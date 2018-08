Escucha las noticias de las 23:00 (21/08/2018)

Voz 1 00:00 yo creo que ya es hora ya es hora de pasar página Ike Ike el PP el Partido Popular se abstenga me parece algo vergonzante me parece claramente vergonzante es porque tienen miedo de perder algunos

Voz 2 00:13 estos cien podían ir a Vox

Voz 3 00:16 o todavía son vicarios tienen un cordón umbilical extraño bueno extraño y sospechoso con el Frank

Voz 1715 00:24 mismo pero yo quiero creer que la explicación de los votos no puede ser no puede ser que lo que temen perder votos que se vayan a Bosch porque no creo que sea una grave amenaza para el Partido Popular pies

Voz 2 00:36 no pero a lo mejor no sé

Voz 1715 00:39 era Verónica de y lo creo

Voz 1170 00:41 no yo lamentablemente sí que lo creo

Voz 2 00:44 de que vos a raíz de de el el reto catalán no vamos a llamarle conflicto si queréis a además mezclado con el temario independentismo el tema de la inmigración yo creo que son justo el caldo de cultivo que en que en otros países no el independentismo pero sí por ejemplo pues las clases más desfavorecidas que es que son las que se están a la lucha del del último contra el penúltimo no sí que es verdad que están formando el caldo de cultivo que están generando que la extrema derecha esté naciendo en el que la mayoría de los países europeos también con Trump como máximo exponente a la cabeza en Estados Unidos y a mi me parece que España no está curada de esto hay algunos hay algunas estudiosos que ya encuentran ciertos paralelismos no con los años treinta a mi me parece que tampoco hay que ser tan alarmista pero pensar que a nosotros no nos va a pasar es la condición sine qua non para que pase porque una democracia seis se sustenta sobre unos valores que hay que cuidar que hay que alimentar que hay que consensuar entre todos y cuando Pablo Casado ayer en unas declaraciones por ejemplo habla de bandos no me preocupa cuando hay alguna parte que habla de que estos símbolos son de reconciliación pues mire no para que hay un símbolo de reconciliación las dos partes tienen que estar de acuerdo en que esos reconcilia sí cuando además a mí a mí el el los argumentos no que que desde algunas partes están exprimiendo para que este tema no figure parte de la agenda política como que esto es un tema el pasado el nieto de Franco dijo que era la revancha el cuarenta y dos años después que los decretos leyes son para temas urgentes y este tema no lo es San para no ser un tema que está encima de la mesa para ser un un tema que importa mucho llevamos un mes hablando de este tema sí por un error Agustín claro por no así pero por un error comunicativo en mi opinión del Gobierno que se comprometió en unas fechas cuando este tema requería de una complejidad mucho mayor yo creo que el Gobierno ahí debería por supuesto haber anunciado cuál era su política que está bien pero no poner unas fechas porque claro si no va a parecer que este tema al Gobierno también le interesa que esté recurrente

Voz 1170 03:08 de la agenda política seguramente el interesa el porque es lo más fácil que hubiera podido hacer el Gobierno es hacer una modificación de la de la ley demore histórica es hacer que los partidos políticos en el en el Congreso se retrataron no hubiera tenido ningún problema en hacer una cosa sensata y fomentar el máximo consenso entre los partidos políticos la renuncia a ese a hay el procedimiento del Real Decreto Ley es precisamente para eso en gran medida la idea es volver a situar al Partido Popular como el representante del franquismo que tiene de este es sometido a una especie de pero qué ellos te dejan no sí pero una cosa es la reacción que puede tener el Partido Popular y otra es la acción del Gobierno con que claramente quiere someter al Partido Popular a esa esa identificación con con con los vestigios del franquismo bueno pero yo se dejan identificar también claro claro es que se dejan identificar

Voz 1 04:01 es que esto yo creo que dicho sea un poco llanamente a herir susceptibilidades egipcio matarlas y una vez de una manera incruenta quiero decir es decir es esta asignatura se tiene que terminar ya se tiene que terminar ya ya ha pasado mucho tiempo deberá es que ya es hora de que no reconcilia vemos idea que conozcamos la historia para no repetirla

Voz 1715 04:26 es que recuerdo que leído esta tarde un teletipo de la agencia Efe sobre el Valle de los Caídos contaba este teletipo que ha aumentado el número de personas que van a ver el Valle de los Caídos a empató puede ser morbo eso sí si está tampoco otra cosa que no diré para no eres la sensibilidad de nadie pero estaba buscando el teletipo esta que efectivamente aumento en las visitas al Valle de los Caídos bueno posible una de Franco lo cierto es que antes no lo he leído con detenimiento pero ahora está pensando muy cuánto habrá aumentado pues la Agencia agencia en este teletipo aporta el dato dato de Patrimonio Nacional comparación del mes de julio de este año con un mes de julio del año pasado el mes de julio del año pasado veinticinco mil quinientas treinta y dos personas fueron a ver el Valle de los Caídos que ya me parece mucho veinticinco mil quinientas treinta dos y este mes de julio del año dos mil dieciocho treinta y ocho mil doscientas sesenta y nueve es decir unas trece mil más

Voz 1170 05:19 tanto con la publicidad que ha tenido este tema

Voz 2 05:21 mañana tarde y noche todas las tertulias

Voz 1170 05:24 día me parecen poquísimas siempre harán cola interesado pues claro porque sólo lo visitan los cuarenta y siete millones sino todo el montón de de extranjeros que veré alocución abrir de algunos repetirán semana tras pero no los los nostálgicos van a misa

Voz 4 05:40 Miren Karmele Tirant semana tras semana a lo mejor los de manifiesto de los militares están ahí todos los domingos haciendo cola ya y cada palabra a parte hay unas homilías que también ha habido compañeros periodista democrático estable sí sí bueno nostálgica reivindicativas bueno Puñal alto venga cuando los mayores la palabra Verónica

Voz 1170 06:00 pues estoy seguro que en el próximo dice este tema no pasaría

Voz 1715 06:04 no seguro que no tampoco se les importa mucho poco a los oyentes recuerdo el número de Whatsapp para enviar sus notas de voz seis tres ocho siete siete

Voz 5 06:13 pero siete cuatro tres

Voz 1715 06:15 otro asunto algo que va a hacer pública la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica se lo venimos contando desde esta mañana justicia va a hacer pública esa lista que no va a permitir saber cuántos de esos bienes seguido apropiado la Iglesia católica Adela Molina

Voz 0011 06:29 a través de una respuesta parlamentaria un diputado socialista el Ministerio de Justicia confirma que prevé hacer pública la lista de bienes inscritos por la Iglesia católica el Ministerio explica que se encuentra en estos momentos procesando los datos no especifica cuándo espera finalizar darlo el listado que empezó a elaborar el Gobierno del PP a instancias del Congreso permitirá conocer qué inmueble expuso la Iglesia su nombre gracias a las facilidades que les daba la reforma de la ley hipotecaria que aprobó Aznar en mil novecientos noventa y ocho y que estuvo en vigor hasta dos mil dieciséis Antonio Hurtado es diputado del P

Voz 2 06:55 Zoe reparar el daño causado va a costar mucho

Voz 6 06:58 el esfuerzo y tiempo que comenzará con la publicación del listado de bienes inmatriculados lo que dará posibilidad a la instituciones y privados a reclamar con la vía judicial la propiedad de bienes inmatriculados que consideren que son suyos Hurtado recuerda que el Tribu

Voz 0011 07:15 al de Estrasburgo ya ha fallado en contra de estas inmatriculaciones al considerarlas contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos

Voz 1715 07:21 la Conferencia Episcopal asegura que no tiene ni idea de cuál es su patrimonio vamos que no tiene un inventario de sus bienes además los obispos no se resisten hay que decir que ese pública esa lista pero claro les gustaría que ellos no fueran los únicos fiscalizados Adela la Conferencia Episcopal dice que hace

Voz 0011 07:37 esa publicación si se ajusta a la ley y si no se les discrimina es decir si se publican los de otras instituciones algo que no está previsto en declaraciones a Efe el vicesecretario de Asuntos Económicos Fernando Giménez Barriocanal ha insistido en que ellos no tienen esos datos no tienen un registro de inmuebles y ha señalado que en España hay cuarenta mil entidades reconocidas como Iglesia católica que tienen la autonomía para registrar bienes también ha reconocido que veintitrés mil parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta la reforma de la ley hipotecaria del año noventa y ocho Barrioganal sostiene que registrar no concede la propiedad de un inmueble que esto sea adquieren de los sistemas previstos

Voz 1715 08:16 ya lo que saludemos Antón Antonio Manuel Rodríguez es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba es portavoz de la plataforma recuperando señor Rodríguez muy buenas noches hola muy buenas noches qué qué importancia o qué valor tendrá esa lista si finalmente como dice el Ministerio de Justicia sacaba haciendo pública

Voz 1125 08:33 bueno primero en el que revelar algo que ha sido denunciado durante muchísimo tiempo por plataformas ciudadanas que conocer cuántos bienes sean inmatriculado irregularmente porque lo que se ha denunciado que han accedido al registro sin título es decir sin una prueba material que acreditase la titularidad del bien por parte de la jerarquía católica que aquí no se cuestiona que la jerarquía católica o cualquier institución pueda tener acceso al registro y demuestra que viene suyo sino que lo que ha ocurrido que utilizando precisamente privilegio franquistas de los que hablaba ahí hace un hace un rato decir normas de mil novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y siete que equiparaban a la iglesia con la administración pública ya los obispos con Notario se han aprovechado de este privilegio en plena democracia decir normas que son flagrantemente inconstitucionales inutilizando ese privilegio son apropiado de Plaça calles solares garajes viviendas incluso antes de mil novecientos

Voz 1715 09:32 que yo me caro porque usted dice que la primera autoridad será saber cuántas de esas inmatriculaciones irregulares legales se produjeron es que hoy no hay ni siquiera una cifra aproximada O'Shea