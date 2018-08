Escucha las noticias de las 13:00 (18/08/2018)

es la una a mediodía en Canarias comienzan a llegar las muestras de pésame tras el fallecimiento a los ochenta años del ex secretario general de la ONU Kofi Annan el actual máximo representante de las Naciones Unidas António Guterres destaca en un comunicado que Annan será siempre una inspiración para todos

pero Villaescusa Guterres lamenta el fallecimiento de su antecesor Kofi Annan que ha muerto este sábado a los ochenta años de edad en Berna en Suiza tras un problema de salud que empezó según ha anunciado la familia tras un viaje a Sudáfrica en el mes de julio en estos tiempos turbulentos dice Guterres en un comunicado Annan nunca dejó de trabajar para mantener vivos los valores de la Carta de las Naciones Unidas fue un referente y un guía y en muchos sentidos el era a las Naciones Unidas ha asegurado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez también ha enviado sus respetos por el fallecimiento del Nobel de la Paz en Twitter Sánchez dice que Anand deja un legado para seguir trabajando a favor de la paz la seguridad para reforzar la defensa de los derechos humanos también se ha pronunciado la primera ministra británica Theresa May que asegura que el diplomático hizo una gran contribución para dejar un mundo mejor que en el que nació de las

pancarta asegura que los Mossos comprobaron que la pancarta era segura y que por lo tanto tenían el convencimiento de que el asegura tenía que estar colgada insiste dice Torra en que el Govern defiende la libertad de expresión el presidente también ha reconocido que habrá que revisar lo que no se ha hecho bien en la atención a las víctimas y familiares tras los atentados del diecisiete de agosto

hola qué tal muy buenas tardes está dando Lopetegui ha dicho que es él el equipo está cerrado no quiere decir textualmente eso que la cuantía que Ferrada pero ha ensalzado la actual plantilla escuchamos en directo a Lopetegui en rueda de prensa

mucho trabajo nuestro hermanas que tenemos solamente un partido separados de los imperio de anteriormente no lo no lo va a faltar el resto no para homogeneizar y trabajar todos colectivamente con presencia hay aquí