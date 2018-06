Escucha las noticias de las 13:00 (14/06/2018)

buenas tardes sacaba a la entrega acompañado por las ministras Educación Hacienda ha recibido de manos de Maxi muertas la cartera de Cultura Deportes proseguirá o a la ministra de Educación como un recado la cultura se construye sobre estratos no sobre defensas es decir sobre la educación ir a la ministra de Hacienda le ha recordado el sexo de la cultura el patrimonio ha especificado en el producto interior bruto a los periodistas deportivos les ha pedido tiempo deporte que no es sólo competición también el que hacemos todos incluido aquellos que tienen alguna discapacidad buscar el consenso es es objetivo y una cosa más el ya exministro ya entregado la regalado Paraíso inhabitado de Ana María Matute

creo que no es la política migratoria que tiene que hacer en este país en Europa creo que realmente la defensa de los derechos humanos no sólo pasa por acoger en un puerto y luego deportarlos o llevarlos anuncié sino aunque pasa podrá con algo más no creo que nuestra memoria histórica nos hace ver que esto no es derechos humanos