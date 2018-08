Escucha las noticias de las 04:00 (23/08/2018)

si de esta forma el juez Claudio Bonadio podrá entrar en las propiedades de la ex presidenta para buscar rastros de dinero negro y otras evidencias Cristina Fernández está imputada en seis causas de corrupción en las que se investiga entre otros delitos los sobornos millonarios que empresarios proporcionaron supuestamente al matrimonio Kirchner durante más de una década a cambio de contratos públicos Cristina Fernández que posee un escaño en el Senado en la sesión que se acaba de celebrar y que ha durado casi siete horas ha puesto en duda la imparcialidad del juez ha denunciado la persecución política y ha dicho que no se arrepiente de no

Voz 0277

01:53

cada nombre van cero arrepentir si creen que con dos navío con los desafueros me voy a arrepentir no no no me arrepiento de nada de lo que dice en todo caso me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo con errores y con aciertos había mejorado la vida de millones de argentinos había mejorado la posición