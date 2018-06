Escucha las noticas de las 16:00 (09/06/2018)

son las cuatro las tres en Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez cree que es necesario la reforma de la Constitución para recuperar la normalidad con Cataluña un mensaje que ha lanzado hoy en un acto del PSC la ministra de Política Territorial Meritxell Batet el día después de que Pedro Sánchez haya acordado reunirse pronto con el president de la Generalitat Quim Torra Radio Barcelona Elisenda Colell váter apuesta por una reforma de la Constitución y para ello pide que todos los partidos se vuelvan a encontrar en la comisión del Congreso sobre el encaje territorial su apuesta dice es la de una reforma federal no ha querido hablar sobre el derecho a la autodeterminación a corto plazo hoy en unas jornadas de federalismo del PSC ha hecho una primera oferta Quim Torra propone recuperar inversiones pendientes en Cataluña ir rescatar los artículos del Estatut que el Constitucional suspendió hace ocho años

estaban reguladas en una norma que no se correspondía y que por tanto tiene que estar en una ley orgánica no sólo resaltar que hay una Constitución y una ley que que preservar sino que hay muchas acciones políticas posibles

Voz 1468

01:08

Batet ha defendido hoy la suspensión del control financiero de la Generalitat aprobado ayer por el Consejo de Ministros dice que este control se inició para ver que no se gastaba ni un euro en el referéndum ilegal del uno de octubre sino una consulta a la vista explica no tiene ningún sentido controlar las cuentas catalanas no ha detallado cuándo va a ser la reunión entre Sánchez y Torra se ha limitado a charla en un tiempo muy breve reto podía la ministra Batet del president de Catalunya desde Palamós Quim Torra ha dicho que quiere negociar pero que el punto de partida es el referéndum de independencia mil