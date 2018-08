Hora 25 Deportes (17/08/2018)

Voz 1 00:00 Uri veinticinco Deportes con sus el disco

Voz 0919 00:15 qué tal muy buenas tardes hemos estado dos meses y medio sin Liga hay que lo ha llevado mejor que lo ha llevado peor pero la Liga ya está aquí lleva quince minutos el primer partido del campeonato que se juega en Montilivi entre Girona y el Valladolid así que nos vamos a ver cómo ha comenzado el campeonato Dani Torrente muy buenas

Voz 1704 00:35 tardes buenas tardes Gallego pues yo lo he llevado fatal y si se ha subido el telón ya la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve nosotros lo hacemos aquí en Montilivi adiós y ocho grados de temperatura ha llovido durante toda la tarde de hoy en Girona

Voz 2 00:52 era otro cupo largo de Trichet y el remate de Estonia punto de abrir el marcador como decía el fue el tiempo no ha podido con la afición de

Voz 1704 01:01 Girona la ilusión de los aficionados los dos equipos están jugando ya sobre el césped más ocasiones de momento para Girona minuto dieciséis Girona cero Valladolid cero

Voz 0919 01:10 sin goles en este inicio de la Liga en Girona luego a las diez y cuarto se jugara en el Benito Villamarín el partido entre el Betis y el Levante pero es que hoy también ha comenzado la segunda división desde las ocho en Cádiz se enfrentan el Cádiz fiel Almería nos damos una vuelta por allí Edu Marín buenas tardes Balaguer era muy buena el treinta

Voz 0919 01:47 a las diez de la noche se juegan esta segunda división en el Carlos Belmonte de Albacete El Albacete Deportivo de la Coruña partidazos durante muchos años de Primera división bueno pues con el arranque de la Liga en Primera y Segunda abrimos Icon otra despedida vaya semana que llevamos se despidió David Silva de la selección española Se despidió Fernando Alonso de la Fórmula uno para el año que viene eh y hoy se ha despedido otro grande Juan Carlos Navarro la Bomba Navarro que a sus treinta y ocho años deja el Fútbol Club Barcelona su equipo de toda la vida ya se había retirado de la selección española después de veinte temporadas en el Barça deja el baloncesto ha ganado en el Barça ocho Ligas dos euro Ligas siete Copas en la selección española ganó Mundiales medallas en los Juegos Olímpicos una trayectoria impresionante veinte años que jóvenes éramos cuando la bomba Navarro un chavalín empezaba a jugar a baloncesto no se hemos hecho mayores viendo a Juan Carlos Navarro jugar todos los años de hacer un baloncesto fantástico con el Barça y con la selección española luego hablaremos de la despedida de Navarro pero en el inicio del programa como sí siempre vuestros mensajes en el Whatsapp del programa eh

Voz 4 03:03 qué como veo que hemos ya cinco mensajes in no se me da palabra

Voz 5 03:09 en fin me retiro de

Voz 4 03:11 a esta historia que ha sido un placer señor Gallego y nada que sigan hablando los de siempre además parece ser que lo que ya digo lo ha gustado sí lo sé que siempre ha sido un placer estar de

Voz 0919 03:34 por favor no dejes de llamar al contestador que además tú eres de los que dices cosas más razonables en serio venga llama

Voz 6 05:09 sí hay Liga es viernes en Hora deporte

Voz 0919 05:12 tenemos el escáner de los viernes lo que pasa es que no podemos analizar cómo ha empezado la temporada porque la temporada está empezando ahora mismo pero sí echarle un vistazo a cómo se presenta el campeonato y lo hacemos hoy con Kiko Narváez Kiko buenas tardes pasa Gallego y con Antonio Romero la Romero buenas tardes muy buenas corrobora la gran me gusta el favorito el favorito número uno el candidato número uno al título el Madrid sin Cristiano Ronaldo el Barcelona con Messi pero sin Iniesta era Atlético de Madrid que se ha reforzado y todo el mundo coincide maravillosamente candidato número uno Aragón Kiko

Voz 9 05:46 pues para mí el Fútbol Club Barcelona después de ver lo que es la la plantilla en sí comparándolo con con el Real Madrid y el Atlético de Madrid yo lo daría como

Voz 10 05:55 favorito número uno segundo

Voz 9 05:58 asumo este año al Atlético de Madrid que ya que os segundo la temporada pasada Daisy el Real Madrid se refuerza no yo creo que tiene un once espectacular para luchar por absolutamente todo pero que es un en una Liga Copa del Rey champions que es todo muy exigentes y me parece que es el que queda a la plantilla a día de hoy corta

Voz 1663 06:15 porque aquí porque de lo contrario que llegó a mi me parece que el Real Madrid se reporta que eso es el último de los tres candidatos para una final de Liga creo que eso reforzar pero como dejaran los estamos haciendo hoy con esta plantilla me parece que no le da el Fútbol Club Barcelona al otro digan lo de Messi fue una declaración de intenciones el argentino dijo que ese año lo más importante era la Champions en ese mensaje ha calado y creo que ha calado en el vestuario el Fútbol Club Barcelona es el favorito número uno para la Liga por lo que sea reforzado por la manera en la que tiene que trabajar su entrenador y por haber mantenido a todos Boris San más importantes después de la pasada temporada eso el Atlético de Madrid es el más regular de los tres es el que mejor se ha reforzado repito seguramente el que más hambre tenga en esa tripleta que para el título que es Real Madrid Barcelona y Atlético

Voz 0919 07:01 arriesgando Romero pero el Madrid favorito número uno para ninguno de los dos cuarta plaza porque damos por hecho que el Atlético el Barça y el Madrid ocuparán las tres primeras la cuarta plaza de Champions el año pasado consiguió el Valencia vuestro favorito de este año

Voz 9 07:16 estoy a expensas sobre todo el tema de de Gere sabes si si se queda al tema de Rodrigo cocinó apuesto por la continuidad de de un entrenador que ya hicimos la temporada pasada de parecía que había dado un salto de calidad con con Marcelino sigue con los mismo automatismos sigue con la misma de manera de trabajar la gente está con el entrenador para mí es favorito el el Valencia para seguir en ese puesto de de Champion dejado dejando claro que tanto Madrid Barça como Atlético sólo claro aspirante a a estar en los tres puestos de arriba

Voz 1663 07:47 me parece una pregunta fácil de contestar que la anterior digo creo que no sólo es el favorito lo han hecho con el cuarto puesto sino que como se duerma alguno de los tres arriba es el que puede incluso para toda esa tercera posición pero creo que este año todavía se ha agrandado más la diferencia para la cuarta posición entre un Valencia que se ha reportado bastante y un Sevilla que para mí para esa posición todo aquello se quedaba un poquito corto

Voz 9 08:10 el año pasado sin duda el equipo revelación fue el Betis nadie esperaba que llegara a la sexta plaza que se metieran Europa y quemar

Voz 0919 08:15 había hace con su fútbol recibió elogios de todo el mundo

Voz 9 08:19 por qué equipo pude ser revelación esta temporada porque si el Betis repite ya no será claro está también el tema del Getafe que quedó todo con Bordalás y me parece que es un equipo que de nuevo se ha reforzado espectacular veinte el Girona también hizo por mucho momento temporada a mí lo del equipo revelación esta temporada tengo muchísima duda aparte de que es lo que han ascendido tanto Valladolid el Huesca y el Rayo Vallecano no lo tengo muy controlado pues una pregunta de la que necesitaría el comodín de alguno como el Axel Torres que se ve hasta el Burundi Afganistán entonces yo te diría calle gol que el año pasado quedó la Real Sociedad el doce este año está Garitano me gusta mucho Mikel Merino I en medio está sumando minutos gente importante se ha quedado con Oyarzabal no sé voy a meter a la Real Sociedad en la que pueden aspirar entre los puestos de Europa League ya que quedó la temporada el doce y este año sigue al séptimo el sexto es yo creo que sería de los

Voz 0919 09:15 de los equipos revelación buena puesta gran entrenador Romero

Voz 1663 09:18 bueno pues yo también para apostar por la red entrenador para mí el mejor entrenador nacional de la pasada temporada en el campeonato nacional de Liga es verdad había perdido a Odriozola pero yo creo quieren la fuerza de la Real Sociedad durante esta temporada avanzar en la presencia y la ilusión que ha generado Gary tenemos en los jugadores en la afición en la directiva y luego jugar sí

Voz 0919 09:39 es verdad que soy yo estaré muy bien eh

Voz 1663 09:41 la Real Sociedad la pasada temporada pero con el que ha mantenido Girona con Eusebio Icon Onésimo que es un tipo que conoce muy bien el fútbol de elite nacional el partido el Girona va mantener el buen trabajo del buen rendimiento Gerson la pasada temporada pero yo tengo muchas ganas de ver has destrozado que nuestra posibilidad porque evidentemente el Betis ya fue año me gusta Romero me gusta muy claro y no puede ser considerado como revelación Perelló estén yo tengo muchas ganas de ver a un equipo como el Betis que guasón la rompió esta temporada creo que la va a romper más porque se ha reforzado

Voz 0919 10:12 muy bien el jugador que va a romper la Liga ya sabemos que en la Liga española juega Messi es el mejor jugador de la Liga este año no hay debate va a tener seguramente registros como como siempre tremendos quién va a ser ese jugador o quién esperáis que ser jugador que el paso adelante y que cuando llegue el mes de junio digamos que temporada aunque ha hecho es según dos jugadores de la liga después de mis pues mira yo después

Voz 9 10:35 de que sea pirado Cristiano Ronaldo y soledad

Voz 10 10:38 a toda no la prioridad y todo él

Voz 9 10:40 el equipo entrecomilla voy a estar muy pendiente de Gareth Bale a ver si no hay lesión y todo iba a tener el protagonismo que él deseaba para jugar con libertad de por parte del Fútbol Club Barcelona no sé si seguirá o no pero todos estamos esperando el tema de que es asiente Coutinho estoy pegando mucho de él tanto como por parte del Atlético de Madrid Rodrigo creo que va a dar un un paso muy muy importante al igual a expensas de elevar un jugador que juega muy similar en una zona parecida a la de Griezmann es un trabajo que debe de realizar Gállego importante el Cholo Simeone a la hora de repartir pues el el trabajo tanto de uno como de otro en equipo de los de abajo buen mira Borja iglesia el chaval era del del Espanyol goleador con veintitrés goles en Segunda Jaime matan el Getafe con veintitrés goles también muy pendiente si si cuaja no cuaja ahora aquí en en primera división Álex Moreno lateral izquierdo del Rayo Vallecano su jugador que me parece con una profundidad muy muy muy buena es muy interesante después uno de mis ojitos que es Loring delantero del Real Betis Balompié me parece que siempre tiene ocasiones que tiene una efectividad espectacular alto con bueno movimiento buen remate primera brilló esta temporada Loren con confianza con este pedazo el Real Betis Balompié tengo muchas ganas de ver anda que los ponga

Voz 0919 11:55 te ciertas seguro e móvil

Voz 1663 11:57 dieciséis yo digo no acierto en alguno de los que dado yo tres es como como de grandes favoritos la temporada contó regó que supone en esta pensé y las lesiones le respetan que puede que sea su punto de vista paquetes por de la temporada va por Diego Costa Lleneba Fábregas para ser el mejor delantero romperla sobretodo con lo puesto al lado el Atlético de Madrid el Cholo Simeone tengo muchas ganas de poca fe en llegar es Bailey Karim escena seamos decisivos este año pero muchísimas ganas de querer fundar sencillo titular irregularmente titular en el Real Madrid creo que es otro jurista

Voz 4 12:31 que era fue destrozar en esta temporada

Voz 1663 12:33 bueno si me dices uno un un equipo de segunda fila por decirlo así se canales creo que con Quique Setién ha encontrado el entrenador que ratito se respetan las rodillas puede convertirse en unos los centrocampista revelación de esta temporada

Voz 0919 12:47 dos tíos que controlan de fútbol nos han hecho el escáner de esta temporada que comienza ha sido un placer chicos

Voz 11 12:52 gracias por todo lo consentían Romero un abrazo

Voz 1704 15:35 cuerdas gallego pues nada aquí no se ha movido nada de momento partido de idas y venidas aquí en Libia destaca

Voz 2 15:41 queremos obtenerla pero

Voz 0919 15:49 la ciudad sigue el cero pero extremeño por ciento Pedro porro y el Cádiz Almería cómo van esos primeros cuarenta y cinco minutos

Voz 3 15:56 que dura treinta segundos para que llegue el descanso manda el la primera mitad sin goles lo mejor de este partido el debut de un canterano lo hace el equipo de Álvaro Cervera ayer el mejor lo amarillo

Voz 0919 16:09 a las diez y cuarto en el Villamarín supongo que con una gran entrada se juega el segundo partido de esta jornada en Primera división Betis Levante todavía es pronto pero seguro que va a haber ambientazo Fran rojillo buenas tardes supones bien Gallego buenas tardes ambientazo por todo lo alto el hielo está garantizado en el Benito Villamarín se ha desbordado la ilusión entre los aficionados béticos veremos hoy debutara Pavlov P posiblemente a Sidney a William Carvalho a Canales Aynaoui en fin que tiene un equipazo el Betis como habéis comentado Tello Joaquín y Javi García son bajas en el conjunto de Setién se quedaron fuera por los de Paco López en el Levante Boateng hemos es Simón indico la buques sic que no ha venido al no estar a punto todavía con pocos entrenamientos completados durante la semana a las diez y cuarto Pita Iglesias Villanueva ya atención pendientes del en el estreno Álvarez Izquierdo queda ahora y media todavía para ese partido mañana el campeón de Liga el Barcelona empieza el campeonato en el Camp Nou diez y cuarto ante el Alavés hoy rueda de prensa que ha dicho Valverde hay convocatoria como va a salir el Barça en el primer partido

Voz 0017 17:11 sí Adriá Albets hola hola qué tal Gallego buenas tardes pues si hay convocatoria la acaba de dar Ernesto Valverde se quedan fuera por decisión técnica Paco Alcácer Munir Vermaelen y Samper además de los lesionados Denis Suárez y Alinha vuelves Sergi Roberto tras cumplir sanción en la Supercopa de España y está también Gerard Piqué que esta tarde ha vuelto a entrenar después de su viaje fugaz a Estados Unidos en la rueda de prensa Valverde ha respondido hoy al

Voz 0919 17:36 la gran pregunta la prioridad del Barça este año

Voz 0017 17:39 no es ganar la Champions no claro

Voz 0588 17:41 no vamos a priorizar los todo y desde luego siempre vamos a luchar por la Champions lo hicimos el año pasado lo vamos a hacer este por lo que es el Barça será así por siempre desde luego es una convirtiéndolos hace mucha ilusión pero también sabemos que el camino que tenemos que seguir para poder optar a ganar la Champions es ganar la Liga más que nada porque si te sientas en la Liga se supone que te sientas es el mejoren

Voz 0919 18:06 todo un año bueno pues lo primero es centrarse en el partido de Liga de mañana frente a un Alavés que le complicó mucho la vida al Barça en el Camp Nou la temporada pasada estuvo a punto de ganar y lo consiguió hace dos años así que habrá que tener mucho cuidado con el equipo del Pitu Abelardo Pitu Abelardo que vuelve a que fue su estadio durante mucho tiempo que también lo hiciera en el equipo vitoriano la pasada temporada novedades del Alavés Javier Lekuona hola

Voz 0889 18:29 muy buenas a Alavés viaja mañana mismo a Barcelona sale a las diez en charter particular en el vuelo no irá Rodrigo él y operado en EEUU de cruzado cinco seis meses de baja también está tocado opina cumple sanción de cinco amarillas Diéguez ir por decisión técnica del Pitu deja en Vitoria a Guidetti IBI Garay

Voz 0919 18:46 mañana a las ocho y cuarto en el estadio de la cerámica Villarreal Real Sociedad los amarillos que se han movido muchísimo en el mercado en las últimas jornadas con salidas y entradas cómo van a salir mañana Xavi Isidro buenas tardes

Voz 17 19:02 tal Gallego muy buenas bueno pues fíjate con cuatro bajas confirmadas en este partido por lesión no estará poner a no estará Bruno tampoco Javi Fuego no va a estar por sanción Noel no basta Roberto Soriano porque esta misma tarde ha confirmado que es nuevo jugador del Torino de la liga italiana Se marcha cedido hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria sin convocatoria porque estamos a expensas de si Carlos Bacca hoy también confirmado como nuevo jugador del Villarreal llega a tiempo para jugar el partido están esperando transfer por eso Javi Calleja no ha querido dar convocatoria así que a expensas de si Paca llega o no para estar entre los dieciocho convocados el Villarreal mañana va a intentar con

Voz 0919 19:37 todo lo que tiene disponible conseguir la primera victoria de la temporada ante la Real seguida novedades de la Real Sociedad para ese partido seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 18 19:46 eh

Voz 0919 20:36 Nasser

Voz 20 20:40 la Real

Voz 0919 20:41 de Garitano de la que también han hablado al principio del programa Kiko Romero Jorge Beristain cómo llega mañana buenas tardes

Voz 0995 20:48 buenas tardes esos pues lleva con muchísima ilusión en el debut Asier Garitano en el banquillo ya están Villarreal la expedición con una primera convocatoria dieciocho jugadores con las dos principales novedades sus dos fichajes Mikel Merino bajito Theo Hernández Feijóo a mí llegan a tiempo recuperado de sus problemas musculares Juanmi Willian José apuntan a la dupla titular en la delantera son bajas por lesión Miguel Ángel Moyá ya usa Raúl nada se quedan en San Sebastián decisión técnica Aguirre eche de La Bella Gorosabel Merkel han Garitano espera ofrecer la mejor versión en su nueva real en Villarreal donde no gana desde hace doce años

Voz 0919 21:23 gracias y mañana el primer partido del sábado se juega en Balaídos Celta Espanyol cómo llega el Celta Jacobo u Z hola

Voz 0841 21:31 qué tal Gallego en construcción un Celta que ya no tiene a los Johnny tú club a Sergi Gómez eso Fontàs GS han ido están pendientes de Sabero Bobby tiene las bajas del turco Mohamed que también es otra de las novedades del Celta el técnico argentino por lesión para este partido Rubén Blanco Jensen Roncalli nunca pero sí recupera son las buenas nuevas a Maxi Gómez el goleador uruguayo también al medio al turco o caiga lo también entre en la convocatoria lleva tres días en Vigo pero ante la necesidad de lateral izquierdo paraguayo juniors

Voz 0919 22:01 la última hora del Espanyol los pericos mañana en Balaídos como van Joan Bernaola

Voz 21 22:05 a los de Rubi vienen de hacer la pretemporada perfectas seis victorias en seis partidos y mañana tienen la oportunidad de dar continuidad a esta buena racha hoy se ha conocido la lista de convocados se quedan fuera por decisión técnica Arnaldo Pedrosa Álvaro pipa ahí Granero mientras que Sergio Sánchez es baja por lesión el debut del Espanyol mañana a las seis y cuarto de la tarde en Balaídos

Voz 0919 22:25 bueno pues así se presenta la jornada de mañana tenemos empate a cero entre Girona y el Valladolid ahora mismo vamos a repasar también las novedades del fútbol internacional Iván Álvarez

Voz 22 22:37 qué tal Gallego tenemos un partido juega en Francia en el minuto seis está de Rennes cero Olympique de Lyon cero está jugando Mariano de titular mañana a las cinco turno para el PSC que visita al campo del GAM también hay fútbol en Holanda se está jugando al descanso el Groningen cero Willem II dos para el fin de semana segunda semana de fútbol en la Premier mañana sábado el partido de la jornada derbi londinense entre el Chelsea esa Ari y el Arsenal de Unai Emery a partir de las seis y media para el domingo los dos Manchester City recibirá el hackers Phil y el United visitará el campo de Clinton y también un fin de semana en el que comienza la seria más atractiva de los últimos años lo hace mañana a las seis de la tarde con que volverá una Juventus que supondrá el debut de Cristiano Ronaldo como bianconero también para mañana a las ocho y media el Lazio Napoli hoy ha cerrado el mercado de fichajes en Italia lo ha hecho con varios movimientos Marchisio que ha rescindido su contrato con la Juve después de veinticinco años el uruguayo ha sido presentado con el Milán y Ospina que ha llegado al Napoli en Sanpaolo

Voz 0919 23:28 esta semana se despidió Silva de la selección española en grande sea expedido a Fernando Alonso del año que viene en la Fórmula uno que vamos a decir de él y que vamos a decir de Juan Carlos Navarro la Bomba Navarro veinte años jugando en el Barça y en la selección española ganando todo un chaval que Bono nos ha hecho crecer en el baloncesto jugador que deja una huella tremenda en el Barça también en la selección de vamos a echar de menos Xavi Saisó Barcelona buenas tardes buenas tardes Gallego pues si como

Voz 1982 24:00 por eso acabó suspense Juan Carlos Navarro Se retira el mejor jugador de la historia del Barça uno de los mejores de Europa deja un legado de veinte temporadas en el primer equipo con XXXV sin títulos entre los que están andas dos Ligas el Barça lo ha hecho oficial en un comunicado donde no se aclara aún cuál será el cargo de Navarro en la estructura de la sección en unas dos semanas de San Feliú convocará una rueda de prensa que se convertirá en un acto a la altura de los mejores allí es donde se debe confirmar que el club les decía ahora la camiseta Navarro se va porque no cuenta con él en su nuevo proyecto porque él quería continuar al menos un año más pero qué ha cambiado desde que debutó en el noventa y siete lo cuenta el mismo Navarro

Voz 23 24:38 bueno han cambiado muchas cosas a nivel de todo a nivel de experiencia a nivel de físico y a nivel de todo que no ha cambiado pues no sólo los mismos nervios de un primer día ahora cuando llevas veinte pero si haces la vista atrás Si ves todo lo conseguido es algo impresionante

Voz 0919 24:53 desde el mismo momento del anuncio las redes social

Voz 1982 24:55 los gallegos se han llenado de mensajes de todo el mundo para recordar al navarro al jugador de Juan Carlos Navarro Andrés Jiménez uno de los grandes del Barça le recuerda así

Voz 24 25:06 te groseramente cada vez contamos con menos a jugadores emblemáticos pero bueno dado la situación pues bueno recordar pues bueno pues efectivamente eso que ha sido un jugador que por descontado va marcado una

Voz 1982 25:22 recordemos que Navarro firmó el año pasado un contrato de diez años con el Barça

Voz 0919 25:26 un grande gracias Chaves seis hoy en ciclismo tenemos una mala noticia porque en la próxima Vuelta a España no va a estar ni el ganador del último Tour de Francia ni el ganador de la pasada Vuelta Alberto Fernández buenas tardes buenas tardes Gallego en y Chris Froome liguera

Voz 25 25:38 Thomas estarán en la próxima Vuelta a España en el Sky los jefes de fila parece que serán David de la Cruz y Michael que a Mikel Landa estaba a pesar de su caída en la Clásica de San Sebastián la lista no es definitiva por lo que su presencia no está al cien por cien asegurada si consigue recuperarse volverá compartir equipo con Nairo Quintana y con Alejandro Valverde que también están inscritos estos dos últimos y los italianos Fabio a y Vincenzo Nibali son los cuatro ganadores de la Vuelta a España que estrena en la lista

Voz 0919 25:59 anda que cambiar la Vuelta a España por la vuelta a Gran Bretaña sí pero bueno ya veremos qué sucede esta semana cerramos hora25 deportes con lo nuevo de Mitsui sin goles en el Girona cero Valladolid cero cuarenta y un minutos de la primera parte algún titular que nos dejemos de viernes Paco

Voz 0889 26:40 por ejemplo gallego ya ha comenzado la carrera de Raúl González Blanco como entrenador lo hace al frente del cadete B del Real Madrid

Voz 0919 26:46 eh cuidado que como vaya tan rápido como fue en su etapa de futbolista vamos a ver cuánto tarda en llegar al primer equipo

Voz 0889 26:53 lo veremos además en baloncesto Lucas Mondelo seleccionador nacional ha dado la prevista de dieciséis jugadoras para el Mundial que se va a disputar en Tenerife habrá que hacer cuatro descartes en el Europeo de natación paralímpica que se está disputando en Dublín hoy la delegación española ha conseguido su medalla al número veintiocho lo ha hecho Israel Oliver con su oro en doscientos estilos