Escucha las noticias de las 03:00 (22/08/2018)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1509 00:10 son las tres las dos en Canarias la condena contra el ex jefe de campaña de Donald Trump por fraude ha sacudido hoy al presidente estadounidense Un jurado de la corte federal de Virginia ha declarado Paul mana Ford culpable de ocho cargos una decisión de la que el presidente prefiere desvincularse Ike critica claro dice que no era la misión original de la causa hay porque es parte de la caza de brujas que está sufriendo su administración el veredicto supone un revés para Tram que hoy ha visto también como su ex abogado personal Michael Cohen ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía ese declarado culpable de cinco delitos entre ellos por financiar de manera ilegal la campaña del propio trampa

Voz 2 00:49 el ginseng lo fue tanto

Voz 1509 00:53 el fiscal del caso asegura que el caso de Cohen demuestra un patrón de mentiras su confesión le ha valido una rebaja en la pena que podía llegar hasta los sesenta y cinco años el terremoto de siete coma tres con epicentro en el noreste Venezuela ha provocado daños estructurales en algunas zonas del Caribe especialmente en Trinidad y Tobago según los testigos el temblor ha durado más de veinte segundos ha sentido dentro de las casas

Voz 2 01:14 se movía la cama se movía por arriba mire ese caían las cosas si veían el edificio que se movía

Voz 3 01:22 corría horrible porque todos no varía

Voz 1509 01:24 a Messi en en Argentina la ex presidente senadora Cristina Fernández ha dado permiso al Senado para que autorice que un juez registre su casa en el marco de la investigación por los supuestos sobornos a cambio de hombre de obra pública el magistrado había solicitado registrar la vivienda de Fernández que está aforada pero los senadores han impedido en dos ocasiones que se debata el caso en la Cámara Alta argentina Fernández está procesada en tres causas y el juez pidió su desafuero para que pudiese ser detenida pero la petición no prosperó en el Senado de vuelta a España la Fiscalía no descarta el terrorismo como móvil del atentado en una comisaría de Cornellà aunque de momento no hay pruebas de que el autor del ataque sufrís una radicalización el Ministerio público apunta que el hombre tenía una motivación personal relacionada eso sí con sus creencias religiosas Alberto Pozas

Voz 0055 02:08 la Fiscalía por ahora no cierra ninguna puerta pero tiene claro que el fallecido actuó por lo que definen como una motivación personal encausada por la religión buscaba Nos dicen fuentes del Ministerio Público la redención religiosa ante el miedo al rechazo de su homosexualidad la duda es si quería morir matando nos cuentan aussie sólo buscaba ser tiroteado los investigadores avanzan con cautela todavía no han encontrado pruebas de que hubiese experimentado una radicalización un adoctrinamiento yihadista aunque todavía no han podido examinar por ejemplo sus ordenadores es pronto para decir nada dicen en la Fiscalía explicando que por ahora la investigación se quedará en la Audiencia Nacional hasta que se disipen las dudas sobre la posible conexión del ataque con el terrorismo esas consideraciones se producen después de que los investigadores hayan encontrado dos mensajes de puño y letra del fallecido redactados poco antes de morir en la comisaría de Cornellá por un lado un mensaje enviado al móvil de su expareja diciendo que si Dios quiere me iré a gran sitio que está arriba por otro lado una plegaria de despedida pidiendo sabiduría inclemencia

