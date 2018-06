Hoy corremos en Rivas (Madrid)

Voz 2 00:00 con un Sport abrimos el calendario runner

Voz 3 00:19 el tramo final de este SER Runner

Voz 4 00:23 en el que vamos a proponeros un modo diferente de sumarse a una cosa que yo no sé si Verónica ha hecho el Camino de Santiago

Voz 1951 00:32 a las preguntas no no lo he dicho tú se que una parte sí sí sí

Voz 4 00:35 qué pasa estamos en la radio habrá habrá que hacer preguntas de responderles

Voz 1951 00:37 no sabes quién lo hizo y lo pasó horriblemente mal a ver esto igual no me no me deja que lo cuente pero no está mi compañero va Martín hizo el año pasado una parte el Camino de Santiago además lo hizo sólo un camino un tanto alternativo y no el clásico digamos partiendo de Roncesvalles

Voz 4 00:51 el primer día les robaron hasta patillas en uno de los albergues en los que se quedaba llegamos que ya ha empezado con contratiempos todavía de ninguna anécdota positiva que contar y no únicamente esa atención del camino yo echo tanto el principio como el final me queda la parte de en medio de pues de de Castilla y León sobre todo me quedan como nueve diez etapas pero hoy vamos a hablar de otro camino otro camino otra propuesta por cierto vaya vaya ímpetu con el que está acabando el el programa eh que qué tono

Voz 1951 01:18 fíjate que todavía me queda vamos a acabar

Voz 4 01:20 Madrid porque está en el camino vamos tradicional el que sale de pide por todos acaban en Santiago el camino del Norte la Ruta de la Plata bueno hay muchas pero en esta ocasión vamos a pasar por Madrid por Uclés porque los amigos del Club deportivo Running Rivas han organizado una cita muy especial mirando a mañana su presidentes Javier Fernández hola Javier muy buenas va camino de Uclés un un camino señalizado que que además nos va a llevar por parajes como el monasterio ciento dieciséis kilómetros en total que proponer se hagan mañana por relevos

Voz 0578 01:53 efectivamente mañana a las seis de la mañana a partir de motos desde la plaza del Ayuntamiento de Madrid recorremos el camino siempre sentía vista

Voz 5 02:04 hemos llegado a la población de UPA y son cientos

Voz 0578 02:06 el seis coma cinco Javier Weiss

Voz 5 02:09 a contracorriente Spies el revés vamos al revés

Voz 0578 02:11 es pero bueno pues vamos a llegar a un sitio que emblemático que seis monasterio de Uclés de cuerpos no recibirán y demás Si también entendemos cómo se obtiene cuando se llega a la a Santiago lo que es así no es una creencia el de Santiago sino que es la Ucle Clesa

Voz 1951 02:31 que es usted la cartilla

Voz 0578 02:34 es decir sellando con todas las poblaciones inglesas por dónde vas pasando cuando te llena diera monasterios dan la bendición por así decir de peregrino y te dan la creencia picado de Perejil evidentemente no lo va al somos muchos correos no nos llevamos cada una credencial sino que hemos saca una nota en rival será la que vayamos pasando por las iglesias según vaya surgiendo a lo largo de la vida

Voz 4 02:58 un peregrinaje que que recuerda de algún modo pues al que se hace por ejemplo en Navarra en el monasterio de Javier no una cita de un día es verdad que esas un poquito más corta poquito bastante ajá gente que nace desde Pamplona hay gente que acorta incluso más el recorrido y sale de alguno de los pueblos cerca en total unos cuarenta kilómetros a Javier nada pero es verdad que se hace individualmente aquí hace una propuesta para hacerla por relevos y cómo funciona

Voz 0578 03:20 sí efectivamente es nosotros el el tramo esto ciento dieciséis kilómetros de partido en en diez tramos por así decirlo hemos hemos hecho equipos cuatro o cinco personas que irán en todo momento acompañados con una asistencia que el para cinco seis bicicletas entonces

Voz 6 03:38 ese saliendo de arriba se leen

Voz 0578 03:41 Nuestro éramos vienen a ser como de dos tres e incluso hay algún tramo de quince kilómetros en el primer equipo realiza ese tramo cuando llega el relevo un equipo que le está esperando que inicia el siguiente tramo también de decir que las poblaciones donde vamos a ir pasando pues hemos hablado ya con varios ayuntamientos y poder varios plus de corredores que Zidane uniendo la localidad nos acompañarán algunos en algún tramo del recorrido que pase por su población

Voz 1951 04:10 no que seguro que os anima a continuar Javier en algún momento quizá de de bajón lo primero Weiss hacia Cuenca partiendo de Madrid dirección Cuenca no sé si tiene mucho desnivel si hay zonas donde vais a sufrir corriendo o es más o menos ella no

Voz 0578 04:23 hay hay un camino bastante largo y no vamos a encontrar zonas llanas hay algunas zonas que son favorables pero al final el son casi setecientos metros Si hay un par de tramos en que en que es es su vida y a a que era de Morata dices pues subir hasta Huelva son tramos duros de Cibeles los cuatrocientos metros y que que bueno ser exigen

Voz 4 04:50 Club Deportivo Running Rivas Verónica que es un gran seguidor de SER Runner siempre se pone en contacto con nosotros para trasladar sus iniciativas Javier si te apetece decir algo más sobre lo que está organizando mirando a próximas citas son mirando a tener más opciones adelante eh

Voz 0578 05:05 bueno nosotros esto fue en principio una iniciativa a nivel de club se lo propusimos pulpo quiso colaborar porque bueno pues en principio todo el mundo podemos se hacen un tramo sino es el más duro pues puede ser el menos duro pero al final pues todo el club se ha volcado yo quiero agradecer a todos mis compañeros la el apoyo que está atestado nos están brindando oí Pony yo sé que al final vamos a a conseguirlo pero también no quiero de estar ella agradece pues a a los patrocinadores porque bueno cuando vimos que esto ya tomaba un poquito no

Voz 6 05:37 de de cuerpos pues decidimos que podíamos

Voz 0578 05:41 el convertir en los kilómetros los alimentos puros aquí en Rivas tenemos una una asociación de la recuperación de alimentos activas que atiende a familias con mucha necesidad entonces propusimos aún par de patrocinadores es una inmóvil

Voz 6 05:55 ya oigo así Higuaín SL por la llave hoteles que que Si ellos

Voz 0578 06:01 comprometían a a va a poner un kilo de alimento por cada corredor en cada kilómetro que recordamos evidentemente estamos con nosotros

Voz 6 06:09 sí bueno vamos a conseguir bastantes kilos rollo

Voz 0578 06:11 ex es todo eso pues se hace a este reto con las clases más grandes

Voz 1951 06:17 en Javier es algo que habitualmente muchos clubes no solamente vosotros bueno llevan a cabo no unen el running esa pasión por el correrá a la solidaridad a intentar ayudar un poco a los municipios donde trabajan pero tú me corregidas yo tengo la sensación de que vosotros sois un club que está muy metido no dentro de del ADN de de todo el pueblo en general

Voz 0578 06:35 sí vamos a Rivas Vaciamadrid es lo que tiene es muy colaborativo muy solidario hay mucha participación ciudadana nosotros a nivel de club que organizamos una carrera aquí también solidaria para para la la verdad esa que para los refugiados sea para muy de de Tinduf hay todos los años organiza este año hemos tenido una participación de mil quinientos corredores colaboramos también con la carrera que se hace contra ibas tratamos de echar una mano pero no solamente nosotros todos los todos los asociaciones derribadas y nos ayudamos unos a otros hay una compenetración de manera que sí que es el de esta tarde al municipio de rivales como participativo solidario oí político

Voz 4 07:22 que estamos hablando de un recorrido que nos va a llevar desde Madrid hasta Uclés íbamos a dejarlo reseñado provincia de Cuenca no sé si lo conoces demasiado Javier te un compromiso nos puede recomendar algo de la zona

Voz 0578 07:35 sí bueno pues en el monasterio de Uclés que está en a en la propia población

Voz 6 07:42 de Uclés pues es un es un monasterio que que bueno es es inmenso el grandísimo tiene que

Voz 0578 07:48 esos del siglo XVI y bueno cosas y doce de nota por así decirlo de la Cuenca bueno pues es la identidad del pueblo también bueno pues ahí caduco desde los parajes que hay pues son para gente de la verdad es un pueblo bastante bonito y hoy tampoco

Voz 5 08:06 creo que se puede hablar mucho más

Voz 0578 08:09 porque tal hasta años mucho en profundidad

Voz 5 08:11 pero pero bueno yo creo que merece la pena lo mejor mejores Javi

Voz 7 08:14 por qué que hablemos la semana que viene una vez que haya estado ahí ya contra un poco como yo te contaré John ya que se que te apasiona la historia de los municipios sin mirar

Voz 1951 08:23 dos sobre todo al muy muy muy antiguo pasado poblada desde tiempos pre romanos tuvo una gran importancia en tiempos de los árabes formando parte de la kora de Santa ver llegó a tener Castillo mezquita termas la verdadera importancia a la localidad que a día de hoy tiene poco más de doscientos habitantes el adquirió durante la Reconquista donde fue sede de la Orden de Santiago

Voz 4 08:42 verdad de mezquitas y todo termas y una última Ucle seño o Ucle seña esas gentes visto delicia de Uclés

Voz 1951 08:50 vais es hacer algo de pos carrera Javier hay algo de Fiat y algo de animación nubes a juntar a comer además os volvéis directamente

Voz 0578 08:56 no no no en principio bueno pues nada más llegar a a lo que es y a a los es la población que nos estaba esperando las autoridades y de allí de todos los alcaldes me parece y también un concepto autónomo estado esperando para recibir no no vamos a hacer una misa del peregrino que sea insisto que es muy parecido a lo que Santiago no sale en la misa del peregrino a todos los componentes y esto es lo que hacemos es este no vas a quedar a cenar en el monasterio es pues pues practicamente casi setenta personas que también para disfrutar del entorno ahí bueno even un poquito aves que que nos aunque no sorprenden en la comida

Voz 8 09:34 Javier Fernández que siempre está al frente de ese

Voz 4 09:37 activo club deportivo Running Rivas que que te lo has currado eh que gracias y perdón por el compromiso del del monasterio pero pero

Voz 8 09:44 vaya que a verlos al sale a ver qué has salido bien hay que ir a verlo gracias Javier

Voz 0578 09:50 los dos

Voz 1951 10:01 en Canarias este sábado Cross Ciudad del drago dos mil dieciocho en Icod de los Vinos municipio de de Santa Cruz de Tenerife es una carrera popular con distancias para todos la absoluta cinco kilómetros salida a las cinco y media de la tarde pero también participan los más pequeños desde categoría benjamín con ochocientos cincuenta metros el inicio de las pruebas cuatro de la tarde entre los premios además de los Trofeos vales para material deportivo y escolar

Voz 4 10:23 en Murcia la tercera carrera nocturna solidaria jabalí viejo o mañana sábado a partir de las ocho de la tarde organizada por la Asociación Cultural Fontes seis kilómetros de recorrido urbano con salida en el polideportivo municipal

Voz 1951 10:34 y para terminar una de Trail por la montaña valenciana el quinto Trail Aalborg H localidad de la provincia de Valencia para novatos del monte quince kilómetros y cuatrocientos metros de desnivel acumulado con respecto al año pasado la organización ha introducido más zonas de sombra y mayor contacto con el río por la llamada Ruta de los molinos una zona de gran interés paisajístico la salida se dará el domingo a las ocho y media de la mañana

Voz 9 10:57 SER Runner