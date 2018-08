Escucha las noticias de las 06:00 (22/08/2018)

Voz 0027

el señor mes sacudida política esta madrugada en Estados Unidos el ex abogado de Donald Trump se ha declarado culpable de financiar ilegalmente la campaña del presidente Michael Cohen sea entregado en las oficinas del FBI y ha admitido que justo antes de las elecciones de dos mil dieciséis él pagó a dos mujeres una actriz porno y una ex modelo de Playboy les pagó para que callara en las relaciones sexuales que habían mantenido con trampa porque eso podía influir negativamente en los votantes pero ese dinero nunca llegó a registrarse son fondos que se usaron para favorecer la campaña de un candidato pero de forma opaca y eso en Estados Unidos es un delito federal delito que ahora salpica directamente a Trump porque Cohen ha confesado que pagó por orden expresa del ahora presidente y casi a la misma hora a la que sucedía todo esto en Nueva York en Virginia la justicia condenaba a otro de los colaboradores más cercanos de Tram durante su camino hacia la Casa Blanca es Paul Mann a Fort su ex jefe de campaña Fran condenado por ocho delitos distintos delitos que aunque son suyos personales salieron a la luz cuando la justicia empezó a investigar la conexión rusa detrás a pesar de la gravedad de todo lo que ha pasado en las últimas horas tramo guarda un calculado silencio sólo se ha referido lo escuchábamos a la condena de mana Ford y no a la de Cohen que es la que verdaderamente le compromete a él se ha limitado a decir que todo esto es una caza de brujas contra su Gobierno España los mensajes de despedida que dejó el atacante de Cornellà que en la Cadena SER ha ido desvelando en las últimas horas esos mensajes desdibujan la hipótesis terrorista y apuntalan la de que este hombre estaba buscando suicidarse que lo mataran básicamente el hombre no hablaba en esos mensajes mide la yihad ni de nada en los mensajes que envió a la mujer de la que estaba separando y tampoco en la nota que escribió a mano y que pueden consultar ya en cadenaser punto com ya a raíz del caso de Cornellà Pablo Casado propone ahora algo así como un filtro religioso para inmigrantes