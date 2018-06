Uxue Txasko y Hektor Llanos se enfrentan juntos al Triatlón de Vitoria.

Voz 1 00:00 Martín Fiz nació para que nació para correr un maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también en a coger coger unos de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes a ver mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 1684 00:24 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 2 00:37 sobre la tecla correcta

Voz 1684 00:48 a veces para gente que busca sus propios retos muy buenas bienvenidos a ser

Voz 3 00:53 Spanair una semana más historia

Voz 1684 00:55 hoy en esas que nos gusta contaros que dan sentido pleno este deporte y que pues evidentemente tiene su su parte de emoción lo a escuchar de constatación una vez más de que hay gente haya fuera haciendo cosas realmente útiles importantes aunque en ocasiones pues pues nos olvidemos Uxue Chasco tiene parálisis cerebral noventa y siete por ciento de discapacidad pero eso no va a impedir que viva en primera persona gracias a la ayuda de gente que le quiere de gente que se implica lo que es participar en un triatlón en concreto en el de Vitoria

Voz 3 01:26 ojo porque en la radio hablamos de de corrido a veces damos las cosas por hechas pierden su importancia o La Verónica Gómez muy buenas ya han engañado pero he pronunciado en la misma frase parálisis y triatlón

Voz 1951 01:37 es más los introducido recordando las palabras de Martín Fiz que yo creo que cobran más sentido si cabe no hay nada imposible y si uno quiere al final puede conseguirlo para eso sirve el Running para eso queremos que sirva también este programa yo yo creo que nuestros invitados nos lo a demostrar

Voz 1684 01:53 eso si uno quiere y además está bien acompañado

Voz 3 01:55 todo todo es mucho más sencillo cómo es posible esto bueno pues entre otros lo hace posible un grande veintiuno años como profesional campeón de España sub campeón de Europa Cadena SER Vitoria Héctor Llanos muy buenas

Voz 4 02:08 hola buenos días cómo te has metido en todo esto

Voz 5 02:10 pues la verdad es que todavía no ni los bueno así un poco pues van a través de amigos comunes proyectos otro y al final pues decidimos hacer lo que avise explica y bueno tiene eso digamos que tengan su recorrido largo y bueno estamos llegando ya a la a la recta final así que esperemos que bueno que que vaya todo bien que salga todo rodado eh

Voz 3 02:37 haber tiempo para hablar en los próximos minutos al al detalle de de ese proceso el que te referías pero así en líneas generales estás contento está satisfecho

Voz 5 02:46 yo estoy encantado yo bueno con con todos los que formamos el grupo bueno yo ya lo saben y bueno con la gente pues de nuestro entorno ya saben que para mí bueno quizás sea ahora ya no como profesional no porque ya no me dedico profesionalmente a correr no me dedico profesionalmente

Voz 4 03:04 tienen en el mundo del triatlón

Voz 5 03:07 pero es el reto más importante casi de toda mi carrera deportiva

Voz 1951 03:11 lo que se dice pronto eh si se dice pronto Héctor junto a ti también por ahí tenemos a la verdad que la protagonista es Uxue pero nos hemos traído a su padre Álvaro Chasco mola Álvaro muy buenas

Voz 6 03:22 muy buenas desde la otra parte como se ve todo esto antes

Voz 1951 03:24 lo que con bueno una admiración profunda no hacia hacia Héctor

Voz 6 03:28 sí mucha dilación pues también mucho miedo la tranquilidad que te dan ellos

Voz 7 03:35 pero no se de

Voz 6 03:37 que desde que les hemos visto empezó todo esto ahora yo haga una tranquilidad y con ganas de empezar a que empiece la movida e como estás suena muy bien muy contenta he

Voz 1951 03:47 cuéntanos un poquito qué posibilidades tiene ya de de vivir esta carrera decía ante ese es John tiene una discapacidad importante debido a un problema médico de bueno desde muy pequeñita no desde nada más nacer

Voz 6 03:59 bueno no ha sido impedimento para hacer más cosas porque con por ejemplo desde que nos conocimos luego en diciembre hicimos la media maratón ya pues todo lo que sea movimiento en la calle pues le gusta

Voz 1951 04:11 de Mola no Lemona ir ahí a las carreras y demás sí sí

Voz 3 04:16 Álvaro no nos estamos viendo porque vosotros estáis en Vitoria y nosotros en en Radio Bilbao pero sí que es verdad que que en la primera frase pronunciaba es la palabra miedo irse de nota en el Tour un poquito de de respeto no han como que yo creo que ya se está acercando el momento cumbre hizo quizá entra un poquito de vértigo

Voz 6 04:32 sí hombre es que es más respeto comida o porque hasta que no lo veamos todo probando el agua la bici la si atendemos todo pero tampoco hemos tenido no hace Meteo como para probar entonces pues un poco hay pero bueno es que tenemos un grupo y a mí me dan tranquilidad ellos no el tema del agua por ejemplo yo no lo

Voz 3 04:54 no lo va bien claro en tú sabes perfectamente que que es lo que puede pasar cuáles son tus tus miedos hasta donde pueda llegar a donde quieras contarnos

Voz 6 05:02 no es que pueda pasar nada porque está todo super controlado con gente pues ellos con el grupo que tenemos ellos son triatletas saben esto pues con el grupo que hablas de triatlón Vitoria también pero es más él no sé a mí esto es desconocido

Voz 1951 05:17 tú Álvaro el teatro varias hacerlo si estuviesen lado de Thor

Voz 6 05:23 Pons de invierno hago ultras hago esquí de travesía

Voz 4 05:26 pero el agua no me meto

Voz 1951 05:29 bueno vemos que es de secano me ha quedado claro llegas bueno bueno Héctor cuéntanos un poquito cómo va a ser ese ese reto a la parte más mono tan organizativa como deportiva no porque tiene cincuenta cincuenta de cada cosa

Voz 5 05:42 sí bueno yo creo que al final la carrera o va a ser como un premio para nosotros no hay un poquito de toda la presión de todo lo que en de todo el trabajo que conlleva todo esto bueno en principio pues es de media distancia bueno supongo que ya sabéis saber a la mayoría son eh mil novecientos metros nadando en nadando la vamos a llevar bueno vamos a volcar en nunca ya que que hemos preparado eh bueno preparado pues con estabilizador además para que no tenga ningún peligro para que no pueda volcar para que podamos poner un de su si ya dentro iba ya cómodo y bueno en principio lo vamos a hacer un poquito apartado del resto de los demás no porque quizás es el el bueno el nuestro doblemente no al agua al final no controlamos muy bien no vemos lo que tenemos alrededor y demás y para que no haya sustos vamos un poquito en no aparte con todos los demás pero digamos que un poquito más eh más separados del resto vale eh bueno saldremos del agua cambiaremos va a zona de transición Jen eh David y los noventa kilómetros de bici pues lo vamos a llevar de REM volcando

Voz 4 06:52 hemos hecho unos esturión

Voz 5 06:54 un carro específico para para poder llevarle para que vaya lo mismo que vaya cómoda sin ningún peligro a su vez que me quite un poquito de trabajo que vaya lo más rápido no has dejado posible aquí bueno he bueno pues va a ser el segmento que más tiempo va nos va a quitar no porque al final eh eh pues con el con el PSOE el rozamiento la fuerza queda hace por detrás y demás pues yo creo que va a ser lo más duro de todo de todo el álbum

Voz 1951 07:22 con la parte de la carrera y eso es la parte de la carrera

Voz 5 07:24 te vamos adaptado precisamente para para ella y aquí lo que vamos a hacer es empujar como hemos hecho muy bueno han hecho algunos otros amigos en la en la maratón de Donosti de nuevas valen estado yo creo que va a ser lo más lo más sencillo de todo el triatlón hacerla en la media maratón y además tenemos que sumar al pleno de todo al Boss los ánimos de la gente de todo el centro de Vitoria pues que que si ese día se vuelve a poner crearon esperemos que con los dos se vuelven que en un poquito más Héctor

Voz 3 07:57 tienes hijos

Voz 5 07:58 eh no no conociste a Uxue pues al de conocimos eh pues el el año pasado puesto al pues cuando empezamos a a plantear todo el reto y demás cuando conocimos Álvaro a Miriam ya Uxue

Voz 3 08:13 cómo fue ese momento es decir la mayoría de las personas en este tipo de historias estamos en la barrera no lo lo vemos desde fuera no hemos cinco minutos diez Nos quedamos un poco con con la situación que se puede vivir pero pero no nos metemos hasta las cachas en sabemos lo que lo que puede suponer tú cómo lo viviste conocer a una persona como Uxue

Voz 5 08:31 bueno y claro yo no yo no conocía para nada la situación no tanto de Uxue como de Álvaro de Miriam ahí y bueno al final te das cuenta que como decía que quede eh tenían además no yo creo que sea al final es es mutuo o no a mí no han demostrado que que bueno que ellos son levantó con total normalidad queda hacen una vida normal he yo me quedo con eso independientemente de lo que puedas pensar de pues de su deber de Álvaro emitían para mí y a mí me han demostrado que son como personas diez que bueno que tiene una fuerza de voluntad increíble ellos de seguro que si el se pondría a hacer perfecto lamente también esto además no es un drama

Voz 4 09:20 pero Verónica esto es esto es un cuadrado nos falta el señor Hoyer no Álvaro si ayer bueno Suez sí porque

Voz 3 09:28 Josué vino con otro regalo pues iba decir bajo el brazo pero bueno lo trajo la hizo como estaba ayer y cómo se lo toma ahí cómo se lleva con con su hermano

Voz 6 09:39 pues con una muy bien es en casa también tengo que necesitemos todo está siempre encima de ella lo ve

Voz 3 09:47 yo estoy como loco así es aquel el futuro incluso en el deporte

Voz 6 09:52 el atletismo espero que

Voz 1951 09:54 deleita hoy no para jubilarme pero no

Voz 6 09:57 pero el vale iba con naturalidad porque dices pues vamos a hacer ha pues sí que le gusta también el mundillo es que

Voz 1951 10:04 llamativo tu Álvaro lo cuentas mucha naturalidad pero es una edad complicada es son catorce años si es verdad que no siempre los chavales asumen ya no esto cosas muchísimo más sencillo más simples más tontas con naturalidad

Voz 6 10:15 sí pero como desde el principio la ha vivido así tampoco y nosotros es que hacemos vida normal no haces nada

Voz 9 10:46 ahora

Voz 8 10:51 el seis

Voz 0588 11:11 ciento dieciséis kilómetros por Uxue no habíamos dicho hasta ahora Verónica en nombre de esta iniciativa de fíjate no hemos destacado de inicio y lo íbamos a hacer lo solemos hacer en casos como éste por pues por echar una mano en la medida de lo posible pero nos comentaba bueno pues tanto Álvaro como Itziar que ahora mismo no no está en antena hay están todo el montaje de esta historia con con los protagonistas hay una silla un objetivo detrás un objetivo pues importante modesto pero muy importante en la vida de Sue pero tampoco nos decís Álvaro qué queréis darle más importancia que que lo importante es vivir la experiencia y que después ya ya vendrá la recaudación y la silla

Voz 6 11:49 si no desde el principio a nosotros pues Haakon dirigía comiezo Juan también vio hemos vivido como reto deportivo luego salió es como es algo que pues al mundo el triatlón yo estoy perdida pero yo que sepa que querían ayudar la gente y esto Ivo y buscamos algo como un objetivo en sí mismas la silla va decisión sí

Voz 1951 12:10 cuánto cuesta Álvaro te lo pregunto porque bueno muchas veces no nos damos cuenta no no somos conscientes de todas las consecuencias que lleva aparejado un problema como el que tiene Uxue por ejemplo si ocho mil quinientos nueve mil euros

Voz 0588 12:23 sí bueno ahí vamos ya para acabar ese tema vamos a decir que hay que hay unas pulseras que se pueden comprar en diferentes pruebas deportivas que en la zona hasta ese día del triatlón en la página de Facebook ciento diez kilómetros por Uxue escrito ciento diez km X Uxue también con X

Voz 1951 12:38 lógicamente también eh venga vamos con la preparación a ver el señor Llanos cuando has empezado a entrenar como lo llevas qué diferencias tiene hacerlo con este carrito esta silla que decíamos o hacerlo tú solo cuéntanos todo lo bueno lo que hay de de fondo no en todo el entrenamiento que entiendo que durante meses han llevado

Voz 5 12:56 bueno que intenta que actualmente no es que no es como hace unos años no que a dedicación plena y ahora pues pues intentó el pues el poco tiempo libre que que tengo disponibles pues se dedicarlo un poquito más no un poquito más a a llegar bien a Vitoria alteraron de Vitoria básicamente la preparaciones como un como lo normal le sea al final tampoco no estoy comiendo en la cabeza con preparaciones con planificaciones y además los semblantes acumular kilómetros pasarlo bien y disfrutar de del proceso sobre todo no es decir que en algunas cositas especiales pues dentro de la medida de lo posible su trabajo un poquito más de fuerza resistencia pues trabajar con más con rozamiento si además pero la preparación es como la que puede llevar cualquier otro triatleta que estén a David

Voz 1951 13:47 cuántos años hace que dejaste esa parte de triatleta profesional

Voz 5 13:53 pues dejen el a finales mil del dos mil ocho más a la que ha llovido un poquito desde entonces

Voz 1951 13:58 en una década pues se veía desde entonces en qué medida te conservas igual quiero decir ahora cuando entrenas para una prueba en no sé si te cuesta lo mismo si bueno recuperas igual peor

Voz 5 14:09 una evidentemente con la con la recuperación eso es es lo que más se nota con muchísima diferencia no y tampoco me una preparación como se podido hace montaña es decir yo simplemente pues intento disfrutar de lo que estoy haciendo yo estoy yo te digo estoy híper motivado con lo que voy a hacer pues sí es eso es global pues sí que me echó a un pequeño test y demás si los resultados pues han sido soplan buenos pero bueno el se trata de lo que decíamos no disfrutaba de la experiencia del proceso sobre todo esto

Voz 3 14:43 mucha gente en Turquía ahora que te escuchaba me lo recordaba de cuarenta a cincuenta años habla de pues bueno que que el cuerpo mantiene una una cierta potencia es decir que en el momento de tener que rendir Se rinde ahí añade eso lo que estabas diciendo no que

Voz 10 14:57 que lo difíciles luego os día después

Voz 3 14:59 volver al estado natural se yo lo oído al hilo del deporte también al hilo de de una noche un poco complicada

Voz 1951 15:04 así también daban si uno mantiene la vital

Voz 3 15:07 hace las ganas de estar esa noche pero claro no se levanta iguales

Voz 1951 15:09 esto de entre Guardia cincuenta me hablas igual tu esa parte Álvaro

Voz 3 15:12 también te lo conoces no sé la segunda más grande no

Voz 4 15:14 sí sí es verdad no es verdad que hay esto es lo que pasa no

Voz 3 15:20 tú mantienes ese ese vigor para rendir pero pero luego ojo

Voz 5 15:23 sí hombre yo creo que las la explosividad en intensidad como tal pues se pierde bastante no pero el hecho de rendir a una intensidad alta durante mucho tiempo se pueda mantener lo que pasa es que es lo que hay es lo que estábamos comentando que he hace dos días de entrenamiento fuerte seguidos y recuperar otros cuatro no es como antes gracias todos los días Si bueno apostar recuperadas de un día para otro pero bueno eso es al final lo que nos toca y entonces lo que hay que hacer es adecuar un poquito a los entrenamientos

Voz 3 15:52 Bosar las necesidades específicas que tenemos pues ya

Voz 5 15:55 a los que tenemos cierta edad

Voz 12 16:07 a ello y a los crisis Ennis en Hamás en seis sextas incluyó Nebrija cheque hacerlas veintiuno de mínimo apenas hubo we did Irene vitrina que las crías ellos

Voz 13 16:30 no me habla

Voz 6 16:36 es decir que si no nos gusta la bici volvían a correr

Voz 3 16:40 el también a Miriam a Miriam más la bici

Voz 0588 16:42 al eh ya entiendo que deporte en familia o sea es es un hábito que queda visten

Voz 6 16:47 sí sí sí hemos podido hemos estado salimos eh

Voz 3 16:51 bueno tenéis pensado alguna cosa más cuando pase este hito del triatlón

Voz 6 16:56 vamos por partes de momento no pero luego me imagino pues la media maratón de diciembre otra vez haremos pero porque sabemos la solemos hacer

Voz 3 17:04 bueno pues se nos vamos a situar ya para concluir Héctor en ese ocho de julio cómo va a ser ese día tú te vas a levantar vas a hacer algo especial con cómo lo tienes planteado

Voz 5 17:14 no bueno les hemos estudiado caga madrugar un poquito más de lo normal porque bueno hay que estar allí tenemos que organizar un poquito toda la logística que es un poquito más complicada que para la entrega de lo normal pero bueno básicamente va a ser un día pues un día digamos llamamiento largo es decir que sí que tenemos que tener en cuenta pues que pues si antes hacíamos un Real donde esas características en menos de cuatro horas pues igualar nos va a costar un poquito más entonces pues habrá que comer beber un poquito más y esas cosas no y luego sobre todo pues tenemos que ir controlando mucho sube más de porque al final lo es todo lo hacemos por ahí a no queremos que que sea triatleta que se conviertan triatleta ahí tenemos que ir mirando mucho no y de hecho bueno Álvaro va a venir conmigo en la en la parte de Bilbao en una moto que nos han puesto a la organización para que vaya contra algo a todo el mundo todo el rato en la parte de natación ir oye en el hermano de de hoy su N en una piragua también pasa lo mismo y luego aparte de carrera pues se irá Álvaro en una bici pues pues pues lo que decíamos no por controlar en todo momento entonces el planteamiento va a ser pues eso coger un ritmo que nos permita hacer todo el reto de la manera más cómoda posible tanto para mí como para Uxue y sobre todo pues que que yo de disfrute que se lo pase bien

Voz 3 18:33 está claro que esa es la clave y por cierto hay algo relacionado también con la Carrera de la Mujer no

Voz 6 18:39 sí va a participar con iniciar y unas amiga convenir con ella

Voz 3 18:44 o sea que no que no es lo único que tiene por delante va a estar también ahí Un buen entreno así ese esa va a ser un poquito el aperitivo para después de triatlón no

Voz 6 18:52 sí sí no hay algo bonito no

Voz 3 18:53 bueno pues saber cómo cómo responde Uxue Uxue chasco seguro que que bien contenta en en ambos casos prime reto la Carrera de la Mujer es entrenamiento para después llegar a la tarea de de Vitoria ese ocho de julio oye casi un placer Héctor Llanos que nos hayas atendido otro día con otras cosas devolvemos a llamar para analizar un poco cómo está el mundo del teatro no se tienes algún favorito ahora mismo

Voz 5 19:15 pues existe soy sincero no sé quiénes van a participar nos hemos centrado nuestro igual cumpla si un planteamiento poco pero bastante tenemos con lo que tenemos así como queremos que salga todo bien pues estamos bastante centrado en ellos y bueno no hemos comentado nada es ir rápido puedo decir claro porque claro todo esto tiene una logística importante como has dicho pero también el todo el material que vamos a usar en el reto y bueno lo hemos hecho nosotros somos nosotras diseñado y sobre todo a Juan que es la otra parte del grupo que no está aquí pues agradecérselo deseo de todo corazón porque si no se hubiera ocurrido como se ha currado seguramente no hubiéramos llegado hasta este punto

Voz 0588 19:55 pero espérate que yo creo que merece ampliar este pequeño paréntesis final merece ser ampliado lo hubiese hecho vosotros vamos al detalle qué significa

Voz 5 20:04 bueno pues que bueno pues hemos eh pues con diseños que hemos ido viendo de las hoy de otro pues pues bueno música dándole forma a todo de manera bueno pues eso es lo que decíamos no que vamos pues está todo tan entrar captado con estabilizadores y demás el carro que vamos a usar la bici y que luego se puede adaptar para correr pues también pero quedarle medidas hay que hay que probar material pues diferentes exposiciones ángulos y demás

Voz 14 20:30 para que vaya todo sobre ruedas bueno pues ya tenía mérito la cosa lector

Voz 3 20:37 Prado hay Álvaro que muchas gracias por haberte acercado Álvaro Chasco un un saludo

Voz 14 20:43 la para para Miriam para Oller y que salga todo muy bien y que ese respeto que tienes ahora entendible bueno que se traduzcan en alegría cuando se cruce la línea de meta yo pero sí escuchas gracias a vosotros