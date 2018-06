Test para media maratón.

Voz 1432 00:00 espacio patrocinado por Moody Con actúa educador físico personal

Voz 1 00:25 sí

Voz 2 00:27 hombre clásico busca la simetría porque

Voz 3 00:31 porque si es así Verónica simetría o asimetría simetrías salvo facial bueno porque bien sabes que estos experimentos que se hacen en los que es duplican una parte de la cara como si tuviésemos las dos igual idénticas somos seres de todo menos humanos

Voz 4 00:48 yo estoy hablando de de la asimetría percibí pleno pero pero en todo caso otro ejemplo me viene que ni pintado por qué porque a la asimetría es algo que que realmente

Voz 5 00:57 bueno puede desnortado no causar cierta inquietud cierta ansiedad en algunos casos entonces Fernando Suances muy con muy buenas buenas tardes John bienvenido no pudo hacer otra cosa que comenzar señalando una peculiaridad que que noto en tu cara es que creo que me tres una patilla claramente diferente de la otra eso es Pérez de una longitud diferente vamos explícita

Voz 2 01:23 eso es una manera de romper esa asimetría que estás diciendo tú mismo cuadriculado láser y esto tiene que ser un tiempo pues bueno en este caso vamos a darle un toque de vamos a romper con esa asimetría dice que es totalmente buscado si lo haces igual esto ha pasado siempre yo no me he dado

Voz 4 01:38 cuenta eh eh

Voz 2 01:40 ahí está John Tuck hubiese visto esto

Voz 1951 01:43 quiero vamos a explicar esto yo me siento en el otro lado de la mesa y solamente veo el perfil izquierdo de Fernando Izquierdo no había visto el derecho

Voz 5 01:49 Izquierda es un poco más estrecha aproximadamente vamos a ver llega hasta la mandíbula y la derecha es un poquito está a medio camino más chata llega hasta el final del lóbulo quizá un poquito más

Voz 2 02:00 eso es es esa manera de romper que somos conscientes de lo Madrid y bueno pues en algún momento de que

Voz 5 02:08 darle ese puntito me gusta como hombre

Voz 1951 02:10 cuesta si me me me me llama la atención

Voz 4 02:12 me gusta ve sí percibo que la perita está

Voz 2 02:16 anexa al al labio inferior está así que la tienes en el centro igualada esta sí sí

Voz 1951 02:23 vale bueno pues se nota habla de esto es que tenga vamos a hablar de entrenamientos fíjate Libero Fernando no te preocupes vamos a hablar de un entrenamiento que nuestra es para hoy el lo primero muy importante principalmente que nos escuchen aquellos que ya tengan una experiencia en estos un entrenamiento relativamente duro y por tanto no recomendamos que sea para principiantes eso

Voz 2 02:48 si nos remontamos para perfiles principiante son medios y bueno que lo dejamos para gente ya avanzada experta o que tenga allá por lo menos un bagaje un kilometraje y una experiencia de realizar los entrenamientos que en este caso estamos hablando ya de una hora que son largos pues que tenga ya un poquito esa experiencia de lo que conlleva correr esa distancia a una intensidad pues vamos a llamarle

Voz 1951 03:11 vale proponemos un test de una hora de sesenta minutos y mirando directamente a una media maratón que consideraciones tenemos que tener en cuenta para hacer correctamente este test

Voz 2 03:22 eso es estamos hablando ahora de que preparamos una media maratón entonces pues bueno necesitamos tira a dar largas y hacernos a al ritmo competición no durante un tiempo largo cada uno lo que dura una hora y media un poquito menos un poquito más una hora tres cuartos no entonces es tiempo corriendo a un mismo ritmo que se supone que hay que llevar un ritmo medio

Voz 6 03:44 controlado no dando picos de de velocidad

Voz 4 03:48 aquí lo importante es eso es buscar el ritmo en el que podamos continuar durante todo el tiempo de entrenamiento a la misma velocidad no era el mismo esfuerzo

Voz 6 03:54 así en este caso ya estamos hablando no se trata de un entrenamiento continúe intensivo que que impiden en la zona tres eso estamos hablando pues de que esto ya lo hemos dicho en un programa entonces eso corresponde a un ochenta y cinco por cien de cuando has hecho un test de cinco minutos no entonces vamos a ir en ochenta y cinco por ciento entonces tenemos controlado antes de que vayamos a hacer esto qué ritmo es nuestro objetivo que luego independientemente pues si hace viento a ver qué circuito hemos elegido hemos dejado tres cuatro días antes de descanso planificando este tipo de test no tenemos carga de trabajo de fuerza ni de series importantes dos días antes se está ya planificado y se supone que venimos frescos para hacer esto en las mejores condiciones esas son las partes luego tenemos otra parte también que es la hidratación que hay que llevar a lo largo de esta ahora al final entrenamientos de Mena más de una hora se supone que no hay que beber y datos de carbono que con agua es suficiente no pero bueno como lo estamos educando para correr una media maratón que vamos a estar más de una hora y tenemos que hacerle al cuerpo a hidratar no si en este caso pues poder meter hidratos de carbono para rendir un poquito mejor y para sí lleva Un poquito de soles también así pues bueno será mejor para no sufrir calambres pues hay que habituarse a a ingerir cada cinco kilómetros cada veinte minutos aproximadamente entonces prevemos au tenemos que tener antes de hacer este tipo de entrenamientos ya ese hábito saber qué es lo que nos conviene cuanto más marcada que como referente a trescientos cincuenta de haber de quién estamos hablando sea Si hablamos de ritmos de A d3 cuarenta pues otras cuesta ver pierdes cinco segundos en lo que estás bebiéndose te va ir un poquito la grupeta además todas esas cosas pues bueno hay que tenerlas en cuenta uno le puede sentar bien y a otros no les sentará también y uno beber un poquito más y otro otro poquito menos entonces se supone que eso ya por eso estamos hablando de perfiles ya avanzados os expertos en el que es que es todo pues ya está normalizado ya es un hábito

Voz 1951 05:51 sí sí cada uno conoce sus ritmos ha hecho carreras de esta duración Anteriormente mi pregunta Ferrando es si digamos íbamos a correr una prueba concreta hay ese bueno es que no sabemos antes de de disputarla para ver como estamos en la medida de lo posible es recomendable emular también el recorrido de la carrera o da igual por donde vayamos

Voz 6 06:11 no en este caso que estamos eligiendo el test iba a hacerlo hacer esa intensidad elegiremos algo ya no se supone que el test se vuelve a repetir en el tiempo para ver las mejoras para ver un poquito el estado de forma si somos capaces de mantener ese ritmo

Voz 4 06:26 sí

Voz 6 06:27 el perfil de la Media Maratón que tú vayas a preparar ya lo haya habrás metido ya en entrenamientos previos por partes con lo cual que si es un perfil un poco de montaña tu ya habrás hecho series de no hace falta que vayas has hecho entrenamientos específicos para preparar esa media estos para Altés con lo cual que sea llano y hemos puesto que sea factible que habían intentar que no de un montón de viento porque él ya sabes que vas a sufrir no es ahora para trasladar justo las mismas situaciones a las de la carrera porque no va a ser igual ni plano ni en el mismo sitio pero sí un mismo sitio para que tú lo vuelvo a repetir juega cedido a tres

Voz 1951 07:02 Marín Carlos Barredo al de seis meses vuelva a hacer

Voz 6 07:05 a ver si sigo preparando medias porque he bajado un poquito más lo ha dicho muy bien y demás

Voz 4 07:10 ya dicho nuestro coach Fernando Suances que se está dirigiendo a un perfil avanzado experto por tanto esto limita ya no las posibilidades de que no soy gana a la hora de hacerlo y otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de entrenamiento es tan específicos es que está bastante bien tener una asistencia no a alguien que que nos está acompañando en el entrenamiento cuenta no

Voz 6 07:29 eso es habitualmente pues bueno no voy con cuando entrenamos a la gente que le toca la XXI acá pues en este caso soy yo el que acompañan a la persona con sus ritmos y le les va educando el les va dando esa bebida para ver cómo la va digiriendo y demás también es posible que haga un test a menor intensidad hablamos de avanzar el experto nos hace a ese máximo también es un entrenamiento muy rico hacer una hora hay seguida entonces pues bueno ya tienen una referencia ya parte del estás educando para hacer esas bebidas en ese caso pues me voy con acompañan a la persona que está entrenando para hacer es en este caso cuando corro yo pues bueno me dirijo a mi pareja o a otro compañero que va en la bicicleta entonces psicológicamente pues bueno aparte también él lleva para no tener que llevar yo esos botellines de agua porque te sobra todo pues bueno pues lo lleva a la otra persona década les va sindical cargaba precioso pues ojalá eso es ya preparado ya sé lo que me conviene beber y dos cincuenta aproximadamente y es super importante llevar ese ese trato y esa bebida sino no cumple es a un ochenta y cinco una hora seguida psicológicamente pues llevar a otra persona ahí que esa es la otra parte también te ayuda porque mentalmente duro a esa intensidad aguantar una hora seguida que siempre te vas a encontrar con viento en partes hijos tras empujar contra viento pues hace muy dura

Voz 1951 08:51 al final se trata de que alguien nos acompañe en este caso decías tú Fernando en en bicicleta y creo que tú lo haces también corriendo cuando vas con padre no con una sabes entrenas les vas dando la tabarra en el buen sentido les vas diciendo yo que sé en cuestiones de la postura de la velocidad que llevan de aquí de mejor vamos a hacerlo así ahora tienes que beber horas

Voz 6 09:10 por ejemplo no suban los bordillos de las aceras que luego a partir del kilómetro pues eso te va a costar más energía te va a costar si continuamente estas la hora al finales ese tiempo también el estás educando hablando un montón de cosas aparte de darle a la parte psicológica para que vaya y regulando el el tiempo también yo soy el que llevó el GPS encima tanto vamos Si tú les marcas todo elevar diciendo continuamente

Voz 1951 09:31 me recuerda un poco al en esa función al director de carrera yo no al director del equipo en las carreras ciclistas que van ahí detrás de él

Voz 7 09:37 entonces bueno en el porque si no el coche motivando

Voz 1951 09:40 en fin dando el toro explicaciones de de carrera es Fernando hipótesis Si llegamos al minuto cuarenta y cinco cincuenta y no podemos más que es mejor terminarlo aunque sea un ritmo menor

Voz 8 09:50 por o dejarlo y probar en otro momento

Voz 6 09:53 hay bueno hubiera tres posibles saber se trata de si sale eso es mejor salir como digo yo de segundo tiempo decir algo más suave cierto para que puedas acabar internamente Se trata de acabarlo para que tú tengas las referencias a ver si hay algo que va mal lo que te molesta algo porque es que está lloviendo tiene alguna molestia te paras porque eso es indudable no no sirves para acabar nada eso en cualquier entrenamiento te pares y Se acabó hay otra opción cincuenta minutos sea con un dos por ciento más sería otra posibilidad también con lo cual si ves que no vas a llegar porque traspasado un poquito en el ritmo dirías os resultaría sirias en vez de la ahorita voy a hacer cincuenta que tienes controlado de sus al ochenta y siete por ciento y te da otra referencia

Voz 4 10:35 en cualquier caso lo que como este entrenamiento los va a servir de referencia en cuanto a cómo estamos nosotros hay que seguir las pautas no si no se puede acabar de cualquier manera porque entonces sería otro tipo de entrenamiento no sería un entrenamiento más el hecho pues como siempre decimos relajado

Voz 6 10:49 haberse ponen un esfuerzo que sea

Voz 4 10:51 es asumible y luego ya Aida es un poquito viéndote

Voz 6 10:54 hay que hacer de segundo tiempos siempre porque me gusta suavecita

Voz 4 10:57 luego ya iremos Fernando has nombrado o has citado un un ejemplo de cosas que indica así que vas corrigiendo el tema de de las aceras por ejemplo de los bordillos la cabeza no se te ocurren ejemplos de este tipo para la gente que corre habitualmente por por la calle

Voz 9 11:11 no que ACB pues hace frente a diversas

Voz 4 11:14 dificultades arquitectónicas por ahí que que tiene que que ir cuidando

Voz 6 11:19 no bueno en este caso estamos hablando de cuando vamos en competición no hablamos de un entrenamiento que no hubo un bordillo porque vayas corriendo lo vas a levantar es un entrenamiento hablamos ya cuando tú estés en una competición indudablemente tendrás que acortar entonces Twiggy irán dando para recorrer los mínimos metros en la medida de lo posible dar detrás de otras personas para que te vaya quitando el viento entonces te quedas en esa grupeta si va a tu ritmo te vas quedando ahí para que vayan sumando kilómetros que tú vayas hay acompaño porque en cuanto vayas tú solito por ejemplo las medias maratones y cuando te quedes solo pues casi mejor ir con una grupeta que te vaya llevando a la hora de beber se ponen vasos te tiras el vaso a veces te entra por la nariz

Voz 1951 12:01 en la mitad va por la ropa eso él pues

Voz 6 12:03 hay que poner a una persona a tu pareja está allí en un poquito en los sitios te da la bebida que tú debes de de beber itera hablará en un botellín que justamente llevara esos doscientos con las cantidades que tú creas oportuno justo esas y que tenga chupete el chupete te lo habrá dado ya abierto y tú ojeras de ese quedamos con chupete lo quitaron a quitar el tapón y nada saber que eso es que eso te perjudican en que pierdes hay cuatro cinco según esto sí puede que se te vaya la grupeta pero bueno tú dirás fue prefiero esos dos tres segunditos a que me haya metido algo para el cuerpo esa no no es eso es que eso va a hacer que yo rinda más porque si

Voz 2 12:42 no ve en lo largo de toda eso es inviable no beber nada a lo largo de toda la Media Maratón

Voz 1951 12:48 decía yo lo de las dificultades arquitectónicas de las ciudades tú cómo lo haces con los semáforos

Voz 9 12:53 cuando llegas si están rojo con qué bueno para pasar

Voz 7 12:57 porque cuando vas entrenando que habitó en una carretera

Voz 1951 13:02 el semáforo en rojo la gente habitualmente Trotta en en el sitio

Voz 6 13:07 sí bueno quizá no me encuentro con ese problema porque la pista o o en sitios vamos

Voz 1951 13:13 de extrarradio compareció en recintos que no pasa

Voz 6 13:16 por de Abbás buscando te tú lo que necesitas no quiero semanas

Voz 1951 13:19 pero no puede romper un poco el ritmo de entrenamiento pues denostar parando en cada semáforo está en rojo

Voz 6 13:24 pues llama experiencia Él es un circuito en el que tengo seis semáforos au hay gente en niños os bicicletas por el que no puedo circular que tengo que hacer buscar otro circuito que sea más adecuado para la práctica que esté haciendo

