Escucha las noticias de las 06:00 (21/08/2018)

Voz 0027

02:18

en Italia los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados por la Guardia Costera han llegado ya a un puerto en Catania pero Salvini no les deja bajar a tierra Javier Alonso buenos días buenos días al vicepresidente y ministro del Interior ha desplegado a la policía en el puerto siciliano de Catania para impedir que los rescatados pisan suelo italiano hizo hasta que Bruselas decida su reparto en otros países europeos el Papa ha pedido perdón por los abusos a menores en Pensilvania abusó de mí durante todo un curso y no dije nada nadie cuenta Julian Bozzo al hacer una del dos mil niñas y niños víctimas víctimas de los curas pederastas en Pensilvania el Papa dice en esa carta que no es suficiente sólo con pedir perdón y pide que se dejen de encubrir los sí sobre abusos una actriz y directora Asia Argento que lideró el movimiento mintió y las denuncias contra el productor Harvey Weinstein fue acusada de abuso sexual a un menor Cuenta The New York Times sargento llegó a un acuerdo extrajudicial con el actor Jimmy Bennett después de haber abusado de él cuando tenía diecisiete años ella tenía XXXVII a cambio de evitar esa demanda ella le pagó según el diario trescientos ochenta mil dólares un grupo de bañistas hecho de una piscina municipal a dos miembros de la manada los usuarios de la piscina de Palomares del Río Sevilla les increparon el Ayuntamiento asegura que no va a permitir que personas declaradas non gratas utilizan espacios públicos porque provocan alarma social y hoy se inaugura en la ciudad alemana de Colonia con España como país invitado Games Com la feria europea más importante de los videojuegos entre las novedades que se van a presentar el FIFA diecinueve el for night o la súper producción despidieron ayer en Colonia estará el ministro de Cultura y Deporte José Guirado al que vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a partir de las nueve y cuarto de la mañana ah se ese completó la primera jornada de la Liga el Athletic se estrenó con victoria en el último minuto Valencia y Atlético empataron en el primer gran duelo de la temporada Juan Antonio San Pedro buenos días