SER Runner: Campeonato del mundo de mushing (16/03/2018)

Voz 4 00:20 Martín Fiz nació para que nació para correr un maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente qué busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes correr mi forma de vida aquí comienza se runner

el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 0669 01:11 bienvenidos una semana más a SER Runner hemos hablado en alguna ocasión en el programa de música originalmente un modo de desplazarse en un entorno tan concreto como los paisajes nevados y actualmente también un deporte un deporte que además en el contexto de de un mayor reconocimiento relación respeto a la realidad de los animales gana enteros aficionados también normativa sobre un trato adecuado para ellos suele pasar en castellano es bastante más largo estamos hablando de la carrera de trineos tirados por perros el campeonato del mundo se ha celebrado esta pasada semana en Noruega un compatriota tuyo

Voz 0464 01:45 Verónica se Navarro

Voz 1951 01:47 en el mundo es esta sección podría ser es bueno pues partía

Voz 0464 01:50 como campeón nada menos fue un gran éxito lo que obtuvo en dos mil diecisiete y esta vez no ha podido ser ahora vamos a conocer con detalle porqué pero en cualquier caso queremos detenernos en esta competición en este deporte y sobre todo en la experiencia de Baltasar Gallardo hola Baltasar muy buenas hola buenos días a todos no te pillamos para empezar pues de pilléis aquel

Voz 7 02:10 son de firmar en que esté estoy cerca de la localidad de alta equipados han hecho una idea esto es el final de noruegas aquí un poquito más adelante Cabo Norte y sacaba ayer al continente y al final del Noruega el final del mundo

Voz 1951 02:23 los prácticamente Baltasar

Voz 0464 02:25 casi casi como decíamos Baltasar que esta vez no pudo ser ahora nos vas a contar por qué pero antes de nada como lo lleva el el campeón el hecho de haber tenido que abandonar

Voz 7 02:36 pues lo llevo bastante bien redes mi séptima carrera larga distancia

Voz 8 02:42 no para que un poco para que la gente se sitio

Voz 7 02:44 es la modalidad más madura no más sabes de este deporte son carreras que

Voz 8 02:49 lo componen claramente pues trescientos cuadros

Voz 7 02:52 viento seiscientos mil kilómetros etcétera en formato non stop no entonces hay que pasar por check points etcétera de bueno pues está en haya

Voz 8 02:59 mi mi mi séptima carrera y es la primera vez

Voz 7 03:01 me toca abandonados allí pensaba que esto iba a llegar antes de lo que ha llegado pero el día que llegó que es esta vez pues pues la verdad es que me lo he tomado con bastante a la filosofía porque bueno al final el motivo ha sido bien claro

Voz 8 03:14 ha defendido preservar la salud de los perros a cualquier otra

Voz 0464 03:20 con otra cosa durante la carrera tanto se nos ocurren muchas preguntas de todo lo que vas diciendo pero vamos a dejar esto claro desde el principio a ver qué pasaba porque tuviste que elegir

Voz 8 03:30 pues mira al pueblo no ciencia razón a ver

Voz 7 03:33 esta carrera que yo me he apuntado esta vez en la filmar López atesoraba la carrera pues la la carrera de las carreras en Europa aparte de de de lo mediática que es en este país aparte de seguimiento que tiene con programas de televisión periodistas de todo el mundo pues la verdad

Voz 8 03:49 que tiene un condicionante un componente muy muy muy

Voz 7 03:53 lo que es la distancia no entonces eran casi seiscientos kilómetros con un equipo únicamente los Chopera

Voz 8 03:59 los entonces yo sabía que iba a ser duro

Voz 7 04:02 hemos intentado entrenar como para poder llegar a a al objetivo que el acabarlo pero finalmente no ha podido ser noise

Voz 8 04:08 sobre todo no ha podido ser por una sencilla razón el ex

Voz 7 04:11 pues estaba mejor entrenado que nunca previa

Voz 8 04:13 yo aquí he estado haciendo mil kilómetros de de de trineo aquí en Suecia antes de venir a la carrera más los dos mil hicimos con el con el quad en en en Navarra pues la verdad que venían los equipo más o menos con unas garantías mínimas no

Voz 7 04:27 pero luego la propia carrera no está puesto en un aprieto porque

Voz 8 04:31 Nos tocó en entre el medio segundo Checkpoint una pista yo creo que para mí no sea igualado

Voz 7 04:39 tras en caliente todavía

Voz 8 04:40 me parece así yo espero que luego también me sigue pareciendo pero es la peor pista que cogido Mi vida con con con un trineo sea una pista que estaba muy poco compactada la nieve en estos sitios suele pasar de vez en cuando pero no tampoco sobre todo en la que había docenas y docenas de agujeros que que pues todas las frenadas en los trineos y con el paso de no sé que si se da de alguna moto nieve de lo que sea estaba totalmente llena de agujeros es obligaban los perros a la hacer unos movimientos muy bruscos en los que los hombros aun sufrió muchísimo al llegará al segundo que Canobbio han sido doscientos kilómetros en solo veintitrés horas pues pues me encontré que tanto el perro más grande que tengo que además es el día como todos los más fuertes que tengo que llevo atrás pues ten ninguna coge de evidente de la que no se pudieron recuperar en las zonas de descanso que deje Checkpoint y en el momento que me que sólo quedaban seis perros para trescientos setenta y cinco kilómetros que me quedara

Voz 7 05:38 María Guerra por delante lo vi claro no clarísimo

Voz 8 05:41 es que no no no tiene ningún sentido el acceso a los perros dársele darse esta póliza ahí sabiendo que además no lo voy a poder conseguir entonces desde ese momento puse toda la cordura encima de la mesa dije aquí acabó la carrera aunque haya sido tan tan pronto no a seis meses de trabajo

Voz 7 06:00 han ido es Tita pero cara

Voz 8 06:02 estamos hablando de que la salud de los perros lo lo fundamental y lo principal

Voz 1951 06:06 qué tal están Baltasar los perros a día de hoy

Voz 7 06:09 no no están perfectos nadar están ahora

Voz 1951 06:12 a las yemas y saben

Voz 7 06:14 cuatro horas sí sí sí no no veinticuatro horas se cerveza pasado en una en una pequeña inflamación el Inter Domingo en el otro le dolía un poquito el el tríceps estamos dando de pequeñas sobrecargas que inconsciente veinticuatro cuarenta y ocho horas extra pero no está claro el problema es que la carrera estamos bien los en formato non stop al contrario que otras carreras que hay que tú puedes hacer diez quince veinte kilómetros y el perro descansar durante prácticamente veintitrés horas y aunque tengas algún pequeño contratiempo unidad tiempo recuperarse pero claro

Voz 8 06:42 a cuenta salimos de alta hicimos

Voz 7 06:44 los ochenta kilómetros descansaron tres horas y volvió hacer ciento treinta kilómetros está entonces en veintitrés horas hicieron doscientos kilómetros ahí no hay no hay Mateos al no hay tiempo material para que de una lesión pequeñita pero pero pero molesta para el porno se puede recuperar sin prácticamente tiempo de descanso entonces ahí ahí ha sido la pena no que yo pensaba que el equipo venía mejor preparado que nunca pero Carlos que la pista

Voz 8 07:08 no los ha destrozado al equipos que ha sido una

Voz 7 07:11 bueno de hecho de hecho os cuento que de los setenta que salimos en la carrera

Voz 8 07:16 ya

Voz 7 07:16 creo que ahí cerca de treinta retirados

Voz 8 07:19 creo que es el récord de los últimos años

Voz 1951 07:21 en tiene Baltasar te pueden obligar a parar decir tú no puedes continuar pese a que quiera ir para no

Voz 7 07:27 si no te obligan sea te bien claramente el perro no puede salir cojeando del Che

Voz 8 07:31 Point

Voz 7 07:32 les yo yo lógicamente antes de cometer el me lo dio de hecho el deslinde vio Jorge Luque

Voz 8 07:37 debido además de Marbella que el tío es un encanto y que

Voz 7 07:39 que es un crack en estas carreras lleva muchísimos años viniendo a a Noruega a adaptar estas carreras me me intentó convencer de que igual cuando un poquito igual perros Podium o calentando lo empecé a correr para arriba para abajo allá por razones ponen con venidos a correr con el perro intentando ver si calentando un poquito se le pasa lo hizo muy bien

Voz 8 07:59 yo veía que no debía que no hay es que en el momento que lo que que no es que yo lo último que quiero esa un animal al que le tengo una amor vamos eterno que que que que pueda sugerir un poquito según son deportistas porque son súper deportistas son perros que aguantan eso carreras desde trescientos de cuatrocientos de seiscientos kilómetros hemos hecho Iberian en perfectas condiciones pero claro cuando están en perfectas condiciones el lesión por medio Llanos un deportista ya es de porque está lesionado ya tienes que tener otro tipo de tratamiento que a ellos está claro que que él parar es una obligación en el momento que se ponen en entredicho la salud de cualquiera de ellos

Voz 1951 08:36 no vamos a explicar Baltasar unas cuantas preguntas más o menos rápidas para entender no de qué va este deporte lo primero es cuánto dura esta carrera por ejemplo decías tú uno en stop son un montón de kilómetros no en horas en días no cuánto va a tardar impidieron llegar a la meta

Voz 7 08:50 pues el primero había con los intereses vías osea a casi seiscientos kilómetros en tres días ha hecho en menos de tres días

Voz 1951 08:55 el tope el límite para llegar bueno

Voz 7 08:57 el límite lo pone un poquito la organización pero bueno en principio

Voz 8 09:01 y suelen dejar un día a día hay pico más CD de plazo

Voz 1951 09:06 este que llega el primero al primero

Voz 8 09:08 en cuanto hay perros lleváis bueno en el

Voz 7 09:11 la carrera llevábamos ocho y hemos está entrenando aquí con con

Voz 8 09:14 si vamos cinco de de demás todos

Voz 9 09:17 Ellos sí sí todos son míos de mi mujer sí es son Haski no creo que sí sí sí nosotros corremos con con un equipo dejas que siberianos donde los tiene esto los poco tú dónde vives

Voz 8 09:28 Ello mi bombas muy bueno yo vivo a ahora mismo en las afueras de Pamplona en un pueblecito de de del Valle Niza sí bueno en los tengo con los tengo en en una guardería

Voz 0464 09:41 de si sur nombra nombre al pueblo Baltasar el pueblo algún Lina un pueblecito chiquitín y te tengo que decir una cosa Verónica yo he visto que Baltasar claro trece perros yo hasta ahora no lo sabía no

Voz 1951 09:52 claro es que yo pensaba Baltasar en casa con su mujer y con los trece pero eso alrededor encima que son grandes y pesan mucho

Voz 0464 09:59 los perros todos estos días de preparación en Noruega primero en Suecia donde estuvo haciendo hola la aclimatación hemos hablado en algunas ocasiones por teléfono es raro que el coja su propio teléfono lo responde tu mujer Carmen no Baltasar

Voz 7 10:12 si Carmen Calvo suele estar

Voz 0464 10:15 en muchos ocasiones durante el día dando de comer a los perros

Voz 1951 10:18 mal claro es que esto también es un stop no Baltasar tú empiezas a dar de comer a Texas Haski cuando acabas ya el primero vuelve a tener hambre

Voz 8 10:25 claro claro ahí no hay y que por ejemplo pues para trasladar a los casi mil kilómetros que hemos hecho de entrenamiento en trineo pues han sido duros durísimos hemos estado a temperaturas de treinta y cinco bajo cero

Voz 7 10:38 hace una semana durante ocho días tuvimos una más

Voz 8 10:41 vale veintiún grados bajo cero descaro imaginaros

Voz 7 10:43 tiene que ser entre narra veintisiete veintiocho bajo cero estar seis siete horas encima El trineo en el que yo no me voy Carlos Pedrosa no paran de correr pero yo estoy ahí quieto en el que únicamente lo que hago es controlar el trineo indicarles dónde tienen que ir de vez en cuando me bajada porque es una especie como de perros a base de carne así con bastante Paul poder calórico ya está entonces claro imaginaros cómo te puedes quedar después de seis horas siete horas enganchar quieto parado a esas temperaturas no pues claro no se hace así

Voz 1951 11:14 como hacían tieso cuando menos que eso decía esto antes que hay un perro que es el guía siempre y uno que digamos marca un poco la ruta o va van una posición avanzada

Voz 7 11:22 sí sí sí en este caso tengo la suerte no tenemos una suerte tendrá varios sí

Voz 8 11:27 las porque es un tenemos uno

Voz 7 11:29 bueno bastante polivalente son dos planos que ir perfectamente atrás del todo tenemos algunas digo que hay que intentar buscar la polivalencia porque claro cuando tienes eh la exigencia física que tienen una carrera está al final tienes que tener un equipo en el que todos los miembros pueden ir en varias posiciones por si nos vemos que es lo que nos ha pasado en el en carreras pasadas hace años que de repente perdíamos los días iniciamos ahora que nunca puesta estoy aquí deberías de realmente improvisando en mitad de la carrera no pues esas son cosas que te ayudan a ir aprendiendo y que no se vuelvan a dar esos casos no

Voz 1951 12:00 qué cualidades tiene que tener preparada de manera específica no entiendo al que tiene que ir abriendo manada

Voz 7 12:05 sí sí bueno tiene que tener unas cualidades fundamentales primero que tenga cierta capa

Voz 8 12:10 ciudad de comprensión de de de de

Voz 7 12:13 qué quiere que tu de lo que tú quieres que haga por un lado y por otro lado en este tipo de sitio Under John nos movemos en estas carreras tiene que tener cierto

Voz 8 12:23 te explico lo del valor osea

Voz 7 12:26 en las carreras que hacemos aquí en el caso de de cuando venimos a Escandinavia Nos alto para en varias ocasiones ya pues tormentas de nieve tormentas le diré que según algunos casos me han llegado a bloquear en mitad de la carrera yo me he visto cuatro horas tapados detrás del trineo eh con con los perros

Voz 8 12:44 en diez minutos tapados por la nieve y yo medio nieve y ir

Voz 7 12:49 dale la nada eh usa en sin nada que te proteja en un desierto blanco idealmente

Voz 8 12:55 en esos casos

Voz 7 12:56 hay tierras que se dejen impresionar

Voz 10 12:58 sí que

Voz 7 13:00 y que se bloquean no entonces tienen que tener cierta o valor en ese caso digo lo de valor de saber tirar para adelante y no dejarse impresionar por el entorno no eso es una de las cosas que que tenemos que valorar seriamente porque claro sino pues fíjate en la que te puedes pasar aquí en mitad de la nada en así no ya te digo por desgracia ha tocado varias veces Si se pasó un rato bastante malos

Voz 11 13:23 Baltasar te estoy imaginando en esa situación y no se este deporte tiene la característica de que de que en tú

Voz 0464 13:29 caso estás en una soledad pues matizada no no solitaria estás acompañado pero tanto las decisiones estratégicas como esos malos ratos los pasas sólo como humano al menos como lo lleva eso como te preparas mentalmente para para soportarlo y sacarlo adelante

Voz 8 13:47 bueno a ver si no voy a negar que que que la situación es así dudas me vamos hacerlas las llevo bien soporto bien la verdad que el frío y la nieve y bueno situaciones así pongo extremas pues pues la verdad que son situaciones en las que pues la verdad me desempolvó no no no me dejo impresionar fácilmente osea se acababa pensar a veces es decir ojalá esto es el sueño y que me despierte este

Voz 7 14:17 casa porque lo he pasado mal juego en ejemplos contrario pero bueno hay que tiene también un poquito a la cabeza fría y sobre todo hombre lo que hay que pensar es cuando estoy allí en mi tierra es ahora aquí desde el sofá se hacen muchos kilómetros sin muy fácilmente pero cuando llegas al sitio ahí es cuando se está tanto las cartas no aquí ya no hay trampa ni cartón les tienes que tener muy claro muy claro muy claro qué tipo de música

Voz 8 14:43 igual tu tu vamos

Voz 7 14:46 el tus ganas de este deporte pues igual no pasan de una pista de tierra con una bicicleta ahí dándote una vuelta seis kilómetros a beso oyendo en Cambre otra España no que hay que te ponen una alfombra hay totalmente pisada en la que prácticamente en veinte minutos sacaba la carrera Hay ya está no pues igual ese es es igual esa es malo es decir el que él que tu cuerpo te PIVE pero claro ya que que estamos haciendo nosotros argamasa la aventura que a una carrera Nancy no aunque luego tengas un cronómetro oí una meta a la que cruzar no pero es verdad que esto están esto es un un entorno totalmente salvaje e inhóspito en el que ya aquí no hay trampa ni cartón y cuando te pones con ahí delante Yves kilómetros que metros por delante yo he llegado a mirar a mi alrededor todo lo que me daba la vista llena totalmente blanco un desierto blanco la que no hay nada que te protejan la que te qué te puede servir de cobijo en un momento dado y que cuando aquí se despierta el vientos que se desata tanta los

Voz 8 15:40 Money nuestros es no os podéis imaginar en ese momento

Voz 7 15:43 esto lo vulnerable que te sientes no es una pasada

Voz 12 15:49 es un Larra vos vais a estar por va de mal en un mes el sol y las bases está prevista para no

Voz 1509 16:21 cómo es el recorrido Baltasar tantos kilómetros lo dices tú no en mitad de la nada no sé si estabilizados lleváis el trazado a través de un GPS cómo funciona

Voz 0473 16:29 sí sí vamos UGT se llevamos GPS de localización en el tenía por si un momento dado en los puede pasar algo sea la organización te tienen en todo momento controlado en Adén no tienen obligación de buscar temas allá de veinte horas después de que haya algún problema eso lo dicen

Voz 13 16:44 eso estoy más un papelito porque acaso aquellos te quita que es el más de medio pero si luego hay unas balizas hay unas cañitas que van poniendo

Voz 7 16:53 unas estacas de madera cada cada pues cada cien cada doscientos metros en los que constantemente tanto de día como de noche a través de los reflectantes pues es decir que más o menos vas bien no pero aún así lo suyo pues es es tener se piensa que constantemente vas por el camino adecuado no la verdad que está bien hasta bien organizadas en dos aspectos otra cosa es que te pase en mitad de la nada como unos acordaba alguna vez algo una incidencia que te quedes incluso bloqueado y bueno pues ahí te hacen toda sabes

Voz 1951 17:20 sí claro en cómo es vuestra equipación vuestra digo porque la tuya y también la de los perros

Voz 7 17:25 bueno a ver la equipación de los perros a ver nosotros tenemos en este caso una ventaja respecto a otros equipos que cómo hago esponjas que siberianos pues tienen una capa de pelo

Voz 14 17:34 pues que les protege de de de

Voz 7 17:37 temperaturas bajísimas no sin que haya que añadirle nada sí que es verdad que a partir ya de veintitantos bajo cero se les suele añadir una capita de de de que están muy adaptadas a su cuerpo para que el frío o Leire no les afecte de tan directamente Godó en los ratos que están descansando ahí sí que además se les añado una una manta a cada Carlos les pongo por encima porque hay que intentar evitar que te hagan calor etc pero la verdad que todavía no me he encontrado una situación en los plazos que ganan joven el frío no no no

Voz 1951 18:04 este un preocupa T Baltasar si te lo digo de palabras que no lo que te comentaba de quien te lo de la equipación porque estaba viendo aquí algunas fotos de la carrera que hicisteis el año pasado en la que en la que ganaste y los perros llevan igual no se llaman así pero calcetines

Voz 7 18:18 sí eso esos eso se pone permanentemente durante porque claro para los cuenta que la sala haciendo cola las ruedas del perro son las almohadillas entonces eh cómo empecemos a cargar menos almohadillas porque se enganche hielo porque se cortan con un trozo de hielo con bueno es que te puedes encontrar sin perros en cuestión de treinta kilómetros Santa que que hacer trescientos eh entonces lo de los dos mutis estos que lo llamamos todos los calcetines que veis esos van constante no vamos dicho si soy de suelta alguno en plena carrera un planteamiento freno al trineo saco otro nuevo Se luego los Boney volvemos a arrancar porque sin eso es imposible vamos el ex internos en un en un Tita y luego la ropa que sólo lleva pues bueno ropa si adaptaba para para temperaturas extremas y la verdad que yo tengo vamos a la gran suerte que yo exilios que lo lo lo aguantó muy bien yo por ello según ha dado el viernes con qué ropa me puedo meter ahí durante seis siete ocho horas a temperaturas de hasta treinta bajo cero pues algunos actualmente casi iría con poco menos a hacer la compra ahí punto no pero bueno

Voz 0464 19:19 ahora brevemente que vas con camiseta hay ejercito que

Voz 7 19:24 mira llevo llevo una que no pero llevo una camiseta interior una camiseta de forro polar y la chaqueta encima punto

Voz 0464 19:31 la chaqueta bueno la el abrigo impermeable después integra pues siete graditos

Voz 14 19:40 era un libro que nada un Mickey Mickey si unas dormido

Voz 0464 19:45 oye Baltasar tienes alguna ayuda porque no se estamos viendo ahora el despliegue de perros en imágenes los tienes en perfecto estado de revista tu material los viajes tu mujer que te acompaña no sé te lo montas tu techo hecho de ir caso a la pregunta bueno

Voz 7 20:03 sí bueno haber Mané gran llamada esta pregunta que me dais esta pregunta porque estás la pregunta del millón esto esto realmente lo hacemos por amor al arte nosotros

Voz 8 20:12 va a haber tenemos una distribuidora de de

Voz 7 20:14 yo pienso holandés que suma pienso orinar pienso buenísimo tenemos una distribución para toda España y la verdad que es lo que nos ayuda Un poquito a sopesar gastos luego tenemos también la ayuda de ánimas tras que son suplementos pero que ya vamos a decir lo que nos hace es no gastar pero no cogemos dinero y finalmente tenemos otro ayuda a una empresa que sea Magro ozono que que bueno pues en este año en los años ayudando como otros años en los años ayudó a otras empresas pero que siempre estamos hablando de que no llega a cubrir ni el diez por ciento del gasto que suponía el resto sale del bolsillo mi mujer porque claro aquí tenemos tres etarras que en Pamplona tenemos otros quince

Voz 8 20:49 más

Voz 7 20:50 en este a los cachorros tenemos viejos tenemos retirados jubilados etc que que bueno no conseguía una vez que han cumplido su su ciclo deportivo pues oye sin escándalos en animales Si Sangan a una jubilación más que merecida pero qué es que el subir hasta aquí arriba pues daros cuenta que son cinco mil kilómetros desde Pamplona cinco mil para abajo el mantenerte aquí pues ya te hemos nacional el alquiler de cualquier tipo de de camping de casa lo que sea lo que puede conllevar las carreras costando un bastón el material Yanes cuentos son trineo el primero de los que usamos en larga distancia vale de a cuatro mil euros y tenemos que llevar dos trineos y cada equis años estropea mí

Voz 0464 21:25 a eso está al alcance de justitos no está al alcance de poco

Voz 7 21:28 ah muy poquito muy poquito muy poquito sean las subvenciones son mínimas el año pasado por ejemplo cuando cambia de campeón del mundo por la Federación Española no sólo no me ayudó nada sino que me intentó incluso bloquear M intentó bloquear y evitar que pudieron participar porque decía que yo me voy a apuntar con por mi cuenta

Voz 8 21:44 cuando yo les había demostrado

Voz 7 21:46 que yo no estaban ni siquiera al corriente de acción campeonato al mundo saque

Voz 13 21:49 hicieron el más absoluto ridículo oí

Voz 7 21:52 ha quedado mal pero pero a cambio de ello pues me lo agradecieron evitando cualquier tipo de

Voz 8 21:57 de de de ayudado de subvención que pudieran poco

Voz 7 21:59 eh aminorar gastos no al fin al cabo aquí en lo único que podemos aspirar SK que la empresa privada puede echarnos una mano pero caro que te echen una mano en un deporte minoritario por mucho que seamos campeones del mundo pues pues es siguiesen lo complicado seguir siendo complicado no complicadísimo

Voz 8 22:16 no

Voz 7 22:17 pero bueno ya ya lo digo os todo lo hacemos porque nos gusta el deporte porque me gusta nuestro equipo y nos gusta lo que hacemos con él porque vemos que los perros aquí solo pasan Bombay nosotros también pero pero es muy complicado muy complicado y no está al acceso de de de cualquier bolsillo por desgracia

Voz 1951 22:34 el premio Baltasar de la Federación Española de deportes de invierno me ha quedado claro cuál fue el de la organización de la prueba el año pasado todo el mundo que ganaste no sé que recibió a cambio

Voz 7 22:44 pues mira recibí creo que fue un juego de calcetines para los perros de estos que tú has visto

Voz 1951 22:51 muy bien

Voz 7 22:53 recibí un frontal eh que más venir muy bien muy frontal que me ha venido bien para el trineo y creo que recibí un par de trofeos uno como campeón del mundo y eso como ganador de la de la carrera punto ese es el eso es todo lo que me lleve S

Voz 1951 23:09 te podían haber dado por lo menos unos calcetines para ti también

Voz 8 23:12 para era miembro pues no Izarra no

Voz 1951 23:15 Marca España que le llamaba vamos a dejarlo ahí Baltasar esto decías tantas lo de la vida útil de los perros por así decirlo eh cuál es su edad de jubilación cuando empiezan a competir no sé eso menos que baremo ahí

Voz 7 23:25 sí mira si mira empiezan empiezan a competir competir una a partir del año y medio sea hasta el año en medio no no no entrar en competición antes de los diez meses

Voz 8 23:33 no sólo enganchados a un trineo yo por lo menos

Voz 7 23:37 la duración pues mira este año hemos corrido con con Mogwai que tenía nueve años hija han quedado a las puertas del equipo con con con como reservas haciendo todo el entrenamiento tanto mejoría que en dos meses va a cumplir diez años como LIC que ha cumplido nueve años esta semana pasada saque pero os digo que la duración es bastante longeva sobretodo el el tipo medida que hacemos ejemplo el esprín eh creo que es mucho más eh agresivo en él tipo de de de exigencia que hasta el perro que respecto a la larga distancia en esprinte pueden perros perfectamente a treinta cerca de cuarenta kilómetros por hora non carreras de tres de cuatro de seis kilómetros claro yo haciendo carreras de mil kilómetros quinientos de quinientos D cuatrocientos de pesa lógicamente y las medidas estamos hablando claro utilizó que pesa quién tal no tenga que ver con lo que se hace en una carrera de esprín que el trienio pesa como un palillo estamos hablando cago medidas de doce de Tegueste de once de diez entonces lógicamente la vida útil del perro es mucho más longeva en la larga distancia Ken

Voz 14 24:33 que en el que en el esprín

Voz 1951 25:15 pues vamos a terminar recordando en quién este han acompañado Baltasar cuáles son tus ocho compañeros en esta carrera

Voz 13 25:22 bueno pues los ocho campeones que hemos tenido ahí dándolo todo han sido adelante este delito y Quick luego han estado Valery que era la única perrita ICO que llevaban estado estado a atrás del todo ir los dos hermanos Irvine y Mallory que han estado también hay pues en al nuevo lo todo un nivel bastante bastante bueno

Voz 0464 25:44 los cinco que se han quedado fuera

Voz 7 25:46 por los cinco son dos perritas una Nestlé que es la más de de El los últimos cacharritos que tenemos

Voz 13 25:51 la otra de ser Lynette he ido están Jorge ya están txuri que la zona porque es muy mal comedor el tío es un crack pero come Mali si come mal no poder única carrera y luego finalmente pues ha quedado se han quedado también fuera el Oli es el bueno pues el antiguo guía que hemos tenido hasta hace cuatro cuatro días la verdad que es un perro que es lo mismo que hay Mogwai pues creo que han ganado ya una más que merecida jubilación y que seguramente seguirán viniendo con nosotros

Voz 0464 26:19 yo a hacer nada

Voz 1951 26:21 fíjate qué suerte tienen que van a tener mejor jubilación que algunos de nosotros en este caso

Voz 13 26:27 hoy por cierto es posiblemente porque a ver nosotros ahora estamos hablando de Musil pero nuestra vida con lo de los perros esto el año pasado cuando quieras no puede serlo algún día ahí

Voz 7 26:37 el pescando en el río concisos siete de ellos a mi alrededor que es lo peor porque se empieza

Voz 13 26:41 a cometer las río que espantan todos votar yo están las diosas seguir en algún al monte conmigo hace bien al Pirineo me hay ingenieros de fotos de ellos Si bueno pues ya te digo que que que no sólo es muy sin la vida con las perros nuestra vida con los perros es el día a día en invierno es tirando de un trineo hoy en Viena no es haciendo otras actividades sin nada de carga ahí estamos mucho más tranquilo si de verdad que los jubilados son los que más el lo merece

Voz 1951 27:04 Baltasar que muchísimas gracias sí lo dicho hablamos en otra ocasión en los explica un poquito más cómo les va la vida a tus ocho más cinco y a los otros trece que tiene es por ahí por casa muchas gracias

Voz 13 27:13 poco a muchas gracias a vosotros sabéis cuándo queréis cualquier casulla que Metheny un abrazo

Voz 0464 28:55 buenos días Fernando Suances pues llega más dicharachero Verónica pues con una cara la que en ocasiones incluso se dibuja una sonrisa

Voz 18 29:03 que yo creo que los entrenadores tienen esto eh tienen un un chip que les salta el

Voz 0464 29:09 me gusta hacerte sufrir si no no es un hombre que que vaya silbando por la vida pero la verdad que la cara de hoy la cara que Travis en la he visto poquitas veces hola Fernando Suances movie con muy buenas

Voz 19 29:20 buenas tardes y tienes pintada en la cara

Voz 0464 29:22 a la palabra cuesta ir a ver qué nos vas a decir porque estoy contento no estamos asustados vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar el llano ese cómodo ya no por el que hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas

Voz 19 29:41 cómo vamos a hacer ese tránsito Fernando pues bueno simplemente para obtener resultados diferentes pues habrá que hacer algo diferente no y luego también viendo que las no son siempre hay llanas pues que habitualmente también tienen pues su vidas opuestas es un perfil no es siempre ella no pues bueno vamos a hacer un entrenamiento específico encuestas que es muy rico que no la muchas adaptaciones

Voz 1951 30:01 si para el entrenaba si nuestro ritmo

Voz 19 30:04 luego de carrera consistiría en buscar una apuesta pues al lado de al lado de casa lo donde entrena vemos una cuesta entre doscientos y cuatrocientos metros aproximadamente que tardemos en subirla de una manera cómoda a un esfuerzo de seis seis coma cinco que tardemos un minutito cómo en su verlo estamos hablando de asfalto sea mantenemos superficie dura a ver si es posible que no está fácil una apuesta de cuatrocientos metros e inclinación estamos buscando un cinco por ciento de impregnación no es una inclinación bueno no siempre es mejor siempre recomendamos desde muy con pues bueno si hay trabajo como hierba pues que es muchísimo mejor o más saludable para las articulaciones Si la carrera que prepara esa montaña pues indudablemente más específico que lo vaya a hacer pues en ese mismo terreno incluso si conoce la carrera pues en el mismo sitio donde vaya a ser como la carrera que casos hablamos del runner habitual pues va a ser el asfalto

Voz 1951 31:00 si no siempre hay una alternativa que son las tintas de gimnasio en las que se puede poner una pendientes se puede poner inclinada esa cinta bueno fingir que hay un un desnivel esto Fernando funciona porque claro es verdad que estamos corriendo en un terreno inclinado pero no sé si la sensación para el cuerpo acaba siendo la misma que la de una cuesta real

Voz 19 31:19 la recomendación en este caso hay que hacerlo en la calle pintan nosotros no nos no realizamos ahí ese tipo de entrenamiento

Voz 1951 31:27 Belén entrenamiento encuesta que consiste de ese calentamiento inicial que habíamos dicho luego en recorrerla cuesta como cuántas veces a qué velocidad cómo lo hacemos

Voz 19 31:36 bueno bien pues bueno hemos hecho una propuesta de ser repeticiones hay que subir esa cuesta seis veces va tarda un minuto en subirla luego la bajada esa recuperación va a ser siempre activa no la haremos a mucha intensidad va ser suavecita himnos dejamos bajar esa misma cuesta pero hay que hacerlas seis veces subirla y bajarla seis veces también hay que comentar que luego se hace para que haya una transferencia hay el trabajo sea muchísimo más esa eficacia cojamos las

Voz 20 32:05 las mejoras que dan este entrenador

Voz 19 32:07 luego hay que trasladarlo a una zona llana con lo cual las mismas repetición eso si es que se hayan hecho en la subida hay que te hay que trasladarlo a terreno llano con lo cual luego Sara Se repeticiones de un minuto con un minuto y medio de recuperación de recuperación activa

Voz 1951 32:24 vale USA seis veces la cuesta subir bajar subir bajar seis veces y después lo mismo en llano

Voz 19 32:30 eso es en llano pues con un GPS con un reloj simple que tú vayas mirando dices vale pues ya llevo un minuto ya llevamos una intensidad ritmo un poquito alegre de un seis coma cinco y un minuto y medio de recuperación activa sirve es corriendo pero ya suave cito entre cada uno de ellos pues aprovechamos para beber agua estado ahí cerca de la cuesta donde hemos empezado a a subir esa cuesta un botellín de agua para que cuando acabemos esa ser repeticiones tengamos agua mano para beber

Voz 11 32:59 hemos hablado Fernando en anteriores semanas de la importancia de los estiramientos en el entrenamiento encuestas hago un estiramiento específico un calentamiento que tengamos que hacer no sé si porque la rodilla va sufrir especialmente en la bajada

Voz 19 33:12 bueno en este caso siempre ponemos en en los informes que presenta mosso colgamos en la web pues que cada uno es hacer el calentamiento y luego cada uno hace y quién tenga más experiencia su rutina habitual que ya son estiramientos hay una movilidad articular ejercicios técnicos son fan Robert para descargar esa musculatura porque te va a tocar cuesta Si se te va a cargar en este caso lo que tú estás diciendo de estiramientos remarca haríamos más después de este tipo de entrenamiento que ese trabajo como de pierna va a ser más intenso iba a estar como más cargado psique pues bueno recomendar hoy si de verdad es tirar yo en vez de una básica pues hace un poquito más larga que pueden ser los mismos ejercicios los diez que tu tienes pero en vez de durar diez minutitos va a durar más porque voy a hacer tres series de todos esos ejercicios

Voz 1951 33:58 de gente las piernas especialmente de las piernas

Voz 11 34:01 me recordar Fernando qué bienes siempre con tus papeles que están colgados en la web de de SER Runner a disposición de de todos los oyentes que que sigan de forma pues más al pie de la letra todos los consejos pues bueno tienen ahí el PDF para para descargarse y consultar en caso de duda porque ahí entramos en detalle sobre tiempos sobre repeticiones en el caso de estiramientos bueno y contamos con dibujos enterramientos de fuerza bueno

Voz 19 34:27 está todo eso que no da tiempo a hablar de todo entonces pues bueno así que nos preocupamos de que lo tengáis todo ahí colgado

Voz 1509 35:32 este despedimos esta semana John no se está quedando muy Navarro el programa

Voz 0464 35:36 la verdad es que sí es positivo no

Voz 1951 35:39 es un matiz que bien aprecia ahora mismo

Voz 0464 35:41 a mí positivo vale siempre cuando sean la dosis pues adecuada

Voz 1951 35:45 bueno con mi presencia ya tienes una dosis garantizada pero es que además hoy para despedir este SER Runner nos vamos a ir hasta Navarra de nuevo con el cuarto ocurra Mendi Trail monte Urra al frente de la organización Ander Martínez holandés muy buenas hola muy buena carrera de montaña que organizáis para este próximo domingo cuéntanos un poquito distancia tipo de trazo David

Voz 0473 36:04 pues mira eso es una carrera de montaña que se organiza esos como has dicho el día dieciocho el mismo dieciocho de marzo eh tenemos dos distancias primero la carrera principal el trail son veinticuatro kilómetros y unos mil setecientos de desnivel positivo acumulado sobre todo por senderos y recorrido bueno cañero y grito

Voz 1951 36:24 para disfrutar del monólogo eso te iba a decir porque es una zona muy montañosa no sé si exigir mucho a los participantes Si bueno lo dejáis en media montaña qué tipo de de cumbre semana en contra

Voz 0473 36:34 pues mira hacemos Tudela todo el recorrido lo

Voz 23 36:36 yo lo hacemos en torno a entorno Currás

Voz 0473 36:39 el tiempo se está se se discurren por sendas de Montejo Urra estuve varias veces hasta la cima por diferentes senderos ir bueno pues el recorrido es bastante montañeros y que desde la primera edición hemos ido cambiando pues quitando un poco lo que son las pistas anchas lograda nuestros lo que nos gusta es que Montes los zonas Crusoe con una con nivel técnico pues medio tampoco hay zonas te preparas de de de escaladas y tal pero bueno son zonas bastante montañera no es bastante bastante duras y la verdad es que de esta cuarta edición ha salido un recorrido que parece que a la gente le está gustando la gente que está teniendo

Voz 23 37:15 va aprobarlo previamente no pues para aprobar la prueba

Voz 0473 37:18 lo están en su también está diciendo que la dureza es el atleta que tiene pues que es una prueba muy bonita no que con los con los en meros como el vestido este año nuevo

Voz 0464 37:27 para cuanto da Montes Jura quiero decir estáis este buscando recorridos es la cuarta edición quedan aún muchos rincones muchos recovecos por explorar

Voz 0473 37:35 pues quedan bastantes zonas lo que pasa es que sí que tenemos varias zonas que tal vez pues por la peligrosidad que puedan tener para pasar los grupos pensando que tenemos el cupo limitado en cuatrocientos cincuenta personas pues hay varias zonas de varias subidas que no las queremos tocar dentro de lo que sería la prueba deportiva pues por evitar riesgos innecesarios no es igual muy expuestas son muy aéreas que las queremos evitar sí que tenemos algunas zonas por ahí pendientes

Voz 10 37:59 poco guardadas para para próximas ediciones pues bueno que podría hacer pero bueno al principio estamos todo el tiempo en torno al mismo recorrido la primera edición pues me pequeñas modificaciones para bueno pues a darle un poco la dureza que como organizadores queremos darle no

Voz 1951 38:14 cuánta gente esperáis Ander para esta carrera

Voz 10 38:16 pues tenemos el cupo lo pusimos en cuatrocientos cincuenta partido antes que sobre lo completamos hace ya casi un mes y un poco por por nuestra propia concienciación no decir joven no queremos meter a más gente en el en el recorrido en Montejo rueda con lo que da queremos darlo a conocer pero tampoco que se masificado que no al final bueno ahí las carreras de asfalto que puedas meter veinte treinta mil personas en este caso el palo queda ahí luego al haber muchísima diferencia entre los primeros y los últimos pues podría alargar una barbaridad el recorrido Si si metemos a más gente

Voz 0464 38:50 por tanto entrenamiento al monte como como esto sí sí no decía que déjate que mejor

Voz 11 38:54 pocos Si bien avenido Si un monte no masificado Verónica habrá muchos oyentes que

Voz 0464 39:00 que estén pensando de qué me suena a mí Montes Jura estoy ahora Ander un

Voz 1951 39:06 Tico de esta sección que es salirnos del sendero principal de la carrera y luego iremos con la vertiente gastronómico festiva pero creo que yo no ahora mismo va por otra

Voz 0464 39:14 sí estoy hablando del año monos es la época de la transición de los sucesos de monte Jurado

Voz 10 39:20 el setenta y seis setenta y ocho de la duda

Voz 24 39:22 tres Los Montes ocurra el carlismo hoy tal bueno pues Un

Voz 8 39:25 todo poco común que queda un poco

Voz 10 39:29 turbio no en un par de muertos y tal bueno sí tele pueda sonar de Currás hecho Si bueno pues es habitualmente es punto de reunión para para para los carlistas y tal entonces bueno ese año pues tuvo una serie de movimientos y hubo una unas unas cargas policiales hubo unas historias entonces bueno hubo dos fallecidos en en esas manifestaciones que que se hacen anualmente no

Voz 11 39:59 sí ya Ander de los carlistas suelen todavía acudir hoy ya no lo hacen

Voz 10 40:04 pues así en en ese número falsifica uno pero yo vamos que queda como el el Carlos

Voz 0464 40:09 no no montó un poco en ese sentido sí

Voz 10 40:12 queda que un poco marcado en en ese punto pero principalmente porque las primeras batallas carlistas e siempre se Montes ocurra fue un punto clave y estratégico en ese sentido tanto desde la Primera Guerra Carlista como en los cambios y luego el momento de los cambios en el de Reyes y tal a finales del siglo XIX no plenos del siglo XX que a partir es cuando se cuando se general el movimiento carlista más social y más político no pero bueno es la guerra por ejemplo para que saliese de aquí tenemos una una de las subidas se llama la subida de los cañones que era por donde creo que fue en la Primera Guerra Carlista se subieron los cañones de artillería hasta la cima para proteger un poco la zona sí que está está muy marcado pone en ese sentido no nuestros evidentemente en la carrera en la prueba no llegamos un poco el tema social y político en ese sentido

Voz 1951 41:03 menos mal cada uno tenemos nuestras nuestras si bien

Voz 10 41:05 ya está no pero bueno sí sí tienen la gente puramente lo pueda conocer por eso bueno la verdad es que el monte El Monte a conocer por la belleza que tiene que ser de aquí es lo que es lo que hemos mamado desde el principio y lo que nos gusta no nos gusta disfrutar de las sendas disfrutar del monte que tenemos aquí hay desde luego animamos a todo el mundo a que iban a conocerlo porque entorno es muy peculiar es tienes un monte que está en medio es justo el término de todas las Sierra bueno pues estaba cierre Sierra de lo que después de Montejo Urra hay una Llanada enorme es real hasta que ese es el Moncayo al fondo quiero tenemos aquí pues a unos doscientos kilómetros en línea recta pero en despeja usó sin ningún problema el Pirineo pero queda como como un monte elevado en medio de la nada digamos de alguna forma no

Voz 1951 41:55 fíjate yo creo que alguno alguno dirá pero todavía existe el carlismo sí

Voz 0464 41:59 es que por eso preguntado un reventón muy pequeño pero

Voz 1951 42:01 es verdad todavía sí sí sí

Voz 11 42:04 si encima con un viraje ideológico pues

Voz 1951 42:07 curioso como el de Jorge restringe pero estos capítulo para

Voz 0464 42:10 ese mismo para otro día

Voz 1951 42:13 no dais como premio una boina roja no txapela roja

Voz 10 42:16 no damos a Fela negra normal como es eso de la inscripción de este cuarto en este caso la cuarta edición si estamos estamos desligarse de de esos temas evidentemente pues porque son temas políticos que que nada tienen que ver con el deporte

Voz 24 42:33 era una que si no no no y desde luego pero bueno

Voz 8 42:37 o sea que todo el mundo es bueno y creo yo que todo el mundo sabe

Voz 1951 42:39 no sé no se montan de películas y de pasajes antiguas la guerras carlistas el uniforme de de ese Ejército eso es destacaba la boina roja que yo nunca entendí muy bien Ander porque bueno esto es otro tema pero chicos y se te vea kilómetros con una boina roja pero en fin eh vamos a dejar esto habéis montar algo de fiesta algo de actividades paralelas en torno a esta carrera hay un día completo bueno para disfrutar en ayer esta zona o no

Voz 10 43:01 pues mira desde la víspera sí que tenemos hemos organiza una charla con con ha dicho De Gea que es uno de los bueno es el corredor que ganó la edición anterior este año ficha Salomón joder pasado quedó campeón de Europa subcampeón del mundo de la de las Word Series de de espectro Esquerra Nin bueno pues hemos concertado una charla que será el sábado a las siete de la tarde aquí una Jedi en uno de los servicios sociales que tenemos estamos sociales se pueden entrar a ver nuestra página web tres W punto com se puede ver en todo el todo el día como a distribuir y luego pues para mismo a la carrera pues vamos a montar los hinchables para pues para todos los críos de familias que vengan pues para que bueno hay ambiente en la plaza de donde donde es la salida y la meta Hay un día de fiesta no entorno a entorno Montes Curro corredores y con todo lo que se quiere animar Arenys Ander

Voz 0464 43:57 cuántos habitantes tiene a Jerry pues estamos

Voz 10 44:00 los viviendo unos tres mil personas censadas que parece que hay dos mil quinientos y pico donde

Voz 0464 44:05 podemos comer por allí donde nos aconsejan que nos demos una vuelta

Voz 10 44:08 pues mira ni tenemos varios sitios y extendiendo poco el lo que quiera cada uno pero bueno pues ya tenemos la cafetería una cafetería cafeterías Dante la cafetería Cafetería El Campillo de H pues que son los sitios pues comer un plato con Nina o un menú del día sentí un bocata algo que se puede pasar el día y estar a gusto sino pues en España también está el restaurante La Navarra que tiene un poco más carta es un sitio un poco también con el nivel de precios pero bueno esto sitios se puede disfrutar instalado estoy comer bien

Voz 0464 44:43 sitio elegante este último John así que de punta en blanco sí pero si estamos en una llegue yo prefiero comer una llegue que estoy idea

Voz 10 44:48 a eso es a quién ahí a quién ayer y pues tanto en la cafetería en el camping Iratxe dos cuidarán bien y eso sí con con reservas con reservas porque ya no están comentando pues desde varios estamentos que están teniendo bastante ocupación pues el camping por ejemplo ha comentado que tienen los bungalows bastante completos y entonces bueno pues la verdad es que también es un poco lo que buscasen organizando eventos no pues dar a conocer el entorno que la gente venga hay que nos conozca el año tenemos corredores de catorce provincias diferentes con lo cual bueno tenemos que un poco el objetivo de que se nos conozca ya está empezando a conseguir

Voz 0464 45:25 y Ander vamos a hacer la última quise nuestro cuestionario habitual en esta sección preguntando por el gentilicio

Voz 8 45:31 ayer y nos dignas año guitarra sería

Voz 10 45:36 Henning utilice en general pero en principio el gentilicio está marcado en castellano como ella Irina

Voz 0464 45:40 ajá perfecto pues Ander Martínez al frente de la organización también del neonato club de montaña Montes Jura no porque Davis formado

Voz 8 45:49 sí lo hemos creado este año un poco

Voz 10 45:51 el club no es específico de montaña y lo hemos creado Club Montaña ocurra este año es la primera edición que lo lo organizamos como Club Montaña Montero aunque los organizadores no somos los mismos desde el desde la primera edición desde hace cuatro años

Voz 0464 46:04 cuarto jurado Mendi tras el monte jura Domingo dieciocho de marzo desde el sábado tenemos ya alguna actividad la más interesante sin duda esa charla de la mano de Arik Gea Ángel Martínez gracias

Voz 10 46:16 gracias a vosotros

Voz 1509 46:27 y completamos la agenda del fin de semana viajando en primer lugar hasta Castilla La Mancha segundo duatlón esprín de Marchamalo en Guadalajara las distancias de cinco kilómetros a pie veinte en bicicleta y dos y medio más a pies segunda edición en la que la prueba vuelve a ser Campeonato Regional de esta modalidad se disputa el domingo día dieciocho a las once de la mañana a la meta va a estar situada en el bulevar Prado Hermoso

Voz 0464 46:48 de montaña en Vizcaya Guecho Go trail primera edición este sábado día diecisiete a partir de las siete y media de la tarde organiza non stop aventura son quince kilómetros con setecientos metros de desnivel positivo limitados a trescientos participantes que van a recorrer los caminos y senderos más divertidos de la zona Iván ascender Moore riña con Holanda el punto más alto de la carrera también hay una distancia corta de siete kilómetros y medio trescientos metros de desnivel positivo la meta se ubicará junto al velódromo de Fadura

Voz 1509 47:14 en Aragón en concreto en Teruel este domingo desde las diez y media de la mañana cinco diez k de la ciudad pruebas urbana sobre asfalto organiza el Club de Atletismo mudéjar de Teruel la salida estará en la avenida Ruiz Jarabo

