motivación y quizá al que le falta coger ese punto a José Vega

Voz 14 09:39 claro José Vega ya sabemos todos los que no puede lo que no pudo ofrecer pero necesitamos algo más no se necesita también

Voz 3 09:45 o eso pienso que tiene que dar algo más todavía porque tiene bastante más fútbol del que ha podido conquense me parece

Voz 14 09:52 ese gol marcado en el último partido jugado en la en la Fuensanta tiene que ser también tiene que ser también importante para él tiene que reafirmar Ruth de cara a que es un jugador que juegan puntos que juega ante que que hacer un trabajo encomiable para para el equipo pero necesitamos esa ambición más que yo creo que ha sido un poco el tendón de Aquiles siempre de José de bajo mi punto de mi punto de vista no es a ese hambre

Voz 16 10:14 de cara al gol no de de hacer daño sordo nunca ha sido un delantero centro

Voz 14 10:20 sí sí pero el jugador en su en su posición que que que que que es que marcan goles noi que al final van sumando durante toda la temporada piensa que José a su nombre que con más o menos suerte con más o menos acierto interviene mucho las jugadas no Ny bueno pues eh está presente no cuando sale en el terreno de juego José Vega esta noticia tiene que notar más pero insisto yo creo que que quiere falta está haciendo dura no de de Miró más soportes es de ser un poquito más incisivo y

Voz 3 10:47 la frase dando a nuestro queridísimo Xavi Hernández ver cómo está al césped el domingo porque está la Fuensanta

Voz 10 10:52 a las fotos que que cobraba aparte de muerto es que está bomba no se puede

Voz 3 10:57 pasar el rodillo porque debe estar muy blando el

Voz 10 11:00 no de juego

Voz 14 11:02 hay una hay una gestión esa foto precisamente que que coronó Abbas porque pensaba que después de la lluvia sinceramente me iba a estar bastante bastante mejor porque porque siempre es muy agradecido no el césped para para la lluvia no para este tipo de de de días no sabe si sale un poquito el sol en estos dos días que que quedan iraquí reaviva un poco de alguna manera porque la verdad es que el aspecto no es nada bueno sobre todo preocupa ya no solamente el aspecto sino también que que el balón el rodar del balón son rodado limpio y será un burro Dahl beneficioso para lo que quiera

Voz 16 11:32 la Balompédica que jugar salí con abono jugados desde atrás pues no parece veremos un abrazo amigo un abrazo

Voz 17 11:48 el

Voz 3 11:50 vamos ya con el balonmano con el Ciudad Encantada que intentará dejar atrás la decepción de la Copa centrarse en la Liga Asobal no quedan tiempo para lamentaciones mañana recibe al Granollers el partido se juega a las seis y media de la tarde decimotercera visita de los catalanes a Cuenca en toda su historia de momento cuatro victorias conquenses un empate siete derrotas gran hoy es que llega como tercer clasificado de la Liga Asobal pero eso sí a tiro de piedra del Ciudad Encantada Israel merecidos raqueta al como estas buenas tardes

Voz 10 12:22 hola buenas tardes Luis nos quitamos el luto

Voz 15 12:25 sí sí yo de ayer prácticamente por la mañana ya lo tenía guardado en el armario porque bueno quizá uno de los pocos pros que tiene una derrota de este calibre es que el calendario nos permite de resarcir unos con rapidez del asunto y qué mejor manera de contestar a una decepción de esta envergadura que con una victoria que también tiene muchos puntos en contra para poder lograrla eh no sólo con la calidad del rival como la que como el enfrentamiento que no repara repito calendario este este es

Voz 10 13:00 eso sí te iba a decir que como pañuelo para

Voz 3 13:02 la quitarnos las lágrimas los hay más fácil es que de Granollers

Voz 15 13:06 sí bueno pero las gestas importantes si las decepciones de mucho vigor ese ese limpian así con con hazañas es casi como sería ganaron Granollers que como bien señalas que va tercero clasificado en la Liga Hay todo con toda la pinta de que se va a seguir eh bueno pues son dando a esa posición de la clase alta durante lo que queda de temporada con una muy buena plantilla y no lo olvidemos yo creo que es el principal factor diferencial e está claro que van a jugar fuera de casa pero que llevan preparando más de una semana este partido

Voz 3 13:39 treinta treinta quedamos en la ida podemos convertir de ese partido de ida en un espejo para este

Voz 15 13:46 sí sí eh podemos convertir en un espejo aquel partido porque no los juzgados aquí contra rivales un poco es eh de esa ralea verdad como pueda ser además Logroño que estuvieron en el alero durante mucha parte del partido también bueno pues lo que hemos visto frente a la mitad una en Copa del Rey en esa GAL es decir el equipo más allá de que evidentemente es una gran es una gran desventaja el tema del calendario de haber hecho un esfuerzo eh Acea apenas unas horas casi contra un equipo de este potencial con jugadores internacionales campeones de Europa etcétera eh que lo lleva preparando mucho tiempo en san Gallen muchos salen y estoy convencido de que la plantilla hay también en el cuerpo técnico hay unas ganas terribles de que llegue el partido para resarcirse

Voz 3 14:36 ganas sin duda el handicap del cansancio que puede ser un más que evidente porque el esfuerzo en Anaitasuna aunque no sé si físico pero sí mental el viaje lo que supuso la decepción todo eso puede pasar factura

Voz 15 14:49 sin duda hay también físico yo ya te comentaba en algunos Sanedrín es de la semana anterior y en este mismo que era el que más miedo me daba el el cierre de este ciclo de cuatro partidos por ella era Granollers además es un equipo de plantilla eh muy amplia Arena bueno pues últimamente las están haciendo mucho daño y sobre todo cuando la merma física se nota con el tema de los repliegue ellos tienen unos extremos muy poderosos y que son eh puntas de lanzas en primeras oleadas y eso desde luego puede pasar factura pero repito eh yo estoy convencido que el equipo al menos eh ese va a reencontrar con su principal seña de identidad que sólo ha abandonado una vez en esta temporada desgraciadamente que fue

Voz 10 15:34 el partido competir y competir

Voz 3 15:37 peligros del Granollers casi es más fácil hablar de debilidades tardamos menos no

Voz 15 15:42 sí sí sí yo creo que que tiene muchísima fortaleza además eh han ido red

Voz 11 15:47 superando progresivamente a gente a mi juicio importante ya sabemos que eso

Voz 15 15:51 la estructura de plantilla basada en el poderío de su cantera aunque no está exenta de buenos jugadores extranjeros como Irlanda Bernat Onís el lateral izquierdo que lo conocemos en hiper goleador verdad desde la primera línea o el caso de de Filipe da Silva el lateral derecho eh que también es un jugador que conocemos esta Anaitasuna

Voz 3 16:11 este año en el partido

Voz 15 16:13 me he jugadores como Adrià Figueras el pívot de la selección española no lo vamos a descubrir nosotros a bombona Almeida en la portería el brasileño tampoco lo vamos a descubrir ir eh repito Tudor hornada sobre todos los extremos costaba las estoy pensando también en en Arria Martine en el Edgar Pervez etcétera muy muy muy importante en madura Sama el negrito el extremo derecho que también está dejando muy buenas sensaciones y Alex Márquez también en el lateral derecho que a veces un equipo un poseso muy sólido que con mucha la profundidad y mucha juventud y mucho jugador nacional yo y bueno pondría el acento no sé qué rol tendrán este partido pero ya sabes que yo Z E una de las grandes promesas del balonmano español en central e está jugando este año ya en el primer equipo con asiduidad ahí bueno pues es uno de los socios

Voz 10 17:03 podemos ver muchos minutos yo creo que sí yo creo

Voz 15 17:06 sí por ejemplo en el partido sino recuerdo mal en el último frente a Puerto Sagunto eh el el día nueve de marzo sino si no me equivoco ahí sí que tuvo minutos creo que además llegó a marcar algún gol lo que pasa que bueno comparte posición con gente importante como enmarcan en ellas

Voz 18 17:24 el el hermano del delito

Voz 15 17:26 Nacional absoluto que juega ahí bueno pues parece que tiene que recaer más el peso en en el bueno de mar pero está está jugando minutos yo creo que vamos a tener ocasión de ver a todo el mundo eh porque es otra de las políticas que seguirá desde el punto de vista deportivo Granollers en este partido que es el desgaste llevarnos al límite Jenson pasa por tener a trece catorce quince jugadores plenamente activos

Voz 3 17:50 pidió ayer lidió el apoyo del público para este partido es muy necesario porque el equipo va a llegar como decimos muy cansado no

Voz 15 17:57 inmerecido yo creo también que eh ante un sopapo de el nivel que nos llevamos au decepción el pasado miércoles y creo que este conjunto alimentado suficiente crédito durante toda la temporada eh primero por su prestación antes pues por las contrariedades físicas con dos puntales del equipo también en el dique seco para que por lo menos desde la grada respondimos con el aliento acostumbrado Ike cuanto antes volvamos a la senda de la victoria porque Liga podemos decir algunas cosas todavía

Voz 3 18:29 dos noticias al margen de este partido operación con éxito de hecho vi Castro uno se pregunta la mente le lleva a pensar qué hubiera sido de este equipo si no se llega a lesionar Xavi Castro y Sergio López nunca lo sabremos pero la verdad es que las previsiones iban a ser bastante más más buenas y quiero muy cortita sobre el partido entre el Ciudad Encantada y el Barça previsto para el miércoles Santo ocho y media de la tarde sin nadie lo evita

Voz 15 18:57 párame catastrófico quizá no soy la voz más autorizada y objetiva posible podían protegerse por mi condición nazarena pero es que eh es apropiada la comparto con el noventa por ciento de la ciudad

Voz 3 19:09 claro es esa profesión nada menos que como

Voz 15 19:11 hola del Miércoles Santo con tantas hermandades implicadas Iggy bueno pues eh compartiendo horario también a mi me parece que eso está abocado a una entrada paupérrima y si además añadimos no novenos podemos llevar a equívocos el partido no tienen un aliciente competitivo más allá que ver a la estrella mundiales eso sí pero bueno todos sabemos lo que son los partidos contra el Barcelona hay que no son precisamente lo más excitantes Delano

Voz 3 19:40 desde luego que mal vende su producto la Liga Asobal desde luego bueno cuidar

Voz 15 19:45 sobre eso porque ya sabéis que en Alemania hay una montada también importante con la he HF que juegan en un mismo día el Rey Neckar Löwen si el partido

Voz 10 19:57 todavía no

Voz 15 19:58 esa inerte pero bueno el vodevil todo el tiempo

Voz 10 20:00 igual llega un abrazo como siempre un placer

Voz 15 20:03 con placer como siempre

Voz 3 25:30 venga vamos con otras citas que tenemos para este en fin de semana en Primera Autonómica Preferente el domingo el obrero visita al Sonseca le tocará madrugar a la expedición rojilla ya que el partido se juega el domingo bien temprano a las once y media de la mañana un encuentro para alejarse casi definitivamente de los puestos de descenso para el obrero ante un rival inmerso precisamente en esos puestos y que por ello lo hará mucho más peligroso el obrero llega tras empatar la semana pasada en casa con él Mocejón son baja para el partido pedí por temas laborales aún y Óscar por tarjetas también es baja Marcos Herraiz que después de mucho tiempo parece que está viendo la luz al final del túnel estará casi casi seguro para la semana que viene en Liga Nacional juvenil mañana a las cuatro en la ciudad de Cuenca recibe al Valdepeñas los de Angulo los morados buscan tres puntos que les acerquen al ascenso son líderes seis puntos de ventaja sobre el segundo el Atlético Tomelloso que eso sí tiene un partido menos venga vamos a charlar del partido con el portero Alvaro Castellanos que compagina el equipo juvenil con el primer equipo de la Balompédica Álvaro cómo estás buenas tardes

Voz 10 26:35 cómo se lleva esa doble vida que llevo

Voz 3 26:38 las tú con el juvenil y con el primer equipo del Conquense

Voz 12 26:41 bueno yo creo que que te acostumbras no eso eh en en una juvenil pues ciencia vienes aquí y luego pues bueno huy el sábado al partido igual el Conquense pues pues toda la semana igual al final ha sido bien lo compagina bien con los estudios pues allí gesto

Voz 3 27:02 porque estás estudiando también no nos dejado los estudios lógicamente

Voz 12 27:06 no no no estoy haciendo primero de Bachillerato íbamos estudio es también prioritario

Voz 3 27:12 o sea que es tu entrenas por la mañana habitualmente con el Conquense salvo los martes que es el día libre por las tardes va al instituto y los viernes por la tarde sea esta tarde entrena con el Ciudad de Cuenca

Voz 10 27:23 esta tarde con el sábado

Voz 3 27:26 el gas con el Ciudad de Cuenca el domingo con la Balompédica

Voz 10 27:29 que completito

Voz 3 27:31 tendrás que tener el planning en la habitación bien grande para no equivocar de verdad

Voz 10 27:38 bueno bueno hablamos si te parece

Voz 3 27:41 es desde luego hablamos si te parece un poquito luego te pregunto por el Congreso ahora vamos a hablar del Ciudad de Conca mañana jueves contra el Valdepeñas son quintos en teoría un rival complicado para para vosotros

Voz 12 27:53 yo creo que decirlo que llevamos una muy buena dinámica es sabemos que es un partido difícil el Valdepeñas ha sacado ha sacado puntos a a nuestro rival directo el Tomelloso no sabemos que no va hacer nada fácil pero teníamos equipo para para ganarle

Voz 3 28:11 ocho jornadas quedan para acabar la Liga decidís líderes ahí con el ascenso en la vista cómo estáis tomando porque me imagino que según se acerca el final de Liga con el Atlético Tomelloso tan cerca habrá nervios también dentro del equipo no

Voz 12 28:27 bueno nosotros planteamos cada partido como como una nueva final nervioso no yo creo que es una liga nosotros eh lo intentamos hacer lo mejor posible somos regulares y yo creo que que nervios

Voz 3 28:44 cuál es el secreto del de este Ciudad de Cuenca porque la verdad es que la temporada está siendo espectacular para vosotros

Voz 12 28:50 bueno yo creo que es eso la regularidad y la constancia el trabajo de todos los días al final pues en sus frutos

Voz 3 28:58 porque sois el equipo que más goles hacéis el que menos recibís y eso sabes tu perfectamente que son muy difícil

Voz 12 29:04 Ike es fruto de todo el equipo trabajamos como un equipo igualó para al final conseguimos esos resultados

Voz 3 29:12 qué bonito sería jugar en División de Honor verdad que bonito sería conseguir el ascenso

Voz 12 29:16 pues ella una experiencia muy buena nunca jugó en División de Honor la verdad que ya tiene dio mueve mucho

Voz 3 29:22 lo que os habrán prometido no que si hacen de jugáis en División de Honor

Voz 12 29:27 Ellos se pueda así pero vamos un no no no hace nada

Voz 3 29:33 claro exactamente con paciencia oye te parece muy peligroso el Atlético Tomelloso porque a principio de temporada no estaba entre los candidatos al ascenso pero mira ya quedan ocho jornadas sino no pinchan

Voz 12 29:44 yo ya sabía al principio de temporada que el Tomelloso iba a dar mucha guerra igual no lo veo un equipo muy duro y que bueno es complicado ganarle pero pero podemos hacerlo confió en mi equipo

Voz 10 29:58 y el domingo con el Conquense estás disfrutando

Voz 3 30:03 también me imagino con la Balompédica no estoy dijo

Voz 12 30:06 el mucho la verdad que con el Conquense ahora llevamos buenísima la dinámica he bueno el manchego Kamel un equipo muy duro que mezcla de segunda vuelta está haciendo está haciendo muchos puntos Si bueno a ver si le podemos ganar

Voz 3 30:24 ahora mismo a mi ciudad me parece uno de los por no decir el mejor portero de la de la categoría por lo menos el que más en forma está se aprende mucho con un portero tan experto como él

Voz 12 30:34 pues la verdad que seis cada día aprendo de él enseña muchas cosas y encantado con con con Sierra es un portero

Voz 3 30:43 en breve le tienes que sustituir que tiene cuatro tarjetas amarillas eh en cualquier momento te toca

Voz 12 30:49 pues sí en Cuenca en cualquier momento pero bueno hay un aún queda queda algún partido más eh

Voz 10 30:59 bueno pues Matos preparado está que ya lo has demostrado verdad yo siempre estoy preparado

Voz 3 31:07 oye Álvaro Él es una de las lo vamos a ponerlo entre comillas una de las joyas de la cantera del Conquense muchos piropos la gente habla muy bien de ti cómo llevas todo eso también

Voz 12 31:16 con con normalidad como como siempre tampoco me tiene uno más del equipo ya está lo lo le de importancia

Voz 3 31:26 eso es lo más importante es que no se suba a la cabeza Álvaro que tenía muchas ganas de charlar un ratito contigo muchas gracias por haber sacado unos minutos

Voz 12 31:33 que nadie

Voz 3 31:34 nunca se sabe pero tiene la verdad pinta taza de portera el Pozo de las Nieves hablamos de Liga Regional Femenina recibía el Fuensalida B mañana sábado a las cuatro por su parte el con hace femenino visita al Dínamo Guadalajara B en basket en Primera Nacional antepenúltima jornada el Global Caja Club Baloncesto Cuenca recibe al Tobarra el partido se juega mañana a partir de las siete y media de la tarde en el esperanza Calvo del GAL Por su parte el Club Baloncesto Femenino arranca los playoff juega eliminatoria contra el Guadalajara basket para determinar cuál de los dos equipos el el Club Baloncesto Cuenca femenino o el Guadalajara Basket afronta la fase final como primero de grupo no se juegan la eliminatoria esta este este partido para que más que nada estén activas se juega el domingo en Guadalajara a las diez de la mañana en voleibol el Club Voleibol Hervás recibe al Club Voleibol Albacete a las doce del domingo en el polideportivo de San Fernando y el Hervás masculino cierra mañana la liga regular mañana a las siete en el Samuel Ferrer contra el Voley Guadalajara

Voz 1087 32:55 este domingo se celebra la maratón de montaña de cuenca son tres pruebas en una la maratón de cuarenta y dos kilómetros la media con Veintitrés y la prueba de iniciación que tiene diez kilómetros hay setecientos setenta inscritos que se espera que vayan a tomar la salida este domingo a las siete y media sale la Maratón a las nueve la media los diez kilómetros salen a las nueve y media Adriano Olivares es el director de la carrera Adrián que tal como estas buenas tardes cómo se presenta la maratón la mamá acude este año

Voz 12 33:25 pues mira presenta como muchos ilusos algo a lo mejor posible que la gente puede dar Barrena qué tal va cogiendo más auge eh que espero que salva Coca

Voz 3 33:37 setecientos setenta y ahí es donde tienes que poner el límite no caben más

Voz 12 33:41 sí eh son setecientos treinta inscritos aproximadamente

Voz 15 33:46 el indie nos eh

Voz 11 33:48 para de Adecco callan no nos permiten que han de personas entonces Pacios muy bien

Voz 12 33:53 eso es lo sales para que pueda correr desde el máximo

Voz 11 33:56 yo no es simple de personas porque

Voz 3 33:58 si hubiera barra libre por así decirlo hasta a cuantos inscritos podría tenerla moco en sus tres carreras

Voz 12 34:04 ahora mismo eh en lo que es no maratón eh es es es número uno estuve sube unas quinientos en las ciento cincuenta pero en cuanto

Voz 15 34:16 con la medida mandato ni a las dietética entendido

Voz 12 34:18 otro lado insistió une instrucciones antes de de un mes de de inscripción por fecha entonces pues no sé pero calculo que a lo mejor cien personas doscientas más por que lo he entrado carrera seguro que nos habíamos encontrado

Voz 3 34:36 seguro sin ningún tipo de dudas me imagino que hasta ahora Adriano o que más nos preocupa es la meteorología no que previsiones hay para la hora de la carrera

Voz 12 34:45 a ver todo el mundo está preocupado pues la metodología e a nosotros al final no la unos cambios puede constantemente estado quitando el tiempo que dice que va a dar de lluvia y otras veces que que no entonces eh todo el mundo yo creo que está un asustado pero sabemos que la promontorio ya nos enfrentamos a cualquiera que lo cual qué dificultad es decir que si yo desde que se lleva pues es parte de la carrera y todo ESP experiencia Hay que puede se una para otro tipo de carreras

Voz 3 35:18 desde luego ese es el protocolo de actuación e este tipo de carreras difícilmente se van a suspender no por el tema meteorológico

Voz 12 35:25 sí sí no una una carrera muy difícil tiene que estar de cuanto la visibilidad por el de de carretera So o porque corre porque ha dado muy mal tiempo pero yo corrido carreras e estaba nevando donde está diluyendo y la carrera se ha hecho igual en el proceso ha sido una técnica G ideas tomar duró para afrontar otras carreras

Voz 3 35:51 me imagino que desde la organización en tu casa como director de carrera eh sic y consejos no a los corredores sobre todo a los que vayan a iniciarse por primera vez en una carrera de este tipo a la hora de la vestimenta no

Voz 12 36:04 sí claro eh es muy importante que en una carrera como una ropa e ir eh más que a los de los diez claro porque él estaba a lo mejor

Voz 15 36:14 puede ir solas vale

Voz 12 36:16 que entonces el PSOE de las con una una buena provocó pues al final eh la pasa la carrera perfectamente pero las personas de cuarenta y dos al final hay mucho tiempo sobre el cuatro cinco hasta ocho horas lo puedo ir a una persona entonces si la climatología es muy mala eh lo suyo es lleven una ropa muy adecuada para para esa lluvia angosta viento lobos algo dice mucho agua porque sino eh tanto tiempo con tanto frío pues lo puede pasar mal

Voz 3 36:48 Adrián cuántas personas vais a velar porque todo en la Mocus funcione con normalidad

Voz 12 36:53 eh pues ahora mismo entre voluntarios que es muy importante y la gente que estamos organizando pues a lo mejor morir a cerca de ochenta personas no sé si lleva diez pero ochenta cien personas y podía haber

Voz 3 37:08 cuéntanos algún sitio donde podamos acudir a verlo desde el punto de vista del corredor sino desde el punto de vista de el fotógrafo amateur todo el que quiera ver cómo se corre una prueba de este tipo donde se pueden colocar donde les aconseja días para no molestar a Cansado y que sea un sitio bonito

Voz 12 37:24 creo que que lo bueno que tiene cuenta hacer es de las pocas carreteras que transcurren por por una ciudad es decir de sean en la propia ciudad

Voz 15 37:34 yo creo que los perros

Voz 12 37:36 la la gente lo conoce bastante bien y está de puntos de interés como pues a lo mejor poderse las estrellas eh edad donde ponen eh la con es Semana Santa

Voz 10 37:51 pocas las antenas

Voz 12 37:53 esos puntos de interés que la gente conocedor de paz y la besos como puede ser están las de Castillo etcétera etcétera

Voz 10 38:01 hombres y mujeres para la prueba gorda

Voz 12 38:04 hemos estado mirando algo más está humillando nombres eh que dirige como como favorito puede ser al a la no dar anterior edición india Arantxa y Arantxa más lo que es eh atiende el polvo en Cuenca de puedan habrá me parece que

Voz 3 38:24 pues aquí lo dejamos Adriano ex director de la carrera de todo salga bien y esperemos que el tiempo nos de al menos una pequeña tregua por lo menos para que la gente pueda acudir también a verla la carrera muchas Adrián Porto tiempo última gracias y un par de citas más de artes marciales enviar de la ya tenemos el domingo a las once campeonatos acusó este sábado en el polideportivo de San Fernando tercer torneo de UCI que congregará en Cuenca a doscientas deportistas procedentes de siete comunidades autónomas

Voz 3 39:01 llegamos a las cuatro nos vamos