Escucha las noticias de las 08:00 (21/08/2018)

Voz 1

01:03

ébola muy buen sitio cuánto tiempo los silencio hasta que tenía más de treinta años y se lo dije a un sacerdote amigo de la familia de me dijo no me cuentes quién lo hizo no me digas más vete corriendo a confesarte pensé porque tengo que ir a confesar mi si yo no hice nada pero él me hizo creer de nuevo que era culpa mía