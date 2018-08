Escucha las noticias de las 17:00 (17/08/2018)

Voz 0911

00:22

sí bueno no voy a negarlo no sirve un camino fácil pero bueno me gusta pensar que me han enriquecido de alguna forma que son lecciones de vida que no tienen precio y que bueno que cada uno vive de manera muy personal distinta yo creo que que eso que desde aquel día no no he vuelto a hacer la misma pero de siempre de forma positiva los actos de homenaje