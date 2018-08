Escucha las noticias de las 08:00 (17/08/2018)

Voz 1 00:00 Nuria buenos días hoy buenos días Gemma usted

Voz 0027 00:04 víctima del atentado de Cambrils usted y su marido que fue apuñalado por uno de los terroristas como están un año después

Voz 2 00:13 físicamente con secuelas ven mi pareja mi yo pues bueno y ambos se puede decir que que también con secuelas psicológicas que no hemos logrado superar ni muchísimo menos

Voz 1 00:28 cómo han vivido este año

Voz 2 00:30 pues muy duro como cualquiera de las personas que se encontró ya en las casas de Alcanar en Barcelona y luego en Cambil muy duro muy duro por la soledad

Voz 1 00:45 la soledad en que nos hemos encontrado Soledad respecto a las instituciones

Voz 2 00:51 sí sí sí sí Soledad porque bueno las instituciones en este caso el Ministerio concretamente el Ministerio del Interior se dedica a enviar de documentación pero nunca nos han explicado cuál iba a ser el paso siguiente lo que teníamos que hacer lo que no teníamos que hacer los derechos que nos asistían como tales

Voz 1 01:14 nunca jamás Nuria

Voz 3 01:16 usted se ha planteado si algún día podrá llegar a perdonar a quienes les hicieron esto

Voz 2 01:24 me he planteado ya me planteo el día a día fui consciente ese día que mi vida no estaba en mis manos de que dependía de cualquier factor cualquier cosa imprevisibles ese día fui consciente de que mientras estaba con tirada en el suelo boca abajo

Voz 3 01:48 y años de nuestra vida supongo que en este tiempo ha pensado mucho han pensado Rubén y ustedes sobre qué lleva a un ser humano a hacer algo así

Voz 2 02:00 bueno yo no hablamos del tema sólo tuvimos una pregunta mutua mejor dicho ello a Rubén pregunte qué piensas qué sientes sobre las a personas que te agredieran es argentino y me contestó con era en en la cabeza

Voz 3 02:24 Nuria un abrazo muchísimo ánimo

Voz 2 02:28 gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar gracias

Voz 0027 02:47 sí empieza a esta jornada de recuerdo y duelo que nos va a llevar en directo durante la mañana a Barcelona y Cambrils a los escenarios de los homenajes a las víctimas pero la intención que parecía casi unánime de dejar la gresca política al margen por un día y que hoy sólo las víctimas fueran las protagonistas esa intención ya quedó en entredicho anoche en Alcanar en el acto organizado por la Generalitat al que asistió el vicepresidente aragonés el escenario estará presidido por un enorme lazo amarillo en homenaje a los presos políticos y mandos policiales posaron para la foto tras ese lazo que medía casi lo mismo que el atril además esta noche un grupo aún no identificado ha colgado de una de las cuatro fachadas de plaza Cataluña un cartelón en el que se puede leer en inglés el Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes esto al lado de un dibujo un retrato de Felipe VI boca abajo los Mossos han intentado retirar la pancarta durante la madrugada pero o no han podido o han recibido la orden de de irse porque ya no están ahí pero la pancarta si así que hoy el Rey asistirá al homenaje justo debajo de ese cartel a un kilómetro de allí los CDR los llamados Comités en defensa de la República que son los grupos el independentismo más duro han convocado para esta mañana un acto alternativo bajo el lema sus guerras nuestros muertos y Quim Torra les ha deseado toda la suerte lo vamos a analizar todo a lo largo de la mañana estará en Hoy por hoy dentro de unos minutos la alcaldesa de Barcelona Ada Colau también el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska pero antes más noticias de este viernes empezando por las novedades sobre la operación en regadera que les estamos contando en la Cadena SER según el sumario la alcaldesa de Ponferrada del PP llamó al empresario José Luis Ulibarri que ahora está en la cárcel le llamó el año pasado para que se reunieran pero fuera de la ciudad le dijo a lo que Ulibarri les respondió donde la otra vez que allí no nos ve nadie y también el actual presidente del PP del Bierzo se reunió con Ulibarri en una nave industrial por temor a que alguien grabar a sus conversaciones se reunió en esa nave industrial sólo horas después de que Ulibarri le llamara el empresario le llamara a él al político diciéndole que quería para él el contrato de una obra de trescientos mil euros estos políticos del PP mantienen estas reuniones clandestinas con Ulibarri cuando la Fiscalía ya pedía para esta empresa los siete años de cárcel por la trama Gürtel en Italia el vicepresidente Salvini se fue de cena y fiesta con compañeros de partido horas después de que se derrumbara el puente de Génova Javier Alonso buenos días

Voz 0858 05:11 los días Aimar sus propios compañeros de partido han colgado esas fotos con una copiosa cena una gran tarta Icon Salvini relajado y sonriendo ante unas copas de vino para entonces ya había confirmado que el número de muertos superaba la veintena

Voz 0027 05:22 los opositores venezolanos que estuvieron con Zapatero y con Julio Borges en la negociación niegan el ex presidente español amenazara a Borges como este último dijo ayer aquí en Hoy por hoy pero aseguran Timoteo Zambrano dirigente del partido opositor un tiempo nuevo

Voz 5 05:36 más ciento fue muy solidario una persona afable una persona preocupada por la convivencia en el País siempre fue la mano amiga para

Voz 0027 05:50 también el opositor Enrique Márquez niega que Zapatero amenazaran

Voz 6 05:54 ah no hubo tales amenazas por lo menos en mi presencia y estuve en todas las sesiones de trabajo no no observe algún tipo de posición amenazante por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al contrario

Voz 0027 06:14 Partido Popular y Ciudadanos dicen ahora que si están dispuestos a reunirse con la representante de ACNUR en España después de que ella Francesca frikis desvelara ayer aquí en Hoy por hoy que había enviado una petición a ambos partidos para reunirse con sus líderes y que no había obtenido después

Voz 0858 06:27 Tanto PP como ciudadanos reconocen que habían recibido la invitación Pablo Casado mantiene su discurso de que hay millones de africanos intentando llegar a España

Voz 7 06:35 si millones de africanos me critiquen por decir esto que se lo diga en el Parlamento Europeo al presidente Tajani que se lo digan a los sindicatos policiales millones de africanos estado intentando recaudar fondos que Coles que son explotados por las mafias

Voz 0027 06:53 por cierto el PP que gobierna en el municipio madrileño de Tres Cantos le está poniendo pegas a Manuela Carmena por querer dedicar a la acogida de refugiados una antigua residencia estudiantil que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid el terreno está en Tres Cantos IS ayuntamiento se opone a que Carmena le ceda el uso del edificio al Comité Español de Ayuda al Refugiado por qué pues porque esa antigua residencia no tiene permiso de residencia sino educativo y entonces dice el Ayuntamiento el PP no se puede instalar allí camas para que duerman migrantes como solución de emergencia qué Ayuntamiento de del Tres Cantos le dice Carmena que pide una modificación del Plan de Ordenación Urbanística que es una cosa que puede tardar hasta dos años el Vaticano tacha de criminales a los curas de Pensilvania señalados por los casos de acoso a menores que han desvelado la Corte Suprema de ese estado

Voz 0858 07:41 el Vaticano que son actitudes criminales y moralmente reprobables por las que deberían asumir responsabilidades quienes los cometieron y también quiénes lo permitiera

Voz 0027 07:49 también en Estados Unidos esta noche el jefe de la operación que acabó con Bin Laden le ha pedido a Trump que le revoque sus permisos de seguridad y lo hace en un artículo en el Washington Post en solidaridad con el ex director de la CIA John Brennan al que la Casa Blanca le retiró el miércoles sus credenciales en lo que se interpreta como una venganza de Trump por no haberse plegado ante él

Voz 0858 08:07 si los seguidores de ETA Franklin se han reunido esta noche en Detroit a las puertas de la iglesia en la que ella empezó a cantar hace ya sesenta años piensan contará como escuchamos fans cantando junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood horas después horas tan sólo después de que la familia confirmara la muerte de la reina del soul

Voz 0027 08:30 hoy empieza la Liga de Fútbol José Antonio Duro buenos días

Voz 8 08:32 qué tal buenos días la temporada comienza en el estadio de Montilivi allí se juega desde las ocho y cuarto el Girona Valladolid también hay fútbol hoy desde las diez y cuarto en el Benito Villamarín con un Betis Levante en esta primera jornada que nos va a llevar hasta el lunes eso es lo de hoy también comienza la Segunda División y habrá que esperar para confirmar si esta temporada se va a jugar algún partido oficial en Estados Unidos lo anuncian la Liga con intención de expandirse además el Sevilla semana frente a Brasil en la última ronda previa de la Europa League el Real Madrid va a denunciar al Inter por intentar llevarse a Modric y Carlos Sainz el Espanyol sustituirá a Alonso en la escudería Mclaren