Escucha las noticias de las 23:00 (20/08/2018)

Voz 1 00:00 para un militar para una persona con menor capacidad intelectual están perfectamente que estas personas estén defendiendo Fran en el año dos mil dieciocho sea alguien se imagina que esto pudiera pasar en Francia cuarenta años incluso los cuarenta años después del cuarenta y cinco de Vichy pues los hay un ingeniero los hubo un tipo que ha sido número dos del Ejército un tipo no que lo que los hubo si iba expulsados un tipo que ha sido número dos del Ejército a este nivel quiero decir es una cosa realmente a mí me me llama muchísimo la atención yo creo que por suerte la verdad es que estoy de acuerdo contigo por suerte es una minoría en el que el Ejército es una minoría pequeñísima en la sociedad española realmente la minoría estas dos ridículas con motivo por el cual es bastante difícil entender porque esto no se hizo antes porque esto la gente que apoya el franquismo es una minoría en España desde hace muchísimos años no es más que de repente ha cambiado la sociedad hace muchísimos años que es una minoría es muy

Voz 2 01:00 digo yo lo he lo analice alguna vez lo habla

Voz 1 01:03 hemos en su momento con Se habló mucho con el Gobierno Zapatero a mí me llama muchísimo la atención que el Gobierno Zapatero no lograr hacer esto porque había ambiente más que suficiente tenía muchos más votos muchos más escaños que el Gobierno de Sánchez es que el Gobierno de Sánchez en una en una cosa como ésta sólo puede ganar es que imposible

Voz 3 01:20 a mí me decía alguien en el en el Gobierno me decía

Voz 1 01:23 pues ojalá el PP votara en contra por ejemplo el decreto ley que estamos hablando no da la posibilidad de la convalidación de un decreto

Voz 3 01:29 ley eh que lo lleve que lo lleve el al Congreso

Voz 1 01:33 en el Gobierno ojalá el PP voten contra y se ponga a hacer campaña contra la exhumación de Franco porque es evidente que la mayoría de los votantes del PP sobre todos los más jóvenes de la generación de Casado el propio Casado hoy ha dicho otra frase interesante Casado ha dicho yo que soy nieto de de represaliado que su su abuelo estuvo la UGT tuvo Cárcer no voy a defender nunca lo que haya dentro es que es impensable otra cosa ya veremos qué vota porque es el PP idioma preside impensable una persona como Casado en la generación de Casado entre los dirigentes del PP se les pase por la cabeza es decir no no hay que sacar a Franco bajo ningún concepto otras cosas que digan que no es lo más importante que critiquen al Gobierno pero que es que estén en contra de sacar los restos de Franco parece muy difícil Rus llega

Voz 0477 02:20 a mí me contiene un esto tome continúan apareciendo una maniobra política extremadamente inteligente por parte del presidente del Gobierno es decir como como ya he dicho es un es un debate que para el Gobierno un win win es decir obtiene el apoyo de todos los grupos con lo cual se lleva la victoria y es el digamos el promotor de de la exhumación de del dictador o por el contrario pues deja una imagen de tanto del Partido Popular hipotéticos potencialmente de ciudadanos absolutamente negativa no con lo cual yo

Voz 4 02:56 lo ha hoy escuchando pues a

Voz 0477 02:58 Pablo Casado Albert Rivera creo que son muy conscientes de ello y por por por esta razón también están poniéndose un poco de perfil porque no hay otro debate esta es la primera cuestión es decir es un plan perspectiva política me parece una gran estrategia del Gobierno dicho eso hay otro elemento referido a lo de los militares no es decir bueno sí seguramente los hay que son demasiado jóvenes pero estamos hablando de con perdón de la expresión de personajes pues ya que que que forman parte de de otra época si hoy por hoy hay algún joven a una persona digamos de Edad Media queda apoyo público y defiende al dictador etcétera pues yo directamente con todo el respeto eh pero lo calificaría de friki absoluto es decir auténtica minoría con lo cual este país ha avanzado esta es la realidad in me parece que además el Gobierno están tomando un debate hablabais antes de Zapatero es verdad que no lo hizo también es sorprendente cuando uno lo analiza de porque no lo hizo Zapatero Rajoy es evidente porque Rajoy no le gusta no le gustaba tener problemas encima de la mesa con lo cual poner otro otra carpeta ahí

Voz 2 04:07 por lado no ganaba nada y además y además es

Voz 0477 04:10 suponía un after que trabajar muchísimo no ir pues no seguramente no iba mucho con él con lo cual eh yo repito creo que es anecdótico el apoyo que existe es verdad que existe Le podemos lo podemos tiene que explicar por qué se tiene que directamente condenar primera cuestión dicho eso creo que la sociedad avanzado como conclusión decir que me parece una manía era muy inteligente por parte del Partido Socialista que a su vez no tiene capacidad de hacer muchas cosas por la minoría enorme que tiene el Congreso de los Diputados con lo cual que pueda poner este debate encima de la mesa que además este sea un debate tan importante en el cual el PSOE puede ganar o ganar pues me parece de nuevo una estrategia inteligente como he dicho que ha hecho que está haciendo también con Cataluña

Voz 2 04:55 este viernes habrá algo Carlos I en el Consejo de Ministros sobre Franco

Voz 1 04:59 pues lo pedirá el presidente del Gobierno el jueves pero yo creo que es lo más probable es que si sino es este viernes será el siguiente está todo ultimado está al proceso vamos digamos las las decisiones tomadas de cómo se va a hacer de ahí que artículos donde se va a está todo hecho pero bueno ya sabéis cómo son los gobiernos no deciden en el último minuto

Voz 1715 05:18 que el jueves por la tarde pues vamos yo creo que es probable que volvamos a la gente del Gobierno y lo que puede pasar el viernes esta va a ser una semana también muy económica porque el Gobierno tiene que poner en marcha ya tiene que poner a rodar la segunda intentona para intentar claro aprobar el techo de gasto y la senda de déficit hábitos de semana conversación con las comunidades autónomas el viernes el Consejo de Ministros aparecerá de nuevo en el debate entre los ministros esta urgencia que es una de las urgencias del Gobierno iba a día de hoy en Moncloa no tienen ningún apoyo garantizado Nieves Goicoechea

Voz 1468 05:49 hace ya varias legislaturas que agosto dejó de ser un mes de mero trámite para cerrar los acuerdos políticos de los presupuestos en gobiernos con mayorías absolutas un bipartidismo en crisis los partidos nuevos o aún más cerca el resultado de la moción de censura obligan al Ejecutivo a Pedro Sánchez a pelear cada respaldo parlamentario y esta semana es y será una de las que tiene por delante Sánchez para cerrar las nuevas cuentas públicas de dos mil diecinueve que en teoría deberían ser presentadas antes de que acabe septiembre sin apoyos políticos claros el Gobierno tirara hacia adelante y aprobará este viernes otra vez la senda de estabilidad para dos mil diecinueve dos mil veintiuno en julio la rechazó el Congreso pero las fuentes de Hacienda consultadas aseguran que volverán a aprobarla en el próximo Consejo de Ministros el viernes y que seguirán hablando con todos los partidos en estas próximas semanas como antesala de esa reunión el Gobierno someterá a votación este miércoles la senda de estabilidad en el consejo que reúne a todas las comunidades autónomas se votará saldrá adelante porque el Ejecutivo dispone de mayoría pero el PP actuará en bloque se opondrá a ella los consejeros socialistas consultados acuden a esta reunión más tranquilos porque aunque no haya nuevo sistema de financiación autonómica los acuerdos bilaterales comprometidos con Pedro Sánchez reconduce en las aspiraciones

Voz 1715 06:58 bueno voy a recordar número de Whatsapp que siempre lo tengo apuntado ahí para recordarlo de vez en cuando durante el programa hay siempre sin olvidar seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos envían su análisis son otras de voz yo os escuchamos antes de que termine el programa con todo lo que hablamos en su día la poca atención que le hemos ido prestando de un tiempo a esta parte Grecia está desde hoy fuera de las jarras de los rescatadores ese país es desde este lunes un poco más libre en esa medida de libertad que permite el capitalismo

Voz 2 07:28 el móvil la necesidad de financiarse ahí fuera

Voz 1715 07:31 en los mercados fuera del rescate pero sometida todavía unos cuantos meses masa la vigilancia internacional vamos a Bruselas

Voz 0831 07:37 por es el fin de los rescates a Grecia supone el fin de un ciclo cargado de tensiones que estuvieron a punto de hacer descarrilar al euro los dirigentes europeos han calificado el momento de histórico dan por terminada la crisis de la eurozona y han destacado que Grecia comienza una nueva era escuchamos al comisario de Economía Pierre Moscovici

Voz 0116 07:54 pero es en y para no fue la austeridad de la que causó la crisis sino que fue por el hecho de haber una crisis por lo que hubo que aplicar medidas rigurosas no nos olvidamos de los más débiles porque sé que el proceso de ajustes ha sido largo y doloroso hubo decisiones incorrectas que condujeron a repetir los mismos errores tampoco me olvido de esta realidad cotidiana para muchos griegos pero los indicadores económicos apuntan en la buena dirección show

Voz 0831 08:20 la economía griega no colapsará a medio plazo gracias a la multimillonaria inyección de dinero que ha recibido en estos últimos ocho años pero las cicatrices de la crisis perdurarán durante generaciones cientos de miles de griegos han emigrado salarios y pensiones han caído drásticamente la tasa de paro sigue siendo la más alta de la Unión Europea igual que la deuda considerada impagable por numerosos organismos

Voz 1715 08:41 quiero que saludemos a Juan Ignacio Crespo el ex asesor del fondo de inversión multiplique los global de Renta cuatro Juan Ignacio Crespo muy buenas noches

Voz 2 08:48 bueno ayúdenos a situarnos en la realidad

Voz 1715 08:53 que hace tiempo que no les prestaba atención a los griegos ya ese país pero cuáles son las principales cifras que ahora deja la economía griega