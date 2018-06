Hora 25 Deportes: La última prueba antes del Mundial (08/06/2018)

Voz 3 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1509 00:16 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este ocho de junio día en el que Rafa Nadal ha vuelto a destapar el tarro de las esencias ha pasado por encima del argentino Del Potro seis cuatro seis uno y seis dos y el domingo luchará por su décimo Roland Garros

Voz 1774 00:35 no estoy en la cima al que para mí es el objetivo siempre hay que llegar a este torneo el domingo es el momento de destacar todo lo que lo que tengo dentro T de luchar hasta el final y sobre todo tener un plan claro que tenemos que dar un poquito más de lo que he dado en extremo hasta este momento el torneo evidentemente creo que está cosa que tengo que dar la actitud lo fallar el tenis puede fallar nunca se sabe espero estar preparado y que no falla

Voz 1509 01:07 es increíble ver todo lo que ha conseguido Nadal increíble poder disfrutar de su tenis ir de sus victorias de la entrega que sigue demostrando y el hambre con el que juega está en una forma física espectacular así que sólo toca esperar al domingo Nadal jugará por conquistar su título de Gran Slam número diecisiete enfrente el austriaco Tim hambre también tiene la selección española de fútbol para el Mundial que está a punto de comenzar todos están con ganas pero especialmente Dani Carvajal que se recupera de la lesión que se produjo en la final de la Champions el lateral quiere llegar al debut contra Portugal y el seleccionador Lopetegui no le puede sujetar

Voz 1245 01:42 que hay que sujetarlo de las ganas que tiene evidentemente pero está cumpliendo plazos e de manera correcta y estamos encantados con su plazo de recuperación hay que seguir la vía a día en tiene muchas ganas de dar dos pasos en verano pero tenemos que estás de cerca para que todo consolide pero no tengo ninguna duda de vanidad no llegar vamos a es al primero segundo va a llegar solo

Voz 1509 02:05 va a llegar seguro veremos si al debut contra Portugal o al segundo partido estamos tan solo a una semana de ese debut contra la selección de Cristiano Ronaldo mañana último amistoso contra Túnez el resto de selecciones también continúan afinando los últimos detalles Iván rival de España en la primera fase ganado uno cero a Lituania Croacia ganado un off dos uno a Senegal y tenemos en marcha otros amistosos iban Álvarez

Voz 1313 02:26 qué tal Sonia más tardes dos amistosos en directo entre selecciones mundialistas desde las siete y media asta jugando la campeona del mundo Alemania frente a Arabia Saudí Joachim Löw con una alineación que bien puede ser el once de gala para el Mundial con Neuer en portería Kimi por banda derecha Jonas Héctor en la Izquierda Hume el situada en pareja de centrales Kroos Khedira Müller Le Roy y arriba Werner en el descanso dos cero gana Alemania hay también en juego otro amistoso entre dos selecciones mundialistas Suiza uno Japón cero han marcado Ricardo Rodríguez en el setenta y tres de partido

Voz 1509 02:52 hablando de mundiales la selección femenina está matemáticamente clasificada para el Mundial del año que viene en Francia después de la victoria anoche ante Israel y la derrota hoy de Finlandia cero dos contra Austria de la Primera División lo más destacado la incorporación de Ramón Planes a la secretaría técnica del Barça deja la dirección deportiva del Getafe para marcharse al club azulgrana y la presentación de Eusebio Sacristán como nuevo técnico del Girona

Voz 4 03:14 en su conjunto

Voz 1509 04:34 las la selección que mañana juega su último amistoso de preparación para este Rusia dos mil dieciocho contrató a última hora del combinado nacional cree que planea Lopetegui para el sábado y cómo han sido sus primeras horas en Rusia Javier Herráez muy buenas

Voz 7 04:48 hola qué tal Sonia muy buenas tardes pues tiene a todos menos a Carvajal pero falta una semana para el partido frente a Portugal para debutar en Sochi ante la Portugal de Cristiano podría llegar Dani hoy la dicho acabamos de escuchar aquí en Hora veinticinco Deportes al técnico español Julen Lopetegui que también ha hablado de lo que espera mañana en un partido muy importante para el equipo español toda vez que Túnez se parecen poco a Marruecos último partido de la primera fase está Busquets ha trabajado con el resto de cómo años Se le ve que perdió peso pero evidentemente va a jugar mañana un ratito puede hacer seis cambios tiene aquí a Rodri que apenas trabajó con el resto de compañeros y Vallejo que sí estuvo por Dani Carvajal en el entrenamiento a puerta abierta aquí en Krasnodar

Voz 1509 05:28 esta tarde primera rueda de prensa en la ciudad rusa que ha dicho el seleccionador en la previa de este último amistoso contra Túnez Javi

Voz 7 05:34 pues más que lo que dicho como lo ha dicho se le LB muy tranquilo muy seguro a Lopetegui incluso más diría Sonia que en la fase de clasificación en la sala de prensa evidentemente no va no va a decir no va a contar qué equipo va a jugar ni la Ud G tiene pero todos sabemos que el bueno hay diez nueve diez fijos y falta saber quién va a ser el delantero centro de la selección española el plan que tiene Lopetegui para mañana

Voz 6 05:55 sí

Voz 1245 05:56 uno un paso más en la propagación e de de Túnez gestualidad es un equipo que lleva mucho ritmo de partido lleva nueve partidos sin ser derrotada empatados a Turquía contra Portugal en Portugal hace hace un poquito y un equipo con cosas muy interesantes y que va a llegar a ser muy buen partido mañana ante suena la idea ha leído esas a dar un pasito más en esta preparación en consolidar conceptos sin llegar más afinados en todos los sentidos

Voz 7 06:22 bueno pues es es Lopetegui mañana España va a jugar de rojo recordemos que contra Portugal en principio jugará de blanco

Voz 1509 06:27 veremos cuál es la indumentaria que saca mañana España en ese amistoso contra Túnez aunque Lopetegui Adriá Albets muy buenas horas

Voz 0231 06:34 qué tal muy buenas no ha estado solo en la sala de prensa

Voz 1509 06:37 llaman Azpilicueta llegaba Alcántara

Voz 7 06:39 Thiago ha dicho que se ha sentido muy cómodo jugando en la posición de Busquets que le gusta jugar ahí que tiene experiencia ya del Bayern de Munich dice que es una posición importante desde donde se organiza el equipo y si tiene que jugar otra vez ahí lo hará encantado aunque como te contaba Javier Herráez Busquets ya está recuperado también está encantado Tiago con el ambiente que hay en la selección ha dicho hoy que el grupo humano es muy bueno y que el estilo de juego también le beneficia y siente que el que encaja muy bien esto es lo que ha dicho Thiago en la sala de prensa del estadio del Krasnodar

Voz 6 07:10 no sólo viendo por orden en la selección como los que han quedado fuera también la calidad que hay dentro tanto humana como policías muy grande podría acoger a cualquier algo que público con cualquier estilo particular porque queremos el balón que lo más importante creo cualquier futbolista desde que empieza a Quart quiere tener el balón quiere poder disfrutarlo estamos hacemos que hacemos un fútbol queremos disfrutar no sólo teniendo el balón también robándole también presionando también metiendo goles

Voz 7 07:38 Thiago que igual que Azpilicueta ha valorado muy positivamente las

Voz 0231 07:42 a las instalaciones de la Krasnodar Academy donde se aloja la selección durante el Mundial de Rusia están tomando el pulso a Krasnodar

Voz 1509 07:50 los internacionales en ese líneas perdí experiencia

Voz 0231 07:53 la nueva han recibido también una charla hoy sobre el bar Antón Meana sí hola Sonia muy buenas tardes una charla muy importante debe las notar Bayo les ha explicado el funcionamiento del bar ha insistido Lopetegui que les guste o no el bar ya existe y tienen que adaptarse a ello les ha recalcado Velasco Carballo que va a haber cámaras en todos los sitios del estadio y que si por ejemplo se equivocan sueltan un brazo a destiempo se pueden quedar sin Mundial porque les metería en tres o cuatro partidos de sanción Inter pues de la Reunión hablado de ello César Azpilicueta

Voz 6 08:23 Nos nos han explicado cómo funciona cuando va a funcionar y yo personalmente tengo experiencia en algunos partidos con Inglaterra donde lo hemos probado la verdad que fue muy positiva hay dando la información necesaria ahí entendiendo de qué se trata lo tenemos que ver como una ayuda más al fútbol di por supuesto que también estamos entrenando en ese aspecto porque es algo novedoso y toma decisiones muy importantes y tenemos que estar al cien por cien mentalizado Si saber cómo funciona

Voz 0231 08:56 Velasco es el jefe de los árbitros de la Federación de Rubiales pero aquí está en calidad de hombre FIFA y por ese motivo ya se ha marchado a Moscú y no puedo hacer declaraciones hasta que termine la Copa del Mundo

Voz 1509 09:06 el narrador de la selección Antonio Romero muy buenas

Voz 0231 09:09 qué tal buenas a todos mañana amistoso espérate

Voz 1509 09:11 Túnez que crees que debería hacer Lopetegui jugar con el posible once de ese debut ante Portugal apostar por los menos habituales tiene seis cambios lo decía Herráez una mezcla de los dos que piensas tú

Voz 7 09:21 yo creo que ni Calvo ni con doce Lucas parece que Lopetegui ya ha demostrado que no le gusta que ellos del equipo a equipo B que no quiere cambiar un equipo en referencia al otro en los dos últimos partidos amistosos lo que vamos a tener antes de debutar frente a Portugal y me parece que como tiene muchas cosas claras a lo mejor en ese sentido algunos de los que son muy claramente titulares puede jugar sólo unos minutos y no ser titulares para no perder el ritmo de competición pero no castigar les demasiado de minutos y en donde tenga alguna duda si es que la tiene que creo que alguna tiene el seleccionador pues ahí intentar disipar las en un partido que como he dicho Herráez el rivales mucho más parecido seguramente a Marruecos que a Portugal yo creo que vamos a ver novedades de centro del campo para delante

Voz 0231 10:00 pero no un equipo ni un equipo que una mezcla para que todos tengan los minutos que merecen en esta preparación pues veremos qué decide el seleccionador para mañana Romero de Herráez mean Adrià Paco Quiroga gracias ya está Larguero

Voz 1509 10:11 para lograrlo gracias que acabó vayan España Túnez nueve menos cuarto desde Krasnodar y por supuesto en Carrusel deportivo dentro de una semana el debut oficial ante Portugal

Voz 8 10:21 estoy yo salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción el nuestros asientos

Voz 1509 10:48 la selección va a perfilar mañana bastantes detalles de lo que puede ofrecer en el primer partido de este Mundial de Rusia dos mil dieciocho pero hay otros combinados nacionales que también están terminando su preparación está jugando además Alemania la actual campeona del mundo iba

Voz 1313 11:00 el si está ganando dos cero Arabia Saudí en el minuto cincuenta de partido han marcado Timo Berners yo Marjan Saudi en propia puerta Suiza la acaba de meter el segundo hola Japón gana dos cero el combinado centroeuropeo con goles de Ricardo Rodríguez y de los resultados definitivos Uruguay le ha ganado tres cero a Uzbekistán marcaron también Jiménez y Luis Suárez el delantero del Barça se tuvo que retirar con molestias pero parece que no es una grave y estará en el Mundial Irán rival de España en la fase de grupos la ganado uno cero Lituania Croacia la ganado dos uno Senegal Rakitic Modric han sido titulares y Kovacic centrado en la segunda parte y en apenas unos minutos a menos cuarto empezará al Polonia Chile con Lewandowski como titular

Voz 1509 11:34 gracias iban además de los amistosos de esos partidos de preparación Laura Díaz otras noticias que merezca la pena contar de la cita mundialista

Voz 0419 11:41 sí a la lesión de Manuel sin y es la noticia del día el argentino se ha roto en el entrenamiento de esta mañana el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y por lo tanto se pierde el Mundial ya que jugador del Huesca no estará seis meses de baja de momento se sigue buscando un sustituto entre los que suenan Enzo Pérez Bruno paredes Diego Perotti otra lesión aunque de menor gravedad es la de Fred el brasileño sufrió ayer una entrada de Casemiro en el entreno y tuvo que retirarse con molestias en su tobillo derecho mañana se elevan a someter más pruebas aunque todo parece indicar que quedara en un susto y será un golpe en el tobillo y en México sigue coleando la controvertida Fiesta de la plantilla el pasado sábado su seleccionador Juan Carlos Osorio ha salido a defender a los jugadores alegando que era su tiempo libre en lo deportivo Andrés Guardado ha afirmado que aunque muchos no confieren ellos están convencidos de que México hará un buen Mundial y ya para terminar el Gobierno de Ghana ha ordenado la disolución de la Federación de Fútbol del país debido a un escándalo de corrupción de altos directivos de la Federación trato

Voz 1509 12:35 has Laura dejamos el Mundial y en menos de un minuto hablamos del último

Voz 1509 13:53 pasan cuarenta y cuatro minutos de las ocho de la tarde y el Barça sigue completando su organigrama técnico el jueves era oficial el fichaje de Eric Abidal como Secretario Técnico hoy oficial Ramón Planes Santi Ovalle

Voz 14 14:03 sí buenas tardes Sonja Roman Ramón Planas incorpora la secretaría técnica del Barça el ex director deportivo del Getafe que entré en el organigrama del club la cara visible será Abidal hará de enlace con la plantilla y entra en el sitio Robert Fernández Abidal hará más tarea de representación de club de relación con el primer equipo y plana será su ayudante todos ellos coordinados por el manager general que es quien va a mandar que es Pep Segura

Voz 1509 14:27 en el Real Madrid gracias anti todos ha parado no hay novedades en cuanto al futuro de Cristiano Ronaldo ni respecto a futuros fichajes hoy por cierto el delantero Hurricane ha novato con el Tottenham hasta dos mil veinticuatro tampoco novedades en cuanto al nombre de el nuevo entrenador cuando se cumplen justo ocho días de la marcha de Zidane el Real Madrid es el único equipo de Primera que todavía no tiene técnico para la próxima temporada hasta ayer le acompañaba el Girona pero hoy han presentado a Eusebio Emily

Voz 1161 14:51 ellas así es Sonia Eusebio Sacristan ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Girona para las dos próximas temporadas y ha dejado claro que viene a un club a un pequeño pero con un proyecto muy grande Eusebio ha asegurado también que el factor Guardiola Manchester City el hecho también de conocer la ciudad y la buena relación con el director deportivo Quique Cárcel han sido fundamentales para su llegada al club y sobre el dibujo del equipo en el terreno de juego Eusebio lo tiene claro no viene jubilar el esquema de Machín sino que lo hará funcionar igual pero con pequeños retoques

Voz 15 15:20 es que es un sistema una forma de jugar que tiene cosas muy positivas es algo que para mí es un reto y ver también si soy capaz con esa idea de sacarle el máximo rendimiento y seguir pues en la línea de lo que ha hecho Pablo

Voz 1161 15:35 veremos entonces qué Girona no nos presenta al para el año que viene

Voz 1509 15:39 gracias Emily mientras el Valencia cerrado ya casi un refuerzo para la próxima temporada hola Ximo más mano

Voz 16 15:44 yo el primero hola qué tal muy buenas el primero escondo obvia ya lo sabíamos veinticinco millones de euros y Uros Rakocevic puede ser el segundo fichaje del verano es un jugador joven veinte años cumple con el perfil que busca Pablo Longoria y el nuevo Valencia es serbio vendría una posición que está

Voz 1509 16:01 más que cubierta veríamos si pagándoles

Voz 16 16:03 el al Estrella Roja de Belgrado este jugador se quedaría en el Valencia o no Uros Rashid el que puede tener sus días contados en el Valencia que cuenta con esa venta el Valencia antes del treinta de junio le gustaría es Cancelo rumbo a la Juve

Voz 1509 16:16 veremos si se produce finalmente esa marcha de Cancelo a la Juve más asuntos que nos hayamos dejado del mercado en primera división Héctor González hola

Voz 17 16:23 qué tal Sonia varios movimientos en el mercado el Getafe está aligerado la plantilla Joyce han cerrado dos salidas ambas además destino Inglaterra La de Vicente Guaita que ya estuvo cerca de producirse en el pasado mercado de invierno y que finalmente se marcha por tres temporadas al Crystal Palace de la Premier League también la segunda la de Emi Buendía que este año había estado cedido la Cultural y que se va al Norwich el caso de la segunda división inglesa en Villarreal ha sido presentado para las próximas cinco campañas el cambio delantero camerunés que llega por veinte millones de euros desde el angels Frances yen Málaga sea conocido quién será el encargado de liderar el nuevo proyecto desde la dirección deportiva y José Luis Pérez Caminero Caminero que deja al Atlético y firma por tres temporadas como máximo encargado de la parcela deportiva con el claro objetivo de volver a Primera lo antes posible

Voz 1509 17:09 a la máxima categoría del fútbol español quieren llegar Zaragoza Numancia en la ida del primer play off empataron a uno mañana la vuelta en La Romareda última hora del Zaragoza Juan Carlos Yubero hola

Voz 18 17:19 hola buenas tardes bueno pues el Real Zaragoza que tendrán algún cambio mañana con respecto al equipo que puede Soria pero nada

Voz 19 17:28 y no es posible última eliminatoria además podría quedar en lo aquí por felicitó

Voz 18 17:35 también vasco adhiere raras en el once inicial para jugar el partido

Voz 19 17:38 sonaron que se llenará hasta la bandera

Voz 1509 17:41 Zaragoza tiene esa pequeña ventaja de la ida el Numancia fiel a su nombre no se quiere rendir José Carlos San José

Voz 19 17:47 ni mucho menos Sonia buenas tardes en el club soriano acude a Zaragoza sin presión sabiendo que el Zaragoza tiene dijera ventajas pero sabiendo que nada es imposible una de las bazas para el equipo soriano no puede ser la vuelta al equipo de Julio Álvarez debutó por fin esta temporada después un año en blanco capitán rojillo será una de las bazas la otra insistimos la ilusión teletipos por seguir haciendo cosas grandes en este frío

Voz 1509 18:07 mañana conoceremos al primer finalista para subir a Primera el domingo al segundo Sporting Valladolid con ventaja tres uno para el equipo de Pucela y un asunto más de fútbol de fútbol femenino el Atlético prescinde del técnico campeón de las últimas Ligas hola Miguel oreja

Voz 20 18:19 más letal Sonia si Ángel Villacampa deja al equipo después de dos años y medio en los que ha conseguido esas dos Ligas y una Copa de la Reina el entrenador marché gol acababa contrato y pese a su intención de querer continuar no ha llegado a un acuerdo con el club Villacampa Se va Sonia precederán tres pilares del equipo el club ha renovado a Silvia Meseguer Andrea Falcón y Ángela Sosa

Voz 1509 18:38 gracias Miguel con el fútbol femenino por cierto la selección va a estar en el próximo Mundial llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias hasta las nueve Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 3 20:00 hora veinticinco Deportes

Voz 23 20:07 mi hija

Voz 1509 20:13 aquí seguimos en Hora veinticinco Deportes y lo hacemos con el mejor deportista español de la historia Rafa Nadal que espectáculo lo que ha hecho esta tarde en la pista principal de Roland Garros cuéntanos París José Ignacio Tornadijo muy buenas

Voz 24 20:27 hola qué tal Sonia buenas tardes pues sí la verdad es que sí haciendo historia Rafa Nadal que ha pasado por encima de Juan Martín del Potro ha sido mucho más fácil y rápido de lo que se esperaba el argentino ha dado guerra sobretodo en el primer set pero aguantado prácticamente hasta el cuatro cuatro a partir de ahí Rafa ha ganado el seis cuatro Luego le ha metido pues ya un montón de juegos seguidos joder argentino está colocar el seis uno en el segundo en la segunda manga del partido en el tercer set seis dos por lo tanto una victoria muy contundente de un Nadal que ha jugado a un nivel altísimo que sigue siendo el mismo por él no pasan los años físicamente cada día está mejor y que se ha plantado ya en esa gran final del próximo domingo a las tres de la tarde ante el hombre que más daño le está haciendo últimamente que eso de austríaco Dominic Thiem

Voz 1509 21:11 gracias torna parece complicado que es el escape el undécimo título en la tierra parisina principalmente viendo el nivel tan alto que ha demostrado hoy aunque como decía torna parece que el austriaco Tim le tiene tomada la medida al de Manacor Miguel Ángel Zubiarrain buenas

Voz 25 21:24 hola buenas tardes bueno la verdad es que la medida no es exactamente seis tres ganar a Nadal en los enfrentamientos particulares es cierto que perdió en Madrid pero Nadal no les gusta demasiado jugar en Madrid eso de la altura le trae un poquito mal de cabeza pero en Montecarlo por ejemplo que pegó una paliza ja a tímido así que yo creo que ahora austríaco es un grandísimo jugador va a ser el futuro junto con desde Erez pero bueno también el año pasado aquí jugado en semifinales de Rafa alegando entre es yo creo que favorito tendrá que jugar con mucha intensidad desde el principio últimamente está entrando como tranquilo demasiado tranquilo los primeros Juegos hoy le tocaba remontar dos euros cuarenta en el primer set lo hemos conseguido pero debe de tener un poquito de cuidado sacar un poquito mejor de lo que está haciendo y luego pues pegada a la bola como lo hacen porque tienen le va a contestar con muchísima fuerza juega muy fuerte tanto de derecha como de es abre mucho la bola y sabe subir a voleas cuando hace mantas y que mucho muchas de cocción con tiempo pero de todas formas Rafa Nadal es el favorito

Voz 1509 22:28 gracias Zubi gracias torna tres de la tarde esa final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Dominic Thiem hablamos de baloncesto en unos minutos comienza el tercer partido de las semifinales de la Liga ACB entre el Barça y el kilo el veto Baskonia un partido que puede ser decisivo los vamos al Palau Xavi Saisó muy buenas hola Sonia sólo dos dos del palo

Voz 1623 22:47 siete minutos para que empiece el partido match ball el primero para el Baskonia y el Barça intentar alargar la serie Navy ha conseguido el semifinales remontar un dos cero lucha al Barça control estadística no hay novedades deportivas en el Baskonia en el Barça finalmente sí que puede jugar Federico ponen con problemas en el tobillo no pueden hacerlo ni Pau Ribas ni peer Oriol hay bastante publicó en el Palau no está lleno en estos momentos pero aquí la gente siempre vine a última hora vamos a ver si el Baskonia por la vía rápida liquida la eliminatoria

Voz 1509 23:20 o el Barça la larga para un cuarto partido que sería el domingo pero Torres gracia Xavi en esa final de la Liga ACB espera el Real Madrid hablamos de NBA con ese match ball que tiene esta madrugada Golden Stade ante Cleveland Marta casa a partir de las tres de la mañana la Sonia el cuarto partido de las Finales de la NBA es un vivir no morir para los Cavaliers de Lebron que están contra las cuerdas la serie la dominan los Warriors tras haber ganado los tres primeros partidos los dos primeros en San Francisco el tercer hace apenas un par de noches en Cleveland silos de Carrie Thompson y Duran que por cierto ha anunciado que su intención es quedarse en los barrios la próxima temporada si éstos ganan van a conseguir su tercer anillo en los últimos cuatro años en el que además y los Warriors se lleva la victoria podría ser el último partido de Le Bron James con la camiseta de los Cavaliers es una difícil tarea a la que tienen por delante estos Cars contra los todopoderosos Warriors y contra la historia porque niños

Voz 16 24:07 es uno de los trece equipos que han llegado a estar en una final Ava

Voz 1509 24:09 jo con tres derrotas ninguno logró ganar el título y un dato más la última final que terminó con un cuatro a cero fue en dos mil siete los Spurs contra unos Cavaliers en los que Le Bron disputara sus primeras Finales bueno pues veremos las estadísticas dicen que están para romperse aunque la historia tiene mucho peso en este tipo de datos por cierto Marta hablando de la NBA de Unicaja hay rumores que colocan al seleccionador Scariolo en Estados Unidos hoy creo que le ha mandado mensaje el presidente de la Federación Jorge Garbajosa no en un acto de presentación de los dos partidos de preparación para el Mundial femenino que nuestra selección va a jugar en Palma a principios del mes de julio hemos podido escuchar a Jorge Garbajosa sobre la mesa sigue el futuro del seleccionador Scariolo con interés por parte de algunas franquicias de la NBA para que se sume a su cuerpo técnico y con interés de equipos europeos en los últimos días como dices suena con fuerza como candidato para el banquillo de Unicaja lo que está claro es el mensaje que mande el presidente de la Federación es que poder compatibilizar un banquillo ya sea de la ACB o de cualquier Liga europea o de la NBA con el puesto de seleccionador no es algo que a priori parezca posible gracias Marta hablamos de Fórmula uno este domingo se celebra el Gran Premio de Canadá de Fórmula uno ahora mismo se está celebrando la segunda tanda de entrenamientos libres cuéntanos Alberto Fernández Blanco muy buenas

Voz 26 25:17 sí son en directo en los libres del Gran Premio de Canadá el mejor tiempo lo tiene ahora mismo Kimi Raikkonen Alonso se encuentren décimo segunda posición Sainz estaba marcando el décimo el cuarto mejor tiempo por el momento hace unos minutos tuvo un toque con la barrera sin mayor problema para él en la primera sesión de entrenamientos libres el más rápido ha sido Verstappen Alonso y Sáenz ha marcado el notado mejor tiempo respectivamente mañana a las ocho de la tarde se disputa la clasificación el domingo a las ocho de la carrera recordamos este Gran Premio ganar ese número trescientos en la carrera de Fernando Alonso

Voz 1509 25:42 gracias Alberto tan sólo falta el remate

por vez claro puede situar a Ramos a sí que yo claro

Voz 1509 25:59 si con esta música tan intensa tan dulce

Voz 28 26:03 entra de estudio Toni López que es para rematar el programa imagino que todavía tenemos algún alguna

Voz 1509 26:08 hasta que contar fotónica

Voz 0464 26:10 la sala porque es que mañana a la una y cuarto el segundo partido de la final

Voz 17 26:14 entre Movistar en derivar zonas la recordemos que el primo

Voz 0464 26:16 el punto se lo llevó el Movistar Inter anoche ganando cuota todos al Barça con en la prórroga con goles de de Ortiz y Pola para rematar el partido amañado ni cuarto segundo partido una serie que luego ya viajará a Barcelona también de fútbol sala femeninos está disputando la Copa de España la edición número veinticuatro en Cádiz esta mañana el Footsie Atlético ha eliminado al pollo pues Camara y en la universidad Alicante al Alcorcón ambos se enfrentarán a las diez mañana semifinales de la por la tarde ha ganado el Pescados Rubén Burela se clasificado también a semis jugará mañana a las doce contra ganador del Giro de IMV ve Roldán cero caddie cero está jugando ahora faltan dos minutos