Nos toca trabajar en cuestas

Voz 4 00:25 hemos en SER Runner otros días Fernando Suances pues llega más dicharachero Verónica pues con una cara la que en ocasiones incluso se dibuja una sonrisa

Voz 1951 00:34 es que yo creo que los entrenadores tienen esto eh tienen un un chip que les salta el me gusta hacerte sufre

Voz 4 00:42 si no no es un hombre que que vaya silbando por la vida pero la verdad que la cara de hoy la cara que Travis en la he visto poquitas veces hola Fernando Suances movie con muy buenas muy buenas tardes y tienes pintada en la cara la palabra cuesta ir a ver qué nos vas a decir porque ya estoy contento no estamos asustados vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar el llano ese cómodo ya no por el que hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas como vamos

Voz 5 01:12 a ver ese tránsito Fernando pues bueno simplemente para obtener resultados diferentes pues habrá que hacer algo diferente no y luego también viendo que las carreras no son siempre hay Yanes pues que habitualmente también tienen pues su vidas opuestas es un perfil no es siempre ella no pues bueno vamos a hacer un entrenamiento específico encuestas que es muy rico que no la muchas adaptaciones

Voz 1951 01:33 sí para el entrenaba si nuestro ritmo

Voz 5 01:35 luego de carrera consistiría en buscar una apuesta pues al lado de lo de casa lo de donde tenemos una cuesta entre doscientos y cuatrocientos metros aproximadamente que tardemos en subirla de una manera cómoda a un esfuerzo seis seis coma cinco que tardemos un minutito cómo en su verlo estamos hablando de asfalto sea mantenemos superficie dura a ver si es posible que no está fácil una apuesta de cuatrocientos metros e inclinaciones estamos buscando un cinco por ciento que no es una inclinación liviano siempre es mejor siempre recomendamos desde muy con pues bueno si hay trabajo común Yerba pues que es muchísimo mejor o más saludable para las articulaciones Si la carrera que prepara es en montaña pues indudablemente más específico que lo vaya a hacer pues en ese mismo terreno incluso si conoce la carrera pues en el mismo sitio donde vaya a ser como la carrera es que casos hablamos del runner habitual pues va a ser el asfalto

Voz 1951 02:31 sino sobre una alternativa que son las tintas de gimnasio en las que se puede poner una pendientes se puede poner inclinada esa cinta bueno fingir que hay un un desnivel esto Fernando funciona porque claro es verdad que estamos corriendo en un terreno inclinado pero no sé si la sensación para el cuerpo acaba siendo la misma que la de una apuesta real

Voz 5 02:50 la recomendación no este caso hay que hacerlo en la calle a Zintan nosotros no nos no realizamos ahí ese tipo de entrenamiento

Voz 1951 02:58 Alem entrenamiento encuesta que consiste de ese calentamiento inicial que habíamos dicho luego recorrerla cuesta como cuántas veces a qué velocidad cómo lo hacemos

Voz 5 03:07 no me pues bueno hemos hecho una propuesta de ser repeticiones hay que subir esa cuesta seis veces va a tardar un minuto en subirla luego la bajada esa recuperación va a ser siempre activa no la haremos a mucha intensidad va a ser suavecita himnos dejamos bajar esa misma cuesta pero hay que hacerlas seis veces subirla y bajarla seis veces también hay que comentar que luego se hace para que haya una transferencia hay el trabajo sea muchísimo más eficaz di cojamos las

Voz 6 03:36 las mejoras que dan este entrenamiento

Voz 5 03:38 esto luego hay que trasladarlo a una zona llana con lo cual las mismas repetición eso si es que se hayan hecho en la subida hay que hay que trasladarlo al terreno llano con lo cual luego Sara ser repeticiones de un minuto con un minuto y medio de recuperación de recuperación activa

Voz 1951 03:56 vale a seis veces la cuesta subir bajar subir bajar seis veces y después lo mismo en llano

Voz 5 04:01 eso es en llano pues con un GPS con un reloj simple que tú vayas mirando heces vale pues ya llevo un minuto ya llevamos una intensidad ritmo un poquito alegre de un seis coma cinco y un minuto y medio de recuperación activa sirve es corriendo pero ya suavecita entre cada uno de ellos pues aprovechamos para beber agua de ahí cerca de la cuesta donde hemos empezado a a subir esa cuesta un botellín de agua para que cuando acabemos esa ser repeticiones tengamos agua mano para beber

Voz 4 04:30 hemos hablado Fernando en anteriores semanas de la importancia de los estiramientos en el entrenamiento encuestas hay hago un estiramiento específico un calentamiento que tengamos que hacer no sé si porque la rodilla va sufrir especialmente en la bajada

Voz 5 04:43 bueno en este caso siempre ponemos en en los informes que presentamos au colgamos en la web pues que cada uno hace el calentamiento y luego cada uno hace y qué tengo más experiencia en su rutina habitual que ya son estiramientos hay una movilidad articular o ejercicios técnicos son Robert para descargar esa musculatura porque te va a tocar cuesta si se te va a cargar en este caso lo que tú estás diciendo de estiramientos remarcar íbamos más después de este tipo de entrenamiento que ese trabajo como de pierna va a ser más intenso iba a estar como más cargado psique pues bueno recomendar hoy sí o de verdes tirar yo en vez de una básica pues hace un poquito más larga que pueden ser los mismos ejercicios los diez que tu tienes pero en vez de durar diez minutitos va a durar más porque voy a hacer tres series de todos esos ejercicios

Voz 1951 05:29 esta gente las piernas especialmente de las piernas

Voz 4 05:32 déjame recordar Fernando qué bienes siempre con tus papeles que están colgados en la web de de SER Runner a disposición de de todos los oyentes que que sigan de forma pues más al pie de la letra todos sus consejos pues bueno tienen ahí el el PDF para para descargarse y consultar en caso de duda porque ahí entramos en detalle sobre tiempo sobre repeticiones en el caso de estiramientos bueno contamos con dibujos

Voz 5 05:57 por ahí está todo que no da tiempo a hablar de todo entonces pues bueno así que nos preocupamos de que lo tengáis todo ahí colgado

