Escucha las noticas de las 08:00 (13/06/2018)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días e Iñaki Urdangarín ingresará en prisión según auguran todos los expertos a la vista de la sentencia firme que ayer hizo pública el Tribunal Supremo que finalmente lo condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de malversación prevaricación fraude a la Administración dos delitos fiscales tráfico de influencias hemos visto desfilar por la Audiencia de Palma una Infanta de España y a un cuñado del Rey acusado de abusar de su posición para robar ha quedado al descubierto la alegría servil con la que se manejaron dineros públicos por parte de los políticos encargados de vigilarlo como el ex presidente balear del PP Jaume Matas ya está terminan con esta sentencia muchos años de espera once desde que estalló el escándalo mucha controversia por la posición de la Fiscalía mucho daño a la jefatura del Estado hasta desembocar en la abdicación del Rey muchas dudas sobre si la ley era o no igual para todos ya está aquí la sentencia con el ingreso en prisión de Urdangarin que ya no es familia real pero que sigue siendo cuñado de Rey marido de Infanta cuando se produzca ese ingreso en prisión la justicia española culmina un año en el que ha dictado también una sentencia que ha condenado por corrupción al partido en el Gobierno una sentencia que a la postre ha provocado su caída lo diremos una vez más a trancas y barrancas con fallos abusos y deterioros las instituciones españolas han mostrado una fortaleza que es hoy el principal motivo de esperanza que podemos tener