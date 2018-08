Escucha las noticias de las 16:00 (21/08/2018)

en Cadena Ser punto com pueden leer la carta de despedida que escribió el atacante de Cornellà un texto en el que le pide a Dios que le ayude y le dé su bendición por aquello que va a hacer en la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis pero cobra fuerza la idea de que el atacante actuó por motivaciones personales el Papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia durante su viaje a Dublín previsto para el próximo fin de semana las diócesis irlandesas fueron escenario durante décadas de uno de los mayores escándalos de pederastia Roma Joan Solés

es un viaje apostólico el de Irlanda el próximo fin de semana nada fácil para Francisco precisamente por los numerosos escándalos de abusos sexuales de algunos religiosos en el país en las últimas décadas y con la complicidad de la jerarquía eclesiástica incluso hay sacerdotes irlandeses que han pedido al Papa que suspenda el viaje para que no quede manchada dicen su reputación Francisco no sólo viajará sino que también reunirá ahí escucharán los testimonios de víctimas de los pederastas el Vaticano no ha indicado ni el día ni la hora y serán los afectados por los abusos sexuales quiénes decidirán si dan a conocer detalles del encuentro según la oficina de la Santa Sede

la Conferencia Episcopal asegura que no se opone a la publicación de ese listado siempre que sea conforme a la ley y que no se les discrimina es decir que se publiquen no sólo sus inmatriculaciones sino las de otras instituciones públicas algo que en principio no está previsto en declaraciones a Efe el vicesecretario de Asuntos Económicos Fernando Giménez Barriocanal ha insistido en que ellos no tienen esos datos no tienen un registro de inmuebles ya señala dado que en España hay cuarenta mil entidades reconocidas como Iglesia católica que tienen la autonomía para registrar bienes el Ministerio de Justicia ha confirmado a través de una respuesta parlamentaria que va a publicar el listado que empezó a elaborar el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre los bienes inscritos a su nombre por la Iglesia católica desde mil novecientos noventa y ocho entre ellos por ejemplo la mezquita de Córdoba que registro en dos mil seis por sólo treinta euros