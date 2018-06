Escucha las noticas de las 04:00 (10/06/2018)

ciudadanos piden al Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga el control económico sobre la Generalitat después de que el viernes el Ejecutivo levantara las restricciones vinculadas al ciento cincuenta y cinco aunque no al el resto de controles peticiones que llegan después de que este sábado la ministra de Política Territorial Meritxell Batet hiciera un nuevo guiño Cataluña proponiendo una reforma de la Constitución Almudena López sino

Pedimos que el nuevo Gobierno de España aplique de la misma manera aunque el ciento cincuenta y cinco no esté en vigor la supervisión de las cuentas de esa comunidad autónoma

que no vuelvan a gastarse el dinero de todos en embajadas Le propaganda independentista

en Canadá la cumbre del G7 ha finalizado con un acuerdo de mínimos que podría incluso truncar se tras las últimas declaraciones de Donald Trump el presidente norteamericano asegura que ha dado órdenes para no suscribir finalmente el acuerdo después de escuchar la rueda de prensa del primer ministro canadiense Justin Trudeau Julio Verne

si la cumbre del G7 comenzó con la amenaza de convertirse en monje seis más uno un término que acuñó el presidente de Francia Emmanuel Macron refiriéndose a la posibilidad de que Donald Trump no llegase a un acuerdo con el resto de países del G7 no firmase una declaración conjunta durante la primera jornada de la cumbre de líderes internacionales la tensión se rebajó y aumentaba la posibilidad de que se llegara a un acuerdo y así fue hace apenas unas horas Justin Trudeau al primer ministro canadiense ha dicho

en Hans anunciaba que los siete países que conforman el G siete habían llegado a un acuerdo conjunto un anuncio que era recibido entre aplausos por la delegación de Canadá que asistía a la rueda de prensa tras escuchar las declaraciones de Trudeau el presidente de los Estados Unidos Donald Trump como ya es habitual a través de Twitter tachaba al primer ministro canadiense de de eso aún estoy débil y afirmaba que los Estados Unidos finalmente no firmarán la declaración trampa anunciado que Estados Unidos no suscribe el comunicado por las declaraciones falsas dice de Trudeau por el hecho de que Canada está cargando con aranceles a los granjeros trabajadores y empresas estadounidenses aún no está claro si la orden de retirada de Trump tiene consecuencias prácticas ya que la declaración ya está firmada