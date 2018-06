SER Runner: Uxue Txasko y Hektor Llanos, el mejor equipo en el Triatlón de Vitoria (08/06/2018)

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marcas sujeto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos tus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un Sport patrocina

Voz 2 00:21 verdad Martín fin nació para que nació para correr un maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a coger coger unos de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes ver mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 1684 00:46 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 3 00:58 o correr buenos días

Voz 1684 01:10 desde para gente que busca sus propios retos muy buenas bienvenidos a SER Runner una semana más historia la de hoy de esas que no gusta a contaros que dan sentido pleno a este deporte y que pues evidentemente tiene su su parte de emoción lo vais a escuchar de constatación una vez más de que hay gente haya fuera haciendo cosas realmente útiles importantes aunque en ocasiones pues pues nos olvidemos Uxue chasco tiene parálisis cerebral noventa y siete por ciento de discapacidad pero eso no va a impedir que viva en primera persona gracias a la ayuda de gente que le quiere de gente que se implica lo que es participar en un triatlón en concreto en el de Vitoria ojo porque en la radio hablamos de corrido a veces

Voz 4 01:51 damos las cosas por hechas pierden su importancia o La Verónica Gómez muy buenas Jon Egaña pero he pronunciado en la misma frase parálisis y triatlón

Voz 1951 01:59 es más lo introducido recordando las palabras de Martín Fiz que yo creo que cobran más sentido si cabe no hay nada imposible y si uno quiere al final puede conseguirlo para eso sirve el Running para eso queremos que sirva también este programa yo creo que nuestros invitados nos lo va a demostrar

Voz 1684 02:14 eso si uno quiere y además está bien acompañado

Voz 4 02:17 todo todo es mucho más sencillo cómo es posible esto bueno pues entre otros lo hace posible un grande veintiuno años como profesional campeón de España sub campeón de Europa Cadena SER Vitoria Héctor Llanos muy buenas

Voz 5 02:29 hola buenos días cómo te has metido en todo esto

Voz 6 02:32 pues la verdad es que todavía no ni los bueno así un poco pues bueno otra vez de amigos comunes bueno proyectos y otro y al final pues decidimos hacer lo que aviso explica y no tiene supo digamos que tengan su recorrido largo y bueno estamos llegando ya a la recta final así que esperemos que bueno que que vaya todo bien

Voz 5 02:57 que salga todo rodado va a haber tiempo para hablar en los próximos minutos al al detalle de de ese proceso el que te referías pero así en líneas generales estás contento estás satisfecho

Voz 6 03:08 estoy encantado yo bueno con con todos los que formamos el grupo bueno ellos ya lo saben y bueno con la gente pues de nuestro entorno ya saben que para mí bueno quizás sea ahora ya no como profesional no porque ya no me dedico profesionalmente a correr no me dedico profesionalmente

Voz 5 03:25 estoy en el mundo del triatlón

Voz 6 03:28 pero es el reto más importante casi de toda mi carrera deportiva

Voz 1951 03:33 que se dice pronto eh si se dice pronto Héctor junto a ti también por ahí tenemos a la verdad que la protagonista es Uxue pero nos hemos traído a su padre Álvaro Chasco mola Álvaro muy buenas desde la otra parte como se ve todo esto entiendo que con bueno una admiración profunda no hacia hacia Héctor mucha gracia

Voz 7 03:51 bueno y también mucho miedo la tranquilidad que te dan ellos pero no sé de qué les hemos visto cómo empezó todo esto ahora ya con una tranquilidad y con ganas de empezar a que empiece la movida cómo estás suena muy bien muy contenta en

Voz 1951 04:09 cuéntanos un poquito qué posibilidades tiene ya de de vivir esta carrera decía ante ese es John tiene una discapacidad importante un problema médico de bueno desde muy pequeñita no desde nada más nacer

Voz 7 04:21 bueno no ha sido impedimento para hacer más cosas porque con nuestra por ejemplo desde que nos conocimos luego en diciembre hicimos la media maratón ya pues todo lo que sea movimiento en la calle pues le gusta

Voz 1951 04:33 de Mola no Lemona ir ahí a las carreras y demás sí sí

Voz 4 04:37 Álvaro no nos estamos viendo porque vosotros estáis en Vitoria y nosotros en en Radio Bilbao pero sí que es verdad que que en la primera frase pronunciada es la palabra miedo irse de nota en el Tour un poquito de de respeto no han como que yo creo que ya se está acercando el momento cumbre y quizá entrar un poquito de vértigo

Voz 7 04:54 sí hombre es que es más respeto comida o porque hasta que no lo veamos todo probando pues lo el agua la bici la silla tenemos todo pero tampoco hemos tenido no hace Meteo como para armar entonces pues es un poco hay pero bueno es que tenemos un grupo y a mí me dan tranquilidad ellos no el tema del agua por ejemplo yo no lo no lo llevo nada bien claro

Voz 4 05:18 tú sabes perfectamente que que es lo que puede pasar cuáles son tus tus miedos hasta donde pueda llegar a donde quieras contarnos

Voz 7 05:24 no es que pueda pasar nada porque está todo super controlado con gente pues ellos con el grupo que tenemos y ellos son triatletas saben esto pues con el grupo que hablas de triatlón Vitoria también pero es más él no sé a mí esto es desconocimiento

Voz 1951 05:38 tú Álvaro el varias hacerlo no si en el lado de actor

Voz 7 05:44 yo he hecho criásemos de invierno hago ultras hago esquí de travesía

Voz 5 05:48 pero el agua no me meto

Voz 1951 05:51 bueno vemos que eres de secano me ha quedado claro

Voz 0159 05:53 claro lo Villegas bueno bueno he

Voz 1951 05:56 Héctor cuéntanos un poquito cómo va a ser ese ese reto a la parte más mono tan organizativa como deportiva no porque tiene cincuenta cincuenta de cada cosa

Voz 6 06:03 sí bueno yo creo que al final día la carrera o va a ser como un premio para nosotros no hay arte un poquito de toda la presión de todo lo que en de todo el trabajo que conlleva todo esto bueno en principio pues de media distancia bueno supongo que ya sabéis hoy a la mayoría son eh mil novecientos metros nadando en nadando la vamos a llevar bueno les vamos a remolcar en nunca ya que que hemos preparado el bueno preparado pues con estabilizador además para que no tenga ningún peligro para que no pueda volcar para que podamos poner sumo el de su si ya dentro entre ya cómodo bueno en principio lo vamos a hacer un poquito apartado del resto de los demás no porque quizás es el el bueno el nuestro elemento no al agua al final no controlamos muy bien no vemos lo que tenemos alrededor y demás y para que no haya sustos pero vamos a hacer un poquito no aparte a ir con todos los demás pero digamos que un poquito más eh más separado del resto vale eh bueno saldremos del agua cambiaremos Uxue ahora mismo se va a zona de transición Jen eh David y los noventa kilómetros de bici pues lo vamos a llevar de REM volcando

Voz 5 07:13 hemos hecho unos hemos construido un

Voz 6 07:16 un carro específico para para poder llevarle para que vaya lo mismo que vaya cómoda sin ningún peligro a su vez que me quite un poquito de trabajo que vaya lo más lo más rápido lo más ligero posible

Voz 8 07:29 y y bueno eh bueno yo

Voz 6 07:31 pues va a ser el que más tiempo va nos va a quitar no porque al final eh pues con el con el peso el rozamiento la fuerza que te hace por detrás y demás pues yo creo que va a ser lo más duro de todo de todo el álbum

Voz 1951 07:44 con la parte de la carrera y eso es lo aparte de la carrera

Voz 6 07:46 que vamos a las tropas raptado precisamente para para ella y aquí lo que vamos a hacer es empujar como hemos hecho en bueno han hecho algunos otros amigos en la maratón de Donosti de nuevas valen estado yo creo que va a ser lo más lo más sencillo de todo el triatlón hacerla en la media maratón y además tenemos que sumar al al pues los ánimos de la gente de todo el centro de Vitoria pues que que si ese día se retiraron esperemos que con los dos se vuelven que en un poquito más eh

Voz 4 08:18 Héctor tú tienes hijos

Voz 6 08:20 no no conociste a Uxue pues al de conocimos pues el el año pasado puesto al pues cuando empezamos a a plantear todo el reto y demás cuando conocimos Álvaro a Mirian y su eh

Voz 4 08:35 y como fue ese momento es decir la mayoría de las personas en este tipo de historias estamos en la barrera no lo lo vemos desde fuera no hemos cinco minutos diez Nos quedamos un poco con con la situación que se puede vivir pero pero no nos metemos hasta las cachas sí sabemos lo que lo que puede suponer tú tú cómo lo viviste conocer a una persona como Uxue

Voz 6 08:53 bueno y claro yo no yo no conocía para nada la situación no tanto de Uxue como debe Álvaro de Miriam ahí y bueno al final te das cuenta que como decía que que quede al que además no yo creo que al final es es mutuo no a mí me han demostrado que que bueno que ellos son nueve levantó con total normalidad queda hacen una vida normal he yo me quedo con eso que independientemente de lo que puedas pensar de pues de su deber de Álvaro emitían para mí y a mí me han demostrado que son como personas diez que bueno que tiene una fuerza de voluntad increíble ellos de seguro que si se pondría hacer perfectamente también

Voz 0588 09:40 y estado además no es un triángulo Verónica esto es esto es un cuadrado

Voz 1951 09:44 qué nos falta nos falta el señor

Voz 0588 09:46 ayer no Álvaro si ayer será bueno Suez sí porque

Voz 9 09:50 nueve vino con otro regalo Bosch

Voz 4 09:53 voy a decir bajo el brazo pero bueno lo trajo al ha acoplado

Voz 0588 09:56 cuando hizo como estaba ayer y cómo se lo toma ahí cómo se lleva con con su hermano

Voz 7 10:01 pues que al menos se llevaba muy bien es en casa también que necesitemos todo está siempre encima de ella lo hizo yo el teatro en esta también como loco así

Voz 1951 10:11 pues aquí lo es futuro incluso en el deporte

Voz 7 10:14 el agua atletismo espero que sí

Voz 1951 10:16 deleita hoy no para jubilarme pero no

Voz 7 10:19 pero el lo iba con naturalidad porque dices pues vamos a hacer ha pues sí que le gusta mundillo este

Voz 1951 10:26 llamativo tu Álvaro lo cuentas mucha naturalidad pero es una edad complicada es son catorce años si es verdad que no siempre los chavales asumen ya no esto cosas muchísimo más sencillo más simples más tontas con naturalidad

Voz 7 10:37 sí pero como desde el principio lo ha vivido así tampoco y nosotros es que hacemos vida normal no haces nada no sé

Voz 10 11:08 venga ya

Voz 0588 11:33 ciento dieciséis kilómetros por Uxue no habíamos dicho esto ahora Verónica en nombre de esta iniciativa que fíjate no hemos destacado de inicio y lo íbamos a hacer lo solemos hacer en casos como éste por pues por echar una mano en la medida de lo posible pero nos comentaba bueno pues tanto Álvaro como Itziar que ahora mismo no no está en antena hay están todo el montaje de esta historia con con los protagonistas hay un así a un objetivo detrás un objetivo pues importante modesto pero muy importante en la vida de Sue pero tampoco nos decís Álvaro qué queréis darle más importancia que que lo importante es vivir la experiencia y que después ya ya vendrá la recaudación y la silla

Voz 7 12:11 si no desde el principio nosotros pues y ha conectado y Juan también vio hemos vivido como reto deportivo luego salió es como es algo que pues el mundo el triatlón yo estoy perdida pero yo que sé para qué querían ayudar la gente esto Ivo y buscamos algo como un objetivo en sí mismas la silla va decisión sí

Voz 1951 12:31 cuánto cuesta Álvaro te lo pregunto porque bueno muchas veces no nos damos cuenta no no somos conscientes de todas las consecuencias que lleva aparejado un problema como el que tiene Uxue por ejemplo

Voz 7 12:42 sí pero no ocho mil quinientos nueve mil euros

Voz 0588 12:45 sí bueno ahí vamos ya para acabar ese tema vamos a decir que hay que hay unas pulseras que se pueden comprar en diferentes pruebas deportivas en la zona hasta ese día del triatlón en la página de Facebook ciento diez kilómetros por Uxue escrito ciento diez km X Uxue

Voz 1951 12:59 también con esquís lógicamente también eh venga vamos con la preparación a ver el señor Llanos cuando has empezado a entrenar como lo llevas qué diferencias tiene hacerlo con este carrito esta silla que decíamos o hacerlo tú solo cuéntanos todo lo bueno lo que hay de de fondo no en todo el entrenamiento que entiendo que durante meses han llevado

Voz 6 13:18 bueno que intenta que actúa actualmente no es que no es como hace unos años no que a dedicación plena y ahora pues se pues intentó el pues el poco tiempo libre que que tengo disponibles pues se dedicarlo un poquito más no un poquito más a a llegar bien a Vitoria alteraron de Vitoria básicamente a la preparaciones como un como lo normal le sea al final tampoco no estoy comiendo en la cabeza con preparaciones con planificaciones y además en simplemente a acumular kilómetros pasarlo bien y disfrutar de del proceso sobre todo no eso sí que en algunas cositas especiales pues dentro de la medida de lo posible su trabajo un poquito más de fuerza resistencia pues trabajar con más viento así además pero la preparación es como la que puede llevar cualquier otro triatleta que es tenga en mente el triatlón de Vitoria

Voz 1951 14:09 cuántos años hace que dejaste esa parte de triatleta profesional

Voz 6 14:14 pues eh dejen el a finales de dos mil del dos mil ocho a la que ha llovido un poquito desde entonces

Voz 1951 14:20 en una década pues se día desde entonces y en qué medida te conservas igual quiero decir ahora cuando entrenas para una prueba en no sé si te cuesta lo mismo si bueno recuperas igual peor

Voz 6 14:31 una evidentemente con la con la recuperación eso es es lo que más se nota con muchísima diferencia no y tampoco me una preparación como se ha podido hacen es decir yo simplemente pues intento disfrutar de lo que estoy haciendo yo estoy yo te digo estoy híper motivado con lo que voy a hacer pues sí es eso es pues sí que me echó a un pequeño test y demás si los resultados pues han sido soplan buenos pero bueno el se trata de lo que decíamos no disfrutaba de la experiencia del proceso sobre todo

Voz 4 15:04 Héctor mucha gente en tu horquilla ahora que te escuchaba me lo recordaba de cuarenta cincuenta años habla de pues bueno que que el cuerpo mantienen a una cierta potencia es decir que en el momento de tener que rendir se rinde

Voz 11 15:16 y añade eso lo que estabas diciendo no que que lo difíciles luego día después sí

Voz 4 15:21 volver al estado natural se yo lo oído al hilo del deporte también al hilo de una noche un poco complicada

Voz 1951 15:26 así también se uno mantiene la vitalidad

Voz 4 15:29 así las ganas de estar esa noche pero claro no se levanta iguales

Voz 1951 15:31 esto de entre Guardia cincuenta me hablas igual tú ves aparte Álvaro

Voz 4 15:34 Clemente la conoces no se la segunda las ganancias

Voz 0588 15:36 sí es verdad es verdad y esto es lo que pasa no

Voz 4 15:41 tú mantienes ese ese vigor para rendir pero pero luego ojo

Voz 6 15:45 sí hombre yo creo que las la explosividad en intensidad como tal pues se pierde bastante no pero el hecho de rendir a una intensidad alta durante mucho tiempo se pueda mantener lo que pasa es que es lo que hay es lo que estábamos comentando que hace dos días de entrenamiento fuerte seguidos y que recuperar otros cuatro no es como antes gracias todos los días Si bueno pues te recuperadas de un día para otro pero bueno eso es al final debidas lo que nos toca y entonces lo que hay que hacer es adecuar un poquito los entrenamientos

Voz 4 16:14 Bosar las necesidades específicas que tenemos pues ya

Voz 6 16:16 a los que tenemos cierta edad

Voz 13 16:29 yo ya los crisis Ennis en Hamás en seis sextas atacaba Farinós Turbao incluyó Nebrija cheque hacerlas veintiuno de mínimo apenas Hewitt David en dicho Irina que frías ellos Guecho

Voz 14 16:53 luego siguió

Voz 0588 16:58 es decir que si me gusta la bici volvían a correr también a Miriam

Voz 7 17:03 habrían más la bici

Voz 0588 17:04 al eh yo entiendo que deporte en familia o sea es es un hábito que queda visten

Voz 7 17:09 sí sí sí hemos podido hemos estado salimos sí

Voz 0588 17:12 bueno tenéis pensado alguna cosa más cuando pase este hito del triatlón

Voz 7 17:17 me vamos por parte de momento no pues pero luego me imagino pues la media maratón de diciembre otra vez haremos saber porque sabemos la sabemos hacer

Voz 0588 17:25 bueno pues eh nos vamos a situar ya para concluir Héctor en ese ocho de julio cómo va a ser ese día tú te vas a levantar vas a hacer algo especial con cómo lo tienes planteado

Voz 6 17:36 no bueno les hemos estudiado caga madrugar un poquito más de lo normal porque bueno hay que estar allí tenemos que organizar un poquito toda la logística que es un poquito más complicada que para la entrega de lo normal pero bueno básicamente va a ser un día pues un día digamos llamamiento largo es decir que sí que tenemos que tener en cuenta pues que hacíamos de esas características en menos de cuatro horas pues igualar nos va a costar un poquito más entonces pues habrá que comer beber un poquito más y esas cosas no y luego sobre todo pues tenemos que ir controlando mucho sábado sube más de porque al final lo es todo lo hacemos por ahí no queremos que que sea triatleta que se conviertan triatleta ahí tenemos que ir mirando mucho no y de hecho uno Álvaro va a venir conmigo en la en la parte de Bilbao en una moto que nos han puesto a la organización para que vaya contra Angulo a todo el mundo todo el rato en la parte de natación ir oye en el hermano de de hoy su N en una piragua también pasa lo mismo y luego aparte de carrera pues se irá Álvaro en una bici pues pues pues lo que decíamos no por controlado en todo momento entonces el planteamiento va a ser pues eso coger un ritmo que nos permita hacer todo el reto de la manera más cómoda posible tanto para mí como para Uxue y sobre todo pues que que ellos de disfrute que se lo pase bien

Voz 0588 18:55 está claro que esa es la clave por cierto hay algo razonó también con la Carrera de la Mujer no

Voz 7 19:01 sí va a participar con iniciar y unas amiga convenir con ella

Voz 0588 19:06 o sea que no que no es lo único que tiene por delante va a estar también ahí

Voz 7 19:09 buen entreno lo has era

Voz 0588 19:11 Tito el aperitivo para después de triatlón no

Voz 7 19:14 no hay algo bonito no

Voz 0588 19:15 bueno pues saber cómo cómo responde Uxue Uxue chasco seguro que que bien contenta en en ambos casos primer reto la Carrera de la Mujer es el entrenamiento para después llegar a la tarea de de Vitoria ese ocho de julio oye casi un placer Héctor Llanos que nos hayas atendido otro día con otra excusa te volvemos a llamar para analizar un poco cómo está el mundo del teatro no se tienes algún favorito ahora mismo

Voz 6 19:37 pues existe soy sincero no sé quiénes van a participar nos hemos centrado nuestro igual

Voz 0588 19:43 este sentido el cumpla si un planteamiento poco o esta pero

Voz 6 19:45 lo bastante tenemos con lo que tenemos así como queremos que salga todo bien pues estamos bastante centrado en ellos y bueno no hemos comentado nada a ver si me sirve rápidamente puedo decir claro porque claro todo esto tiene una logística importante como has dicho pero también el todo el material que vamos a usar en el reto y bueno lo hemos hecho nosotros somos nosotras diseñado y sobre todo a Juan que es la otra parte del grupo que no está aquí pues agradecérselo de todo corazón porque si no se hubiera poblado como se ha currado seguramente no hubiéramos llegado hasta este punto pero espera

Voz 0588 20:17 te que yo creo que merece ampliar este pequeño paréntesis final merece ser ampliado lo habéis hecho vosotros vamos al detalle qué significa

Voz 6 20:25 bueno pues que bueno pues hemos pues con diseños que hemos ido viendo de las de otro pues pues bueno música dándole forma a todo de manera bueno pues eso es lo que decíamos no que vamos a usar pues está todo adaptado con estabilizadores y demás el carro que vamos a usar la bici y que luego se puede adaptar para correr pues también pero quedarle medidas hay que hay que probar material pues diferentes posiciones ángulos y demás para que vaya todo sobre ruedas bueno

Voz 0588 20:54 ya tenía mérito la cosa sector pues nada y todo cuadrado hay Álvaro que muchas gracias por haberte acercado Álvaro Chasco un un saludo para para Icíar para Miriam para Oller y que salga todo muy bien y que ese respeto que tienes ahora entendible bueno que se traduzcan en alegría cuando se cruce la línea de meta

Voz 15 21:14 muchas gracias a vosotros

Voz 16 21:20 Iggy

Voz 14 22:05 si te gusta correr te gustará

Voz 1684 22:08 no es cualquier cosa gran fondo cien kilómetros en total para recorrer el Gorbea el Anboto Yell Corrie Irun a hundía los tres

Voz 1951 22:15 a grandes Fernando cuéntanos un poquito que son estas tres cimas para una persona a la que le guste la montaña porque es verdad que aquí son muy conocidos pero que habrá muchísima gente que los escuche desde otros lugares que bueno pues que no conozca estos tres montes

Voz 17 22:27 los efectivamente para Euskalherria Las Tres Cimas son las tres cimas más altas tienen mitología suficiente documentada que se remonta a la antigüedad bueno donde nos hemos iniciado la inmensa mayoría de de montañeros y de montaña de nuestro entorno sabemos que se hacía antes de los años ochenta de forma totalmente independiente y bueno pues desde entonces sabe que tiene que es una prueba que tiene alma

Voz 1684 22:53 escucha SER Runner a la carta en la aplicación de cadena

Voz 18 22:55 ser o en el podcast de nuestra web suscribe T para no perderte ningún programa SER Runner el universo running en la red

Voz 1432 23:04 espacio patrocinado por Murgui con tu educador físico persa

Voz 19 23:29 sí

Voz 0588 23:31 el hombre clásico busca la asimetría porque

Voz 1951 23:36 si es así Verónica simetría o asimetría simetrías salvo facial bueno porque bien sabes que estos experimentos que se hacen en los que nos duplican una parte de la cara como si tuviésemos las dos igual idénticas somos seres de todo menos humanos

Voz 4 23:52 yo estoy hablando de de la asimetría percibí vale no pero pero en todo caso otro ejemplo me viene que ni pintado por qué porque a la asimetría es algo que que realmente

Voz 0588 24:01 bueno puede desnortado no causar cierta inquietud cierta ansiedad en algunos casos entonces Fernando Suances muy con muy buenas buenas tardes John bienvenido no pudo hacer otra cosa que comenzar señalando una peculiaridad que no en tu cara es que creo que me tres una patilla claramente diferente de la otra eso es pero de una longitud diferente vamos explícita

Voz 20 24:26 eso es sí es una manera de romper esa asimetría que estás diciendo tú mismo cuadriculado La Ser y esto tiene que ser a un tiempo pues bueno en este caso vamos a darle un toque de vamos a romper con esa asimetría

Voz 0588 24:37 es totalmente buscado si lo haces

Voz 20 24:40 igual esto ha pasado siempre yo no me he dado cuenta eh sí pero fijado es detallista John

Voz 0159 24:45 tú has visto esto no vamos a explicar esto yo me siento en el otro lado de la mesa y solamente veo el perfil izquierdo de Fernando Izquierdo no había visto el derecho

Voz 0588 24:53 la Izquierda es un poco más estrecha aproximadamente vamos a ver llega hasta la mandíbula y la derecha es un poquito venga a medio camino más chata llega hasta el final del lóbulo quizá un poquito más

Voz 20 25:04 sí eso es es esa manera de romper que somos conscientes de oye y bueno pues en algún momento de que

Voz 1951 25:11 darle ese puntito me gusta como propuesta

Voz 4 25:14 sí me me me me llama la atención y me gusta ve sí percibo que la perita esto

Voz 11 25:18 la anexa al al labio inferior estas está así que la tienes en el centro igualada de éxtasis

Voz 0159 25:26 vale bueno pues se no te habla de esto venga vamos a hablar de entrenamientos

Voz 1951 25:34 el Fernando no te preocupes vamos a hablar de un entrenamiento que nuestra es para hoy el lo primero muy importante principalmente que nos escuchen aquellos que ya tengan una experiencia en estos un entrenamiento relativamente duro y por tanto no recomendamos que sea para principiantes

Voz 20 25:52 pues nos remontamos para perfiles principiante son medios igual que lo dejamos para gente ya avanzada experta o que tenga allá por lo menos un bagaje un kilometraje y una experiencia de realizar pues bueno entrenamientos que en este caso estamos hablando ya de una hora que son largos pues que tenga un poquito de esa experiencia de lo que conlleva correr esa distancia a una intensidad pues vamos a llamarle alta

Voz 1951 26:15 vale proponemos un test de una hora de sesenta minutos

Voz 0159 26:18 de mirando directamente a una media maratón

Voz 1951 26:22 qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para hacer correctamente este test

Voz 20 26:26 eso es estamos hablando ahora de que preparamos una media maratón entonces pues bueno necesitamos tira a dar largas y hacernos a al ritmo competición no durante un tiempo largo cada uno lo que dura una hora y media un poquito menos un poquito más una hora tres cuartos no entonces es tiempo corriendo a un mismo ritmo que se supone que hay que llevar un ritmo medio controlado no dando picos de de velocidad

Voz 4 26:52 aquí lo importante es eso es buscar el ritmo en el que podamos continuar durante todo el tiempo de entrenamiento a la misma velocidad no era el mismo esfuerzo en este caso ya que estamos hablando

Voz 20 27:01 se trata de un entrenamiento continúa intensivo que que incide en la zona tres eso estamos hablando pues de que esto ya lo hemos dicho en un programa entonces eso corresponde a un ochenta y cinco por cien de cuando has hecho un test de cinco minutos no entonces vamos a ir el ochenta y cinco por ciento entonces tenemos controlado antes de que vayamos a hacer esto qué ritmo es nuestro objetivo que luego independientemente pues si hace viento a ver qué circuito hemos elegido hemos dejado tres cuatro días antes de descanso planificando este tipo de test no tenemos carga trabajo de fuerza ni de series importantes dos días antes sea está ya planificado y se supone que venimos frescos para hacer esto en las mejores condiciones esas son las partes luego tenemos otra parte también que es la hidratación que hay que llevar a lo largo de esta ahora al final entrenamientos de menos de un ahora se supone que no hay que beber hidratos de carbono que con agua es suficiente no pero bueno como lo estamos educando para correr una media maratón que vamos a estar más de una hora y tenemos que hacerle al cuerpo a hidratar no si en este caso pues poder meter hidratos de carbono para rendir un poquito mejor y para si lleva Un poquito de soles también así pues bueno será mejor para no sufrir calambres pues hay que habituarse a a ingerir cada cinco kilómetros cada veinte minutos aproximadamente entonces prevemos otro tenemos que tener antes de hacer este tipo de entrenamientos ya ese hábito saber qué es lo que nos conviene cuanto más marcado aquí como referente a trescientos cincuenta de haber de quién estamos hablando sea si hablamos de ritmos de A d3 cuarenta pues otras cuesta ver pío de cinco segundos en lo que estás bebiéndose te va ir un poquito la grupeta de las cosas pues bueno hay que tenerlas en cuenta uno lo puede sentar bien y a otros no les sentará también y uno beber un poquito más y otro otro poquito menos entonces se supone que eso ya por eso estamos hablando de perfiles ya avanzados os expertos en el que es en el que esto pues ya está normalizado ya es un hábito

Voz 1951 28:55 sí sí cada uno conoce sus ritmos ha hecho carreras de esta duración anteriormente mi pregunta Fernando es si digamos íbamos a correr una prueba concreta ahí ese bueno el te es que no sabemos antes de de disputarla para ver como estamos en la medida de lo posible es recomendable emular también el recorrido de la carrera o da igual por donde vayamos

Voz 20 29:15 no en este caso que estamos eligiendo el te iba a hacerlo a esa intensidad elegiría hemos algo ya no se supone que el test se vuelve a repetir en el tiempo para ver las mejoras es para ver un poquito el estado de forma si somos capaces de mantener ese ritmo

Voz 0588 29:29 eh

Voz 20 29:30 y el perfil de la Media Maratón que tú vayas a preparar ya lo haya habrás metido ya en entrenamientos previos por partes con lo cual que si es perfil un poco de montaña tu ya habrás hecho series de no hace falta que vayas has hecho entrenamientos específicos para preparar esa media estos para el test con lo cual que sea llano no hemos puesto que sea factible que bien intentar que no de a un montón de viento porque él ya sabes que vas a sufrir no es ahora para trasladar justo las mismas situaciones a las de la carrera porque no va a ser igual ni plano ni en el mismo sitio pero sí un mismo sitio para que tú lo vuelvo a repetir juega ciudades

Voz 1951 30:06 Bilbao Carlos Barredo al de seis meses vuelva a hacer

Voz 20 30:08 a ver si sigo preparando a medias porque he bajado un poquito más lo ha dicho muy bien y demás

Voz 4 30:13 ya dicho nuestro coach Fernando Suances que se está dirigiendo a un perfil avanzado experto por tanto esto limita ya no las posibilidades de que no soy gana a la hora de hacerlo y otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de entrenamiento es tan específicos es que está bastante bien tener una asistencia no a alguien que que nos está acompañando en el entrenamiento cuenta no

Voz 20 30:32 eso es habitualmente pues bueno no voy con cuando entrenamos a la gente que le toca la XXI acá pues en este caso soy yo el que acompaña a la persona pues sus ritmos y le les va educando el les va dando esa bebida para ver cómo la va digiriendo y demás ganar también es posible que haga un test a menor intensidad hablamos de avanzar de experto nos hace a ese máximo también es un entrenamiento muy rico hacer una hora hay seguida entonces pues bueno ya tienen una referencia ya parte del estás educando para hacer esas bebidas en ese caso pues me voy con acompañan a la persona que está entrenando para hacer es en este caso cuando corro yo pues bueno me dirijo a mi pareja o a otro compañero que va en la bicicleta entonces psicológicamente pues bueno aparte también él lleva para no tener que llevar yo esos botellines de agua porque te sobra todo pues bueno pues lo lleva a la otra persona década

Voz 4 31:26 les va que daba a dieciocho pues garantiza eso es

Voz 20 31:28 ya preparado ya sé lo que me conviene beber y dos cincuenta aproximadamente y es súper importante llevar ese ese trato y esa bebida sino no cumple es a un ochenta y cinco una hora seguida psicológicamente pues llevar a otra persona ahí que esa es la otra parte también te ayuda porque mentalmente es duro a esa intensidad aguantar una hora seguida que siempre te vas a encontrar con viento en partes hijos tras empujar contra viento pues hace muy duro

Voz 1951 31:55 al final se trata de que alguien nos acompañe en este caso decías tú Fernando en en bicicleta y creo que tu lo haces también corriendo cuando vas con el padre no sabes que entrenas les vas dando la tabarra en el buen sentido les vas diciendo yo qué sé en cuestiones de la postura de la velocidad que llevan de aquí de mejor vamos a hacerlo así ahora tienes que beber horas

Voz 20 32:14 por ejemplo no suban los bordillos de las aceras que luego a partir del kilómetro diez pues eso te va a costar Ramos energía te va a costar si continuamente estas la hora al finales ese tiempo también les estás educando hablando un montón de cosas eso aparte de darle a la parte psicológica para que vaya irregular regulando el tiempo también yo soy el que llevó el GPS encima tanto vamos Si tú les marcas todo elevar diciendo continuamente

Voz 1951 32:35 me recuerda un poco al en esa función al director de carrera John al director del equipo en las carreras ciclistas que van ahí detrás

Voz 21 32:41 el corredor bueno en el porque si no el coche motivando

Voz 1951 32:44 en fin dando el todas las ubicaciones de de carrera Fernando hipótesis si llegamos al minuto cuarenta y cinco cincuenta y no podemos más que es mejor terminarlo aunque sea un ritmo menor

Voz 21 32:54 o dejarlo hoy probará en otro momento

Voz 20 32:57 hay bueno hubiera tres posibles saberse trata de si sale eso es mejor salir como digo yo de segundo tiempo decir algo más suave cierto para que puedas acabar indudablemente se trata de acabarlo para que tú tengas las referencias a ver si hay algo que va mal lo que te molesta algo porque es que está lloviendo tienes alguna molestia te paras porque eso es indudable no no si eres para acabar nada eso en cualquier entrenamiento te paras y Se acabó hay otra opción cincuenta minutos sea con un dos por ciento más sería otra posibilidad también con lo cual si ves que no vas a llegar porque traspasado un poquito en el ritmo dirías os resultaría sirias en vez del ahorita voy a hacer cincuenta que tienes controlado eso es al ochenta y siete por ciento y te da otra referencia

Voz 4 33:39 en cualquier caso lo que como este entrenamiento los va a servir de referencia en cuanto a cómo estamos nosotros hay que seguir las pautas no se no se puede acabar de cualquier manera porque entonces sería otro tipo de entrenamiento no sería un entran

Voz 20 33:50 siento mal hecho pues como siempre decimos a se ponen un esfuerzo que sí

Voz 4 33:54 sea asumible asumible y luego ya ya es un poquito viéndote

Voz 20 33:58 hay que hacer de segundo tiempo siempre pero en la huerta suavecita

Voz 4 34:01 pues ya veremos Fernando ha nombrado o has citado un un ejemplo de cosas que indica si que vas corrigiendo el tema de las aceras por ejemplo de los bordillos la cabeza no se te ocurren ejemplos de este tipo para la gente que corre habitualmente por por la calle

Voz 5 34:15 no que ACB pues hace frente a diversas dificultades arquitectónicas por ahí

Voz 20 34:20 que que tiene que que ir

Voz 4 34:22 cuidando no lo bueno en este caso estamos hablando

Voz 20 34:25 no vamos en competición no hablamos de un entrenamiento que no uvas un bordillo porque vayas corriendo a levantar un entrenamiento hablamos ya cuando tú estés en la competición indudablemente tendrás que ha cortado entonces Twiggy irán llegando para recorrer los mínimos metros en la medida de lo posible dar detrás de otras personas para que te vaya quitando el viento entonces te quedas en esa grupeta si va a tu ritmo te vas quedando ahí para que vayan sumando kilómetros Si tú vayas allá acompaño porque en cuanto vayas tú solito por ejemplo las medias maratones en cuanto te quedes solo pues casi pintas con una grupeta que te vaya llevando a la hora de beber se ponen vasos te tiras el vaso este entra por la nariz y la ropa eso es pues eh hay que poner a una persona a tu pareja está allí en un poquito en los sitios te da la bebida que tú debes de de beber la verdad en un botellín que justamente llevar esos doscientos con las cantidades que tú creas oportuno justo esas que tenga chupete el chupete te lo habrá dado ya abierto y tú ojeras de ese quedamos con chupete quitaron a quitar el tapón y nada saber que eso es que eso a ver te perjudican Naim que pierdes hay cuatro o cinco según esto puede que se te vaya la grupeta pero bueno tu dirás fue prefiero esos dos tres segunditos a que haya metido algo para el cuerpo

Voz 0588 35:44 no no eso es que eso va a hacer que yo rinda más

Voz 20 35:46 que si no ven en lo largo de toda eso es inviable no deber nada a lo largo de toda la Media Maratón

Voz 1951 35:51 que decía yo lo de las dificultades arquitectónicas de las ciudades tú cómo lo haces con los semáforos

Voz 5 35:57 cuando llegas si están rojo con qué bueno para pasar

Voz 21 36:00 no quiero decir nada sobre corriendo cuando vas entrenando habitualmente una carretera

Voz 1951 36:06 el semáforo en rojo la gente habitualmente Trotta en el sitio

Voz 20 36:10 sí bueno quizá no me encuentro con ese problema porque es en la pista o en sitios vamos

Voz 1951 36:17 de extrarradio vamos a veces en recintos que no pase por

Voz 20 36:19 por ya vas no te tú lo que necesitas no quiero un Semaf

Voz 1951 36:23 pero no puede romper un poco el ritmo del entrenamiento sí

Voz 4 36:25 por eso debe estar parando en cada semáforo está en rojo

Voz 20 36:28 se llama experiencia Él es un circuito en el que tengo seis semáforos au hay gente niños os bicicletas por el que no puedo circular que tengo que hacer buscar otro circuito que sea más adecuado para la práctica que esté haciendo

Voz 22 36:38 tienes una meta deportiva o quieres mejorar tu salud el educador físico con está a tu lado te ayudamos a lograr el objetivo

Voz 14 36:47 estamos especialista

Voz 1432 36:48 es una actividad física deporte y salud ayudamos a mejorar tu calidad de vida y el rendimiento a través de actividades físicas personalizadas con un educador físico profesional a tu lado Paul Vogue con

Voz 18 37:01 organiza una Carredas conoces una cita especial en tu pueblo o ciudad solidaria divertida e innovadora el comporte la con nosotros y todo el universo Serra por correo electrónico SER Runner arroba Cadena Ser punto com en Twitter arroba Cadena SER Ramos en Facebook es runner

Voz 14 37:18 aquí

Voz 15 37:21 eh

Voz 1432 37:22 con un sport abrimos el calendario runner

Voz 14 37:37 el tramo final de este en el que

Voz 0588 37:42 eh vamos a proponeros un modo diferente de sumarse a una cosa que yo no sé si Verónica hecho el Camino de Santiago

Voz 1951 37:50 ya estamos con las preguntas no no lo he dicho tú se que una parte sí

Voz 0588 37:53 lo que pasa estamos en la radio habrá habrá que hacer preguntas y responder

Voz 1951 37:55 no sabes quién lo hizo y lo pasó horriblemente mal esto igual no me no me deja que lo cuente pero como no está a mi compañero Iván Martín hizo el año pasado una parte Santiago además lo hizo sólo un camino un tanto alternativo y no el clásico digamos partiendo de Roncesvalles

Voz 0588 38:09 el primer día les robaron hasta patillas en uno de los albergues en los que se quedaba llegamos que ya ha empezado con contra tiempos no había ninguna anécdota positiva que contar y no únicamente esa atención

Voz 4 38:20 bueno yo echo tanto el principio como el final me queda

Voz 0588 38:23 pero en medio de pues de de Castilla y León sobre todo me como nueve diez pero hoy vamos a hablar de otro camino otro camino otra propuesta por cierto vaya vaya ímpetu con el que estás acabando el programa eh que qué tono

Voz 1951 38:36 fíjate que todavía menos que vamos a acabar

Voz 0588 38:38 Madrid porque está en el camino digamos tradicional el que sale de San Jean de pide por todos acababan en Santiago el camino del Norte la Ruta de la Plata bueno hay muchas pero en esta ocasión vamos a pasar por Madrid por Uclés porque los amigos del Club deportivo Running Rivas han organizado una cita muy especial mirando a mañana su presidentes Javier Fernández hola Javier muy buenas bueno el camino de Uclés un un camino señalizado que además nos va a llevar por parajes como el monasterio ciento dieciséis kilómetros en total que proponer se haga mañana por relevo

Voz 4 39:12 sí sí sí

Voz 1881 39:13 el autor de motos desde la plaza del Ayuntamiento de Madrid recorremos el camino

Voz 0458 39:21 está es a la población de Uclés y son ciento dieciséis coma cinco que vais a contracorriente Spies al revés vamos al

Voz 1881 39:29 bebés pero bueno pues vamos a llegar a un sitio que emblemático es el Monasterio de producciones donde bueno pues no recibirán y demás Si también se obtiene cuando se llega

Voz 23 39:41 a la a Santiago López

Voz 1881 39:44 es así no es una creencia el de Santiago sino que es la Ucle les

Voz 1951 39:49 que es usted la cartilla

Voz 1881 39:52 es que sellando por todas las poblaciones inglesas por dónde vas pasando ahí cuando te llena diera monasterios te dan la bendición por así decir de peregrino y te dan la creencia sofisticado de Perejil evidentemente no

Voz 0458 40:04 vale somos muchos corredores no nos llevamos cada una credencial sino que hemos sacado una donde también rival será la que vayamos pasando por la Iglesia según vaya surgiendo a lo largo de el día

Voz 4 40:17 un peregrinaje que que recuerda de algún modo pues al que se hace por ejemplo en Navarra en el monasterio de Javier no una cita de un día es verdad que esas un poquito más corta poquito bastante gente que nace desde Pamplona hay gente que acorta incluso más el recorrido y sale de alguno de los pueblos cerca en total unos cuarenta kilómetros a Javier nada pero es verdad que se hace individualmente aquí hace una propuesta para hacerla por relevos y cómo funciona

Voz 0458 40:38 sí efectivamente es nosotros el el tramo de esto ciento dieciséis kilómetros de Tiro en en diez tramos por así decirlo hemos hemos hecho equipos de cuatro cinco personas que irán en todo momento acompañados con una asistencia de bicicleta cinco seis bicicletas entonces

Voz 1881 40:56 es son derribado se Ellen

Voz 0458 40:59 no será muy vienen a ser como del once tres e incluso hay algún tramo de quince kilómetros y el pedir el equipo realiza ese tramo cuando llega el relevo un equipo que le está esperando que inicia el siguiente tramo también de definición las poblaciones donde vamos a ir pasando pues hemos hablado ya con varios ayuntamientos y varios plus de proveedores que Zidane uniendo la localidad nos acompañarán algunos no en algún tramo del recorrido que pase por su población

Voz 1951 41:28 no que seguro que os anima a continuar Javier en algún momento quizá de bajón lo primero vais hacia Cuenca partiendo de Madrid dirección Cuenca no sé si tiene mucho desnivel si hay zonas donde vais a sufrir corriendo o es más o menos ella no

Voz 0458 41:41 ay ay eso es un camino bastante largo y no vamos a encontrar zonas llanas hay algunas zonas que son favorables pero al final el nivel son casi setecientos metros Si hay un par de tramos en que se subirá a a que era de Morata dices pues subir hasta Huelva o son tramos muy duros de de los cuatrocientos metros y que exigen

Voz 4 42:08 Club deportivo Running Rivas Verónica que es un gran seguidor de SER Runner siempre se pone en contacto con nosotros para trasladar sus iniciativas Javier si te apetece decir algo más sobre lo que está organizando mirando próximas citas son mirando a tener más opciones adelante eh

Voz 0458 42:23 bueno nosotros este fue en principio una iniciativa explica a nivel de club tú se lo propusimos al mundo quiso colaborar porque bueno pues en principio todo el mundo podemos hacer un tramo sino es el más duro podría ser el menos duro pero al final pues todo el club se ha volcado yo quiero agradecer a todos mis compañeros la el apoyo que está testado unos están brindando oí pone yo sé que al final vamos a a conseguirlo pero también no quiero restar ese pues a a los patrocinadores porque bueno cuando vimos que esto ya tomaba un poquito no

Voz 1881 42:55 de de cuerpos pues decidimos que podíamos

Voz 0458 42:59 el convertir en los kilómetros los alimentos puros aquí en Rivas tenemos una una asociación que la recuperación de alimentos activas que atiende a familias con mucha necesidad entonces propusimos a un par de patrocinadores es una

Voz 1881 43:13 si era así igual que me pone la llave hoteles que que si ellos

Voz 0458 43:19 comprometían a a va a poner un kilo de alimento por cada corredor por cada kilómetro que recordamos evidentemente estamos nosotros

Voz 1881 43:27 sí bueno vamos a conseguir bastantes kilos rollo

Voz 0458 43:29 no es todo eso pues se hace a este reto con las mejor la Semana Grande

Voz 1951 43:35 en Javier es algo que habitualmente muchos clubes no solamente vosotros bueno llevan a cabo no unen el running esa pasión por el correr a la solidaridad a intentar ayudar un poco a los municipios donde trabajan pero tú me corregidas yo tengo la sensación de que vosotros sois un club que está muy metido no dentro de del ADN de de todo el pueblo en general

Voz 0458 43:53 sí vamos a Rivas Vaciamadrid es un pueblo que tiene es muy colaborativo muy solidario hay mucha participación ciudadana nosotros a nivel de club organizamos una carrera aquí también solidaria para para la libertad a los saharauis que para los refugiados saharauis de Tinduf hay todos los años organiza este año hemos tenido una participación de mil quinientos corredores juramos también con la carrera que se hace contra ibas tratamos de echar una mano pero no solamente nosotros todos los todos los eh asociaciones de Rivas nos ayudamos unos ahorros ahí es nada compenetración de manera que sí que es por el al municipio de rivales como participativo solidario oí político aquí estamos hablando de un recorrido que nos lleva

Voz 4 44:43 desde Madrid hasta Uclés íbamos a dejarlo reseñado provincia de Cuenca no sé si lo conoces demasiado Javier te un compromiso sino puedes recomendar algo de la zona

Voz 0458 44:53 sí bueno pues en el monasterio de Uclés que está en a la propia a poblados

Voz 1881 45:00 es de Uclés pues es un es un monasterio que que bueno es es inmenso el grandísimo tiene que

Voz 0458 45:06 eso del siglo XVI y bueno cosas y doce de nota para los de la cuenca bueno pues es Podemos y la identidad del pueblo también bueno pues ahí lucro desde los parajes que hay pues son para gente de la verdad es un pueblo bastante bonito y bueno y tampoco creo que puedo hablar mucho más porque estaba hasta años mucho en profundidad pero pero bueno yo creo que merece la

Voz 24 45:31 las mejores Javier que que hablemos la semana que viene una vez que haya estado ahí ya nos cuenta es un poco como yo te contaré John ya que se que te apasiona la historia de los municipios

Voz 1951 45:41 dos sobre todo al muy muy muy antiguo pasado poblada desde tiempos pre romanos tuvo una gran importancia en tiempos de los árabes formando parte de la kora de Santander llegó a tener Castillo mezquita termas la verdadera importancia a la localidad que a día de hoy tiene poco más de doscientos habitantes el adquirió durante la Reconquista donde fue sede de la orden de Santi

Voz 4 46:00 hago de mezquitas y todo termas hizo una última Ucle seño o Ucle seña gente delicia de Uclés

Voz 1951 46:08 vais a hacer algo de pos carrera Javier allí algo de fierecilla algo de animación nubes a juntar a comer además os volvéis directamente

Voz 0458 46:14 no no no en principio bueno pues nada más llegara a los pies y a lo que es la población que nos estaba esperando la foto los rivales y de allí de lo que parece y también un concepto que no a estar esperando para recibir no vamos a hacer una misa del peregrino que sea insisto que es muy parecido a lo que Santiago no sale en la misa de peregrinos a todos los componentes y esto es lo que hacemos es que no vas a a cenar en el monasterio detenciones pues pues practicamente casi setenta personas que también para disfrutar del entorno ahí bueno y ver un poquito aves que que nos aunque no sorprenden en la comida

Voz 25 46:52 Javier Fernández que siempre está ahí

Voz 4 46:55 de de ese activo club deportivo Running Rivas que que te lo has currado eh que gracias y perdón por el compromiso del del monasterio pero pero

Voz 0159 47:03 bueno a quienes quiera verlo te has salido bien hay que ir a verlo gracias Javier

Voz 0458 47:08 esos dos

Voz 10 47:10 eh

Voz 1951 47:19 en Canarias este sábado Cross Ciudad del drago dos mil dieciocho en Icod de los Vinos municipio de Santa Cruz de Tenerife es una carrera popular con distancias para todos la absoluta cinco kilómetros salida a las cinco y media de la tarde pero también participan los más pequeños desde categoría benjamín con ochocientos cincuenta metros el inicio de las pruebas cuatro de la tarde entre los premios además de los Trofeos vales para material deportivo y escolar en Murcia

Voz 0588 47:41 cera carrera nocturna solidaria jabalí viejo mañana sábado a partir de las ocho de la tarde organizada por la

Voz 4 47:47 Acción Cultural Fontes seis kilómetros de recorrido

Voz 0588 47:49 bueno con salida en el polideportivo municipal

Voz 1951 47:52 y para terminar una de Trail por la montaña valenciana el quinto Trail al H localidad de la provincia de Valencia para novatos del monte quince kilómetros y cuatrocientos metros de desnivel acumulado con respecto al año pasado la organización ha introducido más zonas de sombra y mayor contacto con el río por la llamada Ruta de los molinos una zona de gran interés paisajístico la salida se dará el domingo a las ocho y media de la mañana

Voz 26 48:15 se Runner

Voz 1 48:34 bueno sí conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marcas un reto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos tus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en por un sport somos corredores por un sport patrocina su

Voz 2 48:56 la runner bocatas semana en unos minutos