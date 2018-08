Escucha las noticias de las 16:00 (19/08/2018)

Voz 0866

00:41

más asuntos Salvamento Marítimo ha rescatado a cinco personas que viajaban en una patera semihundida en el estrecho de Gibraltar todos los inmigrantes han sido trasladados al puerto de Tarifa en Cádiz mientras en Italia el ministro del Interior el ultraderechista Matteo Salvini amenaza ahora conllevar hasta Libia a los ciento setenta y siete inmigrantes que se encuentran en un barco de la guardia costera esperando puerto Salvini pide a la Unión Europea que intervenga o severa obligado dice a tomar esta decir son Julio guerras y Salvini asegura que si la Unión Europea no interviene en los casos de inmigración Italia llevará a todos los a todos los migrantes interceptados directamente a Libia asegura el ministro del Interior italiano que esta es la manera de determinar con el negocio de los traficantes el ministro de Infraestructuras del país Danilo Toni Nelly aseguró esta mañana que Europa debe dar un paso adelante y abrir sus propios puertos a la solidaridad y que sino no tiene motivos para existir en cuanto al barco de la guardia costera italiana que rescató en aguas de Malta esos hace a estos ciento setenta y siete inmigrantes Salvini asegura que debe ser Malta quién se ocupe de ellos mientras el ministro del interior de la isla ha reiterado su negativa hacerse cargo del barco lleno Copa podéis la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo califica de inaceptables las palabras de Quim Torra el pasado viernes con las que el president de la Generalitat llamaba a atacar al Estado español Calvo sin embargo asegura que sólo con frases no sea ataca al Estado pide lealtad a la oposición declaraciones hoy en Jaén