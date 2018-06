Escucha las noticas de las 03:00 (15/06/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1915 00:13 al del PP de Valencia Ricardo Costa ha asegurado ante el juez del caso de la Fórmula uno que José Mayor Oreja le entregó en metálico ciento cincuenta mil euros para la campaña de Mariano Rajoy en dos mil ocho en su declaración como testigo Costa ha explicado que se reunió con él porque se lo pidió el ex vicepresidente la Comunitat Vicente Rambla porque era el hermano del ex ministro de Aznar Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:34 Ricardo Costa el ex secretario general del PP en la Comunitat Valenciana fue contundente anoche ante una de las juezas que investiga la Fórmula uno en Valencia sí es cierto dijo José Mayor Oreja el hermano del ex ministro con Aznar medió ciento cincuenta mil euros para la campaña de Mariano en dos mil ocho dinero que el entonces directivo de FCC se sacó de la chaqueta en un fajo de billetes de quinientos sin sobre los entregó Costa dijo que recibió a la empresa Mario porque se lo pidió el ex vicepresidente Vicente Rambla porque era hermano del ex ministro una vez le dio los ciento cincuenta mil euros en metálico Costa afirma que se los entregó al ex vicesecretario David Serra condenado por la Gürtel Ricardo Costa declaró como testigo ir reiteró su voluntad de colaborar con la justicia ya expresada en el juicio del caso Gürtel de nuevo ayer con un testimonio totalmente creíble según fuentes presentes en el interrogatorio

Voz 1915 01:29 el Consejo de Ministros de Sánchez se reúne hoy por segunda vez y aprobará los nombramientos de varios secretarios de Estado de otros altos cargos como el de la nueva fiscal general María José Segarra entre estos nuevos nombramientos hay varios diputados del PSOE que hoy como los ministros Meritxell Batet José Luis Ábalos y Margarita Robles dejarán su escaño para dedicarse en exclusiva al Gobierno el PP ha pedido a Pedro Sánchez que presente su dimisión si no dimite el ministro de Agricultura Luis Planas que está siendo investigado en una causa sobre el robo de agua en Doñana cuando era consejero de Agricultura de la Junta Fernando Martínez Maíllo es coordinador general del PP

Voz 3 02:04 un ministro que tiene un procedimiento judicial ayer dimitió otro ministro precisamente por defraudar a Hacienda vaya ojo tiene Pedro Sánchez a la hora de elegir a sus ministros en poco tiempo este Gobierno ha envejecido muchísimo

Voz 1915 02:18 el PP insiste en exigir la dimisión de Planas pese a que la Fiscalía ha reiterado que pedirá el archivo de la causa Sevilla merced Díaz

Voz 1541 02:25 el fiscal de Medio Ambiente de Huelva Alfredo Flores lo dijo la primera vez en marzo de dos mil dieciséis no aprecia responsabilidad penal en el hoy ministro de Agricultura Luis Planas por los pozos ilegales del entorno de Doñana que roban agua del acuífero veintisiete para uso agrícola lo volvió a decir cuando planas y otros solicitaron el archivo de la causa y lo repitió cuando llegaron los recursos a la Audiencia de Huelva después de que se dictara el auto de procesamiento no ve delito en el que fue consejero de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la Junta durante un año la semana que viene el fiscal flores presentará el escrito de acusación Hinault acusará Planas

Voz 1915 02:59 el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha anunciado que intentará quitar las concertistas de las vallas de Ceuta y Melilla una decisión aplaudida por los colectivos policiales y las ONGs que denuncian el trato a los inmigrantes en la frontera uno de ellos no no un nombre de Camerún que llegó a España asaltando la de Melilla también la celebrado en Hora veinticinco

Voz 4 03:18 la valla no tiene que nos Cheney que está no sirve para nada tengo muchos compañeros que sean quedado debajo que no Pollán respiraba más o que han pedido los riñones o las piernas es muy chico

Voz 1915 03:35 y en los deportes Antoine Griezmann ha desvelado cuál será su futuro para la próxima temporada

Voz 5 03:39 a ver si no quede el el proyecto voy a personas que quería atraer era increíble ya no aguanto bien estoy decida si me quiero quedar

Voz 1915 03:55 Griezmann se queda en el Atlético de Madrid había prometido que aclararía si seguía con los rojiblancos e iba al Barcelona antes del sábado ya esta noche lo ha revelado en un documental de Movistar Plus producido por una empresa de Gerard Piqué ya no serán compañeros equipo pero Piqué lo ha felicitado desde Rusia donde mañana la selección española se estrena en el Mundial contra Portugal el partido será a las ocho de la tarde hora española de momento es todo más información dentro de una hora y en nuestra página web en Cadena Ser punto com