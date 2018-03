Baltasar Gallardo no pudo repetir título en el Campeonato del mundo de mushing

Voz 1 00:00 también hay rebajas en ciclismo si montaña también Clarke Running por supuesto bien calzado

Voz 0669 01:11 bienvenidos una semana más a SER Runner hemos hablado en alguna ocasión en el programa de música originalmente un modo de desplazarse en un entorno tan concreto como los paisajes nevados y actualmente también un deporte un deporte que además en el contexto de de un mayor reconocimiento relación respeto a la realidad de los animales gana enteros aficionados también normativa sobre un trato adecuado para ellos suele pasar en castellano es bastante más largo estamos hablando de la carrera de trineos tirados por perros el campeonato del Mundo se ha celebrado esta pasada semana en Noruega un compatriota tuyo

Voz 0464 01:45 Verónica se estamos Navarro

Voz 1951 01:47 los el mundos esta sección podría ser es bueno pues partir

Voz 0464 01:50 ya como campeón nada menos fue un gran éxito lo que obtuvo en dos mil diecisiete y esta vez no ha podido ser ahora vamos a conocer con detalle qué pero en cualquier caso queremos detenernos en esta competición en este deporte y sobre todo en la experiencia de Baltasar Gallardo hola Baltasar muy buenas hola buenos días a todos donde te pillamos para empezar pues te pillo y aquí

la región de firmar en que esto estoy cerca de la localidad de alta equipados han hecho una idea esto es el final de noruegas aquí un poquito más adelante Cabo Norte y sacaba ayer al continente

eh pues al final del oruga aquí el final del mundo

Voz 1951 02:23 de Baltasar

Voz 0464 02:25 casi casi como decíamos Baltasar que esta vez no pudo ser ahora nos vas a contar por qué pero antes de nada como lo lleva el el campeón el hecho de haber tenido que abandonar pues lo llevó

Voz 6 02:37 es bastante bien redes mi séptima carrera larga distancia que bueno para un poco para que la gente se sitúe es la modalidad más madura no más grandes de este deporte son carreras que

Voz 7 02:49 que componen claramente puesto doscientos cuatro

Voz 6 02:52 viento seiscientos mil kilómetros etcétera en formato non stop no entonces hay que pasar por check points etcétera de bueno pues está en haya mi mi mi séptima carrera y es la primera vez que me toca abandonados allí pensaba que estoy Valle garante de lo que ha llegado pero el gallego que es esta vez pues pues la verdad es que me lo he tomado con bastante a la filosofía porque bueno al final el motivo ha sido bien claro eh preferido preservar la salud de los perros a cualquier otra

Voz 0464 03:20 con otra cosa durante la carrera tanto sabemos se nos ocurren muchas preguntas de todo lo que vas diciendo pero vamos a dejar esto claro desde el principio a ver qué pasaba porque tuviste que elegir

Voz 7 03:30 pues mira en pueden ofrecerlos

Voz 6 03:33 esta carrera que yo me he apuntado esta vez en la filmar López atesoraba la carrera pues la la carrera de las carreras en Europa aparte de de de los mediática que es en este país aparte de seguimiento que tiene con programas de televisión periodistas de todo el mundo pues en la verdad

Voz 7 03:49 que tiene un condicionante un componente muy muy muy duro que es la distancia no entonces

Voz 6 03:55 pues eran casi seiscientos kilómetros con un equipo únicamente el ocho perros entonces yo sabía que iba

Voz 7 04:00 ser duro

Voz 6 04:02 hemos intentado entrenar como para poder llegar a a al objetivo que el acabarlo pero finalmente no ha podido ser hoy

Voz 7 04:08 sobre todo no ha podido ser por una sencilla razón

Voz 6 04:10 el equipo estaba mejor que nunca

Voz 7 04:13 debió aquí he estado haciendo mil kilómetros de de de trineo aquí en Suecia antes de venir a la carrera más los dos mil hicimos con el con el quad en en en Navarra pues la verdad que venían los equipo más o menos con unas garantías mínimas no

Voz 6 04:27 pero luego la propia carrera no está puesto en un aprieto porque

Voz 7 04:31 Nos tocó en entre el medio segundo Checkpoint una pista yo creo que para mí no sea igual ahora en caliente todavía me parece así yo espero que luego también me sigue pareciendo pero es la peor pista que cogido Mi vida con con con un trineo sea una pista que estaba muy poco compactada la nieve en estos sitios suele pasar de vez en cuando pero no tampoco sobre todo en la que había docenas y docenas de agujeros que que pues todas las frenadas en los trineos y con el paso de no sé que si se da de alguna moto nieve de lo que sea estaba totalmente llena de agujeros eso obligaba los perros a la hacer unos movimientos muy bruscos en los que los hombros al sufrió muchísimo al llegar al segundo Checkpoint que Canobbio han sido doscientos kilómetros en solo veintitrés horas pues pues me encontré que tanto el perro más grande que tengo que además es el día como todos los más fuertes que tengo que llevo atrás pues ten ninguna coge de evidente de la que no se pudieron recuperar en las zonas de descanso que deje Checkpoint y en el momento que me que sólo quedaban seis perros para trescientos setenta y cinco kilómetros que me quedara

Voz 6 05:38 María de por delante lo vi claro no clarísimo

Voz 7 05:41 no no no tiene ningún sentido el acceso a los perros dársele darse esta póliza ahí sabiendo que además no lo voy a poder conseguir entonces desde ese momento puse toda la cordura encima de la mesa dije aquí acabó la carrera aunque haya sido tan tan

Voz 6 05:58 pronto nuevos a seis meses de trabajo que se han ido al garete es inútil

Voz 7 06:01 la pero claro estamos hablando de que la salud de los pero nosotros no lo fundamental y lo Príncipe

Voz 1951 06:06 qué tal están Baltasar los perros a día de hoy

Voz 6 06:09 no no están perfectos nadar están ahora eh

Voz 1951 06:12 a las demás basado en saben

Voz 6 06:14 cuatro horas sí sí sí no no han pasado veinticuatro horas si se les ha pasado nada una era una pequeña inflamación el intento yo vi el otro le dolía un poquito él el tríceps estamos dando de pequeño sobrecargas que en cuestión de veinticuatro cuarenta y ocho horas estos procesos tan claro el problema es que la carrera hasta modelos en formato non stop al contrario que otras carreras que hay que tú puedes hacer diez quince veinte kilómetros y el perro a descansar durante prácticamente veintitrés horas y aunque tengas algún pequeño contratiempo unidad tiempo recuperarse pero claro eh dados cuenta salimos de alta hicimos ochenta kilómetros descansaron tres horas y volvió hacer ciento treinta kilómetros hasta entonces en veintitrés horas hicieron doscientos kilómetros ahí no hay no hay Mateos al no hay tiempo material para que de una lesión

Voz 7 06:56 pequeñita pero pero pero molesta

Voz 6 06:58 para el pues no se puede recuperar sin prácticamente tiempo de descanso entonces ahí ahí ha sido la pena no que yo pensaba que el equipo venía mejor preparado que nunca pero Carlos que la pista

Voz 7 07:08 Nos han destrozado el equipos que ha sido una

Voz 6 07:11 bueno de hecho de hecho os cuento

Voz 7 07:14 de los setenta que salimos en la carrera

Voz 6 07:16 creo que ahí cerca de treinta acreedores

Voz 7 07:19 el récord de los últimos años

Voz 1951 07:22 no Baltasar te pueden obligar a parar decir tú no puedes continuar pese a que quiera ir para allá donde no

Voz 6 07:28 Irán sea Tevez en bien claramente el perro no puede salir cojeando del Che

Voz 7 07:31 eh

Voz 6 07:32 entonces yo yo lógicamente antes de cometer el me lo diga de hecho el veterinario Jorge Luque que te viene además de Marbella que el tío es un encanto y que y que es un crack en estas carreras lleva muchísimos años viniendo a a Noruega a estas carreras me me intentó convencer de que igual buscando un poquito igual perros podía Un o calentando lo empecé a correr para arriba para abajo allá por razones H ponen con venidos a correr con el perro intentando ver si calentando un poquito se le pasa lo hizo muy bien

Voz 7 07:59 yo veía que no debía que no hay es que en el momento que lo que que no es que yo lo último que quiero esa un animal al que le tengo una el vamos eterno que que que que pueda sugerir un poquito según son deportistas porque son súper deportistas son perros que aguantan eso carreras desde trescientos de cuatrocientos de seiscientos kilómetros hemos hecho Iberian en perfectas condiciones pero claro cuando están en perfectas condiciones el lesión por medio Llanos un deportista ya es de porque está lesionado ya tienes que tener otro tipo de tratamiento que a ellos está claro que que él parar es una obligación en el momento que se ponen en entredicho la salud de cualquiera de ellos

Voz 1951 08:36 no vamos a explicar Baltasar unas cuantas preguntas más o menos rápidas para entender no de qué va este deporte lo primero es cuánto dura esta carrera por ejemplo decías tú uno en stop son un montón de kilómetros no en horas en días no cuánto va a tardar impidieron llegar a la meta

Voz 6 08:50 pues el primero había con los intereses días osea a casi seiscientos kilómetros en tres días ha hecho en menos de tres días

Voz 1951 08:55 el tope el límite para llegar pero bueno

Voz 6 08:57 límite lo pone un poquito la organización pero bueno en principio

Voz 7 09:01 y suelen dejar un día a día Haití como manos de de plazo de seguían el primero si llega el primero que cuanto hay perros lleváis

Voz 6 09:10 que bueno en la carrera llevábamos ocho y hemos está entrenando aquí

Voz 7 09:14 con con se vamos cinco de de más todos son tuyos si si todos son míos de mi mujer sí vale has quien no creo Jarque sí sí sin nosotros perdemos con con un equipo dejas que siberianos donde los quién esto

Voz 6 09:26 poquito donde vives yo voy voy

Voz 7 09:29 bueno yo vivo a las afueras de Pamplona en un pueblecito de de del Valle Niza sí bueno en los tengo a los tengo

Voz 6 09:38 en una guardería

Voz 7 09:40 de

Voz 0464 09:41 de si sur nombra nombre al pueblo Baltasar el pueblo algun Lina un pueblecito chiquitín y te tengo que decir una cosa Verónica yo he visto que Baltasar claro trece perros yo hasta ahora no lo sabía no

Voz 1951 09:52 es que yo pensaba Baltasar en casa con su mujer y con los trece pero eso alrededor encima que son grandes y pesan mucho de esos

Voz 0464 09:59 sí todos estos días de preparación en Noruega primero en Suecia donde estuvo haciendo la la aclimatación hemos hablado en algunas ocasiones por teléfono es raro que el coja su propio teléfono el responde tú mujer Carmen no Baltasar si Carmen Calvo ya que él suele estar en muchos ocasiones durante el día dando de comer a los perros

Voz 1951 10:18 al claro es que esto también es un stop no Baltasar tú empiezas a dar de comer a Haski cuando acabas ya el primero vuelve a tener hambre

Voz 7 10:25 claro claro hay no hay y que por ejemplo pues hombre para disolver a los que

Voz 6 10:30 en mil kilómetros que hemos hecho de entrenamiento en trineo

Voz 7 10:33 han sido duros durísimos hemos estado a temperaturas bajo cero

Voz 6 10:38 hace una semana durante ocho días tuvimos una más

Voz 7 10:41 vale veintiuno grados bajo cero descaro imaginaros

Voz 8 10:43 tiene que ser entrenar a XXVII veintiocho bajos

Voz 6 10:46 lo estar seis siete horas encima del trineo en el que yo no me muevo Carlos perversos no paran de correr pero yo estoy ahí quieto en el que únicamente lo que hago es controlar el trineo indicarles Fontaine que ir de vez en cuando me bajada que es una especie como de perros a base de carne así con bastante Paul poder calórico ya está entonces claro imaginaros que hemos te puedes creer después de siete horas enganchar quieto Palau altas temperaturas no pues claro pues no se hace así

Voz 1951 11:14 como hacían tieso cuando menos que eso decía esto antes que hay un perro que es el guía siempre y uno que digamos marca un poco la ruta o va van una posición avanzada

Voz 6 11:22 sí sí sí en este caso tengo la suerte no tenemos la suerte de tener varios días eh porque es un tenemos un equipo bastante polivalente son dos planos que pueden ir perfectamente atrás del todo el Pirineo digo que hay que intentar buscar la polivalencia porque claro cuando tienes la exigencia física que tienen una carrera de estas al final tienes que tener un equipo en el que todos los miembros pueden ir en varias posiciones por si nos vemos que es lo que nos ha pasado en el en carreras pasadas hace años que de repente perdíamos los días iniciamos ahora que nunca apuesta este perro aquí teorías de realmente improvisando meditada carrera no pues esas son cosas que te ayudan a ir aprendiendo y que no sé vuelvan a dar esos casos no qué cualidades tiene que tener

Voz 1951 12:02 se prepara de manera específica no entiendo al que tiene que ir abriendo manada

Voz 6 12:05 sí bueno tiene que tener dos cualidades fundamentales primero que tenga cierta capacidad de comprensión de de de de de lo que quiere que tú de lo que tú quieres que haga por un lado por otro lado en este tipo de Sitel John nos movemos en estas carreras tiene que tener cierto por ir testículo del valor osea en las carreras que hacemos aquí en el caso de de cuando venimos a Escandinavia no saltó parada en varias ocasiones ya pues tormentas de nieve tormentas de nieve que según algunos casos me han llegado a bloquear de mitad de la carrera sea yo me he visto cuatro horas tapados detrás del trineo eh con con los perros en diez minutos tapados por la nieve y yo medio enterrar nieve y ir en mitad de la nada esa en sin nada que te proteja en un desierto blanco realmente en esos casos

Voz 7 12:56 hay perras que se dejen impresionar y que

Voz 6 13:00 y que se bloquean no les tienen que tener cierta o valor en ese caso digo lo de valor de saber tirar para adelante y no dejarse impresionar por el entorno no y eso es una de las cosas que que tenemos que valorar seriamente porque claro sino pues fíjate en la que te puedes pasar aquí en mitad de la nada en así no ya te digo que me ha tocado varias veces Si se pasó un rato

Voz 7 13:21 yo bastante malo Lasarte estoy imaginan

Voz 0464 13:24 en esa situación no se este deporte tienen la característica de que de que en tú

Voz 9 13:29 caso estás en una soledad pues matizada no no solitaria estás acompañado pero tanto las decisiones estratégicas como esos malos ratos los pasas sólo como humano al menos como lo lleva o como te preparas mentalmente para para soportarlo y sacarlo adelante

Voz 7 13:47 bueno a ver si no no voy a negar que que que las situaciones así dudas me vamos a las las sobre llevo bien soporto bien la verdad que el frío y la nieve y bueno situaciones así poco extremas pues pues la verdad que son situaciones en las que pues la verdad me desempolvó no

Voz 6 14:09 no me dejo impersonal fácilmente osea

Voz 7 14:12 se acababa pensar a veces es decir ojalá esto es ensueño y que me despierte este mi casa porque

Voz 6 14:19 lo he pasado mal juego en ejemplos contrario pero bueno hay que tiene también un poquito a la cabeza fría y sobre todo hombre lo que hay que pensar es cuando estoy allí en mi tierra es ahora aquí desde el sofá se hacen muchos kilómetros sin muy fácilmente pero cuando llegas al sitio ahí es cuando se están todas las cartas no aquí ya no hay trampa ni cartón entonces tienes que tener muy claro muy claro muy claro qué tipo de deshacer porque igual tu tu vamos hacer tus ganas de este deporte pues igual no pasan de una pista de tierra con una bicicleta ahí dándote una vuelta seis kilómetros a beso oyendo tan Cambre a España no que quede ponen una alfombra ahí totalmente pisada en la que

Voz 8 14:57 eh prácticamente en veinte minutos sacaba la carrera

Voz 6 14:59 era ahí ya está no pues igual ese es es igual es decir el que él que tu cuerpo te PIVE pero claro ya sin que que estamos haciendo nosotros argamasa la aventura que a una carrera Nancy no aunque luego tengas un cronómetro oí una meta a la que cruzar no pero es verdad que esto están esto es un un entorno totalmente salvaje e inhóspito en el que ya aquí no hay trampa ni cartón y cuando te pones con un ir delante Yves kilómetro siquiera metros por delante yo he llegado a mirar a mi alrededor todo lo que me daba la vista llena totalmente blancos un desierto blanco la que no hay nada que te protejan en nada que te qué te puede hacer vida de cobijo en un momento dado y que cuando aquí se despierta el vientos que se desata los demonios se nos podéis imaginar en ese momento lo vulnerable que te sientes

Voz 1951 16:21 cómo es el recorrido Baltasar tantos kilómetros lo dices tú no en mitad de la nada no sé si estabilizado si lleváis el trazado a través de un GPS cómo funciona

Voz 8 16:29 sí sí llevamos UGT se llevamos GPS de localización en el tenía por si en un momento dado los puede pasar algo a la organización te tienen en todo momento controlado en aves no tienen obligación de buscar temas allá de veinte horas después de que haya algún problema ese ambiente lo dicen y es más un papelito porque llegasen a aquellos que quitan en El del medio pero si luego hay unas balizas hay un unas cañitas que van poniendo unas estacas de madera cada cada pues cada cien

Voz 6 16:55 cientos metros en los que constantemente tanto de día como de noche a través de los reflectantes pues es decir que más o menos vas bien no pero aun así

Voz 8 17:03 a lo suyo pues es es tener el GP esa mano y ver qué

Voz 6 17:06 constantemente vas por el camino adecuado no la verdad que esta

Voz 8 17:09 viene os hasta bien organizado en ese aspecto

Voz 6 17:11 otra cosa es que te pase en mitad de la nada como Nos agarraba alguna

Voz 8 17:15 ves

Voz 6 17:15 algo una incidencia que te quedes incluso bloqueado y bueno pues te hacen todo basadas

Voz 1951 17:20 en cómo es vuestra equipación vuestra digo porque la tuya y también la de los perros

Voz 8 17:25 bueno a ver la equipación de los perros a ver nosotros tenemos en este caso una ventaja respecto a otros equipos que cómo hago esponjas que siberianos pues tienen una capa de pelo

Voz 11 17:34 pues que les protege de de de

Voz 8 17:37 temperaturas bajísimas no sin que haya que añadirle nada sí que es verdad que a partir ya de veintitantos bajo cero se les suele añadir una capita de de de que están muy adaptadas a su cuerpo para que el frío o Leire no les afecte tan directamente Godó en los ratos que están descansando ahí sí que además se les añado una una manta a cada Carlos les pongo por encima porque hay que intentar evitar que te hagan calor etc pero la verdad que todavía no me he encontrado una situación en los plazos que ganan joven el frío no no no

Voz 1951 18:04 este un preocupa T Baltasar si te lo digo de palabras que no tiene ninguna te comentaba de quien te lo de la equipación porque estaba viendo aquí algunas fotos de la carrera que hicisteis el año pasado en la que en la que ganaste y los perros llevan igual no se llaman así pero calcetines Chi Chi chi chi esos esos

Voz 8 18:19 yo permanentemente porque claro para los cuenta que la sala haciendo cola las ruedas del perro son las almohadillas entonces eh cómo empecemos a cargar menos almohadillas porque se enganche hielo porque se cortan con un trozo de hielo con bueno es que te puedes encontrar sin perros en cuestión de treinta kilómetros Santa Tecla hacer trescientos eh entonces lo de los dos mutis estos que lo llamamos todos los calcetines que veis esos van constante no vamos dicho si soy de suelta alguno en plena carrera un planteamiento freno al trineo Shaq otro nuevo Se luego los Boney volvemos a arrancar porque sin eso es imposible vamos

Voz 6 18:54 el ex internos en un en un Tita y luego la ropa que sólo lleva pues bueno ropa así adaptaba para parar temperaturas extremas la verdad yo tengo vamos a la gran suerte que yo el frío es que lo lo lo aguantó muy bien yo puedo ser yo sea el viernes con qué ropa me puedo meter ahí durante seis siete ocho horas a temperaturas de hasta treinta bajo cero pues algunos actualmente casi iría con poco menos a hacer la compra ahí punto no pero bueno

Voz 0464 19:19 sí claro pero brevemente que vas con camiseta ejercito que

Voz 6 19:24 mira llevo llevo una ya no pero llevo una camiseta interior una camiseta de forro polar y la chaqueta encima punto

Voz 12 19:32 o sea que es el mono la al abrigo impermeable

Voz 6 19:36 estoy dando todos

Voz 12 19:38 sí sí te graditos

Voz 11 19:41 que nada nos Nicky me si unas dormido

Voz 0464 19:45 a esta oye Baltasar tienes alguna ayuda porque no se estamos viendo ahora el despliegue de de perros en imágenes los tienes en perfecto estado de revista tú material los viajes tu mujer que te acompaña no sé te lo montas tu caso a la pregunta en bueno

Voz 6 20:03 sí bueno me pregunta que me dais esta pregunta porque estás la pregunta del millón esto esto realmente lo hacemos por amor al arte a nosotros

Voz 7 20:12 va a ver tenemos una distribuidora de de

Voz 6 20:14 yo pienso holandés que suma pienso orinar son buenísimo tenemos una distribución para la y la verdad que es lo que nos ayuda a un poquito a los gastos luego tenemos también la ayuda de ánimas Crack que son suplementos pero que ya vamos a decir lo que nos hace es no gastar pero no cogemos dinero y finalmente tenemos otro ayuda a una empresa que sea Magro ozono que que bueno pues este año en los años ayudando como otros años en los años ayudó a otras empresas pero que siempre estamos hablando de que no llega a cubrir ni el diez por ciento del gasto que suponía el resto sale del bolsillo mi mujer porque claro aquí tenemos tres etarras que en Pamplona tenemos otros quince más en este a los cachorros tenemos viejos tenemos retirados jubilados etc que que bueno no conseguía una vez que han cumplido su su ciclo deportivo pues oye sin escándalos en animales Si Sangan a una jubilación más que merecida pero que es que el subir hasta aquí arriba pues dan cuenta que son cinco mil kilómetros desde Pamplona cinco mil para abajo el mantenerte aquí pues ya te hemos nacional el alquiler de cualquier tipo de de camping de casa lo que sea lo que puede conllevar las carreras costando un bastón el material Yanes cuentos son trineo Trinidad de los que usamos en darle distancia Valdez de tres a cuatro mil euros y tenemos que llevar dos trineos y cada equis años estropea a mi tierra

Voz 0464 21:27 pitos no está al alcance de poquito muy poquitos

Voz 6 21:29 muy poquito muy poquito sean las subvenciones son mínimas el año pasado por ejemplo cuando cagué de campeón del mundo pues la Federación española no sólo no me ayudó nada sino que me intentó incluso bloquear y me intentó bloquear y evitar que pudiera participar porque decía que yo me voy a apuntar con por mi cuenta cuando yo les había demostrado de que yo no estaban ni siquiera debe camión campeonato al mundo sea que hicieron el más absoluto ridículo oí encima quedaron Mal Pelo

Voz 7 21:53 pero a cambio de ello pues me lo agradece

Voz 6 21:55 hicieron evitando cualquier tipo de de de ayudado de subvención que pudieran poco eh aminorar gastos no sea al final cabo aquí en la única o podemos aspirar SK que la empresa privada pueda echarnos una mano pero caro que te echen una mano en un deporte minoritario por mucho que seamos campeones del mundo pues pues es siguiesen lo complicado osa seguir siendo complicado complicadísimo pero pero bueno ya ya lo digo os todo lo hacemos porque nos gusta el deporte porque me gusta nuestro equipo nos gusta lo que hacen los con él porque vemos que los perros aquí solo pasan Bombay nosotros también pero pero es muy complicado muy complicado no está al acceso de de de cualquier bolsillo por desgracia

Voz 1951 22:34 el premio Baltasar de la Federación Española de deportes de invierno me ha quedado claro cuál fue el de la organización de la prueba el año pasado el aparato el mundo que ganaste no sé que recibiste a cambio

Voz 6 22:44 pues mira recibí creo que fue un juego de calcetines para los perros de estos que tú has visto

Voz 1951 22:51 muy bien

Voz 6 22:53 recibí un frontal eh que más venir muy bien muy frontal que me ha venido bien para el trineo y creo que recibí un par de trofeos uno como campeón del mundo y eso como ganador de la de la carrera punto ese es el eso es todo lo que me lleve S

Voz 1951 23:09 te podían haber dado por lo menos unos calcetines para ti también

Voz 7 23:12 van a mí también me ha puesto no izaron no

Voz 1951 23:15 Marca España que le llamaba vamos a dejarlo ahí Baltasar esto decías tantas lo de la vida útil de los perros por así decirlo eh cuál es su edad de jubilación cuando empiezan a competir no sé eso menos que baremo ahí

Voz 6 23:25 sí mira si mira empiezan empiezan a competir competir a partir del año y medio sea hasta el año en medio no no no entrar en competición antes de los diez meses

Voz 7 23:33 no sólo enganchados a Ontiñena yo por lo menos

Voz 6 23:36 es la adulación pues mira este año hemos corrido con con Mogwai que tenía ya el nueve años hija han quedado a las puertas del equipo

Voz 7 23:44 en con con como reservas haciendo todo

Voz 6 23:47 el entrenamiento tanto mejoría que en dos meses va a cumplir diez años como Lee que ha cumplido nueve años esta semana pasada saque pero lo tengo que es la duración es bastante longeva sobretodo

Voz 7 23:56 sí

Voz 6 23:56 el el tipo malherida que hacemos la ejemplo el esprín eh creo que es mucho más eh agresivo en el tipo de de de exigencia que hasta el perro que respecto a la larga distancia en esprinte pueden perros perfectamente a treinta cerca de cuarenta kilómetros por hora non carreras de tres de cuatro de seis kilómetros claro yo haciendo carreras de mil kilómetros desde quinientos de quinientos D cuatrocientos de no cesa lógicamente y las medidas estamos hablando claro utilizó que pesa quién tal no tenga que ver con lo que se hace en una carrera de esprín que el trienio pesa como un palillo estamos hablando cago medidas de doce de de once de diez es lógicamente la vida útil del perro es mucho más longeva en la Alhambra

Voz 7 24:32 distancia que

Voz 1951 25:16 pues vamos a terminar recordando en quiénes te han acompañado Baltasar cuáles son tus ocho compañeros en esta carrera

Voz 8 25:22 bueno pues los ocho campeones que hemos tenido ahí dándolo todo han sido adelante delito y Quick luego han estado Valery que era la única perrita ICO que lo hagan esto algo igual tu email a todos el todo ir los dos hermanos Irving Mallory que han estado también hay pues en al nuevo lo todo un nivel bastante bastante bueno

Voz 0464 25:44 tengo que se han quedado fuera

Voz 8 25:46 por los cinco son dos perritas una desleal que es la más de LEB en los últimos cacharritos que tenemos la otra de Lynette eh y luego están joya están txuri que fue la porque es muy mal comedor sitios un crack pero como Mali si come mal no poder carrera y luego finalmente pues ha quedado se han quedado también fuera el Oli es el bueno pues el antiguo guía que hemos tenido hasta hace cuatro cuatro días la verdad que es un perro que es lo mismo que hay Mogwai pues creo que han ganado ya una más que merecida jubilación y que seguramente seguirán viniendo con nosotros

Voz 0464 26:19 como si nada

Voz 1951 26:21 fíjate qué suerte tienen que van a tener mejor jubilación que algunos de nosotros en este caso

Voz 8 26:27 hoy por cierto es posiblemente porque a ver nosotros ahora estamos hablando de Musil pero nuestra vida con lo de los perros esto el año pasado cuando quieras no puede ver algún día ahí

Voz 6 26:37 pescando en el río concisos siete de ellos a mi alrededor que es lo que se quejan

Voz 8 26:41 a cometer las río que espantan todos votar yo están las diosas seguir en algún al monte conmigo hace bien al Pirineo me subo hay ingenieros y con dos o tres de ellos Si bueno pues ya te digo que que que no sólo es muy sin la vida con las perros nuestra vida con los perros es el día a día en invierno es tirando de un trineo hoy en Viena no es haciendo otras actividades sin nada de carga ahí estamos mucho más tranquilo si de verdad que los jubilados son los que más el lo merece

Voz 1951 27:04 Baltasar que muchísimas gracias sí lo dicho hablamos en otra ocasión en los explicas un poquito más cómo les va la vida a tus ocho más cinco ya los otros trece que tienes por ahí por casa muchas gracias