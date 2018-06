Escucha las noticas de las 08:00 (11/06/2018)

Voz 1727

00:19

muy buenos días comienza para el nuevo Gobierno de España a la hora de la verdad comienza la gestión de los asuntos públicos que tienen que ver con la vida de las personas son muchos y estamos a mitad de legislatura hoy ya el Gobierno se estrena en dos escenarios concretos la ministra de Hacienda María Jesús Montero acuda el Senado a defender los presupuestos generales del Estado acude voluntariamente a defender las cuentas públicas del PP que el nuevo Gobierno se comprometió a defender como si fueran propias primer ejercicio por tanto de rendición de cuentas la ministra de Transición Ecológica viaja a Bruselas a una reunión en la que España tendrá la oportunidad de alinearse con los países partidarios de acelerar la implementación de energías limpias el Gobierno empezará por tanto a emitir sus primeras señales concretas primera señales como normalizar la relación con el Gobierno de Cataluña yo ahora mismo es un gobierno dentro de la ley buscar el diálogo hablar establecer el campo de juego cara a cara ya hemos visto a dónde conduce la falta de política ya sabemos que por ahí no hay recorrido veremos si se emprende ahora un camino que conduzca alguna parte porque llegar a alguna parte no sólo depende de la voluntad del Gobierno de España sino básicamente de los líderes independentistas la ministra Batet apuntó incluso la necesidad de iniciar la reforma de la Constitución todo el mundo sabe que esa es una tarea muy compleja muy difícil pero hay consenso también en que se trata de la gran reforma pendiente reabrir y hacer efectiva la comisión parlamentaria que debe estudiarla sería ya un éxito y hay otros asuntos que nunca están los primeros en el orden de las prioridades pero que tienen que ver con cerrar de una vez páginas de nuestra Historia asuntos que son una elección moral y que ni siquiera repercuten en el presupuesto para los que nunca ha habido valentía ni decisión secuestrados un miedo que no se corresponde con esta sociedad que ha visto tanto ha entendido tanto ya superado tanto ya habló del Valle de los Caídos ayer de Manuel Vicent le pedía al presidente en un artículo en El País que se atreva a sacar de ahí los restos del dictador y que su familia les dé sepultura privada la democracia española decía Vicent debe quedar por fin liberada de la humillación de parecer que está tutelada por el poder subliminal que emana de esa tumba y me pregunto yo lo veremos esta vez y algo más este fin de semana escuchado varias veces decir este Gobierno al que no ha votado nadie provoca fatiga la verdad tener que explicar lo evidente pero parece que sigue haciendo falta a este Gobierno se le podrá juzgar bien o mal por lo que haga como a todos pero es un Gobierno legítimo elegido por más de doce millones de españoles que votaron en las últimas elecciones a los partidos que dieron el sí a la moción de censura ya la investidura de Pedro Sánchez más de doce millones de españoles votaron a este gobierno votaron sí votaron hace dos años el veintiséis de junio del año dos mil dieciséis otros once millones de españoles votaron entonces al Partido Popular y a ciudadanos que hubieran preferido que Rajoy siguiera gobernando pero que estaban en minoría en el Parlamento español cuando el uno de junio del dos mil dieciocho hace diez días se votó la moción de censura así es la democracia parlamentaria que votamos todos en el año mil novecientos setenta y ocho en nuestra Constitución Pepa Bueno