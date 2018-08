Hora 25 Deportes 16/08/2018

Voz 1 00:00 Uria veinticinco

Voz 0919 00:13 qué tal muy buenas tardes mientras el Atlético de Madrid celebra sin alardes la Supercopa de Europa sabiendo que tiene este año una plantilla temible y mientras el Real Madrid rumia la derrota insistiendo en que no va a hacer fichajes en lo que queda de mercado tenemos al Sevilla ahora mismo metí en dos en la tercera ronda de la fase previa de la Europa League está jugando en Lituania el partido de vuelta de esta fase guiris y los de Machín tienen sentenciada la eliminatoria ya es una buena noticia Florencia oye buenas tardes qué tal Gallego buenas tarde y sin sufrir

Voz 3 00:45 además en el minuto siete ya tenía resuelta la eliminatoria sólo había ganado uno cero en la ida ahora ya en el minuto veintisiete de la segunda parte gana cero tres el Sevilla en Vilnius al Zalgiris marcaron Nolito en el minuto cinco Sarabia en el siete y al filo del descanso hacia el tercer tanto Sarabia que se quedó ya en la caseta pensando ya haciendo los cambios el técnico Machín de cara al domingo cuatro cero en el global en la eliminatoria cero tres gana al Sevilla a falta de siete minutos para acabar el partido

Voz 0919 01:15 qué gran resultado para el Sevilla hay gran resultado para la selección española femenina sub veinte que ha ganado dos uno a Nigeria en los cuartos de final del Mundial de Francia ha marcado Aitana hay patrio y los goles de la selección española y las chicas de la sub veinte están ya en semifinales del Campeonato del Mundo otro la buena noticia esperada fuera del fútbol en la Fórmula uno la escudería Mclaren ha confirmado que Carlos Sainz será uno de sus pilotos la próxima temporada elevando el coche esperemos que un Joxe mejor que el que ha tenido hasta ahora Fernando Alonso también una gran noticia para Gerard Piqué porque su propuesta para reformar la Copa Davis ha sido aceptada por la federación internacional en el año dos mil diecinueve de la Copa Davis cambiará de formato y se convertirá en un mundial de tenis por países Madrid puede ser la sede en el año dos mil diecinueve de ese primer mundial de tenis Piqué se nota que tiene éxito

Voz 4 02:09 esto no sólo en el fútbol sino en todo lo demás

Voz 0919 04:06 la Igartiburu escucha el programa pero yo creo que que no ha llamado todavía prestador no era desde luego corazón empezamos venga el Atlético de Madrid no fue ayer a Neptuno esta mañana cuando ha llegado a la capital de España bueno no fue el equipo entero pero un par de jugadores y Lucas y Jiménez quisieron ir a Neptuno incumplieron su promesa Lucas

Voz 9 04:47 bueno o no

Voz 0919 04:50 es decir que si esta mañana visteis a dos tipos en Neptuno eran Jiménez y Lucas el club yo creo que disfruta de su triunfo sabedor de que tiene una de las mejores plantillas de su historia ayer supo esperar su oportunidad en un partido que dominó casi en todo momento el Real Madrid pero el Atlético se hizo duro hoy de la mano de Diego Costa resistió y al final se llevó la Copa como es el día después Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0765 05:18 qué tal muy buenas bueno pues yo creo que a de Lucas y de ese viaje relámpago Neptuno tras aterrizar en Madrid a las siete de la mañana delata cómo fue la fiesta del Atlético de Madrid de la plantilla hay de los jugadores primero en el vestuario hasta las dos de la madrugada y que contábamos Larguero posteriormente en el vuelo de vuelta a Madrid

Voz 10 05:36 mucha música algunos haciendo sus pinitos como zapatos de altos vuelos como es el caso del propio Lucas

Voz 0765 05:41 o de Adam cánticos fotos con el trofeo fiesta a diez mil metros de altura hasta las siete de la mañana como digo que aterrizado el avión en Barajas con la sintonía del We are the Champions sonando por la megafonía del avión ahora hoy un día completo para el descanso y dentro de una hora la tercera parte de la celebración quizás la más seria una cena oficial de la plantilla con la directiva con Gil Marín a la cabeza para celebrar esa tercera Supercopa de Europa y además sobre todo haber ganado por fin a su bestia negra en las finales europeas que era el Real Madrid

Voz 0919 06:14 ese es el día después de los rojiblancos en el Real Madrid es un día triste aunque ayer cuando terminó el partido se insistió desde todos los estamentos del club tú en que esa derrota no iba a cambiar la política de fichajes lo que se había decidido lo que se ha decidido es no fichar Julen Lopetegui

Voz 11 06:34 yo creo que los que estuvieras trazado por la política deportiva el gran cosa el hecho es que ganemos una este partido

Voz 0919 06:42 dos cajas hablar prepararnos bien levantar la cabeza

Voz 11 06:44 a recobrar la energía saber qué a Karanka el título más importante que la Liga para mí tenemos que empezar bien en casa el domingo

Voz 12 06:52 cómo es el día después del Real Madrid Javier

Voz 0919 06:55 buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes bueno pues se día

Voz 12 06:57 duro evidentemente porque el Madrid no le gusta perder y en este caso tuvo casi ganada la Supercopa frente a Deco de Madrid y al final Lopetegui algún jugador que se equivocó Marcel una jugada en el dos a dos errores puntuales Ramos Iván en el primer gol también el portero Keylor Navas no quiso personalizar Lopetegui ningún futbolista pero en el club evidentemente pues están molestos porque el Madrid al final no consiguió el el título no jugó nada Vinicius no miró Lopetegui al banquillo para un futbolista costó cuarenta y cinco millones de euros otros que están informó el caso de Nacho pues tampoco jugó vimos a Varane Sergio Ramos jugando desde el minuto uno el cambio de Modric por Asensio cuando estaba Casemiro bastante tieso pues tampoco se entiende muy allá pero bueno esto es fútbol comienza la Liga el próximo domingo y ahora lo

Voz 0919 07:42 de qué tiene que coger el toro por los cuernos evidentemente sentar al que merezca imponer a que estén mejor el domingo el Madrid juega con el Getafe vamos a ver qué pasa en el estadio Santiago Bernabéu aunque repito la línea del club es que la plantilla está cerrada y que no va a haber fichajes ni fichajes porque se ha especulado en que Luka Modric y la oferta del Inter podría volver a estar en candelero pero ese tema Mario Torrejón está

Voz 12 08:08 completamente finiquitó el caso no hay problema está zanjado van a a mejorar el contrato de Luka Modric

Voz 1501 08:16 sois asegurado mucho con la posibilidad de que directa entre Florentino Pérez y Luka Modric algo que no sea producciones y hay que decir que Florentino Pérez reunió con Cristiano Ronaldo para su salida de club como se va a reunir para esto quiere decir esto para eso hay otra otras personas como por ejemplo José Ángel Sánchez cosa que tampoco ha sucedido ya que dice que han estado juntos durante este viaje inicial han hablado de esos han saludado evidentemente pero Modric en ningún momento le ha pedido que escuche la oferta del club además el Real Madrid cierran en manda esa posibilidad un mercado que por cierto cierra mañana al de Italia eh porque han decidido denunciar al Inter de Milán ante la FIFA ante la UEFA por haberse dirigido directamente a un jugador con contrato en vigor sin hablar con el Real Madrid las relaciones entre el Inter y el Real Madrid que siempre ha sido buenas pero que está de han saltado para hablar de cómo así que el Real Madrid del ha decidido denunciar al equipo italiano es a puerta cerrada a la que no parece tan cerrada es la de Keylor Navas que aunque él está muy convencido de pelearle el puesto a Thibaut Courtois quedan quince días hay ofertas porque los Navas y él decía aceptarlas eso basar la libertad de del costarricense Si el decía aceptarlas ese quedarían Courtois y Luccin como primer y segundo portero manchega que lo Navas en caso de que no sea así el propio Clooney que es lo que cuentan los jugadores que entrenan con él un pepino auténtico un Erazo saldría del Real Madrid para tener minutos

Voz 0919 09:23 gracias Mario ese es el día después de la Supercopa que ganó el Atlético de Madrid bien seguida estamos de nuevo en Lituania porque el Sevilla ha marcado el cuarto ahora mismo vamos

Voz 15 10:14 eh

Voz 0919 10:24 después del bajón en la Supercopa de España ante el Barça el Sevilla se está dando una alegría en Lituania goleada clarísima Florencio afín

Voz 3 10:33 cero Anaya el Sevilla cero cinco acaba de marcar Nolito el quinto tanto del Sevilla Un par de minutos antes había hecho el cuarto Arana el brasileño su primer gol con la camiseta del Sevilla así que a falta de ocho para

Voz 4 10:45 incluir el partido Zalguiris Vilnius cero Sevilla cinco ni el césped artificial ha sido un obstáculo seis

Voz 3 10:54 no gana al Sevilla en el global de la eliminatoria Sevilla que estarán

Voz 0919 10:57 tercera ronda de esta previa de la Europa League Se están jugando más partidos destacamos algunos marcadores interesantes Iván Álvarez

Voz 10 11:03 hasta XXXVI partidos gallego ya está clasificado por ejemplo el Red Bull de explica alemán que se ha clasificado tras eliminar al rumano el partidazos está jugando en San Petersburgo porque el cénit perdió cuatro cero en la ida y el equipo ruso está ganando cuatro cero al Dinamo de mis así que serían a la prórroga a falta de cinco minutos para el final también se va a clasificar el Olympiacos que ganó cuatro cero en la ida y está ganando cero uno en el minuto cincuenta y cinco otro que lo tiene encarrilado es el Atalanta italiano que ganó uno cuatro al jo al Hapoel Haifa Iván empata a cero al borde del descanso y también está jugando el Rangers de Gerrard el Feyenoord los dos están empatando y luego partidos destacados como Estambul Varley el Girondins Ilich y a las nueve y media de Braga frente a la luz Hans

Voz 0919 11:39 ayer el Barça ganó el Trofeo Gamper tres cero a Boca Juniors escuchemos el discurso primer discurso de Messi como primer capitán del Barça donde prometió que van a hacer todo por ganar la Champions

Voz 4 11:52 luego Messi marcó un gol marcó un gol

Voz 0919 11:55 Rafinha el último del Barça un gran gol y nos llamó la atención que después del partido cuando le preguntaron por Rafinha sobre el futuro de Rafinha se va a quedar se va a marchar a Valverde el técnico azulgrana en la rueda de prensa Valverde contestó

Voz 16 12:10 si los referendos Rafinha Rioseco tanto poner estás jugando bien estamos contentos con él y suponemos que vamos lo cuento aunque el a en el equipo no sé qué es lo ocurrido al final porque claro aquí hasta que lo llegue el treinta y uno de de agosto estamos todos aquí a ver qué pasa más ganas tienes yo y así ya sabemos los que estamos Si nos contamos todos ir hasta y hubiéramos de preguntas pero en principio estamos contentos con él

Voz 0919 12:35 vamos que el mercado manda más incluso que los entrenadores Valverde quiere que se quede Rafinha pero cualquiera sabe lo que puede pasar que puede pasar en Barcelona buenas tardes

Voz 1161 12:45 hola buenas tardes pues si Valverde como lo acabamos de escuchar cuenta con Rafinha pero a día de hoy el futuro del brasileño en el Barça no está asegurado el jugador ya ha realizado una pretemporada un alto nivel ayer incluso hizo un golazo Valverde quiere que siga en el primer equipo esto por lo que hace Rafinha Marlon Santos ya es nuevo jugador de del subsuelo el mercado italiano cerraba mañana vio hoy se ha hecho oficial el traspaso del defensa brasileño que el acuerdo se cierra por seis millones millones de euros fijos más seis en variables Easy el jugador disputa más de cincuenta partidos en estos seis millones en variables sino los disputara el SAC Bielsa suelo lo vendiera el Barça adquiriría el cincuenta por ciento de los derechos económicos de dicha venta el Barcelona ahora se reserva también el derecho de recompra del jugador por lo tanto Marlon ya es nuevo jugador del subsuelo

Voz 0919 13:35 te vas a pendiente del mercado protagonistas del día en San Sebastián Theo Hernández el lateral cedido por el Real Madrid había tenido lugar la presentación oficial aunque ya llevaba días trabajando con la plantilla donostiarra Jorge Beristain muy buenas tardes

Voz 17 13:49 buenas tardes Jesús Hernando de ser ya luce su nueva camiseta de la Real con su dorsal diecinueve hoy ha compartido con más de un centenar de aficionados en su presentación como jugador cedido por el Real Madrid creo se muestra agradecido por la confianza que ya percibe que me el club también Asier Garitano

Voz 18 14:06 desde que llegó a mamá me mal transmitido muchísima confianza e la verdad que estoy muy contento por cómo hemos tratado de primer momento que llegado ahí ahora

Voz 19 14:15 que lo que hay que hacer es seguir

Voz 18 14:17 en ese mismo trato espero que vaya todo muy bien esta temporada y que seamos felices

Voz 0919 14:22 a ver qué es capaz Garitano de sacar de Theo Hernández después de su mala temporada el año pasado en el Real Madrid en el Athletic de Bilbao en San Mamés sois esperaba la comparecencia del presidente Josu Urrutia que tenía que hablar de toda la actualidad del equipo de San Mamés la salida de Kepa la supuesta oferta por el donostiarra Oyarzábal Iván Martín que ha dicho buenas tardes

Voz 12 14:46 buenas Jesús era el día así para saber la versión de si el Athletic había hecho oferta no por Mikel Oyarzabal hace dos años fueron a por el jugador de la Real se encontraron una respuesta negativa ya esta temporada ávido oferta porque según Josu Urrutia no

Voz 20 15:00 no ha habido oferta concreta

Voz 21 15:02 ayer Zabala pero nuestra obligación como club es seguir a todos los jugadores que mejoran nuestra primera plantilla y a partir de ahi si damos paso sonó concretar los pero con Mikel Oyarzabal lo mismo que repetir con Merino no hemos avanzado

Voz 12 15:15 y como apuntaba será la primera que el presidente del Athletic hablaba tras el adiós de Kepa ha dicho es difícil para el aficionado del Athletic comprender la decisión de Kepa

Voz 0919 15:23 bueno pues todo el mundo pendiente del mercado pero no nos olvidemos que mañana comienza el campeonato a las ocho y cuarto Se abre la temporada en Primera División con el partido que van a jugar en Montilivi Girona Valladolid Girona que lleva una temporada en Primera el Valladolid que vuelve novedades del partido Dani Torrente muy buenas tardes

Voz 1385 15:44 buenas tardes Gallego pues si hay novedades en Girona Duran a repleto de bajas mañana costará con la presencia a última hora en la convocatoria Fathi Robben el extremo cedido por el Chelsea como digo para este partido de mañana que en en Girona tienen muchas ganas ya de que

Voz 22 16:00 cuál va a la Liga es que vuelvan al al cien por abajo

Voz 1385 16:03 para ver cómo actúa el equipo con la nueva cara de Eusebio la nueva el nuevo Vicens parte del Valladolid Sergio González esta mañana ha declarado que tiene confianza en el equipo

Voz 0919 16:16 eso a las ocho y cuarto de la mañana a las diez y cuarto en Sevilla seguro que con un ambientazo en el Villamarín segundo partido juegan el Betis y el Levante el Betis de Quique Setién en Europa después de haber hecho una maravillosa temporada el año que ha pasado levante de Paco López que salvó con apuros pero que sigue otra temporada más en Primera división novedades ambiente para ese partido que seguro lo va a haber Fran rojillo buenas tardes dices bien bueno hacer de Gallego ambientazo de hecho hoy el entrenamiento ha sido a puerta abierta en el estadio hizo una grada estaba completa de aficionados concretamente la de Gol Sur muchísima gente la expectativa exalta para ver a un Betis que mañana no tendrá cello será baja por un golpe en la espalda Javi sí Joaquín son dudas y Quique Setién desconfía mucho tras la estadística del Levante de Paco López en las últimas once jornadas del campeonato

Voz 23 17:07 las últimas once jornadas del año pasado este equipo hubieran quedado los primeros del campeonato hicieron más puntos que el Barcelona hay que nosotros que fuimos los terceros y esto es señal de que han hecho las cosas muy bien y que y que nos va a costar mucho sacar el partido adelante

Voz 0919 17:25 el lleno está garantizado Gallego seguro que va a haber un gran ambiente gracias Roquillos ir fútbol Severino la selección española sub veinte se ha clasificado para la semifinal del Mundial que se está jugando en Francia muy superiores a Nigeria aunque al final el resultado fue quizá más corto de lo que han merecido las españolas como ha sido que han dicho las españolas después Uxue Caballero cuéntanos

Voz 1509 17:48 pues se clase ha clasificado con mucho sufrimiento al final ha ganado a Nigeria por dos goles a uno los goles de las españolas fueron obra de Aitana Bonmatí Patrick Guijarro La Rojita ha hecho historia al precipitarse por primera vez para las semifinales del Mundial Illa y Alexandre y lo tiene muy claro van a luchar hasta el final

Voz 24 18:03 que venga quien sea que nosotros vamos a plantarle cara ahí tenemos un objetivo claro que hemos ido consiguiendo paso a paso y vamos a ir a por ellos tener unos minutos a eufóricos no está mal pero tampoco hay que CSD de euforia sí que es verdad que estamos Felipe estamos contentas es un hecho histórico con más dicho antes sí está claro es que el equipo está muy contento y que bueno que hay que celebrarlo

Voz 1509 18:23 España se medirá el próximo lunes a las ganadoras del Francia República de Corea que se está jugando ahora mismo por el momento uno cero para Francia

Voz 0919 18:30 gran mundial que están haciendo las chicas de la selección española sub veinte y completamos resto de noticias de primera división Andoni de la Torre nos lo cuenta

Voz 0995 18:38 empezamos por Leganés los pepineros han presentado a José Arnaiz procedente del Barcelona y próximamente tirando otro jugador ofensivo tal y como nos cuenta Óscar Egido en Nesirky llega procedente del Málaga al Leganés pagará cuatro con cinco millones de euros más la cesión de Koné con opción de compra no obligatoria por un millón de euros malas noticias en los vitorianos han confirmado que Rodrigo alias intervenía en Estados Unidos del ligamento cruzado anterior el periodo estimado de baja es de cinco seis meses en los armeros no podrán estar en el debut liguero ni Pedro León que estará quince días de baja por lumbalgia ni Ramis que estará tres semanas fuera los que vacían la enfermería son Celta Real Sociedad los de Vigo recuperará Maxi Gomez y el turco Kay o cae en el bando txuri urdin han vuelto con el grupo Zurutuza y Juan

Voz 0919 19:17 en fútbol internacional Iván destacamos algún titular más allá de la jornada de Europa League que está en juego el

Voz 10 19:22 pese ya que se ha gastado treinta y siete millones de euros en tilo querer Central alemán de veintiuno años que llega cedido del Schalke cero cuatro y en Italia se han aplazado los partidos de los

Voz 12 19:30 los genoveses en la primera jornada de la Serie A

Voz 10 19:32 el Milán Génova y el Sampdoria Fiorentina no se jugarán por respeto a las víctimas ya los desaparecidos en la tragedia del

Voz 0919 19:37 de Morandi quedan once minutos para las nueve esto es hora25 deportes es veinticinco

Voz 0919 20:46 acaba el partido del Sevilla en Lituania han ganado los de Machín cero cinco al Zalgiris hay que con esta goleada dentro de un ratito emprenderán viaje de vuelta para preparar la primera jornada de este fin de semana y también este fin de semana comienza la segunda división mañana dos partidos hay que ver cómo está la Segunda División este año casi tan atractiva como parte de la primera Cádiz Almería y Albacete Real Club Deportivo de La Coruña para abrir la jornada noticias de la segunda división nos las cuenta Laura Díaz hola hola

Voz 1509 21:20 buena fe de San Emeterio jugará esta temporada en el Granada llega en calidad de cedido por el Valladolid aunque con opción a comprar el lateral izquierdo del Huesca Raúl Prieto ficha por dos temporadas por el Alcorcón aunque esta campaña jugará cedido en el Racing de Santander Didier Moreno esa falta de que supere el reconocimiento médico jugador del Deportivo de La Coruña los gallegos han llegado a un acuerdo con el Independiente Medellín por el centrocampista colombiano

Voz 0919 21:42 esta tarde la Federación Internacional de Tenis ha dado luz verde al nuevo formato de la Copa Davis la Copa Davis la nueva Copa Davis defendida presentada por Gerard Piqué ya sabéis que la Davis Se va a convertir prácticamente en un Mundial de Naciones para año dos mil diecinueve cambia el formato Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 22 22:02 hola buenas tardes bueno pues al fina al P

Voz 0919 22:05 sí parecía que no iba a convencer mucho esta propuesta que ha pasado para que al final haya salido adelante

Voz 22 22:12 dijo que mucho dinero y luego pues que los jugadores importantes no quería en la Copa Davis en el formato que había ahora porque siempre tocaba jugar después de Grand Slam local buenos jugadores y hacía el final sondeo pues tenía que salir corriendo para clorado bueno entonces se ha aceptado una nueva fórmula no la primera propuesta va a haber una fase previa en la que entrarán veinticuatro equipos entonces clasificarán jugarán entonces contra doce en el país que salga elegido en el sorteo los doce que se clasifiquen en Milán a cuatro que serán los semifinalistas del año anterior más dos wild cards invitaciones para los países a mí esto también me parece un tanto absurdo a los es muy divertido porque los dos mejores jugadores invitación para que entren directamente aunque no tengan equipo como para disputar la Davis pero por lo menos la jugadora y luego con dieciocho equipos en la fase final primer unas eliminatorias una liguilla previa a la que luego eliminatorias eliminatorias directas va a ser va bien todo porque lo han pasado muy rápidamente yo aunque me lo he leído con detenimiento todavía no lo entiendo demasiado bien pero bueno supongo que cuando estaba algo aprendería para mí no a mí no me gusta

Voz 0919 23:34 hemos partimos de la base Miguel Ángel que los jugadores los grandes jugadores preferían este formato que les permite tener digamos el calendario más despejado entre los torneos de Gran Slam Se dice que por ejemplo el apoyo la Federación Española ha sido muy importante y que Madrid es una de las candidatas ha de ser primera sede de de este Mundial en el año dos mil diecinueve

Voz 22 23:59 sí más difícil son las dos primeras candidatas tienen que jugar España Francia tienen que jugar después del US Open una eliminatoria de Copa Davis que yo me supongo que que gane de los dos ponérsela el quiere

Voz 1385 24:12 en como es el siguiente

Voz 22 24:15 haría sería España se jugaría dos envites pues España y bueno pues noviembre de hay que tener supongo que ha puesto en la Caja Mágica porque ahí cubiertas y esto eso es complicado de sacar adelante con equipos con muchos partidos sí que muchos equipos así que bueno lo que pasa es que me pues no te va a tocar en en veinte años volver a jugarla en tu casa pero luego yo me hago una pregunta muy muy importante ya hablamos de mucho dinero para grandes jugadores lo tantos grandes jugadores hay Federer que este año puede jugar el año que viene Dios lo sabe Nadal que dos o tres años hice lo ponen bien y te pagan abundantemente pues dirá que sí porque él es uno de los que ha dicho de cambiar por si yo supongo que también pero después quiénes son los grandes quién veré Cormick posible ya veremos aviones mí misma millonada Sáenz pues pues a jugar a Singapur y que no les puedo no tenemos claro eh lo contaremos

Voz 0919 25:16 gracias y la otra noticia fuera del fútbol la confirmación de que Carlos Sainz va a pilotar uno de los Mclaren del año que viene Llanos lo dijo ayer hasta ahora Manu Franco hola Manu buenas tardes

Voz 1385 25:27 hola muy buenas tardes cómo vayan a vacaciones que me están dando estos chavales de la Fórmula uno como decíamos ayer Carlos Sainz se sustituto de Fernando Alonso en eso en sucesor de Alonso la próxima temporada a la espera de que Alonso algunas vuelvas quizá se pierde el piloto asturiano vamos a ver si lo consigue pero de momentos Saint será el único español el próximo año una fórmula uno pilotará un Mclaren

Voz 0919 25:52 pues imaginemos que el Mclaren el año que viene va como un tiro y Carlos Sainz empieza a subir al pódium entonces a Fernando soledad

Voz 1385 25:58 lo que está ahí es nada

Voz 0919 26:01 gracias Manu

Voz 1385 26:02 no he visto hacer en semana cerramos el programa

Voz 28 26:38 empezando por el mundial de baloncesto en silla de ruedas la selección española no empezó nada bien es su camino en este Mundial porque ha perdido por ochenta y seis veinticuatro mundial que se está celebrando en Hamburgo España ha caído ante Holanda además en la Liga Endesa empiezan los equipos la pretemporada hoy lo han hecho Valencia Basket Baskonia y Manresa en los Europeos de natación paralímpica buena jornada para el equipo español María Delgado ha sido plata en cien metros espalda con este metal son ya veinticuatro para la delegación española en estos Europeos que se están disputando en Berlín Glover