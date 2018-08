Escucha las noticias de las 05:00 (19/08/2018)

eso le ha dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles eran inaceptables y a partir de ahí pues ha perdido las formas y bueno y ha ido diciendo no sé qué cosas porque tampoco no le he entendido

Voz 3

00:53

no hay no en redes respondo al señor García Albiol vamos bien yo no tengo que responder a García Albiol nada que hoy me ha interpelado y creo que no era el momento era un momento de silencio y de acompañamiento de las víctimas no era el momento de hacer aquella interpelación