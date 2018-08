Escucha las noticias de las 06:00 (19/08/2018)

Voz 1402

04:13

a setenta kilómetros de Salamanca y a cincuenta de la frontera con Portugal la compañía Berkeley Minera quiere abrir la única mina de uranio a cielo abierto en Europa occidental su idea es explotar durante una década una veta de uranio que está partida en dos por el río Yeltes hace seis años la empresa pública Enusa renunció a explotar estos recursos porque el precio del uranio era tan bajo que no los hacían rentables cuando el precio repuntó Iberdrola hizo un informe económico favorable y a continuación la empresa Berkeley decidió reactivar el proyecto de entrada obtuvo del Ministerio de Industria el permiso de explotación y el visto bueno del comisario europeo de Energía y Medio Ambiente Arias Cañete a finales de dos mil dieciséis Berkeley logró que la declaración de impacto ambiental fuera aprobada por la Junta de Castilla y León una declaración que no tuvo en cuenta que el proyecto incluía el almacenamiento de residuos radiactivos tal y como ha dejado claro el Consejo de Seguridad Nuclear que aún no ha dado su visto bueno definitivo Berkeley argumenta que la mina supone un desarrollo industrial que frenaría la despoblación de la zona con una inversión de más de doscientos cincuenta millones de euros y con capacidad para generar dos mil quinientos empleos directos e indirectos dicen además que según una proyecto seguro que no será perjudicial para el medio ambiente ni para la salud de los habitantes de la comarca salmantina bondades que han sido puestas en entredicho por distintos partidos políticos y colectivos ciudadanos y ecologistas de España y Portugal que han recurrido judicialmente cada uno de los movimientos de Berkeley en el Campo Charro salmantino