Nuestra agenda semanal, en Aiegi (Navarra)

Voz 1 00:00 ya da Joe

Voz 2 00:03 sí

Voz 3 00:04 con un Sport abrimos el calendario runner

Voz 1951 00:20 tiene despedimos esta semana el no está quedando muy Navarro el programa

Voz 4 00:23 de la verdad es que sí es positivo negativo es un matiz que bien aprecia ahora mismo para mí positivo siempre y cuando sea la dosis pues adecuada

Voz 1951 00:32 bueno con mi presencia ya tienes una dosis garantizada pero es que además hoy para despedir este SER Runner os vamos a ir hasta Navarra de nuevo con el cuarto Mendi Trail Montejo Urra al frente de la organización Ander Martínez holandés muy buenas hola muy buenas e carrera de montaña que organizáis para este próximo domingo cuéntanos un poquito distancia tipo de trazado y demás

Voz 1963 00:51 pues mira ese es uno en una carrera de montaña que como has dicho el día dieciocho en el mismo dieciocho de marzo tenemos dos distancias primero la carrera principal el traen son veinticuatro kilómetros y unos mil setecientos de desnivel positivo acumulado los eso todo pues meros

Voz 5 01:08 el recorrido bueno cañero

Voz 1963 01:10 sí grito para disfrutar del monte no

Voz 1951 01:13 sí porque es una zona muy montañosa no sé si exigía mucho a los participantes Si bueno lo dejáis en media montaña qué tipo de de cumbre se van en contra

Voz 5 01:21 hacemos Tudela todo el recorrido lo lo hace

Voz 1963 01:24 hemos en torno a entorno a todo el tiempo se está se se discurren por sendas de Montejo Curra varias veces hasta la cima por diferentes senderos bueno pues el recorrido es bastante montañeros y que desde la primera edición hemos ido cambiando pues quitando un poco lo que son las pistas anchas a nosotros lo que nos gusta es que Montes Senderos

Voz 5 01:44 buenas Crusoe con una con nivel técnico

Voz 1963 01:47 pues medio tampoco hay zonas te preparas de de escaladas y tal pero bueno son zonas bastante montañera no es bastante bastante duras y la verdad es que de esta cuarta edición ha salido un recorrido que parece que a la gente le está gustando la gente que está teniendo

Voz 5 02:02 va aprobarlo previamente no pues para aprobar la prueba

Voz 1963 02:05 eh lo están en su también lo está diciendo que la dureza es esta que tiene que es una prueba muy bonita no que con los con los en meros como es vestidos de año nuevo

Voz 4 02:13 para cuanto da Montes Jura quiero decir estáis excesos cuando recorridos es la cuarta edición quedarán aún muchos rincones muchos recovecos por explorar

Voz 1963 02:22 pues quedan bastantes zonas lo que pasa es que sí que tenemos varias zonas que tal vez pues por la peligrosidad que puedan tener para pasar los grupos pensando que tenemos el cupo limitado en cuatrocientos cincuenta personas pues hay varias zonas eh varias subidas que no las queremos tocar dentro de lo que sería la prueba deportiva pues por evitar riesgos innecesarios no es zonas igual muy expuestas son muy aéreas que las queremos evitar el sí que tenemos algunas zonas hay pendientes

Voz 6 02:46 tampoco guardadas para para próximas ediciones pues bueno a ver que qué se podría hacer pero bueno al principio estamos todo el tiempo en torno al mismo recorrido la primera edición pues metiendo pequeñas modificaciones para bueno pues darle un poco la dureza que como organiza queremos darle no

Voz 1951 03:01 cuánta gente esperáis Ander para esta carrera

Voz 6 03:03 pues tenemos el cupo lo pusimos en cuatrocientos cincuenta partido antes que sobre lo completamos hace ya casi un mes y un poco por por nuestra propia concienciación no decir joven no queremos meter a más gente en el en el recorrido en Montejo rueda con lo que da queremos darlo a conocer pero tampoco que se masificado que no al final bueno hay carreras carreras través de asfalto que puedas meter veinte treinta mil personas en este caso el por lo queda y luego al haber muchísima diferencia entre los primeros y los últimos pues nos podría alargar una barbaridad el recorrido Si si metemos a más gente

Voz 2 03:36 el componente por tanto respeto al monte como como esto sí sino decían que déjate que mejor

Voz 0464 03:41 poco Si bien avenidos Si un monte no masificado Verónica habrá muchos oyentes que estén pensando de qué me suena a mí Montes Jura

Voz 1951 03:51 vamos a ir ahora Ander un clásico de esta sección que es salirnos del sendero principal de la carrera y luego iremos con la vertiente gastronómico festiva pero creo que yo no ahora mismo va por otra

Voz 0464 04:01 sí estoy hablando te del año monos es la época de la transición de los sucesos de monta juradas setenta y seis setenta y ocho

Voz 2 04:09 es de Montes Urra el carlismo hoy tal bueno pues un punto

Voz 6 04:13 poco común que que un poco turbio no en un par de muertos y tal bueno sí Tele pueda sonar de hecho Si bueno pues es habitualmente es punto de reunión para los carlistas y tal entonces bueno ese año pues tuvo una serie de movimientos y hubo una unas unas cargas policiales hubo unas historias entonces bueno hubo dos fallecidos en en esas manifestaciones que que se hacen anualmente no

Voz 0464 04:46 ya Ander de los carlistas suelen todavía acudir hoy ya no lo hacen

Voz 6 04:51 pues así en en ese número pacífica uno pero yo vamos que queda como el el los carlistas no Montoro un poco en ese sentido es si queda que aún poco marcado en ese punto pero el últimamente porque las primeras batallas carlistas siempre monte ocurra fue un punto clave y estratégico en este sentido tanto desde la Primera Guerra Carlista como en los cambios y luego en el momento de los cambios en el de Reyes y tal a finales del siglo XIX no plenos del siglo XX que a partir de es cuando se cuando es general el movimiento carlista más social y más político no pero bueno es la guerra por ejemplo para que de aquí tenemos una una las se llama la subida de los cañones que era por donde creo que fue la primera Guerra Carlista estuvieron los cañones de artillería hasta la cima para proteger un poco la zona sí que está está muy marcado en ese sentido no nosotros evidentemente en la carrera en la prueba no llegamos un poco el tema social y político en ese sentido menos que cada uno tenemos nuestras nuestras historias ya está no pero bueno sí sí y tienen la gente puramente lo pueda conocer por eso lo bueno la verdad es que el monte el monte lo dar a conocer por la belleza que tiene que bueno pues al ser de aquí es lo que es lo que hemos mamado desde el principio y lo que nos gusta no nos gusta disfrutar de las sendas disfrutar del monte que tenemos aquí y desde luego vamos a todo el mundo a que iban a conocerlo porque el entorno es muy peculiar es decir es un monte que está en medio es justo el término de de todas las Sierra bueno pues estabas y rebasa las Israel Donkey después de Montejo jura hay una Llanada enormes real hasta que ese es el Moncayo al fondo que lo tenemos aquí pues a unos doscientos kilómetros en línea recta pero enviado despeja usó sin ningún problema el Pirineo pero queda como como un monte elevado en medio de la nada digamos de alguna forma no

Voz 1951 06:42 fíjate yo creo que algo alguno dirá pero todavía existe el carlismo si es que por eso preguntado un reventón muy pequeño pero es verdad todavía que queda

Voz 6 06:49 sí sí sí sí evidentemente

Voz 0464 06:52 viraje ideológico pues curioso ahora

Voz 1951 06:54 como el de Jorge restringe pero estos capítulo para ese mismo para otro día Ander no dais como premio una boina roja no txapela roja

Voz 6 07:03 no la Cela negra normal pues eso la inscripción de acuerdo a este cuarto en este caso la cuarta edición si matamos estamos desligarse de de esos temas evidentemente pues porque son temas políticos que nada tienen que ver con el deporte

Voz 2 07:20 no era una chavala no no nos desde luego pero bueno

Voz 1951 07:24 que todo el mundo sabe bueno y creo yo que todo el mundo sabe por lo menos no se montón de películas y de pasajes antiguas las guerras carlistas el uniforme de de ese Ejército eso es destacaba la boina roja que yo nunca entendí muy bien Ander porque bueno esto es otro tema pero sicos y se te vea kilómetros con una boina roja pero en fin vamos a dejar esto habéis montar algo de fiesta algo de actividades paralelas en torno a esta carrera hay un día completo para disfrutar en ayer a esta zona o no

Voz 6 07:48 pues mira desde la víspera sí que tenemos hemos organiza una charla con con ha dicho De Gea que es uno de los bueno es el corredor que ganó la edición anterior este años ficha sentí Salomón Hachuel el pasado quedó campeón de Europa subcampeón del mundo de la de las Word Series de de espectro iraní y bueno pues hemos concertado una charla que será el sábado a las siete de la tarde aquí una Jedi en uno de los servicios sociales que tenemos estamos sociales pueden entrar a ver nuestra página web tres W punto com se puede ver el todo el día como se va a distribuir y luego pues para el mismo día de la carrera pues vamos a montar los hinchables para pues para todos los críos estatal familias que vengan pues para que bueno hay ambiente en la plaza de donde donde es la salida y la meta Hay puesto un día de fiesta no en torno a entorno Montes Curro corredores y con y contó que se quiere animar a venir

Voz 0464 08:44 cuántos habitantes tiene a Jerry pues estamos

Voz 6 08:47 no viviendo un Express mil personas censadas me parece que hay dos mil quinientos y pico donde

Voz 0464 08:52 podemos comer por allí donde nos aconsejan que nos demos una vuelta

Voz 6 08:55 pues mira ni tenemos bueno tenemos varios sitios eh teniendo poco del lo que quiera ver cada uno pero bueno pues ya tenemos la cafetería una cafetería cafeterías Dante la cafetería Cafetería El Campillo de Aceh pues que son los sitios comer un plato con Mina o un menú del día sentí un bocata algo que se pasa el día hay estar a gusto sino pues en Estella también está el restaurante La Navarra que tiene un poco más carta es un sitio un poco también con el nivel de precios pero bueno esto sitios se puede disfrutar y comer bien la verdad

Voz 1951 09:30 sí tiene el Levante este último John así que de punta en blanco

Voz 0464 09:32 sí pero estamos en una llegue yo prefiero que me Pedro

Voz 2 09:35 pero estoy bien es a quién ahí

Voz 6 09:37 llena llega pues tanto en la cafetería como en el camping Iratxe cuidarán bien y eso sí con con reservas con reservas porque ya no están comentando pues desde varios estamentos que están teniendo bastante ocupación pues el camping por ejemplo nos ha comentado que tienen los bungalows bastante completos y tal entonces bueno pues la verdad es que también es un poco lo que buscas organizando eventos no pues dar a conocer el entorno que la gente venga hay que nos conozca el año tenemos corredores de catorce provincias diferentes con lo cual bueno creemos que hubo con el objetivo de que se nos conozca ya está empezando a conseguirse no

Voz 0464 10:12 y Ander vamos a hacer la última quise nuestro cuestionario habitual en esta sección preguntando por el gentilicio

Voz 6 10:18 ayer y nos ya indignas halle guitarra sería un gen inutilizado en general pero en principio el gentilicio esta marca un castellano como harinas

Voz 0464 10:27 ajá perfecto pues Ander Martínez al frente de la organización también del neonato club de montaña Montes Jura no porque Davis formado

Voz 6 10:36 sí lo hemos creado este año un club no es específico de montaña y lo hemos creado Club Montaña Curran Si este año es la primera edición que lo lo organizamos como Club Montaña aunque los organizadores no somos los mismos desde el desde la primera edición desde hace cuatro años

Voz 0464 10:51 cuarto jugó el monte Curra Domingo dieciocho de marzo desde el sábado tenemos ya alguna actividad la más interesante sin duda esa charla de la mano de Arik Egea Ángel Martínez gracias

Voz 6 11:03 gracias a vosotros

Voz 1951 11:14 hizo completamos la agenda del fin de semana viajando en primer lugar hasta Castilla La Mancha segundo duatlón esprín de Marchamalo en Guadalajara las distancias de cinco kilómetros a pie veinte en bicicleta y dos y medio más a pies segunda edición en la que la prueba vuelve a ser Campeonato Regional de esta modalidad se disputa el domingo día dieciocho a las once de la mañana la meta va a estar situada en el bulevar Prado Hermoso

Voz 7 11:35 de montaña en Vizcaya Guecho Go trail primera edición este sábado día diecisiete a partir de las siete y media de la tarde organiza non stop aventura son quince kilómetros con setecientos metros de desnivel positivo limitados a trescientos participantes que van a recorrer los caminos y senderos más divertidos de la zona Ivana ascender Moore riña con Holanda el punto más alto de la carrera también hay una distancia corta de siete kilómetros y medio trescientos metros de desnivel positivo la meta se ubicará junto al velódromo de Fadura

Voz 1951 12:01 en Aragón en concreto en Teruel este domingo desde las diez y media de la mañana cinco diez k de la ciudad pruebas urbana sobre asfalto organiza el Club de Atletismo mudéjar de Teruel la salida estará en la avenida Ruiz Jarabo

