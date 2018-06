Escucha las noticias de las 20:00 (18/06/2018)

pasado el problema es que la jueza que investiga el máster de Casado en la Universidad Rey Juan Carlos ha activado el proceso hacia su imputación en el Supremo un contratiempo para el candidato que puede jugar a favor de sus rivales el ex ministro García Margallo es uno de ellos y en un segundo nivel el diputado por Ávila José Ramón García Hernández y el ex responsable de Nuevas Generaciones de Valencia José Luis Bayo

no traigo mochila de absolutamente nada por lo tanto venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso

la gente no lo que creemos es que ese no es el momento de tomar esas decisiones y las vamos a tomar sin urgencias sin precipitaciones sin tratando de generar las menores estridencias posibles pero

me parece que hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso sería un error para mucha gente es importante desde punto de vista emocional sentimental

Voz 9

02:40

quién no estemos perdiendo el tiempo no en este tema en cualquier tema que sirva para dividirnos y no para unirlos