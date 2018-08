Escucha las noticias de las 12:00 (17/08/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0228 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Barcelona recuerda con poesía música y silencio a las víctimas de los atentados en la Rambla y en Cambrils de los que hoy se cumple un año

Voz 2 00:18 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas doblan Portillo

Voz 0228 00:29 las víctimas protagonistas del alto principal en Plaza Cataluña actos sin discursos oficiales sin ningún incidente al que han acudido entre otros el Rey y el presidente del Gobierno el de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona también centenares de personas que han querido sumarse a un evento que tiene como lema barcelona ciudad de paz vamos a plaza Catalunya Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 1161 00:47 buenas tardes ya sea ha vaciado esta plaza ya solo quedamos los periodistas y los encargados de desmontar el escenario que ha acogido este acto de recuerdo ha empezado con diez minutos de retraso a las once menos veinte ya hemos podido

Voz 3 00:58 escuchar canciones como Imagine de John Lennon nuevo Hallelujah de Leonard Cohen interpretadas por un coro de conservatorios de Barcelona también se ha leído un discurso en los ocho dio más idiomas que hablaban las víctimas del diecisiete de agosto y en todo esto lo miraban desde la plaza el Rey el presidente Sanz y la alcaldesa Ada Colau que es quién ha promovido el acto ellos y otros políticos estaban en la segunda fila porque la primera estaba reservada a las víctimas el Ayuntamiento les quería dar todo el protagonismo y ese lugar en la plaza quería simbolizar esa imagen

Voz 0228 01:25 que han también en pleno centro de la rambla del mosaico de Joan Miró epicentro del ataque la Ciudad Condal Se está recordando las víctimas con ofrendas florales allí está Elisenda Clay

Voz 3 01:34 decenas de personas y siguen llenando hemos ecos Joan Miró de flores peluches y cartas por ejemplo de diurna es su padre que estuvo en la Rambla esta tarde de los atentados

Voz 4 01:42 que llevaba en la camiseta hay ópera tuve quitar para estar a la cabeza una de las heridas hacía mucho tiempo que no que no entraba en las Ramblas y me ha costado por ejemplo

Voz 5 01:52 la pena de la gente porque sienta como gente como nosotros

Voz 0931 01:56 nuestra

Voz 3 01:59 de chicos marroquíes sujeto en una pancarta en favor da el amor y en contra del odio hay quien también canta una canción para expresar sus sentimientos el metro

Voz 0228 02:07 los autobuses de Barcelona paran en este momento como muestra de apoyo

Voz 3 02:09 huyó y solidaridad con las víctimas

Voz 0228 02:16 las víctimas que habían pedido a los políticos una tregua durante el día de hoy después del acto hace apenas unos minutos que han hablado algunos por ejemplo Pablo Casado Albert Rivera que celebran que no haya habido incidentes de carácter político más allá de una pancarta contra la presencia del Rey con ellos ha estado Pablo Tallón el líder

Voz 1161 02:32 el popular Pablo Casado celebra que las víctimas hayan sido las protagonistas aunque sí ha aprovechado para criticar al independentismo por esta pancarta

Voz 6 02:39 el intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica de una quiebra la convivencia de la concordia esa sociedad es sencillamente indignante pero me quedo con lo mejor y lo mejor es que hoy hemos podido bueno

Voz 1161 02:56 Ángela las víctimas en una línea similar se ha expresado el presidente de Ciudadanos Albert Rivera fuimos dejar de pensar en la independencia y piensan en los mítines del terrorismo les quería pedir que durante el día de hoy en los próximos días y puede ser metan una política en medio de las víctimas que saquen en definitiva las zarpas de la política de la víctima tanto los socialistas como Podemos celebran un homenaje emotivo donde el protagonismo dicen ha sido paradas de que

Voz 0228 03:25 días antes de los actos el presidente catalán ha pronunciado un discurso en el Palau de la Generalitat Quim Torra ha reconocido el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias también de los José Joaquim Forn que estarán

Voz 0931 03:34 con la cárcel hispanos través de dos sanitarias do modesto enviar el reconocimiento a los trabajadores sanitarios a varios miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigido los responsables que elegir dieron Kinsey que dirigieron el dispositivo de flexibilidad extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero Ford y el Consejo Joaquim formen Amparanoia injustamente en prisión al frente por la antena de la SER ha pasado el alcalde

Voz 0228 03:56 Caixa de Barcelona antes de estos actos oficiales a la cola o ha destacado que la ciudad mantiene el mismo espíritu acogedor y abierto que tenía antes del diecisiete de agosto del pasado año

Voz 3 04:04 que además una ciudad valiente en el sentido de que

Voz 0008 04:07 que nos habían hecho daño teníamos muy claro que no iban a cuestionar nuestra forma de vida democrática en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad entonces querían infundir nosotros eso consiguieron sean pudieron hacernos daño pero no no nos contagiaron su odio

Voz 0228 04:25 también en la SER el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha confirmado que está dispuesta a considerar la prórroga en el plazo para que las víctimas puedan solicitar ser consideradas como tales ese plazo caduca ya las víctimas pidieron esa ampliación está contestado en Hoy por hoy el titular de Interior

Voz 7 04:38 tenemos un plazo que es un plazo legal la modificación legal exige su tiempo pero lo que nosotros lo que sí hacemos hemos hecho y haremos siempre es una interpretación absolutamente flexible de los tiempos para dar satisfacción al conjunto de las víctimas del terrorismo es decir las víctimas del terrorismo para mí y creo que para cualquiera deben de serlo esencial

Voz 0228 05:07 dos de Tiko más voces a Barcelona a las víctimas se les recuerda en otras ciudades en Madrid por ejemplo hasta ahora hay sendos minutos de silencio convocados tanto en la Puerta del Sol como la sede del Ayuntamiento frente al Palacio de Cibeles en el acto de sol está Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 05:20 buenas tardes Madrid se une también al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils con un minuto de silencio en la puerta de la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol un minuto en el que han estado presentes el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán y representantes de la oposición el homenaje se repite de forma simultánea en el Ayuntamiento de la capital encabezado por el alcalde en funciones Nacho Murgui también se han acercado hasta aquí muchos ciudadanos vecinos y turistas que han querido mostrar su cariño y su recuerdo a las víctimas si han cerrado el minuto de silencio con una larga ahí emocionante emoción

Voz 0228 05:51 en Hoy por hoy hemos hablado con la alcaldesa de París Anne Hidalgo ha destacado la unidad de la ciudadanía después de los atentados terroristas tanto en su ciudad como en Barcelona

Voz 8 05:58 ciudades como París o como Barcelona sean soy legado de una manera muy quita la unidad de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir aquí se viviera libre esto da también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París

Voz 0228 06:21 más allá del recuerdo en Barcelona y en otras ciudades han pasado más cosas titulares con Javier carrera hay Javier Corbacho

Voz 9 06:25 el BOE publica los admitidos y los denegados en el concurso para renovar la administración de RTVE entre los rechazados la periodista deportiva Paloma del Río o Eladio Jareño anterior director de Televisión Española

Voz 0866 06:35 la la alcaldesa popular de Ponferrada se reunió con José Luis Ulibarri mientras era investigado con la Gürtel además el presidente del PP del Bierzo se citó también con el empresario después de que éste le pidiese un contrato de trescientos mil

Voz 9 06:47 euros Estados Unidos adelanta el juicio el español Pablo Ibar al uno de octubre esta nueva vista será la tercera Aibar que ha pasado dieciséis años en el corredor de la muerte acusado de homicidio

Voz 0866 06:56 dos opositores venezolanos niega las acusaciones de Julio Borges a Zapatero ambos presentes en las negociaciones descartan que el ex presidente español amenazase al opositor al régimen de Maduro

Voz 9 07:06 en deportes empieza la liga en ambas divisiones en primera a las ocho y cuarto Girona Valladolid y a las diez y cuarto Betis Levante en Segunda A las ocho Cádiz Almería y a las diez Albacete Deportivo

